Александрия - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 19.10.2024

Украинская Премьер-лига 2024/25, десятый тур

19 октября 2024. Александрия, "Ника"

"Александрия" 13:00 "Ворскла"

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"Ворскла" не может победить с середины августа, в шести матчах чемпионата Украины подряд (три ничьи, три поражения). Вряд ли серию удастся прервать на поле одного из лидеров чемпионата "Александрии", которая еще ни разу не проигрывала в сезоне 2024/25.

Новости Александрии

"Александрия" заполнила паузу в чемпионат товарищеским матчем с "Кривбассом". Даже без новой звезды сборной Украины Ивана Калюжного команда Руслана Ротаня справилась с "Кривбассом". Команды на двоих забили шесть голов (4:2).

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В чемпионате последний раз "Александрия" забивала четыре гола "Шахтеру" на День независимости. В последующих встречах команда Руслана Ротаня получала менее результативные победы, однако не в последнем туре перед матчем сборных.

Поединок с "Рухом" не был богатым на моменты, и когда уже казалось, что команды сыграют 0:0, Александр Филиппов воспользовался ошибкой Ледвия, и вывел хозяев вперед. Однако гости сравняли счет с пенальти на 90+9 минуте. Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли считает, что рефери ошибся, поставив одиннадцатиметровый за фол Кампуша на Краснопире, в эпизоде, который происходил вне игрового контекста.

"Мы заслужили победить. Игрокам сказал, что это фактически победа. То, что было дальше с пенальти, пусть комментируют эксперты, судейский корпус. Мы спокойно приняли такую ничью", – сказал после игры Ротань. Результат матча с "Рухом" опустил команду Руслана Ротаня на третье место в таблице.

Новости Ворсклы

В последнем матче перед паузой "Ворскла" проиграла "Полесью". Полтавская команда всеми усилиями пытались набрать хотя бы один балл в Житомире, однако один из лидеров чемпионата был безостановочным, и в итоге три очка "Полесью" принес безумный удар Смолякова.

"Отдали много сил и эмоций, а судьбу матча решил один недоигранный момент. Это обидно... Я видел, что мои ребята отдали все. Судьбу матча решили недоигранные микродуэли. По организации игры, то все, о чем мы договаривались, ребята выполнили. Строили свою игру от соперника и понимали, что у нас будут шанс", – рассказал Долганский после матча.

В этом одна из проблем "Ворсклы" в последних матчах. После побед над аутсайдерами "Левым берегом" и "Оболонью" на старте сезона у полтавской команды не было таких матчей, где ей удавалось навязать сопернику свою силу, свою мощь, и свою игру, отсюда и скромные результаты – лишь три очка в 18 возможных в шести турах.

Статистика команд, цифры и факты

"Александрия" и "Ворскла" не играют между собой ничьи в чемпионате на стадионе "Ника" уже восемь матчей подряд (пять побед "Александрии", три "Ворсклы".).

Беспроигрышная серия "Александрии" в чемпионате Украины длится в 13 матчей (восемь побед, пять ничьих) ничьих.

"Ворскла" забивает на выезде в шести матчах подряд (восемь голов).

"Ворскла" пропустила в последних четырех матчах восемь голов.

Лишь "Шахтер" в сезоне 2024/25 сумел забить "Александрии" больше гола за матч.

"Рух" в прошлом туре стал первой, которая не проиграла на поле "Александрии" в сезоне 2024/25.

Последние матчи Александрии и Ворсклы

Александрия

05.10 "Рух" Львов 1:1 (УПЛ)

28.09 "Кривбасс" 1:0 (УПЛ)

21.09 "Левый берег" 2:0 (УПЛ)

13.09 "Оболонь" 0:0 (УПЛ)

31.08 "Колос" 2:1 (УПЛ)

Ворскла

06.10 "Полесье" 1:2 (УПЛ)

30.09 "Заря" 0:2 (УПЛ)

22.09 "Кривбасс" 1:1 (УПЛ)

18.09 "Динамо" Киев 1:3 (УПЛ)

15.09 "Рух" Львов 0:0 (УПЛ)

Турнирная таблица УПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 8 7 1 0 16-4 22 2 Полесье 8 6 2 0 18-6 20 3 ФК Александрия 8 6 2 0 14-6 20 4 Шахтер 9 6 1 2 25-9 19 5 Рух 8 3 4 1 14-4 13 6 Заря 9 4 0 5 9-11 12 7 ЛНЗ 9 3 3 3 10-13 12 8 Кривбасс 8 3 2 3 7-8 11 9 Черноморец 9 3 1 5 5-9 10 10 Карпаты 9 2 3 4 10-14 9 11 Ворскла 9 2 3 4 9-14 9 12 Верес 9 2 3 4 9-13 9 13 Колос 10 1 5 4 5-8 8 14 Левый Берег 9 2 1 6 4-12 7 15 Оболонь 9 1 2 6 4-20 5 16 Ингулец 9 0 5 4 6-14 5

Личные встречи

"Александрия" и "Ворскла" провели между собой 32 матча: 12 побед "Александрии, 11 побед "Ворсклы", девять ничьих. В прошлом сезоне "Александрия" минимально переиграла на своем поле "Ворсклу" благодаря голу Кирилла Ковальца (1:0).

Ставки и Коэффициенты на матч Александрия – Ворскла

Прогноз на матч Александрия – Ворскла от UA-Football

"Александрия" является фаворитом матча. Команда Руслана Ротаня в целом удачно проводит матчи, умеет уже побеждать за счет индивидуального класса футболистов, и в определенные моменты сыграть прагматично. "Ворскла" уже забыла, что такое – побеждать, и вероятно получит воспоминания о трех очках уже в следующих турах. Прогноз – победа "Александрии" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.