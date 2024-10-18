Александрия - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 19.10.2024

"Ворскла" не может победить с середины августа, в шести матчах чемпионата Украины подряд (три ничьи, три поражения). Вряд ли серию удастся прервать на поле одного из лидеров чемпионата "Александрии", которая еще ни разу не проигрывала в сезоне 2024/25.
Новости Александрии
"Александрия" заполнила паузу в чемпионат товарищеским матчем с "Кривбассом". Даже без новой звезды сборной Украины Ивана Калюжного команда Руслана Ротаня справилась с "Кривбассом". Команды на двоих забили шесть голов (4:2).
В чемпионате последний раз "Александрия" забивала четыре гола "Шахтеру" на День независимости. В последующих встречах команда Руслана Ротаня получала менее результативные победы, однако не в последнем туре перед матчем сборных.
Поединок с "Рухом" не был богатым на моменты, и когда уже казалось, что команды сыграют 0:0, Александр Филиппов воспользовался ошибкой Ледвия, и вывел хозяев вперед. Однако гости сравняли счет с пенальти на 90+9 минуте. Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли считает, что рефери ошибся, поставив одиннадцатиметровый за фол Кампуша на Краснопире, в эпизоде, который происходил вне игрового контекста.
"Мы заслужили победить. Игрокам сказал, что это фактически победа. То, что было дальше с пенальти, пусть комментируют эксперты, судейский корпус. Мы спокойно приняли такую ничью", – сказал после игры Ротань. Результат матча с "Рухом" опустил команду Руслана Ротаня на третье место в таблице.
Новости Ворсклы
В последнем матче перед паузой "Ворскла" проиграла "Полесью". Полтавская команда всеми усилиями пытались набрать хотя бы один балл в Житомире, однако один из лидеров чемпионата был безостановочным, и в итоге три очка "Полесью" принес безумный удар Смолякова.
"Отдали много сил и эмоций, а судьбу матча решил один недоигранный момент. Это обидно... Я видел, что мои ребята отдали все. Судьбу матча решили недоигранные микродуэли. По организации игры, то все, о чем мы договаривались, ребята выполнили. Строили свою игру от соперника и понимали, что у нас будут шанс", – рассказал Долганский после матча.
В этом одна из проблем "Ворсклы" в последних матчах. После побед над аутсайдерами "Левым берегом" и "Оболонью" на старте сезона у полтавской команды не было таких матчей, где ей удавалось навязать сопернику свою силу, свою мощь, и свою игру, отсюда и скромные результаты – лишь три очка в 18 возможных в шести турах.
Статистика команд, цифры и факты
"Александрия" и "Ворскла" не играют между собой ничьи в чемпионате на стадионе "Ника" уже восемь матчей подряд (пять побед "Александрии", три "Ворсклы".).
Беспроигрышная серия "Александрии" в чемпионате Украины длится в 13 матчей (восемь побед, пять ничьих) ничьих.
"Ворскла" забивает на выезде в шести матчах подряд (восемь голов).
"Ворскла" пропустила в последних четырех матчах восемь голов.
Лишь "Шахтер" в сезоне 2024/25 сумел забить "Александрии" больше гола за матч.
"Рух" в прошлом туре стал первой, которая не проиграла на поле "Александрии" в сезоне 2024/25.
"Александрия" и "Ворскла" провели между собой 32 матча: 12 побед "Александрии, 11 побед "Ворсклы", девять ничьих. В прошлом сезоне "Александрия" минимально переиграла на своем поле "Ворсклу" благодаря голу Кирилла Ковальца (1:0).
Ставки и Коэффициенты на матч Александрия – Ворскла
Прогноз на матч Александрия – Ворскла от UA-Football
"Александрия" является фаворитом матча. Команда Руслана Ротаня в целом удачно проводит матчи, умеет уже побеждать за счет индивидуального класса футболистов, и в определенные моменты сыграть прагматично. "Ворскла" уже забыла, что такое – побеждать, и вероятно получит воспоминания о трех очках уже в следующих турах. Прогноз – победа "Александрии" 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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