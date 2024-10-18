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Полесье - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.10.2024
Полесье - Левый Берег. Прогноз и анонс матча ⋉ 19.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Полісся
Пара Гуцуляк - Назаренко забила втрое (!) больше в этой кампании чем весь ростер "Левого берега". Иными словами, украинских болельщиков ожидает противостояние одного из лидеров и аутсайдера.
Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием будут закрывать подопечные Имада Ашура и Виталия Первака. Хозяином поединка выступит именно житомирское "Полесье".
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- "Полесье" 18:00 "Левый Берег"
- "Полесье": последние новости
- "Левый Берег": последние новости
- "Полесье" - "Левый Берег" . Личные встречи
- "Полесье" - "Левый Берег" . Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Полесье" - "Левый Берег" . Ставка и коэффициенты
- "Полесье" - "Левый Берег" . Прогноз на матч от UA-Футбол
10-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 19-е октября
Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"
Арбитр: Каленов Александр
"Полесье" 18:00 "Левый Берег"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Полесье": последние новости
У житомирян пока все прекрасно. Команда Имада Ашура лишь дважды потеряла очки в этой кампании. Это произошло в противостояниях с "Ингульцом" Василия Кобина и черкасским ЛНЗ Каррило Карраско. В обоих поединках "волки" не сумели дожать своих визави, и оба матча закончились с абсолютным идентичным счетом - по 1:1.
В других же турах "Полесье" сумело обыграть донецкий "Шахтер" (1:0), киевскую "Оболонь" (4:0), одесский "Черноморец" (4:1), ровенский "Верес" (2:1) и львовские "Карпаты" (2:1). А в последнем туре, перед международным перерывом, житомирский коллектив на своем поле вырвал три очка в домашней игре с полтавской "Ворсклой" Сергея Долганского - 2:1.
Можно с уверенностью констатировать, что этот состав "Полесья" точно знает свои сильные стороны. Да, безусловно, иногда случаются блеклые игровые периоды. Впрочем, в целом, подопечные Ашура всегда стараются действовать первым номером, комбинировать и много атаковать. И что самое главное - у "волков" получается конвертировать созданные возможности в забитые мячи. На секунду, на данный момент у "Полесья" лучшая атака в национальном первенстве - после "Шахтера", конечно.
Самой большой проблемой житомирян является жуткое повреждение Гуцуляка ... Алексей получил очень сильное сотрясение мозга во время поединка против чехов в составе сборной Украины. Поэтому, коуч "волков" в ближайшее время точно не сможет рассчитывать на своего "фантазисту".
Заменить такого исполнителя будет, мягко говоря, непросто. Однако, к счастью, для "Полесья", они имеют приличную глубину состава. Это шанс для кого-то из легионеров проявить себя. Или даже, для того же Леднева. Играть на флангах атаки точно есть кому.
Ориентировочный состав "Полесья": Волынец, Михайличенко, Виалле, Чоботенко, Смоляков, Таллес Коста, Мельниченко, Крушинский, Тейлор, Назаренко, Луифер.
"Левый Берег": последние новости
"Левый Берег" борется, вот это точно. Характера у команды Виталия Первака хоть отбавляй! Катастрофически не хватает креатива впереди и стабильности. Но в то же время, а что хотеть от абсолютного дебютанта элитного дивизиона?! Вопрос риторический.
Киевляне и так уже успели одержать две победы в этой кампании. Речь идет о серии из двух подряд триумфов: в домашней игре с одесским "Черноморцем" Александра Бабича (1:0) и на выезде против ровенского "Вереса" Олега Шандрука (3:1).
Например, у того же значительно более опытного по меркам УПЛ "Колоса" пока в активе лишь одна победа. Кстати, в предыдущем туре "аисты" как раз и встречались с ковалевцами - в итоге, расписав ничью, которая стала первой для киевского клуба в элите. Тем не менее, справедливости ради, этот ничейный результат был уж слишком вымученным. Команда Александра Поздеева тотально доминировала и лишь чудом не сумела поразить ворота Максима Механива (0:0). Да, и футбольная удача тоже иногда нужна, не без этого.
А вот проигрывал "Левый Берег" очень много кому. Не будем вникать в детали. Потому что, кажется, что Первак и так выжимает возможный и невозможный максимум из этого ростера. Киевская команда на правильном пути, как минимум с точки зрения психологии. Другой вопрос - все же нужно усиление. Общего индивидуального уровня и класса, как ни крути, не хватает. А на дистанции будет становиться все тяжелее и тяжелее. На одной физике и запале далеко не уедешь... Это уже в свое время доказывал закарпатский "Минай".
Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Шаповал, Семенов, Якимов, Соколов, Дидух, Приходько, Когут М., Синица, Галас, Кобзарь.
"Полесье" - "Левый Берег" . Личные встречи
Житомиряне и киевляне провели между собой лишь одну очную встречу. И то, товарищескую. В феврале этого года "Полесье" минимально обыграло "Левый Берег" - 1:0.
Статистика очных поединков:
"Полесье" - "Левый Берег" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Имеем дело с представителями разных эшелонов турнирной таблицы. "Волки" Имада Ашура имеют в своем активе 20 зачетных баллов и идут вторыми. В свою очередь, "аисты" Виталия Первака расположились на 14-й позиции, с 7 очками.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|8
|7
|1
|0
|16-4
|22
|2
|Полесье
|8
|6
|2
|0
|18-6
|20
|3
|ФК Александрия
|8
|6
|2
|0
|14-6
|20
|4
|Шахтер
|9
|6
|1
|2
|25-9
|19
|5
|Рух
|8
|3
|4
|1
|14-4
|13
|6
|Заря
|9
|4
|0
|5
|9-11
|12
|7
|ЛНЗ
|9
|3
|3
|3
|10-13
|12
|8
|Кривбасс
|8
|3
|2
|3
|7-8
|11
|9
|Черноморец
|9
|3
|1
|5
|5-9
|10
|10
|Карпаты
|9
|2
|3
|4
|10-14
|9
|11
|Ворскла
|9
|2
|3
|4
|9-14
|9
|12
|Верес
|9
|2
|3
|4
|9-13
|9
|13
|Колос
|10
|1
|5
|4
|5-8
|8
|14
|Левый Берег
|9
|2
|1
|6
|4-12
|7
|15
|Оболонь
|9
|1
|2
|6
|4-20
|5
|16
|Ингулец
|9
|0
|5
|4
|6-14
|5
"Полесье" - "Левый Берег" . Ставка и коэффициенты
"Полесье" - "Левый Берег" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "волков" 3:1. Шансов для "аистов" мало, все это понимают. Тем более, встреча пройдет в логове "волков". Подопечные Имада Ашура и на бумаге, и по игровым кондициям выглядят значительно солиднее футболистов Виталия Первака. Ожидаем достаточно уверенную победу житомирян. Хотя, киевляне могут "сделать нервы" лидерам - это уже "Левый Берег" доказывал с тем же "Шахтером".
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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