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Полесье - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.10.2024

Украина
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Полесье - Левый Берег. Прогноз и анонс матча ⋉ 19.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Полесье - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.10.2024

Полісся

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Пара Гуцуляк - Назаренко забила втрое (!) больше в этой кампании чем весь ростер "Левого берега". Иными словами, украинских болельщиков ожидает противостояние одного из лидеров и аутсайдера.

Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием будут закрывать подопечные Имада Ашура и Виталия Первака. Хозяином поединка выступит именно житомирское "Полесье".

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СОДЕРЖАНИЕ

10-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 19-е октября

Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Каленов Александр

Полісся "Полесье" 18:00 "Левый Берег" Лівий Берег

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

Полісся "Полесье": последние новости

У житомирян пока все прекрасно. Команда Имада Ашура лишь дважды потеряла очки в этой кампании. Это произошло в противостояниях с "Ингульцом" Василия Кобина и черкасским ЛНЗ Каррило Карраско. В обоих поединках "волки" не сумели дожать своих визави, и оба матча закончились с абсолютным идентичным счетом - по 1:1.

В других же турах "Полесье" сумело обыграть донецкий "Шахтер" (1:0), киевскую "Оболонь" (4:0), одесский "Черноморец" (4:1), ровенский "Верес" (2:1) и львовские "Карпаты" (2:1). А в последнем туре, перед международным перерывом, житомирский коллектив на своем поле вырвал три очка в домашней игре с полтавской "Ворсклой" Сергея Долганского - 2:1.

Можно с уверенностью констатировать, что этот состав "Полесья" точно знает свои сильные стороны. Да, безусловно, иногда случаются блеклые игровые периоды. Впрочем, в целом, подопечные Ашура всегда стараются действовать первым номером, комбинировать и много атаковать. И что самое главное - у "волков" получается конвертировать созданные возможности в забитые мячи. На секунду, на данный момент у "Полесья" лучшая атака в национальном первенстве - после "Шахтера", конечно.

Самой большой проблемой житомирян является жуткое повреждение Гуцуляка ... Алексей получил очень сильное сотрясение мозга во время поединка против чехов в составе сборной Украины. Поэтому, коуч "волков" в ближайшее время точно не сможет рассчитывать на своего "фантазисту".

Заменить такого исполнителя будет, мягко говоря, непросто. Однако, к счастью, для "Полесья", они имеют приличную глубину состава. Это шанс для кого-то из легионеров проявить себя. Или даже, для того же Леднева. Играть на флангах атаки точно есть кому.

Ориентировочный состав "Полесья": Волынец, Михайличенко, Виалле, Чоботенко, Смоляков, Таллес Коста, Мельниченко, Крушинский, Тейлор, Назаренко, Луифер.

Лівий Берег "Левый Берег": последние новости

"Левый Берег" борется, вот это точно. Характера у команды Виталия Первака хоть отбавляй! Катастрофически не хватает креатива впереди и стабильности. Но в то же время, а что хотеть от абсолютного дебютанта элитного дивизиона?! Вопрос риторический.

Киевляне и так уже успели одержать две победы в этой кампании. Речь идет о серии из двух подряд триумфов: в домашней игре с одесским "Черноморцем" Александра Бабича (1:0) и на выезде против ровенского "Вереса" Олега Шандрука (3:1).

Например, у того же значительно более опытного по меркам УПЛ "Колоса" пока в активе лишь одна победа. Кстати, в предыдущем туре "аисты" как раз и встречались с ковалевцами - в итоге, расписав ничью, которая стала первой для киевского клуба в элите. Тем не менее, справедливости ради, этот ничейный результат был уж слишком вымученным. Команда Александра Поздеева тотально доминировала и лишь чудом не сумела поразить ворота Максима Механива (0:0). Да, и футбольная удача тоже иногда нужна, не без этого.

А вот проигрывал "Левый Берег" очень много кому. Не будем вникать в детали. Потому что, кажется, что Первак и так выжимает возможный и невозможный максимум из этого ростера. Киевская команда на правильном пути, как минимум с точки зрения психологии. Другой вопрос - все же нужно усиление. Общего индивидуального уровня и класса, как ни крути, не хватает. А на дистанции будет становиться все тяжелее и тяжелее. На одной физике и запале далеко не уедешь... Это уже в свое время доказывал закарпатский "Минай".

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Шаповал, Семенов, Якимов, Соколов, Дидух, Приходько, Когут М., Синица, Галас, Кобзарь.

Полісся"Полесье" - "Левый Берег" Лівий Берег. Личные встречи

Житомиряне и киевляне провели между собой лишь одну очную встречу. И то, товарищескую. В феврале этого года "Полесье" минимально обыграло "Левый Берег" - 1:0.

Статистика очных поединков:

  • Победы: Полісся 1:0 Лівий Берег
  • Забитые мячи: Полісся 1:0 Лівий Берег
  • В среднем голов за матч: Полісся 1.00 - 0.00 Лівий Берег
  • Самая большая победа: Полісся 1:0 Лівий Берег

Полісся "Полесье" - "Левый Берег" Лівий Берег. Последние официальные матчи

Полісся "Полесье":

Полесье - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.10.2024 - изображение 18

Лівий Берег "Левый Берег":

Полесье - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.10.2024 - изображение 20

Турнирное положение команд

Имеем дело с представителями разных эшелонов турнирной таблицы. "Волки" Имада Ашура имеют в своем активе 20 зачетных баллов и идут вторыми. В свою очередь, "аисты" Виталия Первака расположились на 14-й позиции, с 7 очками.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 8 7 1 0 16-4 22
2 Полесье Полесье 8 6 2 0 18-6 20
3 ФК Александрия ФК Александрия 8 6 2 0 14-6 20
4 Шахтер Шахтер 9 6 1 2 25-9 19
5 Рух Рух 8 3 4 1 14-4 13
6 Заря Заря 9 4 0 5 9-11 12
7 ЛНЗ ЛНЗ 9 3 3 3 10-13 12
8 Кривбасс Кривбасс 8 3 2 3 7-8 11
9 Черноморец Черноморец 9 3 1 5 5-9 10
10 Карпаты Карпаты 9 2 3 4 10-14 9
11 Ворскла Ворскла 9 2 3 4 9-14 9
12 Верес Верес 9 2 3 4 9-13 9
13 Колос Колос 10 1 5 4 5-8 8
14 Левый Берег Левый Берег 9 2 1 6 4-12 7
15 Оболонь Оболонь 9 1 2 6 4-20 5
16 Ингулец Ингулец 9 0 5 4 6-14 5

Полісся "Полесье" - "Левый Берег" Лівий Берег. Ставка и коэффициенты

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Полісся "Полесье" - "Левый Берег" Лівий Берег. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "волков" 3:1. Шансов для "аистов" мало, все это понимают. Тем более, встреча пройдет в логове "волков". Подопечные Имада Ашура и на бумаге, и по игровым кондициям выглядят значительно солиднее футболистов Виталия Первака. Ожидаем достаточно уверенную победу житомирян. Хотя, киевляне могут "сделать нервы" лидерам - это уже "Левый Берег" доказывал с тем же "Шахтером".

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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