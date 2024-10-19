ЛНЗ - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.10.2024

После паузы на международные матчи возвращается родная УПЛ. В мате 10-го тура ЛНЗ будет принимать "Ингулец", который все еще идет без побед.

С одной стороны – вывеска на матч не самая интригующая, а с другой – именно в таких поединках иногда и можно увидеть хороший и яркий футбол.

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Что ж, будем разбираться, с чем команды подходят к этому поединку.

ЛНЗ (Черкассы) – "Ингулец" (Петрово)

VBET Лига. 10-й тур

20 октября, Черкассы, стадион "Черкассы Арена", 13:00

Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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ЛНЗ, последние новости:

ЛНЗ в прошлом туре, который, напомним, проходил две недели назад, пытался играть в открытый футбол и получил 1:5 о т "Шахтера". Насколько такая тактика правильная и как ассоциируется с попыткой взять очки в матче с чемпионом – это уже решать болельщикам и руководству клуба. Тем не менее, как для нейтрального болельщика, хоть интриги в матче и не было, поединок смотрелся весело.

После игры с "Шахтером" команда получила несколько выходных, кроме трех игроков Яшари, Ноникашвили и Ангелов), которые съездили в свои сборные.

Спарринги во время международной паузы черкащане не проводили, так что можно сказать, что целенаправленно готовились к "Ингульцу".

Из кадрового потенциала – полностью восстановился Оливье Тилль, который уже матч с "Шахтером" был в заявке. Также были близки к возвращению после травм Александр Каплиенко, Айди Дайко и Роча Суареш.

Также стоит отметь, что черкащане возвращаются на свой стадион, где они не играли 5 туров из-за того, ч то там меняли газон.

В целом, же у команды все хорошо. Разгром от "Шахтера" уже забыт, травмированные постепенно возвращается, команда сыграет на новом газоне перед родными болельщиками с аутсайдерам сезона – как тут не показать хорошую игру с нужным результатом.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Пасич, Муравский, Салиху, Путря, Ноникашвили, Бойко, Тилль, Молло, Олейник, Момо

"Ингулец", последние новости:

"Ингулец" подходит к матчу с ЛНЗ на последнем месте в таблице и все еще без побед.

Команда из Петрово в прошлом туре смогла выстоять ничью в матче с "Карпатами", после чего ушла на перерыв на матчи сборных. И за эти две недели новостей из стана "Ингульца" насобиралось на удивление много.

Так, президент "Ингульца" Александр Поворознюк сообщил, что ушел из жизни его сын Виталий, которому было всего 34 года. Причины смерти Поворознюк не назвал, да и новость эта не совсем футбольная, но все равно имеет отношение к клуба.

Также случился у "Ингульца" и небольшой скандал. Как писали СМИ, главный тренер клуба Василий Кобин выгнал хавбека Ярослава Богунова, у которых были натянутые отношения, а ошибка игрока в матче против "Оболони" якобы мог стать удачным поводом для Кобина попрощаться с неугодным исполнителем. Сам футболист в интервью сказал, что не знает, за что его выгнал и из команды, но по тональности заметно, что игрок явно обижен.

"Это просто наши личные отношения. Я же не маленький мальчик. Сразу почувствовал и увидел, что Кобину не нужны люди, которые имеют свое мнение и видение. Нужны те, которые будут молчать и делать то, что он хочет. А какой из этого результат? Давайте посмотрим правде в глаза. Последнее место? У нас с Кобиным никакого диалога по этому моменту не было. Просто, видимо, искали за что убрать. Ну, вот появился моментик, за который зацепились. Ради Бога", - говорил Богунов.

Ну а возвращаясь к футбольным делам – паузу в чемпионате "Ингулец" забил спаррингом с "Черноморцем". Игра прошла в Одессе в нестандартном формате - 4 тайма по 35 минут. Минимальную победу 1:0 одержали гости, а гол забил игрок на просмотре.

Также была информация, что на просмотре в команде находится экс-воспитанник кировоградского футбола и экс-хавбек "Карпат" Максим Скороход. Именно он забил гол "Черноморцу" в спаррингу, и судя по всему, должен заменить Богунова.

В целом же, даже без скандалов "Ингулец" в матче с ЛНЗ выглядит аутсайдером. Команда, напомним, пока идет без побед и очень сложно представить, что она одержит первую викторию в матче с Черкассами. Но цепляться ковалевцы будут – это факт.

Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук, Мельничук, Шершень, Виливальд, Малыш, Козак, Волохатый, Пятов, Белоцерковец, Сад, Кисленко

Турнирная таблица

ЛНЗ выдал довольно мощный старт в чемпионате, после чего у команды наметился некоторый спад – Черкассы не выигрывают уже в 5 матчах подряд.

Команда с 12 очками держится ближе к лидерам, занимая на данный момент 7 место в таблице. Тем не менее, поединок с "Ингульцом" - отличная возможность прервать безвыигрышную серию.

"Ингулец" пока что идет без побед и занимает последнее место в таблице, имея в активе 5 очков. Команда старается цепляться, перемеживает боевые ничьи с поражениями, но на ничьих далеко не уедешь – нужны победы. Сможет ли "Ингулец" взять первую победу в матче с ЛНЗ? Букмекеры в это не очень верят. Но как оно будет на деле – посмотрим. Просто так очки петровцы точно не отдадут.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 8 7 1 0 16-4 22 2 Полесье 8 6 2 0 18-6 20 3 ФК Александрия 8 6 2 0 14-6 20 4 Шахтер 9 6 1 2 25-9 19 5 Рух 8 3 4 1 14-4 13 6 Заря 9 4 0 5 9-11 12 7 ЛНЗ 9 3 3 3 10-13 12 8 Кривбасс 8 3 2 3 7-8 11 9 Черноморец 9 3 1 5 5-9 10 10 Карпаты 9 2 3 4 10-14 9 11 Ворскла 9 2 3 4 9-14 9 12 Верес 9 2 3 4 9-13 9 13 Колос 10 1 5 4 5-8 8 14 Левый Берег 9 2 1 6 4-12 7 15 Оболонь 9 1 2 6 4-20 5 16 Ингулец 9 0 5 4 6-14 5

Последние матчи

В шести последних матчах у ЛНЗ 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения, разницей мячей 6:10.

ЛНЗ – "Карпаты" 2:1

"Динамо" – ЛНЗ 1:0

"Колос" – ЛНЗ 1:1

"Полесье" – ЛНЗ 1:1

ЛНЗ – "Черноморец" 1:1

"Шахтер" – ЛНЗ 5:1

"Ингулец" в последних шести матчах без побед, 3 раза сыграл вничью и 3 матча проиграл с разницей мячей 4:11.

"Кривбасс" - "Ингулец" 1:1

"Рух" - "Ингулец" 5:0

"Черноморец" - "Ингулец" 1:0

"Верес" - "Ингулец" 2:2

"Оболонь" - "Ингулец" 2:1

"Карпаты" - "Ингулец" 0:0

В УПЛ команды ранее не встречались.

Всего команды между собой провели 3 матча: 2 победы ЛНЗ и 1 ничья при разнице мячей 5:3.

На поле ЛНЗ: 2 матча, 2 победы ЛНЗ при разнице мячей 4:2.

Последний матч на поле ЛНЗ - 14.06.2023. Переходной матч за право играть в Чемпионате -2023/24. ЛНЗ - Ингулец 2:1

Это будет 40-й матч ЛНЗ в УПЛ.

Безвыигрышная клубная рекордная серия ЛНЗ продолжается в УПЛ 5 игр: 3 ничьи и 2 поражения.

ЛНЗ пропускает в чемпионате 8 матчей подряд – 13 голов.

Безвыигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" продолжается в УПЛ 10 игр: 5 ничьих и 5 поражений.

Василий Кобин у руля разных клубов в гостях в УПЛ еще не побеждал - в 22 матчах: 10 ничьих и 12 поражений.

10-й матч Василия Кобина у руля "Ингульца" в УПЛ.

10-й "сухой" матч в УПЛ может провести Алексей Паламарчук ("Ингулец").

ЛНЗ – "Ингулец": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ЛНЗ – "Ингулец" от UA-Футбол

Букмекеры видят "рабочим" фаворитом матча ЛНЗ, причем коэффициент на победу хозяев вполне неплох – 1.71.

Также интересными выглядят индивидуальные тоталы – что ЛНЗ забьет, а "Ингулец" - если и да, то немного.

И все-таки, мы возьмем просто победу ЛНЗ – черкащане выглядят просто мощнее и если "Ингулец" наберет в этом матче очки, это будет выглядеть неожиданностью.

Прогноз UA-Футбол: Победа ЛНЗ за 1.71.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.