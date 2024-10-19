Черноморец - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.10.2024

Оба коллектива подходят к этой встрече на эмоциональном подъеме. К тому же, "моряков" и "волков" в турнирной таблице УПЛ разделяет лишь одно очко. В вечер воскресенья украинских болельщиков ожидает противостояние подопечных Александра Бабича и Олега Шандрука - "Черноморец" будет принимать "Верес".

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10-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 20-е октября

Одесса, "Черноморец"

Арбитр: Соловьян Александр

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Черноморец": последние новости

В последнем туре украинского первенства, перед перерывом на матчи сборных, "Черноморец" одержал свою третью победу в этой кампании. При этом этот триумф снова был минимальным - "моряки" на своем поле одолели киевскую "Оболонь" Сергея Шищенко. В очередной раз угадал с заменой Александр Бабич - Илья Шевцов отличился в концовке поединка против "пивоваров" через минуту, после того как появился на поле.

А перед этим была зафиксирована ничья с крепким черкасским ЛНЗ - 1:1. С одной стороны, вроде бы и есть прогресс. Как минимум, "Черноморец" под руководством Бабича начал более-менее регулярно набирать очки. Впрочем, все еще есть ощущение, что все как-то ну слишком натужно идет у одесситов. Что каждый положительный результат добывается не благодаря, а вопреки.

В принципе всем нашим командам из нижней части таблицы не хватает стабильности. Это ни для кого не новость. Однако, у этого "Черноморца" уж слишком часто прослеживаются перепады именно во время конкретного матча. Солидные отрезки довольно часто сменяются откровенными провалами. И с этим нужно что-то делать. Это понимает и сам коуч одесской команды.

"Победили - и это самое главное. Радует то, что в каждом матче мы во втором тайме прибавляем. Добавляем в атаке, создаем моменты. Но сегодня были два разных тайма. Будем откровенными: первый нам не удался. И это я могу взять на себя, потому что мы играли немного в другую схему, которая является сырой для нас. По этой схеме планировали больше прессинговать, но "Оболонь" очень хорошо использовала численное преимущество во второй зоне, где наши игроки не успевали перестроиться. Второй тайм другой. В нем мы больше играли на мячи, больше атаковали и создавали моменты. Повторюсь: радует то, что в каждом матче во второй его половине добавляем. Главные цифры на табло - это сто процентов", - рассказал Бабич после победы над "Оболонью".

В этом контексте, встреча с ровенским "Верес" станет показательной. Поскольку, команды являются практически соседями по таблице и демонстрируют в целом равные показатели. Особенно, интереса добавляет то, что команда Бабича больше делает ставку на игру в обороне, а банда Шандрука - на атакующие действия.

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Кисель, Скиба, Жаржу, Удод, Ермаков, Петряк, Габелок, Пшеничнюк, Бутко, Габелок.

"Верес": последние новости

Ровенчане также ушли на международную паузу с победой. В частности, в первый уик-энд октября подопечные Олега Шандрука оформили результативный камбэк в игре с "Зарей" Младена Бартуловича (2:1). "Верес" в той встрече пропустил уже на 9-й минуте, однако, в итоге сделал сербскому специалисту луганчан антиподарок на его же день рождения.

В отличие от вышеупомянутого "Черноморца", этот триумф стал лишь вторым для ровенского коллектива в этом розыгрыше. Первый был зафиксирован в поединке с ковалевским "Колосом".

К тому же, во время перерыва на поединки национальных команд, "Верес" провел контрольный спарринг с житомирским "Полесьем". Тот матч закончился нулевой ничьей. Достойный результат, если принимать во внимание статус соперника. Однка, вряд ли стоит слишком акцентировать внимание на товарищеских играх.

Если же говорить о потерях, то скорей всего против одесситов не сыграет основной голкипер ровенчан Кожухарь. Тем не менее, в распоряжении Шандрука есть еще опытный 37-летний Когут. Поэтому, на позиции первого номера у "Вереса" не должно быть проблем. Также точно не поможет своей команде запасной защитник Гакман. Напомним, Василия забрали на носилках в концовке матча против той же "Зари". Футболист уже успешно перенес операцию.

"Приятно, что сумели прервать непобедимую серию против "Зари". Вдвойне приятнее было наконец победить дома. Потому что мы болельщикам уже серьезно задолжали. Надеюсь, сегодня они получили удовольствие от игры и результата. Перед поединком сделали определенную ротацию. В этом наш тренерский штаб видит стимул для каждого игрока работать на тренировках и доказывать свое право на место в старте", - так прокомментировал победу над „Зарей“ Шандрук.

Ориентировочный состав "Вереса": Когут, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Луан, Яго, Клец, Шарай, Годя, Мрвальевич.

"Черноморец" - "Верес" . Личные встречи

Если учитывать очные поединки этих команд за всю историю на совершенно разных уровнях, то в этом аспекте имеем паритет. В свою очередь, на просторах УПЛ статистика побед именно на стороне ровенского коллектива. Интересно, что в прошлом чемпионате "Верес" также дважды обыграл "Черноморец".

Статистика очных поединков:

Победы: 10:10

10:10 Забитые мячи: 32:30

32:30 В среднем голов за матч: 1.33 - 1.25

1.33 - 1.25 Самая большая победа: 4:0

"Черноморец" - "Верес" . Последние официальные матчи

"Черноморец":

"Верес":

Турнирное положение команд

Одесситы пока занимают 9-ю позицию, а ровенчане - 12-ю, соответственно. Однако, разница в контексте очков между командами Александра Бабича и Олега Шандрука составляет всего лишь 1 зачетный балл.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 9 7 2 0 15-6 23 2 Динамо 8 7 1 0 16-4 22 3 Полесье 8 6 2 0 18-6 20 4 Шахтер 9 6 1 2 25-9 19 5 Рух 8 3 4 1 14-4 13 6 Заря 9 4 0 5 9-11 12 7 ЛНЗ 9 3 3 3 10-13 12 8 Кривбасс 8 3 2 3 7-8 11 9 Черноморец 9 3 1 5 5-9 10 10 Карпаты 9 2 3 4 10-14 9 11 Ворскла 10 2 3 5 9-15 9 12 Верес 9 2 3 4 9-13 9 13 Колос 10 1 5 4 5-8 8 14 Левый Берег 9 2 1 6 4-12 7 15 Оболонь 9 1 2 6 4-20 5 16 Ингулец 9 0 5 4 6-14 5

"Черноморец" - "Верес" . Ставка и коэффициенты

"Черноморец" - "Верес" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Имеем довольно интересную картину. Несмотря на домашний статус матча для "моряков", букмекеры не выделяют явного фаворита и оценивают шансы обоих коллективов на триумф как примерно равные. Мы разделяем эту позицию. Сможет забрать очки тот, кто проявит больше желания и игровой дисциплины. Впрочем, очень напрашивается в этой паре ничейный результат.