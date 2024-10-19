Заря - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.10.2024

Знаменательное противостояние для наставников обеих команд. Младен Бартулович четыре года защищал цвета "Кривбасса" в качестве игрока, Юрий Вернидуб восемь лет находился у руля "Зари", и за это время вывел луганчан в ряды одного из грандов украинского футбола. Кто по итогам встречи окажется ближе к осуществлению своих еврокубковых амбиций?

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"Заря" - "Кривбасс" 18:00

VBET Лига. 10-й тур

20 октября. Киев. Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Заря": последние новости

Нынешний сезон для "Зари" складывается очень неоднозначно. Смена главного тренера после четырёх туров, череда побед и поражений без единой ничьи... Причём, за последний месяц "чёрно-белые" умудрилась не взять ни одного очка в выездных поединках против находящихся около зоны вылета "Колоса" и "Вереса". Хотя что касается игры с ровенчанами, то определенная доля вины за такой результат лежит и на арбитре, который принял неправильное решение, отменив второй гол гостей.

Во время международной паузы "Заря" провела контрольный матч против "Оболони". В течение встречи луганская команда уступала 0:2, но в итоге сумела отыграться, установив финальный счёт 2:2.

"Нас ждет очень непростая и интересная игра. Встретятся две команды, которые ставят перед собой определенные цели и хотят добиваться позитивного результата, а также быть как можно выше в турнирной таблице УПЛ", - прокомментировал предстоящий поединок с "Кривбассом" наставник "Зари" Младен Бартулович.

Под вопросом участие в завтрашнем матче Петара Мичина и Джордана.

Ориентировочный состав: Турбаевский - Жуниор, Эскинья, Джордан, Вантух - Кирюханцев, Башич, Яцик, Антюх - Горбач, Будковский.

"Кривбасс": последние новости

Судя по старту подопечных Юрия Вернидуба в УПЛ, повторить свой прошлогодний результат в виде добытой бронзовой медали чемпионата им будет крайне тяжело.

В отличие от "Зари", результаты у "Кривбасса" к 10-у туру вышли более разнообразные: три победы с тем же количеством поражений и две ничьи.

Последняя победа криворожцев была датирована ещё в середине сентября. Да и то - минимальная над одним из главных аутсайдеров "Левым Берегом".

Впрочем, были и матчи, где "Кривбасс" мог рассчитывать и на лучший результат, не подводи их реализация. Над этим компонентом команде ещё работать и работать. К тому же, не стоит забывать и об ослаблении её атакующего потенциала после ухода Принса Аду, который забил уже 4 гола в чешской "Витории" с начала осени.

В лазарете "Кривбасса" сейчас находятся Иван Дибанго и Владимир Якимец.

Ориентировочный состав: Клищук - Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык - Бизимана, Вакулко - Жан По, Лунев, Микитишин, Соса.

"Заря" - "Кривбасс". Последние матчи

"Заря":

12.10 "Оболонь" - "Заря" 2:2 (спарринг)

05.10 "Верес" - "Заря" 2:1 (УПЛ)

30.09 "Заря" - "Ворскла" 2:0 (УПЛ)

23.09 "Колос" - "Заря" 1:0 (УПЛ)

14.09 "Заря" - "Динамо" 0:2 (УПЛ)

"Кривбасс":

13.10 "Александрия" - "Кривбасс" 4:2 (спарринг)

06.10 "Динамо" - "Кривбасс" 2:1 (УПЛ)

28.09 "Кривбасс" - "Александрия" 0:1 (УПЛ)

22.09 "Кривбасс" - "Ворскла" 1:1 (УПЛ)

15.09 "Левый берег" - "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)

Личные встречи

В 32 очных противостояниях 17 раз победа оставалась за "Кривбассом", 10 раз - за "Зарёй", и в 5 играх была расписана ничья. В прошлом сезоне криворожцы взяли верх на выезде (3:1) и сыграли вничью дома (2:2).

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 9 8 1 0 21-5 25 2 ФК Александрия 9 7 2 0 15-6 23 3 Полесье 9 6 3 0 18-6 21 4 Шахтер 9 6 1 2 25-9 19 5 Рух 8 3 4 1 14-4 13 6 Заря 9 4 0 5 9-11 12 7 ЛНЗ 9 3 3 3 10-13 12 8 Кривбасс 8 3 2 3 7-8 11 9 Черноморец 9 3 1 5 5-9 10 10 Карпаты 9 2 3 4 10-14 9 11 Ворскла 10 2 3 5 9-15 9 12 Верес 9 2 3 4 9-13 9 13 Колос 10 1 5 4 5-8 8 14 Левый Берег 10 2 2 6 4-12 8 15 Оболонь 10 1 2 7 5-25 5 16 Ингулец 9 0 5 4 6-14 5

Ставки и коэффициенты

"Заря" - "Кривбасс". Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на отставание в турнирной таблице, чуть лучшее впечатление по игре пока что производит "Кривбасс". Ставим на то, что криворожцы не проиграют (X2 с коэф. 1,42), а в самом поединке будет забито не более двух голов (тотал меньше 2,5 с коэф. 1.86).