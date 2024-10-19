Заря - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.10.2024

Знаменательное противостояние для наставников обеих команд. Младен Бартулович четыре года защищал цвета "Кривбасса" в качестве игрока, Юрий Вернидуб восемь лет находился у руля "Зари", и за это время вывел луганчан в ряды одного из грандов украинского футбола. Кто по итогам встречи окажется ближе к осуществлению своих еврокубковых амбиций?
Нынешний сезон для "Зари" складывается очень неоднозначно. Смена главного тренера после четырёх туров, череда побед и поражений без единой ничьи... Причём, за последний месяц "чёрно-белые" умудрилась не взять ни одного очка в выездных поединках против находящихся около зоны вылета "Колоса" и "Вереса". Хотя что касается игры с ровенчанами, то определенная доля вины за такой результат лежит и на арбитре, который принял неправильное решение, отменив второй гол гостей.
Во время международной паузы "Заря" провела контрольный матч против "Оболони". В течение встречи луганская команда уступала 0:2, но в итоге сумела отыграться, установив финальный счёт 2:2.
"Нас ждет очень непростая и интересная игра. Встретятся две команды, которые ставят перед собой определенные цели и хотят добиваться позитивного результата, а также быть как можно выше в турнирной таблице УПЛ", - прокомментировал предстоящий поединок с "Кривбассом" наставник "Зари" Младен Бартулович.
Под вопросом участие в завтрашнем матче Петара Мичина и Джордана.
Судя по старту подопечных Юрия Вернидуба в УПЛ, повторить свой прошлогодний результат в виде добытой бронзовой медали чемпионата им будет крайне тяжело.
В отличие от "Зари", результаты у "Кривбасса" к 10-у туру вышли более разнообразные: три победы с тем же количеством поражений и две ничьи.
Последняя победа криворожцев была датирована ещё в середине сентября. Да и то - минимальная над одним из главных аутсайдеров "Левым Берегом".
Впрочем, были и матчи, где "Кривбасс" мог рассчитывать и на лучший результат, не подводи их реализация. Над этим компонентом команде ещё работать и работать. К тому же, не стоит забывать и об ослаблении её атакующего потенциала после ухода Принса Аду, который забил уже 4 гола в чешской "Витории" с начала осени.
В лазарете "Кривбасса" сейчас находятся Иван Дибанго и Владимир Якимец.
В 32 очных противостояниях 17 раз победа оставалась за "Кривбассом", 10 раз - за "Зарёй", и в 5 играх была расписана ничья. В прошлом сезоне криворожцы взяли верх на выезде (3:1) и сыграли вничью дома (2:2).
Несмотря на отставание в турнирной таблице, чуть лучшее впечатление по игре пока что производит "Кривбасс". Ставим на то, что криворожцы не проиграют (X2 с коэф. 1,42), а в самом поединке будет забито не более двух голов (тотал меньше 2,5 с коэф. 1.86).
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.