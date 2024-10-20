Рух - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.10.2024

Львовское дерби официально закроет 10-й тур чемпионата Украины. Встреча обещает быть очень эмоциональной и напряженной. Пикантности противостоянию также добавляет то, что болельщиков "Карпат" на этом матче практически не будет. Подытоживая, в понедельник "Рух" Виталия Пономарева будет принимать "львов" под руководством Владислава Лупашко.

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10-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 21-е октября

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Афанасьев Александр

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Рух": последние новости

На первый взгляд у "Руха" все хорошо, как минимум неплохо. Если акцентировать внимание на позиции в турнирной таблице. Впрочем, многих это может удивить, но подопечные Виталия Пономарева не побеждали в УПЛ аж с августа! В конце лета львовяне дома разгромили "Ингулец" Василия Кобина - 5:0. И на этом как отрезало.

Далее же последовала серия сразу из четырех ничейных результатов. При этом, трех нулевых ничьих подряд. То есть, известный своей зажигательной атакой "Рух" не мог размочить ворота соперников три тура. Прервать безголевую серию удалось только в компенсированное время матча прошлого тура - против "Александрии" (1:1). И то, с пенальти.

С другой стороны, моменты у команды Пономарева всегда есть, нужно лишь подтянуть реализацию. А вот в обороне у "Руха" все прекрасно, здесь не заберешь. Львовяне лишь в двух поединках этого первенства пропускали: в матчах с черкасским ЛНЗ Каррило Карраско (1:3) и уже вышеупомянутыми "горожанами" Руслана Ротаня. В других же 6-ти матчах представителю города Льва удавалось сохранить собственные ворота "сухими". На секунду, лучшая оборона в чемпионате.

Однозначно, "Рух" выглядит значительно более организованной и структурированной командой, чем "Карпаты". К тому же, более методичной и последовательной. Если футболистам Пономарева удастся конвертировать свои моменты в забитые мячи, то проблем не должно возникнуть. А возможности эти точно будут.

"Карпаты" более опытная команда, если взглянуть на средний возраст их коллектива. Думаю, сейчас у клубов разные векторы развития и цели, ведь в "Рухе" играют преимущественно львовские молодые ребята. Тогда как "Карпаты" делают ставку на легионеров. Также бюджет нашего следующего соперника превышает бюджет "Руха" впрочем на поле все решает игра. Сейчас наша задача - создать условия, чтобы наши молодые футболисты прогрессировали и "Рух" не отходил от своей стратегии развития", - поделился мыслями наставник "Руха" накануне поединка с "Карпатами".

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Дидык, Холод, Роман, Сыч, Пидгурский, Притула, Федор, Климчук, Карабин, Краснопир.

"Карпаты": последние новости

Перед перерывом на матчи сборных "львы" принимали "Ингулец" Василия Кобина. Подопечные Владислава Лупашко тотально доминировали в той игре и имели множество моментов. Даже был заработан пенальти. Однако, в итоге игроки "Карпат" так и не сумели расписаться в воротах Паламарчука.

"Карпаты" все еще продолжает штормить. На данном этапе сезона в активе львовского коллектива лишь две победы. Эпизодически "львы" выглядят интересно и демонстрируют креатив. Однако, в целом прослеживается невероятный сумбур и нестабильность.

Ключевым вопросом прежде всего остается подход коуча "Карпат". Лупашко все еще не сделал окончательный выбор в пользу одной из парадигм футбола. Или же играть красиво, однако часто терять очки, или все-таки отойти от своей концепции и действовать более хладнокровно.

И поединок с "Рухом" станет в этом плане чрезвычайно показательным. Поскольку, команда Виталия Пономарева исповедует максимально похожий концепт, однако одновременно действует при этом гораздо эффективнее и организованнее. У "Карпат" все точно не безнадежно, но пришло время определиться. Так как не за горами уже конец первого круга, а "львы" все еще находятся в нижней части турнирной таблицы УПЛ.

Конечно, если это соответствует абмициям руководства клуба, то вопросов нет. Однако, очень сомневаемся, что это так и есть. А здесь, тем более, первое в истории подобное львовское дерби. Учитывая эти обстоятельства, давление на Лупашко и его команду невероятное.

"Я согласен, что "Рух" - более сыгранная и сбалансированная сейчас команда. Здесь они впереди, а мы только начали свой путь. Но мы понимаем, насколько это важный матч для наших болельщиков. Приложим все усилия, чтобы хорошо выглядеть в этом матче. Желаем дарить нашим фанам положительные эмоции", - рассказал Лупашко перед дерби.

Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин, Адамюк, Бабогло, Педросо, Мирошниченко, Чачуа, Альварес, Бруниньо, Очеретько, Игор, Шах.

"Рух" - "Карпаты" . Личные встречи

Как было уже сказано выше - это будет первое львовское дерби в подобной формации, и на таком уровне.

"Рух" - "Карпаты" . Последние официальные матчи

"Рух":

"Карпаты":

Турнирное положение команд

Имеем дело с представителями разных частей турнирной таблицы. Команда Виталия Пономарева сейчас идет пятой, имея в своем активе 13 зачетных баллов и матч в запасе. В свою очередь, у подопечных Владислава Лупашко на четыре очка меньше и десятая строчка.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 9 8 1 0 21-5 25 2 ФК Александрия 9 7 2 0 15-6 23 3 Полесье 9 6 3 0 18-6 21 4 Шахтер 9 6 1 2 25-9 19 5 Рух 8 3 4 1 14-4 13 6 Заря 9 4 0 5 9-11 12 7 ЛНЗ 9 3 3 3 10-13 12 8 Кривбасс 8 3 2 3 7-8 11 9 Черноморец 9 3 1 5 5-9 10 10 Карпаты 9 2 3 4 10-14 9 11 Ворскла 10 2 3 5 9-15 9 12 Верес 9 2 3 4 9-13 9 13 Колос 10 1 5 4 5-8 8 14 Левый Берег 10 2 2 6 4-12 8 15 Оболонь 10 1 2 7 5-25 5 16 Ингулец 9 0 5 4 6-14 5

"Рух" - "Карпаты" . Ставка и коэффициенты

"Рух" - "Карпаты" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа хозяев 2:1. "Рух" выглядит убедительнее, однозначно. Даже несмотря на последнюю серию без побед команды Виталия Пономарева. Впрочем, у "Карпат" этих проблем еще больше, значительно больше. И они носят более фундаментальный и концептуальный характер. "Львы" смогут навязать борьбу - это точно. Однако, преимущество все же на стороне номинальных хозяев.