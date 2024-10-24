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Рух - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.10.2024
Рух - Черноморец. Прогноз и анонс матча ⋉ 25.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Рух
В матче одиннадцатого тура УПЛ "Рух" будет принимать "Черноморец". Смогут ли подопечные Пономарева реабилитироваться за неудачи в предыдущих матчах?
УПЛ. Одиннадцатый тур
25.10.2024. 15:30. Львов. "Арена Львов"
"Рух" - "Черноморец"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
"Рух": последние новости
В конце лета львовяне дома разбили "Ингулец" Василия Кобина - 5:0. И после этого "Рух" не может выиграть пять матчей подряд: четыре ничьих и поражение. За эти игры львовяне забили всего один гол – с пенальти в ворота "Александрии". Моменты подопечные Пономарева создают, но ощущаются проблемы с реализацией. А вот с защитой всё очень хорошо. Только в трех матчах нынешнего чемпионата "Рух" пропускал. В плане организации игры все достаточно хорошо, а вот над завершением атаки еще предстоит работать
В прошлом туре в дебютном львовском дерби подопечные Пономарева уступили "Карпатам" - 0:1. Завершилась рекордная "сухая" серия в домашних матчах "желто-черных" в чемпионатах Украины, которая длилась 327 минут. Пропустили хозяева того матча после стандарта. "Рух" сейчас занимает седьмое место, но в случае победы может подняться выше в таблице.
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Дидык, Холод, Роман, Сыч, Подгурский, Притула, Федор, Климчук, Карабин, Краснопир.
"Черноморец": последние новости
Три тура подряд не проигрывают подопечные Бабича: победа и две ничьи. Для одесситов это хорошие результаты, учитывая начало сезона. "Черноморец" под руководством Бабича начал более или менее регулярно набирать очки. Однако по игре все еще ощущаются проблемы у "моряков". С конструктивом в заключительной трети поля пока все сложно. В прошлом туре "Черноморец" дома сыграл вничью с "Вересом" – 1:1. Повезло одесситам, ведь мяч в свои ворота срезал Морозко. Ничья закономерный результат, учитывая развитие событий на поле.
Футболистам "Черноморца" в течение матча не хватает стабильности. Моментами они играют неплохо, но бывают проваливаются По словам Александра Бабича, сейчас его подопечные играют по другой тактической схеме и пока еще до идеала далеко.
Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Кисиль, Скиба, Жаржу, Удод, Ермаков, Петряк, Габелок, Пшеничнюк, Бутко, Габелок.
"Рух" – "Черноморец". Личные встречи
Команды сыграли между собой семь матчей: четыре победы "Руха", одна победа "Черноморца" и две ничьи. В мае прошлого года "Рух" дома победил – 2:0.
Последние матчи команд
"Рух"
"Рух" – "Карпаты" 0:1
"Александрия" - "Рух" 1:1
"Рух" - "Заря" 3:0
"Рух" - "Ингулец" 5:0
"Ворскла" - "Рух" 0:0
"Черноморец":
"Верес" 1:1
"Оболонь" 1:0
ЛНЗ 1:1
"Карпаты" 0:1
"Ингулец" 1:0
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|9
|8
|1
|0
|21-5
|25
|2
|ФК Александрия
|9
|7
|2
|0
|15-6
|23
|3
|Полесье
|9
|6
|3
|0
|18-6
|21
|4
|Шахтер
|9
|6
|1
|2
|25-9
|19
|5
|ЛНЗ
|10
|4
|3
|3
|12-13
|15
|6
|Кривбасс
|9
|4
|2
|3
|8-8
|14
|7
|Рух
|9
|3
|4
|2
|14-5
|13
|8
|Карпаты
|10
|3
|3
|4
|11-14
|12
|9
|Заря
|10
|4
|0
|6
|9-12
|12
|10
|Черноморец
|10
|3
|2
|5
|6-10
|11
|11
|Верес
|10
|2
|4
|4
|10-14
|10
|12
|Ворскла
|10
|2
|3
|5
|9-15
|9
|13
|Колос
|10
|1
|5
|4
|5-8
|8
|14
|Левый Берег
|10
|2
|2
|6
|4-12
|8
|15
|Оболонь
|10
|1
|2
|7
|5-25
|5
|16
|Ингулец
|10
|0
|5
|5
|6-16
|5
"Рух" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты
"Рух" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол
Хозяева считаются фаворитами этого противостояния. Безусловно, "Рух" долгое время не может выиграть, но за игрой не все так плохо у подопечных Пономарева. Моменты они создают регулярно, но не удается довести атаку до логического завершения. Одесситы не смотрятся командой, которую нельзя переиграть. Безусловно, легко хозяевам не будет, ведь "Черноморец" неплохо играет в защите, но они должны побеждать. Прогноз – победа "Руха" (1.66)
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