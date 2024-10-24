Рух - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.10.2024

В матче одиннадцатого тура УПЛ "Рух" будет принимать "Черноморец". Смогут ли подопечные Пономарева реабилитироваться за неудачи в предыдущих матчах?

УПЛ. Одиннадцатый тур

25.10.2024. 15:30. Львов. "Арена Львов"

"Рух" - "Черноморец"

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"Рух": последние новости

В конце лета львовяне дома разбили "Ингулец" Василия Кобина - 5:0. И после этого "Рух" не может выиграть пять матчей подряд: четыре ничьих и поражение. За эти игры львовяне забили всего один гол – с пенальти в ворота "Александрии". Моменты подопечные Пономарева создают, но ощущаются проблемы с реализацией. А вот с защитой всё очень хорошо. Только в трех матчах нынешнего чемпионата "Рух" пропускал. В плане организации игры все достаточно хорошо, а вот над завершением атаки еще предстоит работать

В прошлом туре в дебютном львовском дерби подопечные Пономарева уступили "Карпатам" - 0:1. Завершилась рекордная "сухая" серия в домашних матчах "желто-черных" в чемпионатах Украины, которая длилась 327 минут. Пропустили хозяева того матча после стандарта. "Рух" сейчас занимает седьмое место, но в случае победы может подняться выше в таблице.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Дидык, Холод, Роман, Сыч, Подгурский, Притула, Федор, Климчук, Карабин, Краснопир.

"Черноморец": последние новости

Три тура подряд не проигрывают подопечные Бабича: победа и две ничьи. Для одесситов это хорошие результаты, учитывая начало сезона. "Черноморец" под руководством Бабича начал более или менее регулярно набирать очки. Однако по игре все еще ощущаются проблемы у "моряков". С конструктивом в заключительной трети поля пока все сложно. В прошлом туре "Черноморец" дома сыграл вничью с "Вересом" – 1:1. Повезло одесситам, ведь мяч в свои ворота срезал Морозко. Ничья закономерный результат, учитывая развитие событий на поле.

Футболистам "Черноморца" в течение матча не хватает стабильности. Моментами они играют неплохо, но бывают проваливаются По словам Александра Бабича, сейчас его подопечные играют по другой тактической схеме и пока еще до идеала далеко.

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Кисиль, Скиба, Жаржу, Удод, Ермаков, Петряк, Габелок, Пшеничнюк, Бутко, Габелок.

"Рух" – "Черноморец". Личные встречи

Команды сыграли между собой семь матчей: четыре победы "Руха", одна победа "Черноморца" и две ничьи. В мае прошлого года "Рух" дома победил – 2:0.

Последние матчи команд

"Рух"

"Рух" – "Карпаты" 0:1

"Александрия" - "Рух" 1:1

"Рух" - "Заря" 3:0

"Рух" - "Ингулец" 5:0

"Ворскла" - "Рух" 0:0

"Черноморец":

"Верес" 1:1

"Оболонь" 1:0

ЛНЗ 1:1

"Карпаты" 0:1

"Ингулец" 1:0

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 9 8 1 0 21-5 25 2 ФК Александрия 9 7 2 0 15-6 23 3 Полесье 9 6 3 0 18-6 21 4 Шахтер 9 6 1 2 25-9 19 5 ЛНЗ 10 4 3 3 12-13 15 6 Кривбасс 9 4 2 3 8-8 14 7 Рух 9 3 4 2 14-5 13 8 Карпаты 10 3 3 4 11-14 12 9 Заря 10 4 0 6 9-12 12 10 Черноморец 10 3 2 5 6-10 11 11 Верес 10 2 4 4 10-14 10 12 Ворскла 10 2 3 5 9-15 9 13 Колос 10 1 5 4 5-8 8 14 Левый Берег 10 2 2 6 4-12 8 15 Оболонь 10 1 2 7 5-25 5 16 Ингулец 10 0 5 5 6-16 5

"Рух" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты

"Рух" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Хозяева считаются фаворитами этого противостояния. Безусловно, "Рух" долгое время не может выиграть, но за игрой не все так плохо у подопечных Пономарева. Моменты они создают регулярно, но не удается довести атаку до логического завершения. Одесситы не смотрятся командой, которую нельзя переиграть. Безусловно, легко хозяевам не будет, ведь "Черноморец" неплохо играет в защите, но они должны побеждать. Прогноз – победа "Руха" (1.66)