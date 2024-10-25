Кривбасс - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.10.2024

В Кривом Роге встретятся соседи по турнирной таблице, которых отделяет всего одно очко. Безусловно, это одно из самых интригующих противостояний одиннадцатого тура УПЛ.

"Кривбасс" - ЛНЗ

VBET Лига. 11-й тур

26.10.2024. 15:30. Кривой Рог. "Горняк"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Кривбасс": последние новости

Коллектив из Кривого Рога неделю назад впервые за четыре тура победил. Подопечные Юрия Вернидуба в Киеве обыграли "Зарю" - 1:0. Первый тайм завершился без голов, но сразу после перерыва отличился Соса. Футболисты "Кривбасса" создали ряд моментов, но с реализацией были проблемы. Над этим компонентом еще стоит много работать. К тому же, фортуна в воскресенье была на стороне "Зари". Однако главное это результат на табло. Лидерами "Кривбасса" в этом матче были Соса и Илич. Также отметим достаточно качественную игру команды в защите.

После матча Юрий Вернидуб отметил проблемы команды с реализацией. - "Нужно работать, работать и еще раз работать, что мы постоянно и делаем. Я уверен, что наша добросовестная работа принесет свои плоды. Смотрел статистику, по показателю xG мы – в лидерах УПЛ. Главное, что оно есть. Единственное, возможно, где-то не хватает мастерства. Будем работать", - отметил тренер.

Ориентировочный состав: Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык – Бизимана, Вакулко – Жан По, Лунев, Микитишин, Соса.

ЛНЗ: последние новости

Коллектив из Черкасс неделю назад тоже прервал свою серию без побед. Подопечные Карраско дома обыграли аутсайдера "Ингулец" - 2:0. Это была первая победа ЛНЗ за последние шесть туров. В этом матче черкащане больше владели мячом, но всего три раза смогли пробить в створ ворот. Героем игры стал Путря, забивший дважды. Также стоит отметить парировавшего пенальти Кучеренко. Карраско решил сыграть с тремя центрбеками и двумя форвардами, и это помогло набрать три очка. Победа должна придать ЛНЗ уверенности в собственных силах.

Безусловно, также следует отметить возвращение после травмы Оливье Тилля. Это игрок, без которого сложно представить центр поля нынешнего ЛНЗ. Не всегда все удается у подопечных Карраско в позиционном футболе, но они не уходят от своего игрового стиля. ЛНЗ в прошлом туре наконец-то не пропустил. В последний раз такое было в первом туре против "Левого Берега".

Ориентировочный состав: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайку, Муравский, Топалов, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Момо, Халайла

"Кривбасс" – ЛНЗ. Последние матчи

"Кривбасс":

20.10. "Заря" - "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)

13.10 "Александрия" – "Кривбасс" 4:2 (спарринг)

06.10 "Динамо" – "Кривбасс" 2:1 (УПЛ)

28.09 "Кривбасс" - "Александрия" 0:1 (УПЛ)

22.09 "Кривбасс" – "Ворскла" 1:1 (УПЛ)

ЛНЗ

"Колос" – ЛНЗ 1:1

"Полесье" – ЛНЗ 1:1

ЛНЗ – "Черноморец" 1:1

"Шахтер" – ЛНЗ 5:1

ЛНЗ - "Ингулец" 2:0

Личные встречи

Команды между собой сыграли два матча и оба выиграл "Кривбасс". В минувшем чемпионате криворожцы победили 2:0 и 3:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 9 8 1 0 21-5 25 2 ФК Александрия 9 7 2 0 15-6 23 3 Полесье 9 6 3 0 18-6 21 4 Шахтер 9 6 1 2 25-9 19 5 ЛНЗ 10 4 3 3 12-13 15 6 Кривбасс 9 4 2 3 8-8 14 7 Рух 9 3 4 2 14-5 13 8 Карпаты 10 3 3 4 11-14 12 9 Заря 10 4 0 6 9-12 12 10 Черноморец 10 3 2 5 6-10 11 11 Верес 10 2 4 4 10-14 10 12 Ворскла 10 2 3 5 9-15 9 13 Колос 10 1 5 4 5-8 8 14 Левый Берег 10 2 2 6 4-12 8 15 Оболонь 10 1 2 7 5-25 5 16 Ингулец 10 0 5 5 6-16 5

Ставка и коэффициенты на матч Кривбасс - ЛНЗ

"Кривбасс" – ЛНЗ. Прогноз от UA-Футбол

Букмекеры фаворитами считают хозяев, но точно не стоит недооценивать ЛНЗ. Коллектив из Черкасс умеет навязывать борьбу более именитым соперникам. Ожидаем, что гости будут играть с позиции силы, ведь команды Вернидуба никогда не славились качественной позиционной игрой. Не ожидаем от этого противостояния большого количества голов, а вот борьбы будет хватать. Прогноз – тотал голов меньше 2.5 (1.71).