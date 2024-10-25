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Кривбасс - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.10.2024
Кривбасс - ЛНЗ: Прогноз и анонс матча ⋉ 26.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбас
В Кривом Роге встретятся соседи по турнирной таблице, которых отделяет всего одно очко. Безусловно, это одно из самых интригующих противостояний одиннадцатого тура УПЛ.
"Кривбасс" - ЛНЗ
VBET Лига. 11-й тур
26.10.2024. 15:30. Кривой Рог. "Горняк"
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Кривбасс": последние новости
Коллектив из Кривого Рога неделю назад впервые за четыре тура победил. Подопечные Юрия Вернидуба в Киеве обыграли "Зарю" - 1:0. Первый тайм завершился без голов, но сразу после перерыва отличился Соса. Футболисты "Кривбасса" создали ряд моментов, но с реализацией были проблемы. Над этим компонентом еще стоит много работать. К тому же, фортуна в воскресенье была на стороне "Зари". Однако главное это результат на табло. Лидерами "Кривбасса" в этом матче были Соса и Илич. Также отметим достаточно качественную игру команды в защите.
После матча Юрий Вернидуб отметил проблемы команды с реализацией. - "Нужно работать, работать и еще раз работать, что мы постоянно и делаем. Я уверен, что наша добросовестная работа принесет свои плоды. Смотрел статистику, по показателю xG мы – в лидерах УПЛ. Главное, что оно есть. Единственное, возможно, где-то не хватает мастерства. Будем работать", - отметил тренер.
Ориентировочный состав: Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык – Бизимана, Вакулко – Жан По, Лунев, Микитишин, Соса.
ЛНЗ: последние новости
Коллектив из Черкасс неделю назад тоже прервал свою серию без побед. Подопечные Карраско дома обыграли аутсайдера "Ингулец" - 2:0. Это была первая победа ЛНЗ за последние шесть туров. В этом матче черкащане больше владели мячом, но всего три раза смогли пробить в створ ворот. Героем игры стал Путря, забивший дважды. Также стоит отметить парировавшего пенальти Кучеренко. Карраско решил сыграть с тремя центрбеками и двумя форвардами, и это помогло набрать три очка. Победа должна придать ЛНЗ уверенности в собственных силах.
Безусловно, также следует отметить возвращение после травмы Оливье Тилля. Это игрок, без которого сложно представить центр поля нынешнего ЛНЗ. Не всегда все удается у подопечных Карраско в позиционном футболе, но они не уходят от своего игрового стиля. ЛНЗ в прошлом туре наконец-то не пропустил. В последний раз такое было в первом туре против "Левого Берега".
Ориентировочный состав: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайку, Муравский, Топалов, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Момо, Халайла
"Кривбасс" – ЛНЗ. Последние матчи
"Кривбасс":
20.10. "Заря" - "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)
13.10 "Александрия" – "Кривбасс" 4:2 (спарринг)
06.10 "Динамо" – "Кривбасс" 2:1 (УПЛ)
28.09 "Кривбасс" - "Александрия" 0:1 (УПЛ)
22.09 "Кривбасс" – "Ворскла" 1:1 (УПЛ)
ЛНЗ
"Колос" – ЛНЗ 1:1
"Полесье" – ЛНЗ 1:1
ЛНЗ – "Черноморец" 1:1
"Шахтер" – ЛНЗ 5:1
ЛНЗ - "Ингулец" 2:0
Личные встречи
Команды между собой сыграли два матча и оба выиграл "Кривбасс". В минувшем чемпионате криворожцы победили 2:0 и 3:0.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|9
|8
|1
|0
|21-5
|25
|2
|ФК Александрия
|9
|7
|2
|0
|15-6
|23
|3
|Полесье
|9
|6
|3
|0
|18-6
|21
|4
|Шахтер
|9
|6
|1
|2
|25-9
|19
|5
|ЛНЗ
|10
|4
|3
|3
|12-13
|15
|6
|Кривбасс
|9
|4
|2
|3
|8-8
|14
|7
|Рух
|9
|3
|4
|2
|14-5
|13
|8
|Карпаты
|10
|3
|3
|4
|11-14
|12
|9
|Заря
|10
|4
|0
|6
|9-12
|12
|10
|Черноморец
|10
|3
|2
|5
|6-10
|11
|11
|Верес
|10
|2
|4
|4
|10-14
|10
|12
|Ворскла
|10
|2
|3
|5
|9-15
|9
|13
|Колос
|10
|1
|5
|4
|5-8
|8
|14
|Левый Берег
|10
|2
|2
|6
|4-12
|8
|15
|Оболонь
|10
|1
|2
|7
|5-25
|5
|16
|Ингулец
|10
|0
|5
|5
|6-16
|5
Ставка и коэффициенты на матч Кривбасс - ЛНЗ
"Кривбасс" – ЛНЗ. Прогноз от UA-Футбол
Букмекеры фаворитами считают хозяев, но точно не стоит недооценивать ЛНЗ. Коллектив из Черкасс умеет навязывать борьбу более именитым соперникам. Ожидаем, что гости будут играть с позиции силы, ведь команды Вернидуба никогда не славились качественной позиционной игрой. Не ожидаем от этого противостояния большого количества голов, а вот борьбы будет хватать. Прогноз – тотал голов меньше 2.5 (1.71).
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