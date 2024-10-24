Полесье - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.10.2024

Третья лучшая команда УПЛ, и четвертая с конца турнирной таблицы. В очередном туре украинского первенства в очном противостоянии сойдутся подопечные Имада Ашура и Александра Поздеева. Хозяином поединка выступят житомирские "волки".

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11-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 25-е октября

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Коваленко Андрей

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Полесье": последние новости

В минувший уик-энд житомиряне в третий раз в текущем первенстве потеряли зачетные баллы. В частности, за 90 минут домашнего поединка "волки" так и не сумели вскрыть организованную оборону абсолютного дебютанта элитного дивизиона - в лице "Левого Берега" Виталия Первака.

Все же, сильно ощущалось отсутствие травмированного в матче за сборную Алексея Гуцуляка. Без своего основного правого вингера "Полесье" ощутимо просело в контексте креатива и особо ничего не создало против "аистов". Даже лучший бомбардир чемпионата на данный момент, речь конечно идет об Александре Назаренко, без своего партнера как-то исчез на поле. А призванный заменить того же Гуцуляка Леднев, откровенно говоря, не впечатлил от слова совсем. Из позитива можно выделить возвращение в основу Сарапия. В паре с Чоботенко им удалось зацементировать центр обороны.

Однако, в общем, дела у команды Имада Ашура идут хорошо. Шесть побед и только три ничьих. И при этом, житомирский коллектив еще ни разу в этом сезоне не проигрывал. Таким достижением могут похвастаться только киевское "Динамо" Александра Шовковского и "Александрия" Руслана Ротаня. Как раз киевляне и "горожане" и опережают "волков" в турнирной таблице.

В этой встрече "Полесье" снова будет играть в домашних стенах. Однако, здесь уже подопечные Ашура не имеют права на ошибку. Нужно реаблитироваться перед родной публикой. Тем более, против соперника уровня нынешнего кризисного "Колоса".

Сам же наставник "Полесья" также настроен серьезно и раскритиковал свою команду после вышеупомянутого результата с командой Первака.

"Абсолютно неприемлемая игра. Даже в том случае, если бы мы забили, то настроение было таким же. Единственный сюрприз - это мы. Сюрприз в том, что вещи, которые мы постоянно делали и о которых постоянно говорим, мы просто о них забываем. И за такое приходит наказание, и все могло завершиться еще хуже с точки зрения счета. В некоторых моментах были далеки даже от необходимого минимума. Ввязались в такую игру, которую предложил соперник, и сами виноваты. Да, у нас немало сборников, но это не оправдание. Надо быть готовым к этому. У нас достаточно игроков и они должны выходить и показывать себя. К сожалению, Гуцуляк не играл из-за серьезной травмы, но было много факторов, которые повлияли", - рассказал коуч "Полесья" после матча с "Левым Берегом".

Ориентировочный состав "Полесья": Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Пайшао, Смоляков, Кушниренко, Таллес Коста, Назаренко, Луифер, Виалле.

"Колос": последние новости

"Колос" однозначно прогрессирует по игре, однако с результатами все еще дела идут чрезвычайно скромно. Осенью ковалевский клуб расписал три ничьих и одержал одну победу. А в последнем туре подопечные Александра Поздеева проиграли действующему чемпиону - донецкому "Шахтеру" Марино Пушича. Судьбу поединка решил автогол Красничи.

Однако, ковалевцам даже удалось навязать борьбу "горнякам". Более того, в концовке тот же мяч в собственные ворота (только на этот раз в исполнении Конопли) мог и принести очки "Колосу". Однако, арбитр отменил это взятие ворот.

А перед этим "Колос" откровенно не досчитался зачетных баллов в противостоянии уже с упомянутым в данном материале "Левым Берегом". Только если "Полесье" довольно блекло себя показало против "аистов", то ковалевцы в буквальном смысле зажали футболистов Виталия Первака и тотально доминировали по игре. Мяч банально не хотел лезть в ворота киевлян!

Подытоживая, можно констатировать, что дела у "Колоса" идут вверх. В обороне стали действовать значительно лучше (только 2 пропущенных в последних 5-ти матчах), да и моменты в атаке уже появились. Осталось только наладить реализацию, и результаты придут. Хотя и против разъяренного в определенном смысле "Полесья" это будет сделать трудновато. Благо, терпение у главного тренера "Колоса" есть. Правда, есть ли оно у руководства клуба - вот это уже открытый вопрос.

"Наверное, что еще не пришло наше время. Футболисты много работают и я этим доволен. Это нужно подкрепить результатом. Конечно, мы не хотели прижиматься, но "Шахтер" все же хорошо владеет мячом, индивидуально сильные футболисты, есть награши. Старались давать давление, иначе у тебя нет шансов в таких играх. Ты будешь без конца перемещаться, если ты не предлагаешь что-то в ответ, то тебе не хватит на 90 минут ни сил, ни концентрации", - поделился мыслями после встречи с "Шахтером" Александр Поздеев.

Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Поправка, Красничи, Бондаренко, Цуриков, Гагнидзе, Демченко, Алефиренко, Ореховский, Великан, Боливар.

"Полесье" - "Колос" . Личные встречи

Имеем дело лишь с третьим официальным поединком в истории этих коллективов. Первые два как раз состоялись в рамках прошлогодней кампании УПЛ. Тогда, в Ковалевке команды разошлись миром, а в Житомире - сильнее оказались "волки". Еще однажды "Полесье" и "Колос" пересекались в рамках товарищеской игры - в этом случае была зафиксирована результативная ничья (3:3).

Статистика очных поединков:

Победы: 1:0

1:0 Забитые мячи: 4:3

4:3 В среднем голов за матч: 1.33 - 1.00

1.33 - 1.00 Самая большая победа: 1:0

"Полесье" - "Колос" . Последние официальные матчи

"Полесье":

"Колос":

Турнирное положение команд

Представители разных эшелонов турнирной таблицы. Житомиряне с 21 зачетным баллом идут третьими. В свою очередь, ковалевцы, имея в своем активе 8 очков, расположились в зоне переходных матчей.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 9 8 1 0 21-5 25 2 ФК Александрия 9 7 2 0 15-6 23 3 Полесье 9 6 3 0 18-6 21 4 Шахтер 9 6 1 2 25-9 19 5 ЛНЗ 10 4 3 3 12-13 15 6 Кривбасс 9 4 2 3 8-8 14 7 Рух 9 3 4 2 14-5 13 8 Карпаты 10 3 3 4 11-14 12 9 Заря 10 4 0 6 9-12 12 10 Черноморец 10 3 2 5 6-10 11 11 Верес 10 2 4 4 10-14 10 12 Ворскла 10 2 3 5 9-15 9 13 Колос 10 1 5 4 5-8 8 14 Левый Берег 10 2 2 6 4-12 8 15 Оболонь 10 1 2 7 5-25 5 16 Ингулец 10 0 5 5 6-16 5

"Полесье" - "Колос" . Ставка и коэффициенты

"Полесье" - "Колос" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "волков" 2:1. "Полесье" - фаворит этой пары, это очевидно. Ковалевцы точно смогут дать бой, однако вопрос в том насколько их хватит. Житомирянам не будет просто, но их скамейка позволяет лучше маневрировать по ходу поединка.