Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.10.2024
Карпаты - Оболонь. Прогноз и анонс матча ⋉ 26.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: fc.obolon.ua
Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием будут закрывать "львы" и "пивовары". "Карпаты" Владислава Лупашко после победы во львовском дерби находятся на моральном подъеме. У "Оболони" Сергея Шищенко наоборот прослеживается определенный эмоциональный упадок. Хозяином в этой паре выступит именно львовский коллектив.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Карпаты" 18:00 "Оболонь"
- "Карпаты": последние новости
- "Оболонь": последние новости
- "Карпаты" - "Оболонь" . Личные встречи
- "Карпаты" - "Оболонь" . Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Карпаты" - "Оболонь" . Ставка и коэффициенты
- "Карпаты" - "Оболонь" . Прогноз на матч от UA-Футбол
11-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 26-е октября
Львов, стадион "Украина"
Арбитр: Цыбулько Евгений
"Карпаты" 18:00 "Оболонь"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Карпаты": последние новости
"Львы" торжествуют! В прошлом туре команда Владислава Лупашко одержала крайне важную победу над "Рухом". Нет, даже не так. Для "Карпат" этот триумф в первом подобном львовском дерби в истории - был жизненно необходимым! В целом для команды, и лично - для их коуча. Футболисты "Карпат" снова вернули веру в собственные силы, а Лупашко убедился в своем курсе и парадигме футбола, которую он прививает подопечным.
Победный результат против команды Виталия Пономарева также дал положительный эффект в игровом контексте. После чрезвычайно нестабильного периода в исполнении "львов" наконец-то на горизонте появилась какая-то более-менее четкая линия.
И в конце концов, это просто три зачетных балла. Очки, которые ощутимо подняли и подкрепили позиции "Карпат" в турнирной таблице, позволив вплотную приблизиться к тому же "Руху".
Поединок с аутсайдером в лице кризисной киевской "Оболони" - идеальная возможность для того, чтобы только нарастить свой темп. Тем более, против обескровленных "пивоваров". Если эти "Карпаты" все еще декларируют высокие и амбициозные цели, нужно побеждать киевлян без всяких "но".
Если же говорить о потерях, то "Карпатам" в этом поединке точно не поможет их капитан - Денис Мирошниченко. Фулбек "львов" "выжег" всего себя в хорошем смысле в дерби и пропустит эту встречу из-за перебора карточек.
"В целом все хорошо провели матч. Иностранцы должны отличаться от украинцев уровнем игры. Это несомненно. Я неоднократно подчеркивал, что пока мы находимся на стадии развития и одним из главных структурных подразделений является скаутский отдел. Они очень плодотворно работают и существенно влияют на результат.
Я считаю, что мы меняемся, меняем украинский футбол. Все, кто смотрели сегодня игру, получили удовольствие. Было очень много качественных построений атак, много остроты. Думаю, что это будет радовать болельщиков и многие команды начнут играть в бескомпромиссный футбол, а не сидеть 90 минут в обороне", - рассказал главный тренер "Карпат" после победы во львовском дерби.
Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин, Адамюк, Бабогло, Педросо, Весляк, Бруниньо, Альварес, Чачуа, Очеретько, Невес, Стенио.
"Оболонь": последние новости
Если "Карпаты" на моральном подъеме, то "Оболонь" - в ментальной яме. Да, безусловно, только наивный ожидал от "пивоваров" победы в киевском дерби. Но сразу 5 в графе пропущенных, даже от "Динамо" - это всегда больно. И очень сильно бьет по общему настроению.
Лишь недавно была первая победа "пивоваров" в сезоне, которая в определенном смысле окрылила киевлян - на своем поле над "Ингульцом" Василия Кобина (2:1). Но два поражения подряд после этого в определенном смысле "прибили" подопечных Сергея Шищенко. А тут еще и на горизонте заряженные, и психологически накачанные "Карпаты".
"Зеленым" нужно провести фундаментальную работу и правильно настроиться на эту встречу. Подойти с абсолютно чистой головой, так сказать. Несмотря даже на ситуацию в турнирной таблице. А она, мягко говоря, ужасная. "Оболонь" - тотальный аутсайдер, и делит с уже вышеупомянутым "Ингульцом" зону вылета. У обоих только по 5 зачетных баллов. Нужно что-то менять, это точно.
"Хочу извиниться перед президентом клуба и перед болельщиками нашей команды за этот результат. Что касается игры, то мы хотели сыграть смелее. Мы могли бы сыграть в низком блоке, отойти назад, но я хочу, чтобы наши футболисты играли смело, были на мяче. Вы видели, что когда мы проводили позиционные атаки, мы допустили ошибки, которые "Динамо" использовало. С нашей стороны были правильные решения, но качество их реализации было не на высоте, и это привело к голам", - поделился мыслями наставник "Оболони" после поражения от "Динамо".
Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо, Витенчук, Черненко, Суханов, Мединский, Близниченко, Тарануха.
"Карпаты" - "Оболонь" . Личные встречи
Последний раз наши коллективы пересекались еще на просторах Первой лиги - в сезоне 2022/23. Да и вообще, команды в данных своих формациях провели между собой только два поединка. Оба - официально, и состоялись как раз в той кампании. "Пивоварам" еще ни разу не удавалось обыграть "львов".
Статистика очных поединков:
"Карпаты" - "Оболонь" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Имеем дело с "абсолютами": середняком и аутсайдером. У "Карпат" сейчас 12 зачетных баллов, а у "Оболони" - 5, соответственно.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|9
|8
|1
|0
|21-5
|25
|2
|ФК Александрия
|9
|7
|2
|0
|15-6
|23
|3
|Полесье
|9
|6
|3
|0
|18-6
|21
|4
|Шахтер
|9
|6
|1
|2
|25-9
|19
|5
|ЛНЗ
|10
|4
|3
|3
|12-13
|15
|6
|Рух
|10
|3
|5
|2
|15-6
|14
|7
|Кривбасс
|9
|4
|2
|3
|8-8
|14
|8
|Карпаты
|10
|3
|3
|4
|11-14
|12
|9
|Заря
|10
|4
|0
|6
|9-12
|12
|10
|Черноморец
|11
|3
|3
|5
|7-11
|12
|11
|Верес
|10
|2
|4
|4
|10-14
|10
|12
|Ворскла
|10
|2
|3
|5
|9-15
|9
|13
|Колос
|10
|1
|5
|4
|5-8
|8
|14
|Левый Берег
|10
|2
|2
|6
|4-12
|8
|15
|Оболонь
|10
|1
|2
|7
|5-25
|5
|16
|Ингулец
|10
|0
|5
|5
|6-16
|5
"Карпаты" - "Оболонь" . Ставка и коэффициенты
"Карпаты" - "Оболонь" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "львов" 2:1. Все намекает на домашнюю победу львовян. Текущая игровая форма, подбор исполнителей и позиция в таблице - все это говорит в пользу "Карпат". Букмекеры также считают команду Владислава Лупашко явным фаворитом. Впрочем, здесь уже вопрос заключается в том, как коуч "львов" распределит силы. Поскольку, через несколько дней после этого его команду ожидает повторение львовского дерби - на этот раз уже на просторах национального Кубка.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Усик отреагировал на обещание Фьюри завершить бой нокаутом
- Наставник Ромы выделил игру лишь одного футболиста Динамо
- Усик обратился с посланием к кандидату в президенты США
- Рух - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.10.2024
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО