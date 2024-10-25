Карпаты - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.10.2024

Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием будут закрывать "львы" и "пивовары". "Карпаты" Владислава Лупашко после победы во львовском дерби находятся на моральном подъеме. У "Оболони" Сергея Шищенко наоборот прослеживается определенный эмоциональный упадок. Хозяином в этой паре выступит именно львовский коллектив.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

11-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 26-е октября

Львов, стадион "Украина"

Арбитр: Цыбулько Евгений

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Карпаты": последние новости

"Львы" торжествуют! В прошлом туре команда Владислава Лупашко одержала крайне важную победу над "Рухом". Нет, даже не так. Для "Карпат" этот триумф в первом подобном львовском дерби в истории - был жизненно необходимым! В целом для команды, и лично - для их коуча. Футболисты "Карпат" снова вернули веру в собственные силы, а Лупашко убедился в своем курсе и парадигме футбола, которую он прививает подопечным.

Победный результат против команды Виталия Пономарева также дал положительный эффект в игровом контексте. После чрезвычайно нестабильного периода в исполнении "львов" наконец-то на горизонте появилась какая-то более-менее четкая линия.

И в конце концов, это просто три зачетных балла. Очки, которые ощутимо подняли и подкрепили позиции "Карпат" в турнирной таблице, позволив вплотную приблизиться к тому же "Руху".

Поединок с аутсайдером в лице кризисной киевской "Оболони" - идеальная возможность для того, чтобы только нарастить свой темп. Тем более, против обескровленных "пивоваров". Если эти "Карпаты" все еще декларируют высокие и амбициозные цели, нужно побеждать киевлян без всяких "но".

Если же говорить о потерях, то "Карпатам" в этом поединке точно не поможет их капитан - Денис Мирошниченко. Фулбек "львов" "выжег" всего себя в хорошем смысле в дерби и пропустит эту встречу из-за перебора карточек.

"В целом все хорошо провели матч. Иностранцы должны отличаться от украинцев уровнем игры. Это несомненно. Я неоднократно подчеркивал, что пока мы находимся на стадии развития и одним из главных структурных подразделений является скаутский отдел. Они очень плодотворно работают и существенно влияют на результат.

Я считаю, что мы меняемся, меняем украинский футбол. Все, кто смотрели сегодня игру, получили удовольствие. Было очень много качественных построений атак, много остроты. Думаю, что это будет радовать болельщиков и многие команды начнут играть в бескомпромиссный футбол, а не сидеть 90 минут в обороне", - рассказал главный тренер "Карпат" после победы во львовском дерби.

Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин, Адамюк, Бабогло, Педросо, Весляк, Бруниньо, Альварес, Чачуа, Очеретько, Невес, Стенио.

"Оболонь": последние новости

Если "Карпаты" на моральном подъеме, то "Оболонь" - в ментальной яме. Да, безусловно, только наивный ожидал от "пивоваров" победы в киевском дерби. Но сразу 5 в графе пропущенных, даже от "Динамо" - это всегда больно. И очень сильно бьет по общему настроению.

Лишь недавно была первая победа "пивоваров" в сезоне, которая в определенном смысле окрылила киевлян - на своем поле над "Ингульцом" Василия Кобина (2:1). Но два поражения подряд после этого в определенном смысле "прибили" подопечных Сергея Шищенко. А тут еще и на горизонте заряженные, и психологически накачанные "Карпаты".

"Зеленым" нужно провести фундаментальную работу и правильно настроиться на эту встречу. Подойти с абсолютно чистой головой, так сказать. Несмотря даже на ситуацию в турнирной таблице. А она, мягко говоря, ужасная. "Оболонь" - тотальный аутсайдер, и делит с уже вышеупомянутым "Ингульцом" зону вылета. У обоих только по 5 зачетных баллов. Нужно что-то менять, это точно.

"Хочу извиниться перед президентом клуба и перед болельщиками нашей команды за этот результат. Что касается игры, то мы хотели сыграть смелее. Мы могли бы сыграть в низком блоке, отойти назад, но я хочу, чтобы наши футболисты играли смело, были на мяче. Вы видели, что когда мы проводили позиционные атаки, мы допустили ошибки, которые "Динамо" использовало. С нашей стороны были правильные решения, но качество их реализации было не на высоте, и это привело к голам", - поделился мыслями наставник "Оболони" после поражения от "Динамо".

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо, Витенчук, Черненко, Суханов, Мединский, Близниченко, Тарануха.

"Карпаты" - "Оболонь" . Личные встречи

Последний раз наши коллективы пересекались еще на просторах Первой лиги - в сезоне 2022/23. Да и вообще, команды в данных своих формациях провели между собой только два поединка. Оба - официально, и состоялись как раз в той кампании. "Пивоварам" еще ни разу не удавалось обыграть "львов".

Статистика очных поединков:

Победы: 1:0

1:0 Забитые мячи: 3:2

3:2 В среднем голов за матч: 1.50 - 1.00

1.50 - 1.00 Самая большая победа: 2:1

"Карпаты" - "Оболонь" . Последние официальные матчи

"Карпаты":

"Оболонь":

Турнирное положение команд

Имеем дело с "абсолютами": середняком и аутсайдером. У "Карпат" сейчас 12 зачетных баллов, а у "Оболони" - 5, соответственно.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 9 8 1 0 21-5 25 2 ФК Александрия 9 7 2 0 15-6 23 3 Полесье 9 6 3 0 18-6 21 4 Шахтер 9 6 1 2 25-9 19 5 ЛНЗ 10 4 3 3 12-13 15 6 Рух 10 3 5 2 15-6 14 7 Кривбасс 9 4 2 3 8-8 14 8 Карпаты 10 3 3 4 11-14 12 9 Заря 10 4 0 6 9-12 12 10 Черноморец 11 3 3 5 7-11 12 11 Верес 10 2 4 4 10-14 10 12 Ворскла 10 2 3 5 9-15 9 13 Колос 10 1 5 4 5-8 8 14 Левый Берег 10 2 2 6 4-12 8 15 Оболонь 10 1 2 7 5-25 5 16 Ингулец 10 0 5 5 6-16 5

"Карпаты" - "Оболонь" . Ставка и коэффициенты

"Карпаты" - "Оболонь" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "львов" 2:1. Все намекает на домашнюю победу львовян. Текущая игровая форма, подбор исполнителей и позиция в таблице - все это говорит в пользу "Карпат". Букмекеры также считают команду Владислава Лупашко явным фаворитом. Впрочем, здесь уже вопрос заключается в том, как коуч "львов" распределит силы. Поскольку, через несколько дней после этого его команду ожидает повторение львовского дерби - на этот раз уже на просторах национального Кубка.