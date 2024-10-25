Александрия - Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 26.10.2024

"Александрия" продолжает оставаться в группе лидеров чемпионата Украины. Команда Руслана Ротаня выиграла семь из девяти матчей УПЛ, и дважды сыграла вничью. Такие показатели позволяют "Александрии" оставаться на втором месте, уступая по потерянным очкам только "Динамо".
В прошлом туре "Александрия" переиграла на своем поле "Ворсклу" (1:0). Хотя счет и остался минимальным, команда Руслана Ротаня уверенно справлялась с гостями на протяжении всего матча, и неудивительно, что именно после этой игры "Ворскла" прекратила сотрудничество с Сергеем Долганским.
"Александрия" в третьем туре подряд забила лишь один раз, однако на этот раз отличился не Александр Филиппов – в сетку мяч положил Александр Беляев после очередного ассиста Никиты Кравченко. Нельзя не отметить и активность Безерры, который обходил игроков "Ворсклы" один за другим.
Новости Ингульца
Десять матчей – ни одной победы, пять ничьих, пять поражений. "Ингулец" остается единственной командой УПЛ, который еще ни разу не удалось набрать три очка в одной игре. Сложно это сделать, когда все твои матчи – выездные.
В прошлом туре "Ингулец" проиграл "ЛНЗ" со счетом 2:0 – два гола забил Путря. "Ингулец" не играл безнадежно, имел свои шансы, в частности не реализовал пенальти еще при счете 1:0. Однако "ЛНЗ" действовал более взвешенно, организованно и эффективно, поэтому взял три очка.
"В первом тайме наша команда выглядела очень слабо. Мы не делали тех вещей, которые наигрывали на тренировках. Плюс, мои игроки не смогли справиться с давлением соперника. Во втором тайме уже были дела лучше. Могли забивать, могли сравнивать, но не получилось. У нас есть кадровые проблемы. Не было у нас центральных нападающих. Более двух месяцев был травмирован Ситало. Мы стараемся выжимать на поле по максимуму. И хотим играть в атакующий футбол, но пока надо принимать такие реалии", – сказал Кобин.
Статистика команд, цифры и факты
Беспроигрышная серия "Александрии" в чемпионате Украины длится 14 матчей (девять побед, пять ничьих) ничьих.
Лишь "Шахтер" в сезоне 2024/25 сумел забить "Александрии" больше гола за матч.
"Ингулец" лишь в матче с "Вересом" (2:2) смог забить больше гола за 90 минут.
Меньше "Александрии" в УПЛ пропустило лишь "Динамо" (пять и шесть голов соответственно).
В трех последних матчах УПЛ "Александрия" забивала по одному голу.
Безвыигрышная серия "Ингульца" в УПЛ продолжается 11 игр: пять ничьих, шесть поражений.
Василий Кобин еще ни разу не побеждал как тренер в УПЛ – 10 ничьих и 13 поражений.
Прогноз на матч Александрия – Ингулец от UA-Football
"Александрия" демонстрирует в этом сезоне способность побеждать без лишней драмы, то есть прагматично взвешенно, зрело. Только в матчах с "Рухом" и "Оболонью" команда Руслана Ротаня потеряла очки. Сможет ли к этому клубу присоединиться "Ингулец"? Пока кажется, что нет. Прогноз – победа "Александрии" 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.