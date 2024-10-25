Александрия - Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 26.10.2024

Украинская Премьер-лига 2024/25, одиннадцатый тур

26 октября 2024. Александрия, "Ника"

"Александрия" 13:00 "Ингулец"

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Новости Александрии

"Александрия" продолжает оставаться в группе лидеров чемпионата Украины. Команда Руслана Ротаня выиграла семь из девяти матчей УПЛ, и дважды сыграла вничью. Такие показатели позволяют "Александрии" оставаться на втором месте, уступая по потерянным очкам только "Динамо".

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В прошлом туре "Александрия" переиграла на своем поле "Ворсклу" (1:0). Хотя счет и остался минимальным, команда Руслана Ротаня уверенно справлялась с гостями на протяжении всего матча, и неудивительно, что именно после этой игры "Ворскла" прекратила сотрудничество с Сергеем Долганским.

"Александрия" в третьем туре подряд забила лишь один раз, однако на этот раз отличился не Александр Филиппов – в сетку мяч положил Александр Беляев после очередного ассиста Никиты Кравченко. Нельзя не отметить и активность Безерры, который обходил игроков "Ворсклы" один за другим.

Новости Ингульца

Десять матчей – ни одной победы, пять ничьих, пять поражений. "Ингулец" остается единственной командой УПЛ, который еще ни разу не удалось набрать три очка в одной игре. Сложно это сделать, когда все твои матчи – выездные.

В прошлом туре "Ингулец" проиграл "ЛНЗ" со счетом 2:0 – два гола забил Путря. "Ингулец" не играл безнадежно, имел свои шансы, в частности не реализовал пенальти еще при счете 1:0. Однако "ЛНЗ" действовал более взвешенно, организованно и эффективно, поэтому взял три очка.

"В первом тайме наша команда выглядела очень слабо. Мы не делали тех вещей, которые наигрывали на тренировках. Плюс, мои игроки не смогли справиться с давлением соперника. Во втором тайме уже были дела лучше. Могли забивать, могли сравнивать, но не получилось. У нас есть кадровые проблемы. Не было у нас центральных нападающих. Более двух месяцев был травмирован Ситало. Мы стараемся выжимать на поле по максимуму. И хотим играть в атакующий футбол, но пока надо принимать такие реалии", – сказал Кобин.

Статистика команд, цифры и факты

Беспроигрышная серия "Александрии" в чемпионате Украины длится 14 матчей (девять побед, пять ничьих) ничьих.

Лишь "Шахтер" в сезоне 2024/25 сумел забить "Александрии" больше гола за матч.

"Ингулец" лишь в матче с "Вересом" (2:2) смог забить больше гола за 90 минут.

Меньше "Александрии" в УПЛ пропустило лишь "Динамо" (пять и шесть голов соответственно).

В трех последних матчах УПЛ "Александрия" забивала по одному голу.

Безвыигрышная серия "Ингульца" в УПЛ продолжается 11 игр: пять ничьих, шесть поражений.

Василий Кобин еще ни разу не побеждал как тренер в УПЛ – 10 ничьих и 13 поражений.

Последние матчи Александрии и Ингульца

Александрия

19.10 "Ворскла" 1:0 (УПЛ)

05.10 "Рух" Львов 1:1 (УПЛ)

28.09 "Кривбасс" 1:0 (УПЛ)

21.09 "Левый берег" 2:0 (УПЛ)

13.09 "Оболонь" 0:0 (УПЛ)

Ингулец

20.10 "ЛНЗ" 0:2 (УПЛ)

04.10 "Карпаты" 0:0 (УПЛ)

29.09 "Оболонь" 0:2 (УПЛ)

22.09 "Верес" 2:2 (УПЛ)

14.09 "Черноморец" 0:1 (УПЛ)

Турнирная таблица УПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 9 8 1 0 21-5 25 2 ФК Александрия 9 7 2 0 15-6 23 3 Полесье 9 6 3 0 18-6 21 4 Шахтер 9 6 1 2 25-9 19 5 ЛНЗ 10 4 3 3 12-13 15 6 Рух 10 3 5 2 15-6 14 7 Кривбасс 9 4 2 3 8-8 14 8 Карпаты 10 3 3 4 11-14 12 9 Заря 10 4 0 6 9-12 12 10 Черноморец 11 3 3 5 7-11 12 11 Верес 10 2 4 4 10-14 10 12 Ворскла 10 2 3 5 9-15 9 13 Колос 10 1 5 4 5-8 8 14 Левый Берег 10 2 2 6 4-12 8 15 Оболонь 10 1 2 7 5-25 5 16 Ингулец 10 0 5 5 6-16 5

Личные встречи

"Александрия" и "Ингулец" провели между собой шесть матчей: "Александрия" выиграла четыре, "Ингулец" один раз, еще раз команды сыграли вничью.

Ставки и Коэффициенты на матч Александрия – Ингулец

Прогноз на матч Александрия – Ингулец от UA-Football

"Александрия" демонстрирует в этом сезоне способность побеждать без лишней драмы, то есть прагматично взвешенно, зрело. Только в матчах с "Рухом" и "Оболонью" команда Руслана Ротаня потеряла очки. Сможет ли к этому клубу присоединиться "Ингулец"? Пока кажется, что нет. Прогноз – победа "Александрии" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.