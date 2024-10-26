Динамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024

Первое "Украинское классическое" в этом сезоне. Наиболее статусное противостояние в нашем футболе и нетленная классика - противостояние грандов УПЛ. Конечно, речь идет о поединке киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

В частности, 11-й тур чемпионата Украины очным матчем будут закрывать подопечные Александра Шовковского и Марино Пушича. Хозяином в этой паре выступят киевляне.

"Бело-синие" пока идут без поражений в национальном первенстве и лидируют в турнирной таблице. А "горняки" уже успели потерпеть два поражения и замыкают четверку лучших. Обе команды подходят к этой встрече после фиаско в еврокубках.

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11-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 27-е октября

Киев, стадион имени Валерия Лобановского

Арбитр: Балакин Николай

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Динамо - Шахтар Смотреть трансляцию

"Динамо": последние новости

С поединком против "Ромы" Артема Довбика, да и в целом выступлениями на европейской арене - все понятно. Давайте сразу к украинскому поприщу, как никак, имеем же дело с "Украинским классическим". И в рамках УПЛ у динамовцев как раз все прекрасно.

Александр Шовковский грамотно и часто ротирует свой стартовый состав, что никак при этом не влияет на результаты. "Динамо" лишь однажды в этой кампании потеряло очки - в домашней игре с львовским "Рухом" Виталия Пономарева (0:0). Во всех же других поединках с участием столичного коллектива фиксировались одни победы - в пользу "бело-синих", конечно.

А в предыдущем туре "Динамо" доказало свой статус-кво, сокрушив "Оболонь" Сергея Шищенко в киевском дерби. Сразу 5 мячей побывало в воротах "пивоваров".

Скорее всего в игре с "горняками" мы не увидим от СаШо диких экспериментов, как это было в Риме. Стоит ожидать что-то более-менее прагматичное. Динамовцы однозначно будут действовать по результату и особо не торопить события. Как-никак сокращать разрыв нужно именно "Шахтеру" Пушича.

Тем более, сам коуч "Динамо" рассказывал, что такая глобальная перетасовка ростера с римлянами была напрямую связана с предстоящим поединком против дончан. Шовковский, очевидно, расставил приоритеты.

"Предстоящая игра с "Шахтером" в чемпионате Украины внесла коррективы. Мы учитывали близость этого поединка, когда определялись со стартовым составом на сегодняшнюю игру. У нас в обойме 26 игроков. Что касается игры, которую показали ребята, то, конечно, есть моменты, которые надо улучшать, но в целом игроки в большинстве выполнили план на этот матч. Не обошлось без индивидуальных ошибок, но это футбол" - поделился мыслями наставник киевлян после поражения от итальянцев.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Попов, Михавко, Дубинчак, Тымчик, Бражко, Караваев, Кабаев, Буяльский, Шапаренко, Ванат.

"Шахтер": последние новости

По аналогии с "Динамо", матч "горняков" в Лиге чемпионов против лондонского "Арсенала" Микеля Артеты выносим за скобки. Все прекрасно понимают разницу в общем уровне этих команд и турниров, да и в подборе исполнителей.

Хотя, в случае действующего чемпиона Украины, нестабильность и определенная неопределенность прослеживается в обоих случаях. В чемпионате "горняков" также ощутимо штормит в плане результатов и игры. Конечно, по собственным меркам. За 9 туров этой кампании команда Марино Пушича уже успела проиграть два матча. Примечательно, что за весь прошлый сезон было 3. Нужно ли что-то еще добавлять? Вопрос риторический. Проблемы есть, и они очевидны. Матч предыдущего тура с "Колосом" также не впечатлил от слова совсем. С точностью наоборот - "Шахтер" откровенно разочаровал, переиграв кризисных ковалевцев лишь благодаря автоголу.

Для дончан матч с "Динамо" имеет абсолютно принципиальное значение. Не только в историческом контексте, здесь все абсолютно понятно. А именно в контексте текущих дел в турнирной таблице. Очень громкое заявление на самом деле, впрочем по сути поражение "Шахтера" в этом противостоянии повесит золотые медали на шею динамовцам. Хорошо-хорошо, если не повесит, то максимально "расчистит" дорогу к долгожданному чемпионству.

Класс и уровень у подопечных боснийского специалиста точно есть. Здесь никто не будет спорить. Особенно, на фоне других команд УПЛ. Без преуменьшения, или преувеличения, "Шахтер" однозначно имеет самый сильный ростер на бумаге. Однако, ключевой вопрос как раз заключается в подготовительной работе Марино Пушича. Насколько умело он выполнит свое домашнее задание, и сумеет ли правильно ментально настроить своих футболистов на это "Украинское классическое". Увидим уже в это воскресенье.

"Дерби - всегда особенная игра. Мы уже противостояли им дважды. Люди также думают, что это решающая игра: если они одержат победу, то получат девять очков преимущества, если мы, то получим лишь три. Это действительно очень важный поединок, однако все еще не решающий - еще рано. Им тоже нужно войти в этот ритм. Мы теперь будем возвращаться, а это примерно 20 часов в пути, и нам понадобится два дня для восстановления. Будет интересная игра", - так прокомментировал тренер "Шахтера" встречу с "Динамо".

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан.

"Динамо" - "Шахтер" . Личные встречи

Чего только не было в истории этих противостояний. Все вспомнить даже невозможно. Общая статистика на стороне именно динамовцев. Если же брать во внимание прошлую кампанию УПЛ, то тогда "горняки" одержали две минимальные победы - с идентичным счетом по 1:0.

Статистика очных поединков:

Победы: 80:61

80:61 Забитые мячи: 263:230

263:230 В среднем голов за матч: 1.33 - 1.16

1.33 - 1.16 Самая большая победа: 5:0 - 0:6

"Динамо" - "Шахтер" . Последние официальные матчи

"Динамо":

"Шахтер":

Турнирное положение команд

"Динамо" - единоличный лидер. Команда Александра Шовковского еще ни разу не проигрывала, и лишь однажды потеряла очки. В свою очередь "Шахтер", по своим меркам, начал сезон очень нестабильно и сейчас идет лишь четвертым.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 9 8 1 0 21-5 25 2 ФК Александрия 9 7 2 0 15-6 23 3 Полесье 10 6 4 0 19-7 22 4 Шахтер 9 6 1 2 25-9 19 5 ЛНЗ 10 4 3 3 12-13 15 6 Рух 10 3 5 2 15-6 14 7 Кривбасс 9 4 2 3 8-8 14 8 Карпаты 10 3 3 4 11-14 12 9 Заря 10 4 0 6 9-12 12 10 Черноморец 11 3 3 5 7-11 12 11 Верес 10 2 4 4 10-14 10 12 Колос 11 1 6 4 6-9 9 13 Ворскла 10 2 3 5 9-15 9 14 Левый Берег 10 2 2 6 4-12 8 15 Оболонь 10 1 2 7 5-25 5 16 Ингулец 10 0 5 5 6-16 5

"Динамо" - "Шахтер" . Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Шахтер" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа команды СаШо 2:1. Не побоимся сказать, что наверное, впервые за долгое время, именно "Динамо" является явным фаворитом этой пары. И дело здесь не в статусе хозяина поединка. А именно в результатах и текущей игровой форме. Такого же мнения и букмекеры. Тем не менее, это "Шахтер" и это "Украинское классическое"! И здесь может произойти, что угодно.