Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024

"Верес" не проигрывает уже на протяжении четырёх матчей. "Ворскла", в свою очередь, вкус победы последний раз чувствовала еще летом. По этой причине "зелёно-белые" вновь обратились к услугам своего бывшего тренера Юрия Максимова, который и выведет команду на предстоящий матч. Насколько успешным окажется дебют опытного специалиста?
Явно неудачно начав сезон, "Вересу" удалось за последний месяц существенно поправить свое турнирное положение и вплотную приблизиться к середине таблицы УПЛ.
В частности, ровенский клуб недавно вырвал ничью с "Шахтёром" (1:1), обыграл "Зарю" (2:1) и расписал мировую с "Черноморцем" (1:1).
"Этот ничейный результат воспринимаем больше положительно. Хотя, вполне могли рассчитывать на большее, чем ничья. Команда хотела победить сегодня, поэтому все футболисты разочарованы этим результатом", - сказал главный тренер Олег Шандрук после матча с одесситами.
Также нельзя ни отметить последние околофутбольные скандалы вокруг "Вереса". Сперва "народные" сообщили о возможных нарушениях закона со стороны Верховного Суда по делу о банкротстве, а затем тренер Сергей Лавриненко подал на свой бывший клуб заявление в палату споров УАФ из-за неправомерного расторжения контракта.
Из-за травм пропустят поединок с "Ворсклой" два правых защитника "Вереса" - Василий Гакман и Евгений Морозко.
Ориентировочный состав: Когут - Протасевич, Вовченко, Гончаренко, Шевченко - Дахновский, Клец, Яго Сикейра, Луан - Мрвалевич, Степанюк
"Ворскла": последние новости
Серия неудачных результатов побудила клуб к переменам на тренерском мостике: вместо Сергея Долганского на роль главного тренера вернулся Юрий Максимов, который уже работал с "зелёно-белыми" с 2019 по 2022 годы.
Последняя победа "Ворсклы" датирована ещё 16 августа в матче против аутсайдера чемпионата "Оболони". Безвыигрышная серия полтавцев в рамках национального первенства составляет уже 7 поединков (гостевая - 6).
В принципе, решение уволить Долганского назревало давно и мало кого в конечном итоге удивило. У руля "Ворсклы" 50-летний специалист встал в начале года, и с тех пор команда закончила прошлый сезон с отставанием в 17 очков от еврокубковой зоны (и в 8 баллах от зоны вылета). За треть текущего розыгрыша УПЛ ситуация также никак не улучшилась.
Не помогут "Ворскле" в игре с "Вересом" центрбек Евгений Павлюк и правый латераль Илья Крупский.
"Верес" весьма неплохо выступает дома и в целом находится в неплохой форме. Каким образом приход Максимова отобразится на игре "Ворсклы" - предугадать сложно, но в победу полтавской команды верится слабо.
Наш прогноз - ничья с коэффициентом 3,25.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.