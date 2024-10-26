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Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024

Украина
Обновлено

Верес - Ворскла. Прогноз и анонс матча ⋉ 27.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024

Фото: ФК Ворскла/Автор - невідомий

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Верес" не проигрывает уже на протяжении четырёх матчей. "Ворскла", в свою очередь, вкус победы последний раз чувствовала еще летом. По этой причине "зелёно-белые" вновь обратились к услугам своего бывшего тренера Юрия Максимова, который и выведет команду на предстоящий матч. Насколько успешным окажется дебют опытного специалиста?

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"Верес" - "Ворскла" 15:30

VBET Лига. 11-й тур

27 октября. Ровно. "Авангард"

Арбитр: София Причина (Львовская область)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Верес": последние новости

Явно неудачно начав сезон, "Вересу" удалось за последний месяц существенно поправить свое турнирное положение и вплотную приблизиться к середине таблицы УПЛ.

В частности, ровенский клуб недавно вырвал ничью с "Шахтёром" (1:1), обыграл "Зарю" (2:1) и расписал мировую с "Черноморцем" (1:1).

"Этот ничейный результат воспринимаем больше положительно. Хотя, вполне могли рассчитывать на большее, чем ничья. Команда хотела победить сегодня, поэтому все футболисты разочарованы этим результатом", - сказал главный тренер Олег Шандрук после матча с одесситами.

Также нельзя ни отметить последние околофутбольные скандалы вокруг "Вереса". Сперва "народные" сообщили о возможных нарушениях закона со стороны Верховного Суда по делу о банкротстве, а затем тренер Сергей Лавриненко подал на свой бывший клуб заявление в палату споров УАФ из-за неправомерного расторжения контракта.

Из-за травм пропустят поединок с "Ворсклой" два правых защитника "Вереса" - Василий Гакман и Евгений Морозко.

Ориентировочный состав: Когут - Протасевич, Вовченко, Гончаренко, Шевченко - Дахновский, Клец, Яго Сикейра, Луан - Мрвалевич, Степанюк

"Ворскла": последние новости

Серия неудачных результатов побудила клуб к переменам на тренерском мостике: вместо Сергея Долганского на роль главного тренера вернулся Юрий Максимов, который уже работал с "зелёно-белыми" с 2019 по 2022 годы.

Последняя победа "Ворсклы" датирована ещё 16 августа в матче против аутсайдера чемпионата "Оболони". Безвыигрышная серия полтавцев в рамках национального первенства составляет уже 7 поединков (гостевая - 6).

В принципе, решение уволить Долганского назревало давно и мало кого в конечном итоге удивило. У руля "Ворсклы" 50-летний специалист встал в начале года, и с тех пор команда закончила прошлый сезон с отставанием в 17 очков от еврокубковой зоны (и в 8 баллах от зоны вылета). За треть текущего розыгрыша УПЛ ситуация также никак не улучшилась.

Не помогут "Ворскле" в игре с "Вересом" центрбек Евгений Павлюк и правый латераль Илья Крупский.

Ориентировочный состав: Исенко – Пердута, Гучек, Черноморец, Бацула – Хрипчук, Скляр, Челядин – Кане, Нестеренко, Иеде.

"Верес" - "Ворскла". Последние матчи

"Верес":

  • 20.10 "Черноморец" - "Верес" 1:1 (УПЛ)
  • 12.10 "Полесье" - "Верес" 0:0 (УПЛ)
  • 05.10 "Верес" - "Заря" 2:1 (УПЛ)
  • 27.09 "Верес" - "Шахтер" 1:1 (УПЛ)
  • 22.09 "Верес" - "Ингулец" 2:2 (УПЛ)

"Ворскла":

  • 19.10 "Александрия" - "Ворскла" 1:0 (УПЛ)
  • 06.10 "Полесье" - "Ворскла" 2:1 (УПЛ)
  • 30.09 "Заря" - "Ворскла" 2:0 (УПЛ)
  • 22.09 "Кривбасс" - "Ворскла" 1:1 (УПЛ)
  • 18.09 "Динамо" - "Ворскла" 3:1 (УПЛ)

Личные встречи

В 14 очных встречах дважды победа оставалась за "Вересом", 7 раз - за "Ворсклой", в 5-и была зафиксирована ничью. В прошлом сезоне оба матча выиграли "зелёно-белые" со счётом 2:1.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 4ФК Александрия

 10 8 2 0 17-7 26
2

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 5Динамо

 9 8 1 0 21-5 25
3

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 6Полесье

 10 6 4 0 19-7 22
4

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 7Шахтер

 9 6 1 2 25-9 19
5

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 8Кривбасс

 10 5 2 3 11-9 17
6

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 9ЛНЗ

 11 4 3 4 13-16 15
7

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 10Рух

 10 3 5 2 15-6 14
8

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 11Карпаты

 10 3 3 4 11-14 12
9

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 12Заря

 10 4 0 6 9-12 12
10

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 13Черноморец

 11 3 3 5 7-11 12
11

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 14Верес

 10 2 4 4 10-14 10
12

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 15Колос

 11 1 6 4 6-9 9
13

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 16Ворскла

 10 2 3 5 9-15 9
14

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 17Левый Берег

 10 2 2 6 4-12 8
15

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 18Оболонь

 10 1 2 7 5-25 5
16

Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024 - изображение 19Ингулец

 11 0 5 6 7-18 5

Ставки и коэффициенты

Favbet
2.70
3.25
2.78
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"Верес" - "Ворскла". Прогноз от UA-Футбол

"Верес" весьма неплохо выступает дома и в целом находится в неплохой форме. Каким образом приход Максимова отобразится на игре "Ворсклы" - предугадать сложно, но в победу полтавской команды верится слабо.

Наш прогноз - ничья с коэффициентом 3,25.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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