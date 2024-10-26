Левый Берег - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024

Впервые в истории офицальных матчей в 11-м туре УПЛ "Левый Берег" сыграет с "Зарей".

Потенциальный аутсайдер Лиги ЛБ никому просто так очки не отдает, а в двух последних матчах вытянул две ничьи.

Лаганчане хоть и выглядят фаворитом, но в этом сезоне крайне нестабильны.

В любом случае можно предполагать, что игра не будет проходной для команд.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Ну а мы пытаемся разобраться, с сем каждый из соперников подходит к данному поединку.

"Левый Берег" (Киев) – "Заря" (Луганск)

VBET Лига. 11-й тур

27 октября, Киевская область, стадион "Левый Берег", 13:00

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

"Левый Берег", последние новости:

"Левый Берег", несмотря на летний статус главного аутсайдера и главного претендента на вылет, продолжает цепляться в каждом матче.

Конечно, кадровый резерв у "левобережных" довольно скромный, но команда это понимает и старается играть в свою игру. Не всегда зрелищную и интересную, но в свою.

Более того, киевляне когда-никогда берут очки и сейчас находятся не в зоне вылета, а в зоне переходных матчей. Более того, что в двух последних матчах ЛБ сыграл дважды вничью 0:0, сдержав "Колос" и "Полесье". С одной стороны, можно смело говорить, что команда находится на ходу, но в то же время киевляне без побед уже 5 матчей и последний раз забивала "Вересу" в поединке 5-го тура (3:1). Из этих показателей можно видеть, какую игру ставит команде Виталий Первак. Когда результат идет во главе угла.

В целом же, каких-то громких новостей из стана команды нет. Все довольны последними результатами, все готовятся к матчу с луганчанами в обычном режиме. Для СМИ "Левый Берег" в этом плане не лучший поставщик новостей, но для внутренней командной кухни это кажется признаком стабильности.

"В обычном режиме готовимся к матчу с "Зарей". В прошлом туре достигли результата против "Полесья" за счет командной работы. По моему мнению, были даже ближе к победе. Результатом довольны, но всегда хочется большего. Мы всей командой защищаемся и всей атакуем. Хорошо, что смогли сыграть на ноль в Житомире. Последние результаты положительно влияют на нас, ведь каждый зачетный пункт на вес золота. Надеюсь, что в будущем больше будем побеждать. Мы настраиваемся в матче с "Зарей" на победу и надеюсь, что сможем порадовать болельщиков. Длительное время не играли дома, и это будет для нас дополнительным стимулом набрать очки", - говорил на неделе защитник ЛБ Андрей Якимив.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Соколов, Семенов, Якимив, Шаповал, Дедух, Приходько, Николай Когут, Синица, Галас, Кобзар

"Заря", последние новости:

"Заря" в текущем сезоне крайне нестабильна. Это главное, что нужно знать перед каждым (и нашим, в частности) матчем луганчан. Юрий Коваль в тандеме с Младеном Бартуловичем начинал сезон, а затем снова ушел в тень, отдав бразды правлению своему сербскому ученику и коллеге.

В прошлом туре луганчане без особых шансов уступила "Кривбассу" 0:1, а на матче был замечен сербский специалист Желько Любенович, ныне возглавляющий перволиговый "Минай". Впрочем, Желько заявил, что искать в этом скрытый смысл не стоит, и что он просто при случае заехал посмотреть футбол.

Также интересно, что на неделе появилась информация, что у Бартуловича были предложения от клубов Хорватии и УПЛ. Это не значит, что Младен покинет "Зарю", однако время подачи этой информации наводит на мысли.

После игры с "Полесьем" игроки луганской команды снова говорили, что нужно "собраться и разобраться", что так играть нельзя и все в таком духе.

"Нам сейчас стыдно смотреть друг другу в глаза. Мы стараемся, отдаемся по-максимуму. Сейчас в раздевалке стоит тишина", - сказал форвард "Зари" Филипп Будковский.

А это цитата кипера "Зари" Максима Турбаевского:

"Думаю, что каждому из нас нужно покопаться внутри. Если кто-то не хочет показать максимум, никто его не заставит".

В целом же, матч с "Левым Берегом" - даже не возможность, а необходимость брать три очка для более статусных и мастеровитых луганчан. Если е побеждать ЛБ, то зачем все это в целом нужно… Вот только у киевлян на игру есть свои планы…

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Джордан, Эскинья, Вантух, Жуниньо, Башич, Яцык, Мичин, Антюх, Горбач, Будковский

Турнирная таблица

Как уже говорилось, "Левый Берег" перед стартом сезона выглядел главным аутсайдером, но сейчас команда Первака идет не в зоне прямого вылета, а на переходных матчах. После 10 матчей у ЛБ и не такой уж большой отрыв от ряда других команд, которые балансируют на этой грани.

Отставание от "Зари", которая идет на 9-м месте – всего 4 очка. У киевлян 8 очков в активе, у луганчан – 12. "Плотность населения" в турнирной таблице с 8 по 16 места составляет всего 7 очков. В нижней части таблицы все может меняться очень быстро даже после набранных 3 очков. Командам есть за что бороться.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 10 8 2 0 17-7 26 2 Динамо 9 8 1 0 21-5 25 3 Полесье 10 6 4 0 19-7 22 4 Шахтер 9 6 1 2 25-9 19 5 Кривбасс 10 5 2 3 11-9 17 6 ЛНЗ 11 4 3 4 13-16 15 7 Карпаты 11 4 3 4 12-14 15 8 Рух 10 3 5 2 15-6 14 9 Заря 10 4 0 6 9-12 12 10 Черноморец 11 3 3 5 7-11 12 11 Верес 10 2 4 4 10-14 10 12 Колос 11 1 6 4 6-9 9 13 Ворскла 10 2 3 5 9-15 9 14 Левый Берег 10 2 2 6 4-12 8 15 Оболонь 11 1 2 8 5-26 5 16 Ингулец 11 0 5 6 7-18 5

Последние матчи

В шести последних матчах у "Левого Берега" 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения, разницей мячей 3:7.

"Верес" – "Левый Берег" 1:3

"Левый Берег" - "Кривбасс" 0:1

"Александрия" – "Левый Берег" 2:0

"Левый Берег" - "Динамо" 0:3

"Колос" – "Левый Берег" 0:0

"Полесье" – "Левый Берег" 0:0

"Заря" в последних шести матчах взяла 2 победы и 4 матча проиграла с разницей мячей 5:6.

"Оболонь" - "Заря" 0:2

"Заря" - "Динамо" 0:2

"Колос" - "Заря" 1:0

"Заря" - "Ворскла" 2:0

"Верес" - "Заря" 2:1

"Заря" - "Кривбасс" 0:1

Раньше команды не встречались в официальных турнирах.

Безничейная серия "Зари в чемпионате составляет 12 игр: 4 победы и 8 поражений.

Безвыигрышная серия "Левого Берега" в ЧУПЛ длится 5 игр: 2 ничьих и 3 поражения.

"Левый Берег" не забивает голов в УПЛ в течение 453 минут.

Два предыдущих матча "Левого Берега" завершились без забитых и пропущенных голов.

Это будет 15-й матч Виталия Первака у руля "Левого Берега" во всех турнирах.

45-й гол в УПЛ может забить Филипп Будковский ("Заря").

Оба вратаря Никита Турбаевский ("Заря") и Максим Механив ("Левый Берег") с начала чемпионата выступают без замен.

"Левый Берег" – "Заря": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Левый Берег" – "Заря" от UA-Футбол

По прогнозам букмекеров, "Заря" фаворит, но не сказать, что уверенный. Линия 3.75-3.30-2.12 говори о том, что могут быть разные варианты, вплоть до 3-х исходов. Если хочется риска – берем любой из 3-х вариантов по личным впечатлениям.

Интересным выглядят фора 0 на "Зарю" и нижние тоталы, так как у команд беда в атаке.

Прогноз UA-Футбол: Фора 0 на "Зарю" за 1.51. Выигрыш при победе "Зари" или возврат при ничьей.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.