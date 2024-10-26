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Левый Берег - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024
Первый матч соперников
fclb.com.ua
Впервые в истории офицальных матчей в 11-м туре УПЛ "Левый Берег" сыграет с "Зарей".
Потенциальный аутсайдер Лиги ЛБ никому просто так очки не отдает, а в двух последних матчах вытянул две ничьи.
Лаганчане хоть и выглядят фаворитом, но в этом сезоне крайне нестабильны.
В любом случае можно предполагать, что игра не будет проходной для команд.
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Ну а мы пытаемся разобраться, с сем каждый из соперников подходит к данному поединку.
"Левый Берег" (Киев) – "Заря" (Луганск)
VBET Лига. 11-й тур
27 октября, Киевская область, стадион "Левый Берег", 13:00
Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Левый Берег", последние новости:
"Левый Берег", несмотря на летний статус главного аутсайдера и главного претендента на вылет, продолжает цепляться в каждом матче.
Конечно, кадровый резерв у "левобережных" довольно скромный, но команда это понимает и старается играть в свою игру. Не всегда зрелищную и интересную, но в свою.
Более того, киевляне когда-никогда берут очки и сейчас находятся не в зоне вылета, а в зоне переходных матчей. Более того, что в двух последних матчах ЛБ сыграл дважды вничью 0:0, сдержав "Колос" и "Полесье". С одной стороны, можно смело говорить, что команда находится на ходу, но в то же время киевляне без побед уже 5 матчей и последний раз забивала "Вересу" в поединке 5-го тура (3:1). Из этих показателей можно видеть, какую игру ставит команде Виталий Первак. Когда результат идет во главе угла.
В целом же, каких-то громких новостей из стана команды нет. Все довольны последними результатами, все готовятся к матчу с луганчанами в обычном режиме. Для СМИ "Левый Берег" в этом плане не лучший поставщик новостей, но для внутренней командной кухни это кажется признаком стабильности.
"В обычном режиме готовимся к матчу с "Зарей". В прошлом туре достигли результата против "Полесья" за счет командной работы. По моему мнению, были даже ближе к победе. Результатом довольны, но всегда хочется большего. Мы всей командой защищаемся и всей атакуем. Хорошо, что смогли сыграть на ноль в Житомире. Последние результаты положительно влияют на нас, ведь каждый зачетный пункт на вес золота. Надеюсь, что в будущем больше будем побеждать.
Мы настраиваемся в матче с "Зарей" на победу и надеюсь, что сможем порадовать болельщиков. Длительное время не играли дома, и это будет для нас дополнительным стимулом набрать очки", - говорил на неделе защитник ЛБ Андрей Якимив.
Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Соколов, Семенов, Якимив, Шаповал, Дедух, Приходько, Николай Когут, Синица, Галас, Кобзар
"Заря", последние новости:
"Заря" в текущем сезоне крайне нестабильна. Это главное, что нужно знать перед каждым (и нашим, в частности) матчем луганчан. Юрий Коваль в тандеме с Младеном Бартуловичем начинал сезон, а затем снова ушел в тень, отдав бразды правлению своему сербскому ученику и коллеге.
В прошлом туре луганчане без особых шансов уступила "Кривбассу" 0:1, а на матче был замечен сербский специалист Желько Любенович, ныне возглавляющий перволиговый "Минай". Впрочем, Желько заявил, что искать в этом скрытый смысл не стоит, и что он просто при случае заехал посмотреть футбол.
Также интересно, что на неделе появилась информация, что у Бартуловича были предложения от клубов Хорватии и УПЛ. Это не значит, что Младен покинет "Зарю", однако время подачи этой информации наводит на мысли.
После игры с "Полесьем" игроки луганской команды снова говорили, что нужно "собраться и разобраться", что так играть нельзя и все в таком духе.
"Нам сейчас стыдно смотреть друг другу в глаза. Мы стараемся, отдаемся по-максимуму. Сейчас в раздевалке стоит тишина", - сказал форвард "Зари" Филипп Будковский.
А это цитата кипера "Зари" Максима Турбаевского:
"Думаю, что каждому из нас нужно покопаться внутри. Если кто-то не хочет показать максимум, никто его не заставит".
В целом же, матч с "Левым Берегом" - даже не возможность, а необходимость брать три очка для более статусных и мастеровитых луганчан. Если е побеждать ЛБ, то зачем все это в целом нужно… Вот только у киевлян на игру есть свои планы…
Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Джордан, Эскинья, Вантух, Жуниньо, Башич, Яцык, Мичин, Антюх, Горбач, Будковский
Турнирная таблица
Как уже говорилось, "Левый Берег" перед стартом сезона выглядел главным аутсайдером, но сейчас команда Первака идет не в зоне прямого вылета, а на переходных матчах. После 10 матчей у ЛБ и не такой уж большой отрыв от ряда других команд, которые балансируют на этой грани.
Отставание от "Зари", которая идет на 9-м месте – всего 4 очка. У киевлян 8 очков в активе, у луганчан – 12. "Плотность населения" в турнирной таблице с 8 по 16 места составляет всего 7 очков. В нижней части таблицы все может меняться очень быстро даже после набранных 3 очков. Командам есть за что бороться.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|10
|8
|2
|0
|17-7
|26
|2
|Динамо
|9
|8
|1
|0
|21-5
|25
|3
|Полесье
|10
|6
|4
|0
|19-7
|22
|4
|Шахтер
|9
|6
|1
|2
|25-9
|19
|5
|Кривбасс
|10
|5
|2
|3
|11-9
|17
|6
|ЛНЗ
|11
|4
|3
|4
|13-16
|15
|7
|Карпаты
|11
|4
|3
|4
|12-14
|15
|8
|Рух
|10
|3
|5
|2
|15-6
|14
|9
|Заря
|10
|4
|0
|6
|9-12
|12
|10
|Черноморец
|11
|3
|3
|5
|7-11
|12
|11
|Верес
|10
|2
|4
|4
|10-14
|10
|12
|Колос
|11
|1
|6
|4
|6-9
|9
|13
|Ворскла
|10
|2
|3
|5
|9-15
|9
|14
|Левый Берег
|10
|2
|2
|6
|4-12
|8
|15
|Оболонь
|11
|1
|2
|8
|5-26
|5
|16
|Ингулец
|11
|0
|5
|6
|7-18
|5
Последние матчи
В шести последних матчах у "Левого Берега" 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения, разницей мячей 3:7.
- "Верес" – "Левый Берег" 1:3
- "Левый Берег" - "Кривбасс" 0:1
- "Александрия" – "Левый Берег" 2:0
- "Левый Берег" - "Динамо" 0:3
- "Колос" – "Левый Берег" 0:0
- "Полесье" – "Левый Берег" 0:0
"Заря" в последних шести матчах взяла 2 победы и 4 матча проиграла с разницей мячей 5:6.
- "Оболонь" - "Заря" 0:2
- "Заря" - "Динамо" 0:2
- "Колос" - "Заря" 1:0
- "Заря" - "Ворскла" 2:0
- "Верес" - "Заря" 2:1
- "Заря" - "Кривбасс" 0:1
Раньше команды не встречались в официальных турнирах.
Безничейная серия "Зари в чемпионате составляет 12 игр: 4 победы и 8 поражений.
Безвыигрышная серия "Левого Берега" в ЧУПЛ длится 5 игр: 2 ничьих и 3 поражения.
"Левый Берег" не забивает голов в УПЛ в течение 453 минут.
Два предыдущих матча "Левого Берега" завершились без забитых и пропущенных голов.
Это будет 15-й матч Виталия Первака у руля "Левого Берега" во всех турнирах.
45-й гол в УПЛ может забить Филипп Будковский ("Заря").
Оба вратаря Никита Турбаевский ("Заря") и Максим Механив ("Левый Берег") с начала чемпионата выступают без замен.
"Левый Берег" – "Заря": ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Левый Берег" – "Заря" от UA-Футбол
По прогнозам букмекеров, "Заря" фаворит, но не сказать, что уверенный. Линия 3.75-3.30-2.12 говори о том, что могут быть разные варианты, вплоть до 3-х исходов. Если хочется риска – берем любой из 3-х вариантов по личным впечатлениям.
Интересным выглядят фора 0 на "Зарю" и нижние тоталы, так как у команд беда в атаке.
Прогноз UA-Футбол: Фора 0 на "Зарю" за 1.51. Выигрыш при победе "Зари" или возврат при ничьей.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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