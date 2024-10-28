Рух - Карпаты. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 29.10.2024

Второе чуть больше чем за неделю львовское дерби. Первое и дебютное противостояние в подобной формации осталось за "львами". Команда Владислава Лупашко в чемпионате минимально одолела "Рух" под руководством Виталия Пономарева. На этот раз представители города Льва встретятся уже в рамках национального Кубка. Хозяином встречи снова выступят именно "желто-черные".

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Кубок Украины сезона 2024/25, стадия 1/8

Вторник, 29-е октября

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Виталий Романов

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"Рух": последние новости

"Рух" в последнее время буксует, очень даже буксует. Возможно, в определенном смысле, шокирующий факт, но команда Виталия Пономарева не побеждала в УПЛ еще с лета! То есть, ни одного триумфа осенью.

Тем не менее, проиграл за этот временной период львовский коллектив лишь одну игру - как раз в дерби против "Карпат". В остальных же поединках были зафиксированы сразу три нулевые ничьи и два результата со счетом по 1:1. При этом, "Руху" удавалось расходиться миром с лидерами нашего первенства: с киевским "Динамо" СаШо и "Александрией" Ротаня. Вот и в матче последнего тура футболистов "Руха" продолжило штормить. Львовяне первыми размочили счет с "моряками" Бабича, но в итоге не удержали преимущество.

Если в обороне у "Руха" все в порядке и даже хорошо. Всего три пропущенных за шесть туров. То в атаке что-то однозначно сломалось. Уже традиционно феерический и креативный "Рух" как-то сник впереди. Голы не идут от слов совсем, и с большим надрывом.

Однако, матчи национального Кубка - это всегда другая история. Тем более, когда речь идет о принципиальном львовском дерби. На бумаге банда Пономарева все еще выглядит убедительнее. И даже, несмотря на последние результаты, его команда все еще идет выше "Карпат" в турнирной таблице.

Поэтому, все в ногах "желто-черных". Если не в этом противостоянии реаблитироваться и возвращать веру в собственные силы, то уже даже не знаем когда ... Для "Руха" эта встреча имеет хрестоматийное значение. Прежде всего имиджевое.

"Негативный результат, ведь мы на протяжении всей игры имели преимущество. Нам не хватает мастерства. Нужно команде и футболистам очень много работать. Такие игры нельзя играть вничью - нужно побеждать. Возможно, все многого ждут от команды и молодых ребят, но, к сожалению, на сегодняшний день будут такие игры, сложные ситуации. Шесть матчей не побеждаем. Двигаемся дальше, нужно работать дальше. Убежден, что команда поднимет уровень мастерства и будет показывать лучшие результаты", - рассказал коуч "Руха" после ничьей с "Черноморцем".

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Сыч, Холод, Дидык, Роман, Федор, Слюсар, Пастух, Квасница, Карабин, Клайвер, Краснопир.

"Карпаты": последние новости

У "Карпат" ситуация диаметрально противоположная. "Львы" чрезвычайно нестабильно начали эту кампанию, однако в последнее время набрали неплохой ход и имеют серию из двух побед подряд в рамках УПЛ. В частности, сначала львовяне вышли триумфаторами в том самом дерби, а в минувший уик-энд добыли положительный результат в игре с киевской "Оболонью" Сергея Шищенко.

Впрочем, обе победы были зафиксированы с минимальным преимуществом - по 1:0. О тенденциозном характере можно будет говорить с достижением цифры "3". А пока, можем лишь констатировать, хорошую игровую форму и кондиции подопечных Лупашко. В конце концов, коуч "Карпат" все же отошел от тотального романтизма и добавил в игру своих футболистов больше хладнокровия и прагматизма.

Тем не менее, преуменьшать прогресс и развитие "зелено-белых", также не стоит. "Карпаты" ощутимо прибавили в стабильности и организованности. Все меньше можно увидеть хаос в действиях "львов".

В целом же, "Карпаты" на абсолютном правильном пути. Нужно только дальше продолжать в том же духе и наращивать обороты.

"Хорошо, что мы победили - это всегда радует и восстановление всегда после положительного результата проходит быстрее, потому что психология такая вещь, которая имеет очень существенное влияние на все то, что происходит в мире. Прежде всего - нужно восстановиться. Рух имеет преимущество в сутки, ведь они играли вчера с Черноморцем. А это играет очень существенную роль. Также у них молодая команда, которая гораздо быстрее восстанавливается. Рух наверняка, не делал ставку на чемпионат, они потеряли очки вчера, но это уже их дело", - поделился мыслями Лупашко после победы над "пивоварами".

Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин, Мирошниченко, Бабогло, Педросо, Адамюк, Чачуа, Клименко, Бруниньо, Пидлепенец, Устименко, Костенко.

"Рух" - "Карпаты" . Личные встречи

Как уже было сказано выше, недельной давности встреча между этими коллективами и была первой в истории этих команд. Результат того дерби всем известен.

Статистика очных поединков:

Победы: 0:1

0:1 Забитые мячи: 0:1

0:1 В среднем голов за матч: 0.00 - 1.00

0.00 - 1.00 Самая большая победа: 0:1

"Рух" - "Карпаты" . Последние официальные матчи

"Рух":

"Карпаты":

"Рух" - "Карпаты" . Ставка и коэффициенты

"Рух" - "Карпаты" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Проход "Руха" в следующий раунд. Команда Виталия Пономарева давно уже не знает побед. У "Карпат" же наоборот - серия из двух побед подряд в УПЛ, в том числе и над "Рухом". Тем не менее, кажется, что "желто-черные" имеют больший запас прочности и это лишь ситуативный спад. Львовское дерби будет очень напряженным, однако убедительнее на бумаге выглядит именно "Рух". Букмекеры аналогичного мнения.