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ЮКСА – Александрия. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 30.10.2024
ЮКСА – Александрия. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.10.2024 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол
Фото: ФК ЮКСА
Встреча представителя Первой лиги и УПЛ в 1/8 финала Кубка Украины. "Александрия" сыграет свой дебютный матч в нынешнем розыгрыше Кубка Украины, а ЮКСА уже прошла три раунда.
Кубок Украины сезона 2024/25, стадия 1/8
Среда, 30 октября. 13:00
Киев, НТК "им. Банникова"
ЮКСА - "Александрия"
Текстовая онлайн трансляция матча –
ЮКСА: последние новости
Подопечные Дмитрия Чирикала в дебютном для себя сезоне Первой лиги сыграли одиннадцать матчей и занимают пока пятое место в группе Б. ЮКСА продолжает бороться за право участия в чемпионской группе. По игре команда заслужила на топ-4. Амбициозный новичок Первой лиги в большинстве матчей пытается играть с позиции силы. Однако ЮКСА также может сыграть и от обороны. Кадровый потенциал этой команды один из лучших в Первой лиге. В распоряжении Чирикала ряд квалифицированных легионеров, а также опытные украинцы.
Результаты предыдущих матчей не радуют болельщиков: две ничьи и два поражения. В последний раз ЮКСА побеждала еще 21 сентября в Запорожье. В последнем для себя матче в Первой лиге ЮКСА на выезде уступила "Металлисту 1925" – 0:2. Было заметно, что против такого именитого соперника непросто играть "крестоносцам", хотя свои моменты у них были. Клуб объявил о том, что бразильский нападающий Фого изъявил желание вернуться на родину и покинул команду. Вопрос дальнейшего сотрудничества с 21-летним игроком будет рассмотрен во время зимней паузы.
В Кубке Украины ЮКСА обыграла "Реал Фарму" (3:0), "Подолье" (1:0) и "Кудровку" (4:0).
Ориентировочный состав ЮКСА: Федотов – Селин, Махнев, Дедяев, Зозуля, Евдокимов, Сытников, Рамон, Гоуларт, Харченко, Венди
"Александрия": последние новости
"Александрия" в нынешнем сезоне радует своих болельщиков. На данный момент команда занимает второе место в УПЛ и имеет такое же количество очков как и "Динамо" - 26. Команда Руслана Ротаня выиграла восемь из десяти матчей УПЛ и дважды сыграла вничью. В прошлом туре "Александрия" дома в напряженном матче обыграла "Ингулец" - 2:1. В первой половине встречи хозяева играли не лучшим образом, но после перерыва существенно добавили. В общей сложности футболисты "Александрии" выполнили 16 ударов, из них восемь – в створ ворот. Если бы не Паламарчук, счет был бы разгромным.
Подопечные Руслана Ротаня в большинстве матчей пытаются играть с позиции силы. Не всегда у них это выходит эффективно, но результаты действительно впечатляют. "Александрия" научилась набирать очки там, где нет игрового преимущества. Ротань наконец-то нашел все составляющие успеха, нашел игровую схему, при которой имеющиеся футболисты могут приносить наибольшую пользу. В Кубке Украины 2023/24 "Александрия" в серии пенальти уступила "Полесью".
Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Джевани, Козак, Мышнев, Беляев – Кулаков
Последние матчи команд
"Александрия"
26.10. "Ингулец" 2:1 (УПЛ)
19.10 "Ворскла" 1:0 (УПЛ)
05.10 "Рух" Львов 1:1 (УПЛ)
28.09 "Кривбасс" 1:0 (УПЛ)
21.09 "Левый берег" 2:0 (УПЛ)
ЮКСА
19.10. "Металлист 1925" 0:2 (Первая лига)
10.10. СК "Полтава" 1:1 (Первая лига)
05.10. "Кудровка" 3:4 (Первая лига)
29.09. "Виктория" 1:1 (Первая лига)
21.09. "Металлург" 2:1 (Первая лига)
Факты и цифры
Беспроигрышная серия "Александрии" в чемпионате Украины длится 15 матчей (десять побед, пять ничьих);
Только "Шахтер" в сезоне 2024/25 сумел забить "Александрии" больше гола за матч;
ЮКСА не может выиграть четыре матча подряд: два поражения и две ничьи;
В чемпионате "Александрия" пропустила всего шесть голов.
Ставки и коэффициенты на матч ЮКСА – Александрия
Прогноз на матч ЮКСА – Александрия от UA-Football
Команды между собой еще не встречались. Безусловно, многое зависит от того, какой состав выпустит Руслан Ротань. Однако не ожидаем что будет серьезная ротация. У "Александрии" есть футболисты, которые при необходимости могут заменить лидеров. Безусловно, ЮКСА – это непростой соперник, который обязательно навяжет борьбу. Однако вряд ли "крестоносцы" сейчас способны проходить в четвертьфинал Кубка Украины. Прогноз – победа "Александрии" с форой (-1) за 1.70.
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