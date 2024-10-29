ЮКСА – Александрия. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 30.10.2024

Встреча представителя Первой лиги и УПЛ в 1/8 финала Кубка Украины. "Александрия" сыграет свой дебютный матч в нынешнем розыгрыше Кубка Украины, а ЮКСА уже прошла три раунда.

Кубок Украины сезона 2024/25, стадия 1/8

Среда, 30 октября. 13:00

Киев, НТК "им. Банникова"

ЮКСА - "Александрия"

Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: YouTube канал ЮКСА

ЮКСА: последние новости

Подопечные Дмитрия Чирикала в дебютном для себя сезоне Первой лиги сыграли одиннадцать матчей и занимают пока пятое место в группе Б. ЮКСА продолжает бороться за право участия в чемпионской группе. По игре команда заслужила на топ-4. Амбициозный новичок Первой лиги в большинстве матчей пытается играть с позиции силы. Однако ЮКСА также может сыграть и от обороны. Кадровый потенциал этой команды один из лучших в Первой лиге. В распоряжении Чирикала ряд квалифицированных легионеров, а также опытные украинцы.

Результаты предыдущих матчей не радуют болельщиков: две ничьи и два поражения. В последний раз ЮКСА побеждала еще 21 сентября в Запорожье. В последнем для себя матче в Первой лиге ЮКСА на выезде уступила "Металлисту 1925" – 0:2. Было заметно, что против такого именитого соперника непросто играть "крестоносцам", хотя свои моменты у них были. Клуб объявил о том, что бразильский нападающий Фого изъявил желание вернуться на родину и покинул команду. Вопрос дальнейшего сотрудничества с 21-летним игроком будет рассмотрен во время зимней паузы.

В Кубке Украины ЮКСА обыграла "Реал Фарму" (3:0), "Подолье" (1:0) и "Кудровку" (4:0).

Ориентировочный состав ЮКСА: Федотов – Селин, Махнев, Дедяев, Зозуля, Евдокимов, Сытников, Рамон, Гоуларт, Харченко, Венди

"Александрия": последние новости

"Александрия" в нынешнем сезоне радует своих болельщиков. На данный момент команда занимает второе место в УПЛ и имеет такое же количество очков как и "Динамо" - 26. Команда Руслана Ротаня выиграла восемь из десяти матчей УПЛ и дважды сыграла вничью. В прошлом туре "Александрия" дома в напряженном матче обыграла "Ингулец" - 2:1. В первой половине встречи хозяева играли не лучшим образом, но после перерыва существенно добавили. В общей сложности футболисты "Александрии" выполнили 16 ударов, из них восемь – в створ ворот. Если бы не Паламарчук, счет был бы разгромным.

Подопечные Руслана Ротаня в большинстве матчей пытаются играть с позиции силы. Не всегда у них это выходит эффективно, но результаты действительно впечатляют. "Александрия" научилась набирать очки там, где нет игрового преимущества. Ротань наконец-то нашел все составляющие успеха, нашел игровую схему, при которой имеющиеся футболисты могут приносить наибольшую пользу. В Кубке Украины 2023/24 "Александрия" в серии пенальти уступила "Полесью".

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Джевани, Козак, Мышнев, Беляев – Кулаков

Последние матчи команд

"Александрия"

26.10. "Ингулец" 2:1 (УПЛ)

19.10 "Ворскла" 1:0 (УПЛ)

05.10 "Рух" Львов 1:1 (УПЛ)

28.09 "Кривбасс" 1:0 (УПЛ)

21.09 "Левый берег" 2:0 (УПЛ)

ЮКСА

19.10. "Металлист 1925" 0:2 (Первая лига)

10.10. СК "Полтава" 1:1 (Первая лига)

05.10. "Кудровка" 3:4 (Первая лига)

29.09. "Виктория" 1:1 (Первая лига)

21.09. "Металлург" 2:1 (Первая лига)

Факты и цифры

Беспроигрышная серия "Александрии" в чемпионате Украины длится 15 матчей (десять побед, пять ничьих);

Только "Шахтер" в сезоне 2024/25 сумел забить "Александрии" больше гола за матч;

ЮКСА не может выиграть четыре матча подряд: два поражения и две ничьи;

В чемпионате "Александрия" пропустила всего шесть голов.

Ставки и коэффициенты на матч ЮКСА – Александрия

Прогноз на матч ЮКСА – Александрия от UA-Football

Команды между собой еще не встречались. Безусловно, многое зависит от того, какой состав выпустит Руслан Ротань. Однако не ожидаем что будет серьезная ротация. У "Александрии" есть футболисты, которые при необходимости могут заменить лидеров. Безусловно, ЮКСА – это непростой соперник, который обязательно навяжет борьбу. Однако вряд ли "крестоносцы" сейчас способны проходить в четвертьфинал Кубка Украины. Прогноз – победа "Александрии" с форой (-1) за 1.70.