Шахтер - Заря. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 30.10.2024

В одном из поединков 1/8 национального Кубка украинских болельщиков ожидает противостояние донецкой и луганской команд. Конечно, речь идет о встрече донецкого "Шахтера" и луганской "Зари". Команда Марино Пушича подходит к этому матчу после ничьей в "Украинском классическом", а подопечные Младена Бартуловича - после победы над "Левым Берегом".

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Кубок Украины сезона 2024/25, стадия 1/8

Среда, 30-е октября

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Шурман Денис

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Шахтер": последние новости

Кубковый поединок против подопечных Младена Бартуловича - прекрасная возможность для действующего обладателя "золотого дубля" отвести душу после фиаско в Лиге чемпионов и реабилитироваться после ничьей в "Украинском классическом". В противостоянии с киевским "Динамо" футболисты Марино Пушича большинство игрового времени доминировали, однако сумели лишь однажды поразить ворота "бело-синих". При этом, откровенно глупое удаление Крыськив перевернуло дерби с ног на голову.

С "Зарей" будет точно проще, и шансов будет еще больше. В атаке на украинском поприще у "горняков" проблем практически нет. Все же класс исполнителей, даже при эпизодическом отсутствии командной работы и организации, дает о себе знать. Другой вопрос - оборона. Тем не менее, как уже было сказано выше, банда Бартуловича - это не "Динамо" СаШо. Разные весовые категории соперников, как ни крути.

Для боснийского наставника этот поединок точно не является проходным, от слов совсем. Вот кому-кому, а Пушичу точно нужно доказывать свою компетентность. Тем более, в игре на вылет. Более того - в матче с оппонентом ниже классом.

Коуч "Шахтера" и его подопечные уже не имеют права на ошибку. Слишком много уже было и так потеряно, и доверено футбольной судьбе. Чемпиону прошлой кампании УПЛ как никогда нужна уверенная разгромная победа. И просто так эта "Заря" точно не сдастся. Поэтому, не ожидаем легкой прогулки для "горняков". Дончане должны на деле доказать свой статус-кво. Хватит разговоров, нужен результат. Впрочем, сам тренер "Шахтеря" считает, что все еще впереди.

"Меня спрашивали о чемпионской гонке. Считаю, что сыграно 10 матчей и еще 20 впереди. Говорить о чемпионстве рано. "Динамо" фаворит в этой гонке, потому что они не так сконцентрированы на выступлении в еврокубках. Не знаю, с чем это связано. С логистическими трудностями или еще с какими-то. Но я могу вас заверить, что мы будем бороться до последнего, несмотря на отставание в шесть очков. Будем догонять соперника и обгонять", - поделился мыслями Марино Пушич после игры с динамовцами.

Относительно стартового состава, то может быть все что угодно. С одной стороны, стоит ожидать определенной ротации после тяжелого физически и энергозатратного "Украинского классического". С другой - победа нужна как кислород.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Марлон, Судаков, Степаненко, Франьич, Траоре, Педриньо.

"Заря": последние новости

"Заря" же подходит к этому поединку на подъеме, если не игровом - то точно эмоциональном. Нет-нет, луганчан все еще здорово "колбасит" в национальном первенстве.

Однако, в последнем туре довольно спокойно удалось на классе добыть три очка в матче с абсолютным дебютантом УПЛ - "Левым Берегом" под руководством Виталия Первака. Рекорд Будковского по голам за луганский клуб в чемпионате и красивый мяч Яцыка обеспечили комфортный результат против "аистов". Поэтому, опять же, в моральном контексте у "Зари" - порядок.

Если же обращаться к предыдущей стадии Кубка для "Зари". То это было еще в августе, и против любительской "Олимпии". Объективно, кого это вообще интересует... Давайте будем откровенными. Поэтому, стоит все-таки полностью акцентировать внимание именно на результатах в чемпионате.

И здесь, в общем, у банды хорватского специалиста все более-менее "окей". Хотя поражений все еще больше чем побед, луганская команда идет в верхней части турнирной таблицы.

Даже нестабильный "Шахтер" - это очень опасная угроза для любого украинского соперника. Тем более, для "Зари". Для прохода в следующий раунд луганчанам нужно не только выложиться на все 200%, но и ощутимый вклад и большая симпатия от футбольного Бога.

"Для нас каждый поединок важен. Надо было набирать максимум, особенно учитывая тот факт, что до этого мы дважды проиграли. Кубок есть кубок, поэтому это особенная встреча для нас. Будем максимально настроены на игру в среду", - рассказал Бартулович после победы над киевлянами.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Джордан, Эскинья, Вантух, Жуниор, Башич, Яцык, , Слесар, Волошин, Горбач, Будковский.

"Шахтер" - "Заря" . Личные встречи

"Горняки" и "мужики" имеют невероятную историю очных противостояний - на разных уровнях и турнирах. Абсолютно ожидаемо, что тотальное статистическое преимущество в этом аспекте именно на стороне донецкого коллектива. Примечательно, что последний раз "Заре" удавалось не проиграть "Шахтеру" еще осенью 2022-го года.

Статистика очных поединков:

Победы: 55:14

55:14 Забитые мячи: 169:73

169:73 В среднем голов за матч: 2.06 - 0.89

2.06 - 0.89 Самая большая победа: 7:1 - 1:5

"Шахтер" - "Заря" . Последние официальные матчи

"Шахтер":

"Заря":

"Шахтер" - "Заря" . Ставка и коэффициенты

"Шахтер" - "Заря" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа и проход "горняков" в четвертьфинал. Даже очень нестабильный, по своим меркам, "Шахтер" является очевидным фаворитом этой пары. Команда Марино Пушича выглядит убедительнее по всем параметрам, несмотря на последние неудачные результаты. Все же статус и уровень соперников ощутимо разный.