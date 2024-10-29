Полесье - Кривбасс. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 30.10.2024

Один из самых интригующих матчей 1/8 финала Кубка Украины сыграют в Житомире. Местное "Полесье" будет принимать криворожский "Кривбасс". В прошлом розыгрыше Кубка Украины "Полесье" дошло до полуфинала. Сможет ли коллектив из Житомира повторить это достижение этого сезона?

Кубок Украины, 1/8 финала

29.10.2024. 15:30. Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

"Полесье" - "Кривбасс"

Видеотрансляция: YouTube-канал "Полесья"

"Полесье": последние новости

Коллектив из Житомира в УПЛ занимает третье место. "Полесье" последние два матча выиграть не может: ничьи с "Колосом" и "Левым Берегом". Таким образом, четыре раза в сезоне "Полесье" потеряло очки. Непросто даются подопечным Ашура матчи против организованных соперников, всеми силами обороняющихся. Однако, в общем-то, дела у команды Имада Ашура идут хорошо. И при этом житомирский коллектив еще ни разу в этом сезоне не проигрывал.

Неделю назад в матче с "Колосом" вернулся на поле лидер "Полесья" Алексей Гуцуляк. И снова сработала пара Гуцуляк-Назаренко. С возвращением Алексея вновь задышал полной грудью и лучший бомбардир УПЛ. Но для победы этого гола не хватило. После "нулей" с "Левым Берегом" эта ничья "Полесья" напоминает уже определенный тенденциозный характер. В атаке в последних матчах мало что выходит у житомирского коллектива. Не хватает скорости и нестандартных действий.

Ориентировочный состав "Полесья": Волынец – Смоляков, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Мельниченко, Коста – Назаренко, Леднев, Гуцуляк – Луифер

"Кривбасс": последние новости

Коллектив из Кривого Рога в выходные выиграл второй матч подряд и поднялся на пятое место. Подопечные Юрия Вернидуба дома обыграли ЛНЗ – 3:1. Героем матча стал Илич, открывший счет и отдавший результативную передачу. Футболисты "Кривбасса" большую часть матча играли солидно, но не всегда хватало эффективности в атаке. Однако в этот раз точно Юрий Вернидуб может быть доволен реализацией, ведь забили сразу трижды. Следует также отметить Александра Драмбаева, который сыграл надежно в защите и на последних секундах забил в пустые ворота.

По словам Юрия Вернидуба, его подопечные стали лучше играть в защите. Второй матч подряд на замену выходит Ндомбази. В этого нападающего очень хорошие качества: скорость, дриблинг, хороший удар. Однако пока не адаптировался в новом коллективе. Не ожидаем, что будет существенная ротация в составе криворожцев, но, возможно, именно Ндомбази получит уже больше игрового времени.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук - Понедельник, Романчук, Драмбаев, Кузык - Бизимана - Задерака, Илич, Твердохлеб, Микитишин - Соса

Последние матчи команд

"Кривбасс":

26.10. "Кривбасс" – ЛНЗ 3:1 (УПЛ)

20.10. "Заря" - "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)

13.10 "Александрия" – "Кривбасс" 4:2 (спарринг)

06.10 "Динамо" – "Кривбасс" 2:1 (УПЛ)

28.09 "Кривбасс" - "Александрия" 0:1 (УПЛ)

"Полесье"

25.10. "Полесье" - "Колос" 1:1

19.10. "Полесье" – "Левый Берег" 0:0

12.10. "Полесье" - "Верес" 0:0 (спарринг)

06.10. "Полесье" - "Ворскла" 2:1

28.09. "Полесье" – "Карпаты" 3:1

Личные встречи

Команды сыграли между собой три матча: победа "Кривбасса", победа "Полесья" и ничья. Последняя встреча команд состоялась весной этого года в рамках чемпионата в Кривом Роге и принесла победу житомирянам – 1:0.

Ставки и коэффициенты на матч Кривбасс - Полесье

Прогноз на матч Полесье – Кривбасс от UA-Football

Букмекеры не могут отдать существенное предпочтение кому-либо из команд. Однако все же больше шансов на победу отдают хозяевам. Безусловно, родные трибуны будут гнать "Полесье" вперед, но "Кривбасс" в последних матчах достиг прогресса и имеет все шансы проходить дальше. Ожидаем большое количество борьбы в этом матче. Ожидаем также и обмен голами. Прогноз – обе команды забьют (1.96).