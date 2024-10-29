Виктория - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 30.10.2024

В последние дни октября состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины, в одном из которых 30 октября перволиговская "Виктория" из Сум в номинально домашнем матче примет черкасский ЛНЗ.

Почему номинально домашний? Потому что мат пройдет на домашнем стадионе ЛНЗ в Черкассах. Команды по обоюдному согласию согласились перенести матч в Черкассы из-за постоянных обстрелов Сум рашистами и как следствие, затяжных воздушных тревог. И наверное, это правильно.

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По всем раскладам ЛНЗ, который еще и будет играть дома, фаворит противостояния, но Кубок есть Кубок.

И пробуем разобраться, с чем команды подходят к данному противостоянию.

"Виктория" (Сумы) – ЛНЗ (Черкассы)

VBET Кубок Украины. 1/8 финала

30 октября, Черкассы, стадион "Черкассы Арена", 18:00

Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород)

Видеотрансляция: Youtube

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

"Виктория", последние новости:

"Виктория" - одна из трех представителей Первой лиги, которая пробилась в стадию 1/8 финала Кубка Украины (есть еще и второлиговский "Пробий"), что уже неплохое достижение для скромного клуба. В то же время, почему бы и не замахнуться на большее. Соперник силен, но Кубок есть Кубок, да и неизвестно, каким составом в кубковом матче решит играть Карраско. Другими слова – хоть какие-то шансы в Кубке есть всегда.

В своей группе Первой лиги команда Анатолия Бессмертного начинала как середняк, но сейчас идет в зоне "повышения", занимая 4-е место. Где-то это ситуативно, но после топового "Металлиста 1925" и выстрелившей "Полтавы" шансы зацепиться за зону повышения у сумчан неплохие.

Учитывая, что свой следующий матч в рамках регулярного чемпионата "Виктория" будет играть с разобранным "Мариуполем", который неизвестно, приедет ли вообще на игру, Бессмертный может смело выставлять на кубковый матч против ЛНЗ основу. Получится пробиться в четверть финал – будут героями, нет – никто в команду плохого слова не скажет.

И еще раз отметим, что матч пройдет в Черкассах на домашнем стадионе ЛНЗ, хотя номинальными хозяевами будут сумчане. Все как известно, из-за постоянных обстрелов рашистами Сум. Начало сезона "Виктория" пыталась играть на своем родном стадионе, но это был не футбол, а мучение. В итоге, сейчас команда проводит домашние матчи на нейтральных полях (то на стадионе в Ковалевке, то на НТК Банникова), а с ЛНЗ договорились сыграть в Черкассах. Благо, это не очень далеко от Сум.

Ориентировочный состав "Виктории": Литвиненко, Ульянов, Новотрясов, Сасовский, Корохов, Лебеденко, Рябий, Паламар, Машталир, Чеглов, Евпак

ЛНЗ, последние новости:

ЛНЗ, в целом, может быть доволен жеребьевкой 1/8 финала Кубка. В соперники черкащанам достался представитель Первой лиги, да еще и не топовый. К тому же матч пройдет на домашнем стадионе черкасской команды. Что еще нужно – выигрывай и двигайся в четвертьфинал.

Вот только вопросы у местных болельщиков вызывает тот факт, что черкасская команда, мощно начав сезон, в последнее время попала в определенный кризис. В последних семи матчах ЛНЗ одержал только 1 победу, 3 поединка сыграл вничью и трижды проиграл.

С другой стороны – матч с представителем нижнего дивизиона – отличный шанс поднять моральную составляющую команды. Как для игроков, так и для болельщиков.

Какой состав выпустит Карарско на матч против "Виктории" сказать сложно. Можем предположить, что это будет смешанная банда из игроков основы и резервистов. С усилением в запасе, чтобы если что-то пойдет не так, можно было добавить по ходу матча.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков, Норенков, Муравский, Салиху, Путря, Яшари, Ноникашвили, Пасич, Наумец, Олейник, Молло

Турнирная таблица

"Виктория" на данный занимает 4-е место в своей группе Первой лиги и претендует на переход в весеннюю группу "Чемпионская".

В нынешнем розыгрыше Кубка Украины команда из Сум поэтапно выбила "Металлург" (1:0), "Чернигов" (1:0) и "Минай" (2:0).

ЛНЗ идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 15 очков после 11 сыгранных матчей.

В нынешнем розыгрыше Кубка команда еще не играла – черкащане сразу стартуют с 1/8 финала.

Последние матчи

В шести последних матчах у "Виктории" 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение, разницей мячей 7:3.

ЮКСА – "Виктория" 1:1

"Виктория" – "Диназ" 0:0

"Виктория" – "Металлург" 0:0

"Кремень" – "Виктория" 0:3

"Кудровка" – "Виктория" 0:2

"Виктория" – "Полтава" 1:2

У ЛНЗ в последних шести матчах 1 победа 3 ничьи и 2 поражения с разницей мячей 7:11.

"Колос" – ЛНЗ 1:1

"Полесье" – ЛНЗ 1:1

ЛНЗ – "Черноморец" 1:1

"Шахтер" - ЛНЗ 5:1

ЛНЗ – "Ингулец" 2:0

"Кривбасс" – ЛНЗ 3:1

"Виктория" – ЛНЗ: ставки и коэффициенты

"Виктория" – ЛНЗ: видеотрансляция матча

Прогноз на матч "Виктория" – ЛНЗ от UA-Футбол

Несмотря на то, что "Виктория" - опытный кубковый боец, шансы ЛНЗ, который, к тому же, будет играть на родном стадионе, выглядят намного привлекательнее, что и подтверждается коэффициентами букмекеров.

Какой бы состав не выставил Карраско, он у тренера черкащан довольно глубокий для того, чтобы решать поставленную задачу по проходу в следующий этап турнира.

Форы и тоталы в таком матче дело неблагодарное, поэтому просто склоняемся к ч истой победе Черкасс в основное время.

Прогноз UA-Футбол: Победа ЛНЗ в основное время за 1.45.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.