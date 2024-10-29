Верес - Оболонь. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 30.10.2024

В одной из игре 1/8 финала Кубка Украины встретятся клубы УПЛ - "Верес" и "Оболонь". Оба сейчас находятся в нижней части турнирной таблицы чемпионата, хотя гораздо лучше дела у ровенчан. Они и являются незначительными фаворитами поединка.

Кубок Украины. 1/8 финала

30.10.2024. Стадион "Авангард", Ровно

Главный арбитр: Александр Соловьян (Киевская область)

Верес - Оболонь. 18:00

Прямая трансляция: Veres TV (только по спонсорской подписке)

Верес

Ровенская команда имеет в этом сезоне одну особенность - играет 2 разных тайма. В первом может получить положительный результат, а во втором растранжирить все преимущество, и даже проиграть. Или наоборот - сначала «спать», а после перерыва удивлять.

В матче с "Ворсклой", который состоялся несколько дней назад, ривненчане минимально вели в счете после первых 45 минут. Однако во втором тайме остановились и получили в собственные ворота 2 мяча. Повезло, что Гайдучику удалось сравнять счет в конце встречи. Потеряли 2 очка или получили 1 - сказать трудно.

В чемпионате "Верес" сейчас идет на 11-м месте, имея в активе 11 зачетных пунктов. Команда не слишком часто побеждает, но и не слишком часто проигрывает. В последнее время именно ничья - "любимый" ее результат. Стоит отметить, что последний раз ривненчане уступали больше месяца назад. После этого были, в частности, ничья с "Шахтером" и победа над "Зарей".

В Кубке Украины "Верес" начал путь прошлого раунда. И игра с "Металлистом 1925" получилась просто феерической - разбили харьковчан со счетом 4:0.

Оболонь

В отличие от соперника, "Оболонь" имеет меньше поводов для радости. За 2 месяца выступлений под руководством Сергея Шищенко киевляне одержали лишь 1 победу (над "Ингульцом"). Еще однажды была ничья, а вот все остальное - поражения.

Последние 3 поединка в рамках УПЛ "Оболонь" проиграла. Кроме того, что не удается добывать положительные результаты, так еще и команда очень мало забивает. При Шищенко "Оболонь" отличилась лишь трижды (речь идет о 6 матчах). В общем, с соперниками типа "Динамо" шансов "пивовары" не имеют (разгромные поражения). А вот в поединках с командами ближе по уровню, дела лучше. Правда, тоже никаких гарантий хотя бы на ничью.

После 11-го тура УПЛ "Оболонь" идет на предпоследней позиции с 5 очками. Разница мячей 5-26 ни о чем хорошем не говорит. Киевляне с большим отрывом являются худшей командой по количеству пропущенных голов.

Путь в Кубке Украины "Оболонь" начала с прошлого раунда. Еще под руководством Валерия Иващенко, ей удалось выбить "Колос" после серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в одиннадцатиметровых ударах зафиксировано 5:4 в пользу "пивоваров".

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Вереса:

27.10. Верес - Ворскла 2:2 (УПЛ)

20.10. Черноморец - Верес 1:1 (УПЛ)

12.10. Полесье - Верес 0:0 (Контрольный матч)

Последние 3 встречи Оболони:

26.10. Карпаты - Оболонь 1:0 (УПЛ)

19.10. Оболонь - Динамо 1:5 (УПЛ)

12.10. Оболонь - Заря 2:2 (Контрольный матч)

Последние 3 очные встречи:

26.07. Оболонь - Верес 5:2 (Контрольный матч)

06.04. Верес - Оболонь 3:0 (УПЛ)

2023. Оболонь - Верес 0:0 (УПЛ)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Верес - Оболонь от UA-Футбол

"Верес" подходит к кубковой игре в гораздо лучшем положении, чем "Оболонь“. Киевляне имеют большие проблемы и в атаке, и в защите. Ровенчане, зато потихоньку собирают очки в чемпионате, при этом, довольно редко проигрывая. Наш прогноз - проход "Вереса" в четвертьфинал.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша