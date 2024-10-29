Ворскла - Динамо Киев. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины на 30.10.2024

Кубок Украины, 1/8 финала

30 октября 2024. Полтава, "Ворскла им. Бутовского"

"Ворскла" 15:30 "Динамо" Киев

Телетрансляция – официальный ютуб-канал Ворсклы

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Динамо" дважды переигрывало "Ворсклу" в финалах Кубка Украины, дважды в серии пенальти, и последний раз – когда тренером полтавской команды, еще в свой первый период, был Максимов. "Ворскла" попытается переломить негативную тенденцию в игре против уставшего "Динамо".

Новости Ворсклы

"Ворскла" сменила Долганского на Максимова, однако это не помогло сразу прервать серию без побед. Полтава сыграла вничью на выезде с "Вересом" (2:2) и продлила серию матчей без побед восьми. "Ворскла" не побеждает уже с 16 августа.

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Впервые того же 16 августа "Ворскле" удалось впервые забить два гола в одном матче. Когда забиваешь – шансы победить увеличиваются, и в этом аспекте команда Максимова движется в правильном направлении.

Однако на голы Ковталюка и Корниенко "Верес" ответил мячами Мрвалевича и Гайдучика. Если хочешь побеждать, пропущенные голы надо свести к минимуму. Однако надо отдать должное Максимову, он понимает, что максимальных результатов сразу добиться будет трудно. "Когда ехали в Ровно, думали о том, чтобы не проиграть. Потому что сейчас в турнирной таблице занимаем невысокую позицию. Важно не упасть еще ниже. Спасибо команде за ничью", – сказал тренер "Ворсклы" о своей первой игре после возвращения.

Новости Динамо Киев

"Динамо" остается одной из трех команд чемпионата Украины без поражений. Команда Александра Шовковского была близка к тому, чтобы остаться без очков в игре с "Шахтером", однако удаление Крыськива и своевременный выход на поле Караваева подарили киевлянам ничью – 1:1.

Ничья в определенном смысле устроила "Динамо" – шестиочковый отрыв от "Шахтера" сохраняется. В то же время было заметно, что "Шахтер" во многих аспектах сыграл качественнее, и переигрывал киевлян. Если бы не ошибка Крыськива, не факт, что киевляне отыгрались бы.

Александр Шовковский вполне закономерно говорил после матча об усталости. "Мы понимали, что нам сегодня будет не хватать свежести, поэтому готовили нашу игру с учетом позиционной обороны и искали свои возможности в контратакующих действиях. Что-то удавалось, что-то – нет".

К игре с "Ворсклой" киевляне подходят с большой группой травмированных футболистов – Денис Попов, Владимир Шепелев, Александр Пихаленок, Брайан Себальйос, Андрей Ярмоленко не сыграют против "Ворсклы", под вопросом Николай Шапаренко.

Статистика команд, цифры и факты

"Ворскла" еще ни разу не побеждала "Динамо" в Кубке Украины.

"Ворскла" выиграла лишь один из 18 последних матчей против "Динамо".

"Динамо" пропускало минимум один гол в последних пяти матчах.

"Динамо" в сезоне 2024/25 проигрывали только в еврокубках.

"Рух" – единственная команда, которая не пропустила от "Динамо" в чемпионате Украины.

"Ворскла" смогла не пропустить лишь в одном из последних восьми матчей в УПЛ.

Последние матчи Ворсклы и Динамо

Ворскла

27.10 "Верес" 2:2 (УПЛ)

19.10 "Александрия" 0:1 (УПЛ)

06.10 "Полесье" 1:2 (УПЛ)

30.09 "Заря" 0:2 (УПЛ)

22.09 "Кривбасс" 1:1 (УПЛ)

Динамо Киев

27.10 "Шахтер" 1:1 (УПЛ)

24.10 "Рома" 0:1 (Лига Европы)

19.10 "Оболонь" 5:1 (УПЛ)

06.10 "Кривбасс" 2:1 (УПЛ)

03.10 "Хоффенхайм" 0:2 (УПЛ)

Личные встречи

Всего "Динамо" и "Ворскла" провели между собой 62 матча. "Динамо" выиграли 46 раз, "Ворскла" пять, еще 11 раз команды сыграли вничью. Разница голов – 134:41 в пользу "Динамо".

Ставки и Коэффициенты на матч Ворскла – Динамо Киев

Прогноз на матч Ворскла – Динамо Киев от UA-Football

Учитывая тяжелый график, можно предположить, что "Динамо" сыграет против "Ворсклы" в экспериментальном составе. Тем не менее Александр Шовсковский не раз уже в этом сезоне удачно проводил ротацию, и не всегда условный "дубль" играл намного хуже "основы". У "Ворсклы" неудачная серия личных встреч с "Динамо", и Максимов только начал подстраивать команду под себя. Прогноз – победа "Динамо" 3:1 в основное время.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.