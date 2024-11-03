Оболонь - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.11.2024

Команды уже играли между собой 30 октября в Кубке Украины. Тогда в экстратайме "Верес" все же дожал киевлян – 2:1. Сможет ли "Оболонь" взять реванш и набрать сверхважные очки? Ответ на этот вопрос узнаем уже в понедельник.

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04.11.2024. Киев. "Оболонь Арена". 15:30

"Оболонь" - "Верес"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Оболонь": последние новости

Киевляне за 11 матчей набрали всего пять очков. Безусловно, предпоследнее место никак не устраивает болельщиков и руководство клуба. За 2 месяца выступлений под руководством Сергея Шищенко киевляне одержали только 1 победу (над "Ингульцем"). Еще однажды была ничья, а вот все остальное – поражения. Последние три матча в УПЛ "Оболонь" проиграла.

К тому же, не удалось проявить себя киевлянам и в Кубке Украины. В Ровно "пивовары" уступили "Вересу" - 1:2. Подвел свою команду Лукьянчук, получивший вторую желтую за то, что очень долго выполнял вбрасывание мяча из аута. Более бессмысленное извлечение сложно даже вспомнить. В меньшинстве "Оболонь" все же пропустила и вылетела из Кубка. Киевляне в равных составах пытались играть первым номером, но с конструктивом в заключительной трети поля существенные проблемы. Желание заострять есть, но мастерства не хватает. В этом сезоне еще существенные проблемы в защите в "Оболони". Киевляне в чемпионате пропустили сразу 26 мячей. После 120 минут в Кубке киевлянам будет непросто в функциональном плане уже в матче чемпионата против "Вереса".

Ориентировочный состав "Оболони": Рыбка – Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк – Виттенчук, Мороз – Мединский, Черненко, Близниченко – Суханов

"Верес": последние новости

В Кубке Украины "Верес" прервал свою серию из двух ничьих подряд. Коллектив из Ровно отыграл 120 минут и все же в большинстве победил "Оболонь" – 2:1. В четвертьфинал команду вывел гол Луана. Подопечные Шандрука снова сыграли не стабильно. В равных составах они не владели инициативой и только в большинстве начали играть активнее. В чемпионате "Верес" пока идет на 11-м месте, имея в активе 11 зачетных пунктов. В последнее время любимый результат "Вереса" в УПЛ – ничья.

- "Сейчас мы все эмоционально истощены, но довольны. Мы прошли в четвертьфинал. Наша команда имела на день меньше времени для подготовки и отдыха. Это была определенная проблема, которую мы решили. Думаю, функционально мы сможем восстановиться. Я больше волнуюсь за эмоциональное состояние . Потому что когда ты отдаешь слишком много эмоций - количество дней между играми уже не столь важно", - сказал Шандрук после кубковой игры".

Ориентировочный состав "Верес": Когут - Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Яго, Клец - Луан, Степанюк, Гайдучик, Шарай

Последние матчи команд

"Верес"

30.10. "Верес" - "Оболонь" 2:1 (Кубок Украины)

27.10. "Верес" - "Ворскла" 2:2 (УПЛ)

20.10 "Черноморец" – "Верес" 1:1 (УПЛ)

12.10 "Полесье" - "Верес" 0:0 (УПЛ)

05.10. "Верес" - "Заря" 2:1 (УПЛ)

"Оболонь"

"Верес" - "Оболонь" 2:1 (Кубок Украины)

"Карпаты" – "Оболонь" 1:0 (УПЛ)

"Оболонь" – "Динамо" 1:5 (УПЛ)

"Оболонь" – "Черноморец" 0:1 (УПЛ)

"Ингулец" - "Оболонь" 1:2 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли девять матчей: одна победа "Оболони", пять побед "Вереса" и три ничьи. В прошлом сезоне УПЛ в Киеве выиграла "Оболонь", а в Ровно – "Верес".

Ставки и коэффициенты на матч Оболонь - Верес

Прогноз на матч Оболонь - Верес от UA-Футбол

С прошлой встречи команд прошло меньше недели. Тогда в Кубке Украины пришлось отбегать 120 минут и, безусловно, в функциональном плане будет непросто соперникам. Ожидаем, что первым номером будет играть "Оболонь", ведь киевлянам уже некуда отступать. Коллектив из Ровно будет ожидать своих шансов в контригре и они у них точно будут. Прогноз – обе команды забьют (2.00).