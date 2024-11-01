Шахтер - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.11.2024

Вот и незаметно подкрался последний месяц осени. Нас ожидает встреча команд из разных частей турнирной таблицы. В субботу свой первый поединок в ноябре проведут донецкий "Шахтер" Марино Пушича и одесский "Черноморец" Александра Бабича. Номинальным хозяином в этой паре выступят именно "горняки".

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12-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 2-е ноября

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Панчишин Дмитрий

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"Шахтер": последние новости

Пришло время что-то менять и добавлять. Так как на горизонте уже виднеется экватор сезона, а действующий чемпион все еще не нащупал свою игру. Здесь не берем даже в расчет выступления на европейской арене - на этом поприще, с приходом нового формата еврокубков, показатели у украинских команд стали, мягко говоря, не очень убедительными. В этом контексте как раз акцентируем внимание на внутренней кухне.

Не сказать, что результаты у "Шахтера" прям провальные. Однако, одновременно и не впечатляют - по собственным меркам, конечно. Примечание, все-таки, мы анализируем чемпиона, а не команду из середины таблицы. Да, катастрофы никакой не случилось. В чемпионате еще далеко не все решено - до лидирующего в таблице киевского "Динамо" шесть зачетных баллов. А на неделе вот, дончане сумели пробиться в четвертьфинал Кубка.

Тем не менее, вопрос как раз к игре, стабильности и желанию. Класса и уровня исполнителей "Шахтера" хватает и без командной работы решать локальные задачи. Однако, на дистанции и в отдельных эпизодах прослеживается какая-то определенная пассивность или хаос. И здесь на авансцену должен выходить главный тренер. Почему его подопечных и команду время от времени штормит?

Это ни в коем случае не означает, что у "Шахтера" все ужасно. Но хочется от "горняков" гораздо больше креатива и уверенности. Хрестоматийной в этом контексте как раз стала недавняя кубковая игра с луганской "Зарей". Результат есть? Есть. Победа добыта на классе. Но, чего-то интересного от дончан, к сожалению, мы не увидели.

В этом ключе поединок с довольно "тяжелым" "Черноморцем" - хороший шанс для того, чтобы вернуться к своей традиционной игровой стилистике и заново переосмыслить подходы к подготовке.

"Было несколько отрезков, когда мы могли играть лучше. Особенно в отношении владения мячом. Но я также увидел много положительных моментов. Мы создали достаточно моментов, чтобы закончить игру раньше. В целом я доволен тем, как мы играли. Достойная игра и заслуженная победа. Но как согласен, что были отрезки в матче, в которые мы могли сыграть лучше. Может, лучше продвигаться в последней трети. Но это кубковая игра, и в ней важно победить. Того, как мы играли, было более чем достаточно, чтобы победить и пройти дальше", - так боснийский коуч прокомментировал победу над "Зарей" в национальном Кубке.

Ориентировочный состав "Шахтеря": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Марлон, Судаков, Бондаренко, Эгиналду, Сикан, Зубков.

"Черноморец": последние новости

В прошлом туре Александр Бабич в очередной раз угадал с заменой, которая принесла положительный результат для команды. В частности, речь о голе вышедшего на замену Янакова во втором тайме матча с львовским "Рухом" (1:1).

Все же, теперь уже точно можно констатировать: подобная закрытая и вязкая игра - это не нестабильность, это осмысленная ставка коуча "моряков", которая имеет тенденциозный характер. Ну что ж, если руководство одесского клуба такой подход устраивает, то вопросов никаких нет.

Мы же резюмируем лишь одно - на данном этапе сезона "Черноморец" имеет в своем активе три победы и идет в нижней части таблицы. С другой стороны, за всю осень одесситы проиграли лишь одну встречу. Произошло это в поединке с львовскими "Карпатами" Владислава Лупашко. В других же встречах за этот временной промежуток подопечные Бабича непременно добывали очки. Поэтому, какой-то результат такая тактика приносит.

Однако, не думаем, что этого хватит в гостевом матче против действующего чемпиона. Даже такого довольно кризисного, как нынешний "Шахтер" (опять же, как было упомянуто выше, по своим меркам). "Морякам" отобрать зачетные баллы у "горняков" будет чрезвычайно сложно, только одной глухой обороны будет мало, как ни крути.

Впрочем, у Александра Бабича есть ощутимый козырь. Его команда не играла на неделе в Кубке Украины, поскольку вылетела еще на прошлой стадии от тех же "Карпат".

"Мы понимали, какие качества есть у футболистов "Руха", понимали, что им надо пространство, и мы это пространство перекрыли. В принципе, мы очень тщательно на теории - даже, может, немножко много - разбирали соперника по молекулам". "Где-то недоработали. Конечно, если есть пропущенный гол, то есть ошибка. По горячим следам могу сказать, что там недоработал наш крайний вингер с забегающим игроком", - рассказал тренер "Черноморца" после ничьей с "Рухом".

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Бутко, Лацабидзе, Скиба, Кисель, Жаржу, Кайо, Ермаков, Габелок, Петряк, Хобленко.

"Шахтер" - "Черноморец" . Личные встречи

"Горняки" и "моряки" имеют невероятно богатую историю очных противостояний. На разных уровнях, и в разных соревнованиях. Закономерно и ожидаемо, что статистическое преимущество на стороне многократного чемпиона Украины в лице "Шахтера".

Статистика очных поединков:

Победы: 73:32

73:32 Забитые мячи: 212:108

212:108 В среднем голов за матч: 1.62 - 0.82

1.62 - 0.82 Самая большая победа: 5:0 - 0:3

"Шахтер" - "Черноморец" . Последние официальные матчи

"Шахтер":

"Черноморец":

Турнирное положение команд

Один из лидеров украинского первенства, и крепкий середняк. Разница между коллективами Пушича и Бабича составляет 8 зачетных баллов.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 10 8 2 0 22-6 26 2 ФК Александрия 10 8 2 0 17-7 26 3 Полесье 10 6 4 0 19-7 22 4 Шахтер 10 6 2 2 26-10 20 5 Кривбасс 10 5 2 3 11-9 17 6 ЛНЗ 11 4 3 4 13-16 15 7 Заря 11 5 0 6 11-12 15 8 Карпаты 11 4 3 4 12-14 15 9 Рух 10 3 5 2 15-6 14 10 Черноморец 11 3 3 5 7-11 12 11 Верес 11 2 5 4 12-16 11 12 Ворскла 11 2 4 5 11-17 10 13 Колос 11 1 6 4 6-9 9 14 Левый Берег 11 2 2 7 4-14 8 15 Оболонь 11 1 2 8 5-26 5 16 Ингулец 11 0 5 6 7-18 5

"Шахтер" - "Черноморец" . Ставка и коэффициенты

"Шахтер" - "Черноморец" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "горняков" - 3:1. Безусловно, даже несмотря на не достаточно яркую игру донецкой команды в последнее время, явным фаворитом этого противостояния является именно "Шахтер". Все же, имеем дело с представителями разных эшелонов таблицы. Коэффициент в размере 20.0 на триумф "моряков" только служит подтверждением этого тезиса.