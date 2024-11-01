Карпаты - Левый берег. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 02.11.2024

Серия без побед "Левого берега" в чемпионате Украины достигает уже шести матчей. Учитывая, что "Карпаты" в сезоне 2024/25 проигрывают только командам из верхней части таблицы, "лелекам" взять три очка во Львове будет очень трудно.
"Левый берег" имеет одно существенное преимущество над "Карпатами" – неделя подготовки к матчу. Вместо этого "Карпаты" во вторник играли кубковую игру, и не против кого попало, а с принципиальным соперником в дерби.
"Рух" победил у "Карпат" со счетом 1:0, взяв реванш за поражение в чемпионате. Победа была заслуженная – "Рух" хорошо изучил соперника, сыграл на своих сильных сторонах, и в целом провел более содержательный матч. Чувствовалось, что и в физическом плане команда Пономарева была готова лучше. Об этом после игры говорил и главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко.
"Это было ключевым вопросом. У "Руха" молодые игроки, которые быстрее восстанавливаются. Для них одни сутки это колоссальное преимущество. На неделе у нас добавились травмированные игроки. Поэтому ситуация еще усложнилась. Считаю, что этот день преимущества был ключевым. Если бы мы играли на день раньше, то мы бы владели большим преимуществом в этом матче, чем это было".
До встречи с "Рухом" "Карпаты" не пропускали в трех матчах подряд. Это все же должно радовать тренера "Карпат", учитывая и то, что "Левый берег" забил меньше всех в лиге.
Новости Левого берега
Победы над "Черноморцем" и "Вересом" на рубеже августа и сентября, матчи, в которых "Левый берег" забил свои единственные четыре гола в УПЛ 2024/25 кажутся давно забытым и прекрасным прошлым. В следующих матчах для новичка УПЛ начались тяжелые будни.
Четыре поражения и две ничьи в последних шести турах, ни одного забитого гола. "Левый берег" должен быть обязан "Ингульцу", который все свои поединки проводит на выезде, и проблемной "Оболони" за то, что еще не оказался в зоне прямого вылета.
Однако никто в "Левом берегу" никакой трагедии из таких результатов не делает, и никто не паникует. Все помнят, благодаря каким обстоятельствам команда оказалась в УПЛ, поэтому просто участие в ней – это уже тоже приятный бонус.
В прошлом туре "Левый берег" проиграл "Заре". Команде Первака не повезло получить пенальти в свои ворота в конце первого тайма, а отыграться уже не удалось.
"Мы проделали большой объем работы, но особо ничего не получалось. Получили в свои ворота непонятный пенальти, после которого быстро пропустили второй раз. После этого стало намного тяжелее. После перерыва сделали замены и перестроились. После этого создавали моменты, но забить не получалось, над проблемой с реализацией надо больше работать, но понимаем, что мастерство в магазине не купишь", – рассказывал после игры Первак.
"Левый берег" не сможет рассчитывать на Андрея Якимива, который в прошлом туре получил четвертую желтую карточку, травму получил Сидней.
Статистика команд, цифры и факты
За "Левый Берег" играют пятеро экс-футболистов "Карпат": Дмитрий Фастов, Иван Когут, Николай Когут, Александр Дударенко и Максим Бойченюк.
"Карпаты" не пропускают голов в УПЛ в течение 290 минут (три матча).
"Левый берег" последний раз побеждал в УПЛ первого сентября (четыре поражения, две ничьи).
"Левый Берег" не забивает голов в УПЛ в течение 543 минут (шесть матчей).
"Левый Берег" в гостях набрал больше очков (8), чем дома (3).
"Карпаты" и "Левый берег" имеют одинаковое количество пропущенных голов (14), однако львовский клуб забил на восемь мячей больше (12 против четырех).
"Карпаты" и "Левый берег" провели между собой три матча. Львовяне победили дважды, один раз команды сыграли вничью. Это была особенная игра – "Карпаты" побеждали 3:0, но затем пропустили три гола в ответ (3:3).
Ставки и Коэффициенты на матч Карпаты – Левый берег
Прогноз на матч Карпаты – Левый берег от UA-Football
Для "Карпат" это будет четвертый матч за 13 дней, и для любой команды это весомая нагрузка. С другой стороны команда Лупашко более-менее привыкла к УПЛ, и где берет очки в тех поединках, где превосходит соперника по игре или возможностями. "Левому берегу" трудно даются голы, а "Карпаты" в четырех из пяти последних матчей УПЛ не пропускали, поэтому можно предположить, что игра завершится сухой победой львовян. Прогноз – победа "Карпат" 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.