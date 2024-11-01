Карпаты - Левый берег. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 02.11.2024

Украинская Премьер-лига 2024/25, двенадцатый тур

2 ноября 2024. Львов, "Украина"

"Карпаты" 15:30 "Левый берег"

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Текстовая трансляция – UA-Футбол

Серия без побед "Левого берега" в чемпионате Украины достигает уже шести матчей. Учитывая, что "Карпаты" в сезоне 2024/25 проигрывают только командам из верхней части таблицы, "лелекам" взять три очка во Львове будет очень трудно.

Новости Карпат

"Левый берег" имеет одно существенное преимущество над "Карпатами" – неделя подготовки к матчу. Вместо этого "Карпаты" во вторник играли кубковую игру, и не против кого попало, а с принципиальным соперником в дерби.

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"Рух" победил у "Карпат" со счетом 1:0, взяв реванш за поражение в чемпионате. Победа была заслуженная – "Рух" хорошо изучил соперника, сыграл на своих сильных сторонах, и в целом провел более содержательный матч. Чувствовалось, что и в физическом плане команда Пономарева была готова лучше. Об этом после игры говорил и главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко.

"Это было ключевым вопросом. У "Руха" молодые игроки, которые быстрее восстанавливаются. Для них одни сутки это колоссальное преимущество. На неделе у нас добавились травмированные игроки. Поэтому ситуация еще усложнилась. Считаю, что этот день преимущества был ключевым. Если бы мы играли на день раньше, то мы бы владели большим преимуществом в этом матче, чем это было".

До встречи с "Рухом" "Карпаты" не пропускали в трех матчах подряд. Это все же должно радовать тренера "Карпат", учитывая и то, что "Левый берег" забил меньше всех в лиге.

Новости Левого берега

Победы над "Черноморцем" и "Вересом" на рубеже августа и сентября, матчи, в которых "Левый берег" забил свои единственные четыре гола в УПЛ 2024/25 кажутся давно забытым и прекрасным прошлым. В следующих матчах для новичка УПЛ начались тяжелые будни.

Четыре поражения и две ничьи в последних шести турах, ни одного забитого гола. "Левый берег" должен быть обязан "Ингульцу", который все свои поединки проводит на выезде, и проблемной "Оболони" за то, что еще не оказался в зоне прямого вылета.

Однако никто в "Левом берегу" никакой трагедии из таких результатов не делает, и никто не паникует. Все помнят, благодаря каким обстоятельствам команда оказалась в УПЛ, поэтому просто участие в ней – это уже тоже приятный бонус.

В прошлом туре "Левый берег" проиграл "Заре". Команде Первака не повезло получить пенальти в свои ворота в конце первого тайма, а отыграться уже не удалось.

"Мы проделали большой объем работы, но особо ничего не получалось. Получили в свои ворота непонятный пенальти, после которого быстро пропустили второй раз. После этого стало намного тяжелее. После перерыва сделали замены и перестроились. После этого создавали моменты, но забить не получалось, над проблемой с реализацией надо больше работать, но понимаем, что мастерство в магазине не купишь", – рассказывал после игры Первак.

"Левый берег" не сможет рассчитывать на Андрея Якимива, который в прошлом туре получил четвертую желтую карточку, травму получил Сидней.

Статистика команд, цифры и факты

За "Левый Берег" играют пятеро экс-футболистов "Карпат": Дмитрий Фастов, Иван Когут, Николай Когут, Александр Дударенко и Максим Бойченюк.

"Карпаты" не пропускают голов в УПЛ в течение 290 минут (три матча).

"Левый берег" последний раз побеждал в УПЛ первого сентября (четыре поражения, две ничьи).

"Левый Берег" не забивает голов в УПЛ в течение 543 минут (шесть матчей).

"Левый Берег" в гостях набрал больше очков (8), чем дома (3).

"Карпаты" и "Левый берег" имеют одинаковое количество пропущенных голов (14), однако львовский клуб забил на восемь мячей больше (12 против четырех).

Последние матчи Карпат и Левого берега

Карпаты

29.10 "Рух" 0:1 (Кубок Украины)

26.10 "Оболонь" 1:0 (УПЛ)

21.10 "Рух" 1:0 (УПЛ)

04.10 "Ингулец" 0:0 (УПЛ)

28.09 "Полесье" 1:3 (УПЛ)

Левый берег

27.10 "Заря" 0:2 (УПЛ)

19.10 "Полесье" 0:0 (УПЛ)

05.10 "Колос" 0:0 (УПЛ)

29.09 "Динамо" Киев 0:3 (УПЛ)

21.09 "Александрия" 0:2 (УПЛ)

Турнирная таблица УПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 10 8 2 0 22-6 26 2 ФК Александрия 10 8 2 0 17-7 26 3 Полесье 10 6 4 0 19-7 22 4 Шахтер 10 6 2 2 26-10 20 5 Кривбасс 10 5 2 3 11-9 17 6 ЛНЗ 11 4 3 4 13-16 15 7 Заря 11 5 0 6 11-12 15 8 Карпаты 11 4 3 4 12-14 15 9 Рух 10 3 5 2 15-6 14 10 Черноморец 11 3 3 5 7-11 12 11 Верес 11 2 5 4 12-16 11 12 Ворскла 11 2 4 5 11-17 10 13 Колос 11 1 6 4 6-9 9 14 Левый Берег 11 2 2 7 4-14 8 15 Оболонь 11 1 2 8 5-26 5 16 Ингулец 11 0 5 6 7-18 5

Личные встречи

"Карпаты" и "Левый берег" провели между собой три матча. Львовяне победили дважды, один раз команды сыграли вничью. Это была особенная игра – "Карпаты" побеждали 3:0, но затем пропустили три гола в ответ (3:3).

Ставки и Коэффициенты на матч Карпаты – Левый берег

Прогноз на матч Карпаты – Левый берег от UA-Football

Для "Карпат" это будет четвертый матч за 13 дней, и для любой команды это весомая нагрузка. С другой стороны команда Лупашко более-менее привыкла к УПЛ, и где берет очки в тех поединках, где превосходит соперника по игре или возможностями. "Левому берегу" трудно даются голы, а "Карпаты" в четырех из пяти последних матчей УПЛ не пропускали, поэтому можно предположить, что игра завершится сухой победой львовян. Прогноз – победа "Карпат" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.