Ворскла - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.11.2024

Пока "Колос" восстанавливался после матча с "Полесьем" в УПЛ, "Ворскла" играла с "Динамо" в национальном Кубке. Несмотря на достойное сопротивление, подопечные Максимова пропустили решающий гол в овертайме и покинули турнир.

Обе команды уже давно не ощущали вкус победы, так что предстоящий поединок можно рассматривать в качестве отличной возможности вернуться на победный путь и оторваться от зоны стыковых матчей.

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"Ворскла" - "Колос" 13:00

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3 ноября. Полтава. "Ворскла им. Бутковского"

Арбитр: Олег Когут (Тернопольская область)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Ворскла": последние новости

На прошлых выходных "Ворскла" провела свой первый матч после возвращения Юрия Максимова на тренерский мостик. К 78-й минуте "зелёно-белые" повели в счёте в выездной игре против "Вереса", но на последних минутах основного времени упустили победу, попутно оставшись в меньшинстве.

Далее полтавский клуб принимал дома "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне вышли на поединок с экспериментальным составом, но путёвку в следующий раз завоевали, пусть и с большим трудом - 2:1. После встречи Максимов выразил недовольство отсутствием на ней системы ВАР:

"Немного не повезло, мяч не шел в ворота. Но это футбол. Спасибо команде за игру. Все всё видят. Мы — тоже. Такая игра, а на ней не было ВАР. Судья принимает решение, и его поменять невозможно", - сказал специалист.

Таким образом, "Ворскла" не сумела защитить свой прошлогодний результат в Кубке (финал турнира), а безвыигрышная серия команды в УПЛ составляет уже 8 матчей.

Не сыграют против "Колоса" находящийся в лазарете Евгений Павлюк, а также дисквалифицированный Игорь Пердута. Пож вопросом участие в игре Ильи Крупского.

Ориентировочный состав: Исенко – Бацула, Гучек, Хрипчук, Корниенко - Кане, Челядин, Скляр, Нестеренко – Иеде, Ндукве

"Колос": последние новости

Как и для "Ворсклы", текущий сезон для "Колоса" складывается не лучшим образом. Впрочем, в последнее время в игре "хлеборобов" начали прослеживаться тенденции к улучшению ситуации.

В частности, ковалевский клуб каким-то чудом не взял три очка в поединке с "Левым Берегом", а затем достойно сыграла против действующего чемпиона "Шахтёра" (0:1) и одного из лидеров нынешнего розыгрыша УПЛ "Полесья" (1:1).

В целом, "Колос" по-прежнему остаётся командой контрастов. С одной стороны, на данный момент она входит в топ-5 чемпионата по качеству обороны, а с другой имеет третьи показатели в атаке снизу. Также на счету подопечных Александра Поздеева наибольшее количество матчей (шесть), сыгранных вничью.

Ориентировочный состав: Пахолюк - Поправка, Красничи, Бондаренко, Цуриков - Гагнидзе, Демченко - Велетень, Криворучко Ореховский - Боливар.

"Ворскла" - "Колос". Последние матчи

"Ворскла":

30.10 "Ворскла" - "Динамо" 1:2 (Кубок Украины)

27.10 "Верес" - "Ворскла" 2:2 (УПЛ)

20.10 "Черноморец" - "Верес" 1:1 (УПЛ)

12.10 "Полесье" - "Верес" 0:0 (УПЛ)

05.10 "Верес" - "Заря" 2:1 (УПЛ)

"Колос":

25.10 "Полесье" - "Колос" 1:1 (УПЛ)

18.10 "Колос" - "Шахтёр" 0:1 (УПЛ)

05.10 "Колос" - "Левый Берег" 0:0 (УПЛ)

29.09 "Рух" - "Колос" 0:0 (УПЛ)

23.09 "Колос" - "Заря" 1:0 (УПЛ)

Личные встречи

Явное преимущество в противостоянии за "Ворсклой". "Зелёно-белые" у "Колоса" выигрывали 7 раз, ковалёвцы над своим соперником верх одержали дважды (ещё один поединок был сыгран вничью).

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 10 8 2 0 22-6 26 2 ФК Александрия 10 8 2 0 17-7 26 3 Полесье 10 6 4 0 19-7 22 4 Шахтер 10 6 2 2 26-10 20 5 Карпаты 12 5 3 4 15-14 18 6 Кривбасс 10 5 2 3 11-9 17 7 Заря 11 5 0 6 11-12 15 8 ЛНЗ 11 4 3 4 13-16 15 9 Рух 10 3 5 2 15-6 14 10 Черноморец 11 3 3 5 7-11 12 11 Верес 11 2 5 4 12-16 11 12 Ворскла 11 2 4 5 11-17 10 13 Колос 11 1 6 4 6-9 9 14 Левый Берег 12 2 2 8 4-17 8 15 Оболонь 11 1 2 8 5-26 5 16 Ингулец 11 0 5 6 7-18 5

Ставки и коэффициенты

"Ворскла" - "Колос". Прогноз от UA-Футбол

С высокой долей вероятности изнурительный матч против "Динамо" в Кубке негативно скажется на игре "Ворсклы". К тому же, за последние пять матчей "Колос" пропустил лишь два гола (столько же забил). Обилия забитых мячей при таких раскладах ждать не стоит.

Наш прогноз - тотал меньше 2,0 (коэф. - 1,82).