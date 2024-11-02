Ворскла - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.11.2024

Пока "Колос" восстанавливался после матча с "Полесьем" в УПЛ, "Ворскла" играла с "Динамо" в национальном Кубке. Несмотря на достойное сопротивление, подопечные Максимова пропустили решающий гол в овертайме и покинули турнир.
Обе команды уже давно не ощущали вкус победы, так что предстоящий поединок можно рассматривать в качестве отличной возможности вернуться на победный путь и оторваться от зоны стыковых матчей.
На прошлых выходных "Ворскла" провела свой первый матч после возвращения Юрия Максимова на тренерский мостик. К 78-й минуте "зелёно-белые" повели в счёте в выездной игре против "Вереса", но на последних минутах основного времени упустили победу, попутно оставшись в меньшинстве.
Далее полтавский клуб принимал дома "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне вышли на поединок с экспериментальным составом, но путёвку в следующий раз завоевали, пусть и с большим трудом - 2:1. После встречи Максимов выразил недовольство отсутствием на ней системы ВАР:
"Немного не повезло, мяч не шел в ворота. Но это футбол. Спасибо команде за игру. Все всё видят. Мы — тоже. Такая игра, а на ней не было ВАР. Судья принимает решение, и его поменять невозможно", - сказал специалист.
Таким образом, "Ворскла" не сумела защитить свой прошлогодний результат в Кубке (финал турнира), а безвыигрышная серия команды в УПЛ составляет уже 8 матчей.
Не сыграют против "Колоса" находящийся в лазарете Евгений Павлюк, а также дисквалифицированный Игорь Пердута. Пож вопросом участие в игре Ильи Крупского.
Как и для "Ворсклы", текущий сезон для "Колоса" складывается не лучшим образом. Впрочем, в последнее время в игре "хлеборобов" начали прослеживаться тенденции к улучшению ситуации.
В частности, ковалевский клуб каким-то чудом не взял три очка в поединке с "Левым Берегом", а затем достойно сыграла против действующего чемпиона "Шахтёра" (0:1) и одного из лидеров нынешнего розыгрыша УПЛ "Полесья" (1:1).
В целом, "Колос" по-прежнему остаётся командой контрастов. С одной стороны, на данный момент она входит в топ-5 чемпионата по качеству обороны, а с другой имеет третьи показатели в атаке снизу. Также на счету подопечных Александра Поздеева наибольшее количество матчей (шесть), сыгранных вничью.
С высокой долей вероятности изнурительный матч против "Динамо" в Кубке негативно скажется на игре "Ворсклы". К тому же, за последние пять матчей "Колос" пропустил лишь два гола (столько же забил). Обилия забитых мячей при таких раскладах ждать не стоит.
Наш прогноз - тотал меньше 2,0 (коэф. - 1,82).
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.