Кривбасс - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.11.2024

Обе команды в разном настроении подходят к очному противостоянию в 12-м туре УПЛ. "Кривбасс" в Кубке Украины уступил "Полесью", а вот "Рух" победил "Карпаты".

"Кривбасс" - "Рух"

VBET Лига. 12-й тур

04.11.2024. 15:30. Кривой Рог. "Горняк"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Кривбасс": последние новости

Криворожцы в Кубке Украины уступили "Полесью" - 1:2. Таким образом, "Кривбасс" прервал свою серию из двух побед подряд в официальных матчах. Подопечные Юрия Вернидуба большую часть матча играли от обороны и даже вели в счете, но все решил гол Гуцуляка. Все же немало в этом противостоянии было проблем в заключительной трети поля. Не так много моментов создали криворожцы для того, чтобы пройти дали. Однако даже несмотря на не лучшую игру "Кривбасс" мог сравнивать счет на последних секундах, когда Аморозо попал в стойку после розыгрыша стандарта.

Футболисты криворожской команды потратили немало сил в кубковом противостоянии, но в распоряжении Вернидуба есть ряд игроков, которые в случае необходимости могут заменить лидеров. Перед этим туром "Кривбасс" от топ-3 отставал на пять очков, поэтому в домашнем матче им стоило набирать зачетные пункты.

Ориентировочный состав: Клищук – Кузык, Драмбаев, Романчук, Бандейра – Бизимана, Микитишин, Твердохлеб, Илич, Задерака – Соса

"Рух": последние новости

Львовяне наконец-то прервали свою серию из шести матчей без побед. В Кубке Украины подопечные Пономарева вырвали победу у "Карпат". Победу в дерби на 79-й минуте принес гол Дениса Пидгурского. До перерыва подопечные Пономарева владели инициативой, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. "Рух" также доминировал и после перерыва и заслуженно победило. За последнее время это был один из лучших матчей подопечных Пономарева. Над завершением атак еще стоит работать, но главное, что моменты создавали.

В чемпионате "Рух" не побеждает уже шесть туров подряд: пять ничьих и одно поражение. Казалось, что в матче с "Черноморцем" эта серия прервется, но упустили победу в конце встречи.

Перед игрой в Кривом Роге Виталий Пономарев охарактеризовал своего будущего соперника. - "У криворожцев очень интенсивная команда. Коллективы, которые тренирует Юрий Вернидуб, всегда славятся своим характером – они очень неуступчивы, поэтому нас ждет непростая игра. "Кривбасс" несущественно изменился по сравнению с прошлым сезоном, прежде всего это касается стиля игры. Впрочем, ни одному их сопернику не легко играть против этой команды., - резюмировал тренер львовян".

Ориентировочный состав: Ледвий - Сыч, Холод, Дидык, Роман - Федор, Пидгурский, Пастух - Квасница, Краснопир, Карабин

Последние матчи команд

"Кривбасс":

30.10. "Полесье" – "Кривбасс" 2:1 (Кубок)

26.10. "Кривбасс" – ЛНЗ 3:1 (УПЛ)

20.10. "Заря" - "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)

13.10 "Александрия" – "Кривбасс" 4:2 (спарринг)

06.10 "Динамо" – "Кривбасс" 2:1 (УПЛ)

"Рух"

29.10. "Рух" – "Карпаты" 1:0 (Кубок)

25.10. "Рух" - "Черноморец" 1:1 (УПЛ)

21.10. "Рух" – "Карпаты" 0:1 (УПЛ)

05.10. "Рух" - "Александрия" (1:1)

29.09. "Рух" - "Колос" 0:0 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли четыре игры: две победы львовян, одна победа криворожцев и одна ничья. В последний раз соперники встречались в апреле и тогда во Львове игра завершилась вничью – 1:1.

Ставки и коэффициенты на матч

"Кривбасс" – "Рух". Прогноз от UA-Футбол

Обе команды устали после кубковых противостояний, но вряд ли это на них существенно повлияет. "Рух" почувствовал уверенность после победы в дерби над "Карпатами", поэтому будет пытаться набрать три очка в Кривом Роге. Игра криворожцев далека от идеала, но в последних матчах УПЛ им удается добиваться результата. Сложно определить фаворита этого противостояния, но ожидаем обмен голами. Прогноз – обе команды забьют (1.98).