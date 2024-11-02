Александрия - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.11.2024

В 12-м туре УПЛ главный по вывеске матч тура – противостояние "Александрии" и "Полесья".

Матч действительно солидных команд, которые декларируют как минимум попадание в зону еврокубков. Стиль Ротаня против стиля Ашура, "горожане" против "волков", второе место в таблице против третьего, однозначно противостояние тура.

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Что ж, разбираемся, с чем команды подходят к очному и важнейшему поединку.

ФК "Александрия" – "Полесье" (Житомир)

VBET Лига. 12-й тур

3 ноября, Александрия, стадион "Ника", 15:30

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Александрия", последние новости:

В прошлом туре чемпионата "горожане" обыграли соседей из "Ингульца" и продолжают вместе с "Динамо" возглавлять турнирную таблицу УПЛ.

Также на неделе "Александрия" как и "Полесье") провела матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором без особых проблем резервным составом вынесла перволиговский ЮКСА. Команда Ротаня фактически вторым составом обыграла соперника со счетом 4:1 и уверенно прошла в четвертьфинал турнира. Так что в этом случае говорить о какой-либо усталости и насыщенном графике не стоит.

Еще на неделе свой день рождения отпраздновал главный тренер "горожан" Руслан Ротань. Коучу исполнилось 43 года, с чем мы его и поздравляем! Это, кстати, еще один повод для команды подарить тренеру хорошую игру и результат, а не галстук.

В целом же, у "горожан" все хорошо, стабильно, и даже прекрасно. Команда играет, команда дает результат и продолжает радовать тренера и болельщиков.

"Мы уже анализируем командные действия "Полесья". Задача № 1 – восстановление тех, кто играл в Кубке Украины. Мы все понимаем силу "Полесья", ведь у них супер-подбор футболистов. Нам будет трудно, но и им, также будет нелегко. Мотивация наших ребят изменилась. Они слушают нас, стараются улучшить свою игру. Там, где мы в прошлом сезоне играли вничью, сейчас выигрываем. Это большой плюс. В нынешнем чемпионате Украины мы часто выигрываем с минимальным счетом. Хочется выигрывать легко, получать от побед удовлетворение. Тогда мы сможем рассчитывать на высокие места", - говорил Ротань после матча с ЮКСА.

По составу у "горожан" на матч с "Полесьем" должны выйти все сильнейшие. В матче с ЮКСА небольшое повреждение получил Безерра, но врачи обещали поставить его на ноги к поединку с житомирянами. В субботу бразилец уже тренировался в общей группе.

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Шабанов, Кампос, Мартынюк, Кравченко, Калюжный, Ковалец, Мишнев, Джевани, Филиппов, Безерра

"Полесье", последние новости:

"Полесье" неделю назад в 11-м туре чемпионата не смогло обыграть "Колос" (1:1), а на неделе команда Ашура в эмоциональном матче Кубка Украины смогло одолеть "Кривбасс" (2:1). Решающий гол в этом поединке снова забил Гуцуляк, которые продолжает оставаться главной атакующей силой "волков".

В целом же, несмотря на то, что команда продолжает идти вверху турнирной таблицы, игра "Полесья" часто оставляет вопросы. Ашур пока что не создал целостной тренерской картинки и команда зачастую "выезжает" за счет индивидуального мастерства игроков, как в случае с Гуцуляком.

Вопросов к Ашуру остается много, и матч с "Александрией" будет очередным тестом для тренера и команды.

"Игра была неплохой, есть результат. Моменты, которые мы сегодня создали – это позитив, который мы должны брать с этого матча, и это главное. Хорошо, что они есть. Матч оказался непростым и даже слишком эмоциональным", - говорил после матча с "Кривбассом" Имад Ашур.

По кадровой ситуации – в матче с "Кривбассом" получили повреждения Сергей Чоботенко и Максим Мельниченко. Их состояние перед игрой с "Александрией" остается неизвестным. Зато вернулся к тренировкам капитан команды Руслан Бабенко, хотя ожидать его в стартовом составе вряд ли стоит. Также непонятной остается ситуация с Бени Макуана, который вроде как покаялся и вернулся к тренировкам с первой командой, но в матчах мы его все равно пока не видим.

Ориентировочный состав "Полесья": Волынец, Смоляков, Сарапий, Михайличенко, Кушниренко, Крушинский, Коста, Леднев, Назаренко, Гуцуляк, Луифер

Турнирная таблица

Команды соседствуют в турнирной таблице.

"Александрия", имея равенство очков с "Динамо" (по 26), занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая киевлянам по разнице мячей.

"Полесье" отстает от "Александрии" на 4 очка – у житомирской команды 22 балла и 3-е место в турнирной таблице.

Очный матч – отличный повод для обоих соперников подтвердить свои амбиции. Да что там говорить – нас ждет главный матч тура, и с точки зрения таблицы в том числе.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 10 8 2 0 22-6 26 2 ФК Александрия 10 8 2 0 17-7 26 3 Полесье 10 6 4 0 19-7 22 4 Шахтер 10 6 2 2 26-10 20 5 Кривбасс 10 5 2 3 11-9 17 6 ЛНЗ 11 4 3 4 13-16 15 7 Заря 11 5 0 6 11-12 15 8 Карпаты 11 4 3 4 12-14 15 9 Рух 10 3 5 2 15-6 14 10 Черноморец 11 3 3 5 7-11 12 11 Верес 11 2 5 4 12-16 11 12 Ворскла 11 2 4 5 11-17 10 13 Колос 11 1 6 4 6-9 9 14 Левый Берег 11 2 2 7 4-14 8 15 Оболонь 11 1 2 8 5-26 5 16 Ингулец 11 0 5 6 7-18 5

Последние матчи

В шести последних матчах у "Александрии" 5 побед и 1 ничья, разницей мячей 11:3.

"Александрия" – "Левый Берег" 2:0

"Кривбасс" - "Александрия" 0:1

"Александрия" – "Рух" 1:1

"Александрия" – "Ворскла" 1:0

"Александрия" – "Ингулец" 2:1

ЮКСА – "Александрия" 1:4

"Полесье" в последних шести матчах одержало 3 победы и 3 матча сыграло вничью с разницей мячей 9:5.

"Полесье - ЛНЗ 1:1

"Карпаты" - "Полесье" 1:3

"Полесье - "Ворскла" 2:1

"Полесье - "Левый Берег" 0:0

"Полесье - "Колос" 1:1

"Полесье - "Кривбасс" 2:1

"Александрия" – "Полесье": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" – "Полесье" от UA-Футбол

Матч довольно сложный для прогнозов, можно сказать, что на три исхода, что и подтверждают букмекеры, которые дают довольно высокий коэффициенты на победу каждой из команд.

"Александрия", которая играет дома – небольшой фаворит.

Да и выглядит команда Ротаня все-таки предпочтительнее (также не забываем, что "Полесье" на неделе провело тяжелый матч против "Кривбасса").

Поэтому наш прогноз – "Александрия" не проиграет.

Прогноз UA-Футбол: 1Х (Победа "Александрии" или ничья) за 1.41.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.