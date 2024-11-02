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Александрия - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.11.2024
Главный матч тура между претендентами на еврокубки
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В 12-м туре УПЛ главный по вывеске матч тура – противостояние "Александрии" и "Полесья".
Матч действительно солидных команд, которые декларируют как минимум попадание в зону еврокубков. Стиль Ротаня против стиля Ашура, "горожане" против "волков", второе место в таблице против третьего, однозначно противостояние тура.
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Что ж, разбираемся, с чем команды подходят к очному и важнейшему поединку.
ФК "Александрия" – "Полесье" (Житомир)
VBET Лига. 12-й тур
3 ноября, Александрия, стадион "Ника", 15:30
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
"Александрия", последние новости:
В прошлом туре чемпионата "горожане" обыграли соседей из "Ингульца" и продолжают вместе с "Динамо" возглавлять турнирную таблицу УПЛ.
Также на неделе "Александрия" как и "Полесье") провела матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором без особых проблем резервным составом вынесла перволиговский ЮКСА. Команда Ротаня фактически вторым составом обыграла соперника со счетом 4:1 и уверенно прошла в четвертьфинал турнира. Так что в этом случае говорить о какой-либо усталости и насыщенном графике не стоит.
Еще на неделе свой день рождения отпраздновал главный тренер "горожан" Руслан Ротань. Коучу исполнилось 43 года, с чем мы его и поздравляем! Это, кстати, еще один повод для команды подарить тренеру хорошую игру и результат, а не галстук.
В целом же, у "горожан" все хорошо, стабильно, и даже прекрасно. Команда играет, команда дает результат и продолжает радовать тренера и болельщиков.
"Мы уже анализируем командные действия "Полесья". Задача № 1 – восстановление тех, кто играл в Кубке Украины. Мы все понимаем силу "Полесья", ведь у них супер-подбор футболистов. Нам будет трудно, но и им, также будет нелегко.
Мотивация наших ребят изменилась. Они слушают нас, стараются улучшить свою игру. Там, где мы в прошлом сезоне играли вничью, сейчас выигрываем. Это большой плюс. В нынешнем чемпионате Украины мы часто выигрываем с минимальным счетом. Хочется выигрывать легко, получать от побед удовлетворение. Тогда мы сможем рассчитывать на высокие места", - говорил Ротань после матча с ЮКСА.
По составу у "горожан" на матч с "Полесьем" должны выйти все сильнейшие. В матче с ЮКСА небольшое повреждение получил Безерра, но врачи обещали поставить его на ноги к поединку с житомирянами. В субботу бразилец уже тренировался в общей группе.
Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Шабанов, Кампос, Мартынюк, Кравченко, Калюжный, Ковалец, Мишнев, Джевани, Филиппов, Безерра
"Полесье", последние новости:
"Полесье" неделю назад в 11-м туре чемпионата не смогло обыграть "Колос" (1:1), а на неделе команда Ашура в эмоциональном матче Кубка Украины смогло одолеть "Кривбасс" (2:1). Решающий гол в этом поединке снова забил Гуцуляк, которые продолжает оставаться главной атакующей силой "волков".
В целом же, несмотря на то, что команда продолжает идти вверху турнирной таблицы, игра "Полесья" часто оставляет вопросы. Ашур пока что не создал целостной тренерской картинки и команда зачастую "выезжает" за счет индивидуального мастерства игроков, как в случае с Гуцуляком.
Вопросов к Ашуру остается много, и матч с "Александрией" будет очередным тестом для тренера и команды.
"Игра была неплохой, есть результат. Моменты, которые мы сегодня создали – это позитив, который мы должны брать с этого матча, и это главное. Хорошо, что они есть. Матч оказался непростым и даже слишком эмоциональным", - говорил после матча с "Кривбассом" Имад Ашур.
По кадровой ситуации – в матче с "Кривбассом" получили повреждения Сергей Чоботенко и Максим Мельниченко. Их состояние перед игрой с "Александрией" остается неизвестным. Зато вернулся к тренировкам капитан команды Руслан Бабенко, хотя ожидать его в стартовом составе вряд ли стоит. Также непонятной остается ситуация с Бени Макуана, который вроде как покаялся и вернулся к тренировкам с первой командой, но в матчах мы его все равно пока не видим.
Ориентировочный состав "Полесья": Волынец, Смоляков, Сарапий, Михайличенко, Кушниренко, Крушинский, Коста, Леднев, Назаренко, Гуцуляк, Луифер
Турнирная таблица
Команды соседствуют в турнирной таблице.
"Александрия", имея равенство очков с "Динамо" (по 26), занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая киевлянам по разнице мячей.
"Полесье" отстает от "Александрии" на 4 очка – у житомирской команды 22 балла и 3-е место в турнирной таблице.
Очный матч – отличный повод для обоих соперников подтвердить свои амбиции. Да что там говорить – нас ждет главный матч тура, и с точки зрения таблицы в том числе.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|10
|8
|2
|0
|22-6
|26
|2
|ФК Александрия
|10
|8
|2
|0
|17-7
|26
|3
|Полесье
|10
|6
|4
|0
|19-7
|22
|4
|Шахтер
|10
|6
|2
|2
|26-10
|20
|5
|Кривбасс
|10
|5
|2
|3
|11-9
|17
|6
|ЛНЗ
|11
|4
|3
|4
|13-16
|15
|7
|Заря
|11
|5
|0
|6
|11-12
|15
|8
|Карпаты
|11
|4
|3
|4
|12-14
|15
|9
|Рух
|10
|3
|5
|2
|15-6
|14
|10
|Черноморец
|11
|3
|3
|5
|7-11
|12
|11
|Верес
|11
|2
|5
|4
|12-16
|11
|12
|Ворскла
|11
|2
|4
|5
|11-17
|10
|13
|Колос
|11
|1
|6
|4
|6-9
|9
|14
|Левый Берег
|11
|2
|2
|7
|4-14
|8
|15
|Оболонь
|11
|1
|2
|8
|5-26
|5
|16
|Ингулец
|11
|0
|5
|6
|7-18
|5
Последние матчи
В шести последних матчах у "Александрии" 5 побед и 1 ничья, разницей мячей 11:3.
- "Александрия" – "Левый Берег" 2:0
- "Кривбасс" - "Александрия" 0:1
- "Александрия" – "Рух" 1:1
- "Александрия" – "Ворскла" 1:0
- "Александрия" – "Ингулец" 2:1
- ЮКСА – "Александрия" 1:4
"Полесье" в последних шести матчах одержало 3 победы и 3 матча сыграло вничью с разницей мячей 9:5.
- "Полесье - ЛНЗ 1:1
- "Карпаты" - "Полесье" 1:3
- "Полесье - "Ворскла" 2:1
- "Полесье - "Левый Берег" 0:0
- "Полесье - "Колос" 1:1
- "Полесье - "Кривбасс" 2:1
"Александрия" – "Полесье": ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Александрия" – "Полесье" от UA-Футбол
Матч довольно сложный для прогнозов, можно сказать, что на три исхода, что и подтверждают букмекеры, которые дают довольно высокий коэффициенты на победу каждой из команд.
"Александрия", которая играет дома – небольшой фаворит.
Да и выглядит команда Ротаня все-таки предпочтительнее (также не забываем, что "Полесье" на неделе провело тяжелый матч против "Кривбасса").
Поэтому наш прогноз – "Александрия" не проиграет.
Прогноз UA-Футбол: 1Х (Победа "Александрии" или ничья) за 1.41.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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