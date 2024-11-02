Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3.11.2024
Динамо - Ингулец. Прогноз и анонс матча ⋉ 3.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Александр Приходько
Воскресный игровой день в родной УПЛ очным поединком закроют лучшая и худшая команды, на данный момент. В частности, украинских болельщиков ожидает встреча между киевским "Динамо" и "Ингульцом". В Киеве подопечные Александра Шовковского буду принимать команду Василия Кобина.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
12-й тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 3-е ноября
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Арбитр: Деревинский Алексей
"Динамо" 18:00 "Ингулец"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ, 2+2
"Динамо": последние новости
Если отбросить выступления в еврокубках, то у "Динамо" все прекрасно. В прошлом туре УПЛ команда Александра Шовкоского не проиграла донецкому "Шахтеру" и сохранила лидирующую позицию в турнирной таблице. А на этой неделе "бело-синие" в овертаймах обыграли полтавскую "Ворсклу", благодаря чему пробились в четвертьфинал национального Кубка. Хоть и поединок против подопечных Юрия Максимова не обошелся без проблем для столичного коллектива, однако положительный результат был добыт.
Поэтому, в общем Шовковский и его банда на правильном пути. Киевляне лишь дважды потеряли очки в этой кампании чемпионата Украины: в вышеупомянутом "Украинском классическом" и в домашнем поединке против львовского "Руха" (0:0).
Опять же, если мы говорим прежде всего о внутренней арене, то нынешнее "Динамо" умеет побеждать, несмотря на обстоятельства. А главный тренер умело тасует состав от матча к матчу. Во встрече против "Ингульца" Василия Кобина стоит ожидать аналогичного сценария. Поэтому, стартовую "одиннадцатку" динамовцев на эту игру трудно спрогнозировать. Тотальная ротация, учитывая статус оппонента, просто неизбежна.
Для "Динамо" поединок против "Ингульца" - это прекрасная возможность, чтобы отвести душу, поэкспериментировать и занести в свой актив очередные три зачетных балла.
"Говорим игрокам, как лучше строить атакующие и оборонительные действия. Как смещаться, взаимодействовать в линиях, на флангах. Но усталость накапливается. Можете меня критиковать и говорить все, что угодно, но эта волна поднимается по всему миру. Все тренеры говорят о большом количестве матчей. Игроки, которые играют в своих сборных вообще без отдыха. Этот результат для нас неплохой, учитывая события на поле", - рассказал коуч "Динамо" после ничьей с "Шахтером" в прошлом туре УПЛ.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Дубинчак, Дячук, Михавко, Караваев, Буяльский, Бражко, Кабаев, Брагару, Волошин, Ванат.
"Ингулец": последние новости
Ситуация у "Ингульца" абсолютно противоположная. На разных полюсах, так сказать. Проще говоря, у команды Василия Кобина все ужасно. Даже не так - катастрофически! Последнее место в турнирной таблице и всего 5 очков за 11 матчей.
Не сказать, что "Ингулец" максимально безнадежный, однако результаты прямо доказывают обратное. И худшее заключается как раз в том, что подопечные Кобина никак не могут почувствовать вкус хотя бы первой победы в сезоне. Одни поражения и 5 ничьих.
"Ингульцу" все время чего-то не хватает, какого-то компонента. Желание и готовность к борьбе точно есть, а вот класса и стабильности очень не хватает. Одного лишь героизма маловато. Вот и в последнем туре футболисты Василия Кобина сумели отыграть один мяч у "Александрии" Руслана Ротаня. Но какая разница? Результат то один и тот же ... К сожалению, всю печаль от этой ситуации понимает и сам коуч.
"Мы хотим побеждать и ребята делают все для этого, но исполнительское мастерство легко не приобрести. Много потерь на ровном месте, в простых ситуациях. Вместо атаки на соперника, мы много тратим сил на оборону. Если бы мы лучше работали с мячом, то имели бы больше моментов и меньше бы допускали угрозы у наших ворот", - так Кобин прокомментировал поражение от "горожан".
Единственным, единственным козырем "Ингульца" в противостоянии с динамовцами может стать их физическая свежесть, так как команда Кобина не играла в национальном Кубке на неделе.
Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук, Мысык, Виливальд, Шершень, Сидоренко, Пятов, Волохатый, Могильный, Сад, Белоцерковец, Ситало.
"Динамо" - "Ингулец" . Личные встречи
В силу всем известных причин, представители столицы и поселка Петрово провели между собой не так много матчей. Примечательно, что последний раз коллективы встречались весной прошлого календарного года - тогда победу в Киеве праздновали именно футболисты "Ингульца" (0:2).
Статистика очных поединков:
"Динамо" - "Ингулец" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Мечта перфекциониста. Имеем дело с первой и последней командами украинского первенства. Разница между коллективами составляет 21 очко. Что-то добавлять здесь будет лишним.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|10
|8
|2
|0
|22-6
|26
|2
|ФК Александрия
|10
|8
|2
|0
|17-7
|26
|3
|Полесье
|10
|6
|4
|0
|19-7
|22
|4
|Шахтер
|10
|6
|2
|2
|26-10
|20
|5
|Кривбасс
|10
|5
|2
|3
|11-9
|17
|6
|ЛНЗ
|11
|4
|3
|4
|13-16
|15
|7
|Заря
|11
|5
|0
|6
|11-12
|15
|8
|Карпаты
|11
|4
|3
|4
|12-14
|15
|9
|Рух
|10
|3
|5
|2
|15-6
|14
|10
|Черноморец
|11
|3
|3
|5
|7-11
|12
|11
|Верес
|11
|2
|5
|4
|12-16
|11
|12
|Ворскла
|11
|2
|4
|5
|11-17
|10
|13
|Колос
|11
|1
|6
|4
|6-9
|9
|14
|Левый Берег
|11
|2
|2
|7
|4-14
|8
|15
|Оболонь
|11
|1
|2
|8
|5-26
|5
|16
|Ингулец
|11
|0
|5
|6
|7-18
|5
"Динамо" - "Ингулец" . Ставка и коэффициенты
"Динамо" - "Ингулец" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Разгромная победа "бело-синих". Просто посмотрите на распределение и соотношение коэффициентов. "Динамо" - не то что явный, а тотальный фаворит этой пары. Какой другой сценарий можно прогнозировать во встрече лидера и абсолютного аутсайдера? Вопрос риторический...
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Покинет Мадрид? Перес решил будущее Лунина и уже рассказал о планах украинцу
- Известна причина, почему Александр Бабич не сможет привлечь к игре против Шахтера восемь игроков
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Полесье - Кривбасс. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 30.10.2024
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Букет или Range Rover? Анастасия Лунина похвасталась шикарным подарком от мужа