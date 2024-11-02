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Динамо - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3.11.2024

Украина

Динамо - Ингулец. Прогноз и анонс матча ⋉ 3.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Динамо - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3.11.2024

Фото: Александр Приходько

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Воскресный игровой день в родной УПЛ очным поединком закроют лучшая и худшая команды, на данный момент. В частности, украинских болельщиков ожидает встреча между киевским "Динамо" и "Ингульцом". В Киеве подопечные Александра Шовковского буду принимать команду Василия Кобина.

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СОДЕРЖАНИЕ

12-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 3-е ноября

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Деревинский Алексей

Динамо "Динамо" 18:00 "Ингулец" Інгулець

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Динамо "Динамо": последние новости

Если отбросить выступления в еврокубках, то у "Динамо" все прекрасно. В прошлом туре УПЛ команда Александра Шовкоского не проиграла донецкому "Шахтеру" и сохранила лидирующую позицию в турнирной таблице. А на этой неделе "бело-синие" в овертаймах обыграли полтавскую "Ворсклу", благодаря чему пробились в четвертьфинал национального Кубка. Хоть и поединок против подопечных Юрия Максимова не обошелся без проблем для столичного коллектива, однако положительный результат был добыт.

Поэтому, в общем Шовковский и его банда на правильном пути. Киевляне лишь дважды потеряли очки в этой кампании чемпионата Украины: в вышеупомянутом "Украинском классическом" и в домашнем поединке против львовского "Руха" (0:0).

Опять же, если мы говорим прежде всего о внутренней арене, то нынешнее "Динамо" умеет побеждать, несмотря на обстоятельства. А главный тренер умело тасует состав от матча к матчу. Во встрече против "Ингульца" Василия Кобина стоит ожидать аналогичного сценария. Поэтому, стартовую "одиннадцатку" динамовцев на эту игру трудно спрогнозировать. Тотальная ротация, учитывая статус оппонента, просто неизбежна.

Для "Динамо" поединок против "Ингульца" - это прекрасная возможность, чтобы отвести душу, поэкспериментировать и занести в свой актив очередные три зачетных балла.

"Говорим игрокам, как лучше строить атакующие и оборонительные действия. Как смещаться, взаимодействовать в линиях, на флангах. Но усталость накапливается. Можете меня критиковать и говорить все, что угодно, но эта волна поднимается по всему миру. Все тренеры говорят о большом количестве матчей. Игроки, которые играют в своих сборных вообще без отдыха. Этот результат для нас неплохой, учитывая события на поле", - рассказал коуч "Динамо" после ничьей с "Шахтером" в прошлом туре УПЛ.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Дубинчак, Дячук, Михавко, Караваев, Буяльский, Бражко, Кабаев, Брагару, Волошин, Ванат.

Інгулець "Ингулец": последние новости

Ситуация у "Ингульца" абсолютно противоположная. На разных полюсах, так сказать. Проще говоря, у команды Василия Кобина все ужасно. Даже не так - катастрофически! Последнее место в турнирной таблице и всего 5 очков за 11 матчей.

Не сказать, что "Ингулец" максимально безнадежный, однако результаты прямо доказывают обратное. И худшее заключается как раз в том, что подопечные Кобина никак не могут почувствовать вкус хотя бы первой победы в сезоне. Одни поражения и 5 ничьих.

"Ингульцу" все время чего-то не хватает, какого-то компонента. Желание и готовность к борьбе точно есть, а вот класса и стабильности очень не хватает. Одного лишь героизма маловато. Вот и в последнем туре футболисты Василия Кобина сумели отыграть один мяч у "Александрии" Руслана Ротаня. Но какая разница? Результат то один и тот же ... К сожалению, всю печаль от этой ситуации понимает и сам коуч.

"Мы хотим побеждать и ребята делают все для этого, но исполнительское мастерство легко не приобрести. Много потерь на ровном месте, в простых ситуациях. Вместо атаки на соперника, мы много тратим сил на оборону. Если бы мы лучше работали с мячом, то имели бы больше моментов и меньше бы допускали угрозы у наших ворот", - так Кобин прокомментировал поражение от "горожан".

Единственным, единственным козырем "Ингульца" в противостоянии с динамовцами может стать их физическая свежесть, так как команда Кобина не играла в национальном Кубке на неделе.

Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук, Мысык, Виливальд, Шершень, Сидоренко, Пятов, Волохатый, Могильный, Сад, Белоцерковец, Ситало.

Динамо"Динамо" - "Ингулец" Інгулець. Личные встречи

В силу всем известных причин, представители столицы и поселка Петрово провели между собой не так много матчей. Примечательно, что последний раз коллективы встречались весной прошлого календарного года - тогда победу в Киеве праздновали именно футболисты "Ингульца" (0:2).

Статистика очных поединков:

  • Победы: Динамо 3:1 Інгулець
  • Забитые мячи: Динамо 10:4 Інгулець
  • В среднем голов за матч: Динамо 2.00 - 0.80 Інгулець
  • Самая большая победа: Динамо 5:0 - 0:2 Інгулець

Динамо - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3.11.2024 - изображение 18

Динамо "Динамо" - "Ингулец" Інгулець. Последние официальные матчи

Динамо "Динамо":

Динамо - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3.11.2024 - изображение 22

Інгулець "Ингулец":

Динамо - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3.11.2024 - изображение 24

Турнирное положение команд

Мечта перфекциониста. Имеем дело с первой и последней командами украинского первенства. Разница между коллективами составляет 21 очко. Что-то добавлять здесь будет лишним.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 10 8 2 0 22-6 26
2 ФК Александрия ФК Александрия 10 8 2 0 17-7 26
3 Полесье Полесье 10 6 4 0 19-7 22
4 Шахтер Шахтер 10 6 2 2 26-10 20
5 Кривбасс Кривбасс 10 5 2 3 11-9 17
6 ЛНЗ ЛНЗ 11 4 3 4 13-16 15
7 Заря Заря 11 5 0 6 11-12 15
8 Карпаты Карпаты 11 4 3 4 12-14 15
9 Рух Рух 10 3 5 2 15-6 14
10 Черноморец Черноморец 11 3 3 5 7-11 12
11 Верес Верес 11 2 5 4 12-16 11
12 Ворскла Ворскла 11 2 4 5 11-17 10
13 Колос Колос 11 1 6 4 6-9 9
14 Левый Берег Левый Берег 11 2 2 7 4-14 8
15 Оболонь Оболонь 11 1 2 8 5-26 5
16 Ингулец Ингулец 11 0 5 6 7-18 5

Динамо "Динамо" - "Ингулец" Інгулець. Ставка и коэффициенты

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Динамо "Динамо" - "Ингулец" Інгулець. Прогноз на матч от UA-Футбол

Разгромная победа "бело-синих". Просто посмотрите на распределение и соотношение коэффициентов. "Динамо" - не то что явный, а тотальный фаворит этой пары. Какой другой сценарий можно прогнозировать во встрече лидера и абсолютного аутсайдера? Вопрос риторический...

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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