Заря - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4.11.2024

Заключительный поединок 12-го тура чемпионата Украины. Вечер понедельника подарит украинским болельщикам битву середняков и соседей по турнирной таблице. Речь идет об очном противостоянии луганской "Зари" Младена Бартуловича и черкасского ЛНЗ Каррило Карраско.

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12-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 4-е ноября

Киев, стадион "Заря" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Задиран Сергей

"Заря" 18:00 ЛНЗ

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"Заря": последние новости

Луганская команда идет по своему графику и практически всегда берет очки там, где и должна это делать. С другой стороны, "Заре" в этом первенстве еще ни разу не удавалось обыграть именно явного фаворита - от всех отлетали.

Впрочем, это не тот случай, поскольку ЛНЗ на данном этапе сезона является максимально близким по общему уровню оппонентом. К тому же, "мужики" еще ни разу в этой кампании ни с кем не расходились миром - либо поражения, либо победы.

Если же говорить о последних результатах, то подопечные Младена Бартуловича сначала в рамках УПЛ переиграли "Левый Берег" Виталия Первака, а на неделе довольно безыдейно вылетели от донецкого "Шахтера" в Кубке. И здесь прежде всего нас интересует встреча с "аистами", потому что "горняки" все же ощутимо превосходят "Зарю" по классу.

А с киевлянами "Заря" выглядела довольно таки неплохо. Плотно и компактно сзади, и уверенная реализация своих моментов впереди. Скорее всего, Бартулович и на матч против черкасцев выберет более-менее подобную модель игры, и отдаст мяч подопечным Каррило Карраско.

"Настраивали ребят на тяжелый матч. По моему мнению, мы неплохо справились с соперником. Компактно, агрессивно работали, особенно во втором тайме. Были моменты, могли забивать. В целом, доволен нашими действиями в этой игре", - рассказал коуч "Зари" после поражения от "горняков" в национальном Кубке.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Джордан, Эскинья, Вантух, Жуниор, Башич, Яцик, Слесар, Волошин, Горбач, Будковский.

ЛНЗ: последние новости

В ЛНЗ ситуация примерно похожая. Только если "Заря" в последнее время прибавила: и в плане игре, и в контексте результатов. То черкасская команда - наоборот. После взрывного старта подопечные испанского специалиста ощутимо растеряли стабильность.

В частности, значительно реже стали приходить победы. Хотя и поражений осенью тоже не прям очень много, и все они от лидеров. Речь идет о фиаско в матчах с киевским "Динамо" (0:1), донецким "Шахтером" (1:5) и криворожским "Кривбассом" (1:3).

Команде Каррило Карраско нужно вернуть веру в собственные силы и поднять моральный дух. Тем более, после вылета из Кубка от перволиговой "Виктории". Да, это произошло в серии пенальти. Да, роль Кубка не столь велика. Однако, это поражение от представителя низшего дивизиона. И такое бесследно не проходит.

Против "Зари" точно не будет просто. На бумаге черкасцы точно не отстают от луганчан - дела в таблице только служат подтверждением этому. А вот к психологическому состоянию и правильному настрою игроков ЛНЗ есть вопросы. Каррило Карраско нужно провести фундаментальную работу со своими подопечными.

"Пока мы не пропустили гол, игра была равной. В перерыве мы много говорили, пытались исправить ситуацию. Прежде всего нужно было проявить характер, но не удалось забить хотя бы второй гол. "Кривбасс" - очень сильная команда. Нам не хватило агрессии в первом тайме. Очень трудно что-то изменить, когда проваливаешь игру с самого начала матча. Если бы можно было заменить сразу половину команды, я бы это сделал", - так Карраско прокомментировал поражение от криворожан.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Наумец, Дайко, Салиху, Пасич, Тилль, Ноникашвили, Момо, Яшари, Молло.

"Заря" - ЛНЗ . Личные встречи

Это будет лишь третья очная встреча этих коллективов. Первые две прошли как раз в прошлой кампании украинского первенства. Примечательно, что в обоих случаях победителем выходил именно черкасский клуб.

Статистика очных поединков:

Победы: 0:2

0:2 Забитые мячи: 2:4

2:4 В среднем голов за матч: 1.00 - 2.00

1.00 - 2.00 Самая большая победа: 1:2

"Заря" - ЛНЗ . Последние официальные матчи

"Заря":

ЛНЗ:

Турнирное положение команд

Абсолютное равенство. Обе команды имеют в своем активе идентичное количество зачетных баллов (по 15) и делят турнирную таблицу УПЛ пополам.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 10 8 2 0 22-6 26 2 ФК Александрия 10 8 2 0 17-7 26 3 Шахтер 11 7 2 2 28-11 23 4 Полесье 10 6 4 0 19-7 22 5 Карпаты 12 5 3 4 15-14 18 6 Кривбасс 10 5 2 3 11-9 17 7 Заря 11 5 0 6 11-12 15 8 ЛНЗ 11 4 3 4 13-16 15 9 Рух 10 3 5 2 15-6 14 10 Черноморец 12 3 3 6 8-13 12 11 Колос 12 2 6 4 7-9 12 12 Верес 11 2 5 4 12-16 11 13 Ворскла 12 2 4 6 11-18 10 14 Левый Берег 12 2 2 8 4-17 8 15 Оболонь 11 1 2 8 5-26 5 16 Ингулец 11 0 5 6 7-18 5

"Заря" - ЛНЗ . Ставка и коэффициенты

"Заря" - ЛНЗ . Прогноз на матч от UA-Футбол

Результативная ничья. Соперники выглядят максимально близкими по уровню и классу. Турнирное положение только подтверждает этот тезис. Поэтому, ожидаем достаточно равной игры и ничейного результата. Победить удастся тем, кто проявит больше желания и энтузиазма.