Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4.11.2024
Заря - ЛНЗ. Прогноз и анонс матча ⋉ 4.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Зоря
Заключительный поединок 12-го тура чемпионата Украины. Вечер понедельника подарит украинским болельщикам битву середняков и соседей по турнирной таблице. Речь идет об очном противостоянии луганской "Зари" Младена Бартуловича и черкасского ЛНЗ Каррило Карраско.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
12-й тур УПЛ сезона 2024/25
Понедельник, 4-е ноября
Киев, стадион "Заря" имени Валерия Лобановского
Арбитр: Задиран Сергей
"Заря" 18:00 ЛНЗ
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Заря": последние новости
Луганская команда идет по своему графику и практически всегда берет очки там, где и должна это делать. С другой стороны, "Заре" в этом первенстве еще ни разу не удавалось обыграть именно явного фаворита - от всех отлетали.
Впрочем, это не тот случай, поскольку ЛНЗ на данном этапе сезона является максимально близким по общему уровню оппонентом. К тому же, "мужики" еще ни разу в этой кампании ни с кем не расходились миром - либо поражения, либо победы.
Если же говорить о последних результатах, то подопечные Младена Бартуловича сначала в рамках УПЛ переиграли "Левый Берег" Виталия Первака, а на неделе довольно безыдейно вылетели от донецкого "Шахтера" в Кубке. И здесь прежде всего нас интересует встреча с "аистами", потому что "горняки" все же ощутимо превосходят "Зарю" по классу.
А с киевлянами "Заря" выглядела довольно таки неплохо. Плотно и компактно сзади, и уверенная реализация своих моментов впереди. Скорее всего, Бартулович и на матч против черкасцев выберет более-менее подобную модель игры, и отдаст мяч подопечным Каррило Карраско.
"Настраивали ребят на тяжелый матч. По моему мнению, мы неплохо справились с соперником. Компактно, агрессивно работали, особенно во втором тайме. Были моменты, могли забивать. В целом, доволен нашими действиями в этой игре", - рассказал коуч "Зари" после поражения от "горняков" в национальном Кубке.
Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Джордан, Эскинья, Вантух, Жуниор, Башич, Яцик, Слесар, Волошин, Горбач, Будковский.
ЛНЗ: последние новости
В ЛНЗ ситуация примерно похожая. Только если "Заря" в последнее время прибавила: и в плане игре, и в контексте результатов. То черкасская команда - наоборот. После взрывного старта подопечные испанского специалиста ощутимо растеряли стабильность.
В частности, значительно реже стали приходить победы. Хотя и поражений осенью тоже не прям очень много, и все они от лидеров. Речь идет о фиаско в матчах с киевским "Динамо" (0:1), донецким "Шахтером" (1:5) и криворожским "Кривбассом" (1:3).
Команде Каррило Карраско нужно вернуть веру в собственные силы и поднять моральный дух. Тем более, после вылета из Кубка от перволиговой "Виктории". Да, это произошло в серии пенальти. Да, роль Кубка не столь велика. Однако, это поражение от представителя низшего дивизиона. И такое бесследно не проходит.
Против "Зари" точно не будет просто. На бумаге черкасцы точно не отстают от луганчан - дела в таблице только служат подтверждением этому. А вот к психологическому состоянию и правильному настрою игроков ЛНЗ есть вопросы. Каррило Карраско нужно провести фундаментальную работу со своими подопечными.
"Пока мы не пропустили гол, игра была равной. В перерыве мы много говорили, пытались исправить ситуацию. Прежде всего нужно было проявить характер, но не удалось забить хотя бы второй гол. "Кривбасс" - очень сильная команда. Нам не хватило агрессии в первом тайме. Очень трудно что-то изменить, когда проваливаешь игру с самого начала матча. Если бы можно было заменить сразу половину команды, я бы это сделал", - так Карраско прокомментировал поражение от криворожан.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Наумец, Дайко, Салиху, Пасич, Тилль, Ноникашвили, Момо, Яшари, Молло.
"Заря" - ЛНЗ . Личные встречи
Это будет лишь третья очная встреча этих коллективов. Первые две прошли как раз в прошлой кампании украинского первенства. Примечательно, что в обоих случаях победителем выходил именно черкасский клуб.
Статистика очных поединков:
"Заря" - ЛНЗ . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Абсолютное равенство. Обе команды имеют в своем активе идентичное количество зачетных баллов (по 15) и делят турнирную таблицу УПЛ пополам.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|10
|8
|2
|0
|22-6
|26
|2
|ФК Александрия
|10
|8
|2
|0
|17-7
|26
|3
|Шахтер
|11
|7
|2
|2
|28-11
|23
|4
|Полесье
|10
|6
|4
|0
|19-7
|22
|5
|Карпаты
|12
|5
|3
|4
|15-14
|18
|6
|Кривбасс
|10
|5
|2
|3
|11-9
|17
|7
|Заря
|11
|5
|0
|6
|11-12
|15
|8
|ЛНЗ
|11
|4
|3
|4
|13-16
|15
|9
|Рух
|10
|3
|5
|2
|15-6
|14
|10
|Черноморец
|12
|3
|3
|6
|8-13
|12
|11
|Колос
|12
|2
|6
|4
|7-9
|12
|12
|Верес
|11
|2
|5
|4
|12-16
|11
|13
|Ворскла
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|14
|Левый Берег
|12
|2
|2
|8
|4-17
|8
|15
|Оболонь
|11
|1
|2
|8
|5-26
|5
|16
|Ингулец
|11
|0
|5
|6
|7-18
|5
"Заря" - ЛНЗ . Ставка и коэффициенты
"Заря" - ЛНЗ . Прогноз на матч от UA-Футбол
Результативная ничья. Соперники выглядят максимально близкими по уровню и классу. Турнирное положение только подтверждает этот тезис. Поэтому, ожидаем достаточно равной игры и ничейного результата. Победить удастся тем, кто проявит больше желания и энтузиазма.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Динамо – Ингулец: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александрия - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- ВИДЕО, как болельщики Борнмута пели песню о Забарном после победы над Манчестер Сити
- Шахтер - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.11.2024
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium