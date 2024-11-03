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Заря - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4.11.2024

Украина

Заря - ЛНЗ. Прогноз и анонс матча ⋉ 4.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4.11.2024

Фото: Зоря

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Заключительный поединок 12-го тура чемпионата Украины. Вечер понедельника подарит украинским болельщикам битву середняков и соседей по турнирной таблице. Речь идет об очном противостоянии луганской "Зари" Младена Бартуловича и черкасского ЛНЗ Каррило Карраско.

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СОДЕРЖАНИЕ

12-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 4-е ноября

Киев, стадион "Заря" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Задиран Сергей

Зоря "Заря" 18:00 ЛНЗ ЛНЗ

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

Зоря "Заря": последние новости

Луганская команда идет по своему графику и практически всегда берет очки там, где и должна это делать. С другой стороны, "Заре" в этом первенстве еще ни разу не удавалось обыграть именно явного фаворита - от всех отлетали.

Впрочем, это не тот случай, поскольку ЛНЗ на данном этапе сезона является максимально близким по общему уровню оппонентом. К тому же, "мужики" еще ни разу в этой кампании ни с кем не расходились миром - либо поражения, либо победы.

Если же говорить о последних результатах, то подопечные Младена Бартуловича сначала в рамках УПЛ переиграли "Левый Берег" Виталия Первака, а на неделе довольно безыдейно вылетели от донецкого "Шахтера" в Кубке. И здесь прежде всего нас интересует встреча с "аистами", потому что "горняки" все же ощутимо превосходят "Зарю" по классу.

А с киевлянами "Заря" выглядела довольно таки неплохо. Плотно и компактно сзади, и уверенная реализация своих моментов впереди. Скорее всего, Бартулович и на матч против черкасцев выберет более-менее подобную модель игры, и отдаст мяч подопечным Каррило Карраско.

"Настраивали ребят на тяжелый матч. По моему мнению, мы неплохо справились с соперником. Компактно, агрессивно работали, особенно во втором тайме. Были моменты, могли забивать. В целом, доволен нашими действиями в этой игре", - рассказал коуч "Зари" после поражения от "горняков" в национальном Кубке.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Джордан, Эскинья, Вантух, Жуниор, Башич, Яцик, Слесар, Волошин, Горбач, Будковский.

ЛНЗ ЛНЗ: последние новости

В ЛНЗ ситуация примерно похожая. Только если "Заря" в последнее время прибавила: и в плане игре, и в контексте результатов. То черкасская команда - наоборот. После взрывного старта подопечные испанского специалиста ощутимо растеряли стабильность.

В частности, значительно реже стали приходить победы. Хотя и поражений осенью тоже не прям очень много, и все они от лидеров. Речь идет о фиаско в матчах с киевским "Динамо" (0:1), донецким "Шахтером" (1:5) и криворожским "Кривбассом" (1:3).

Команде Каррило Карраско нужно вернуть веру в собственные силы и поднять моральный дух. Тем более, после вылета из Кубка от перволиговой "Виктории". Да, это произошло в серии пенальти. Да, роль Кубка не столь велика. Однако, это поражение от представителя низшего дивизиона. И такое бесследно не проходит.

Против "Зари" точно не будет просто. На бумаге черкасцы точно не отстают от луганчан - дела в таблице только служат подтверждением этому. А вот к психологическому состоянию и правильному настрою игроков ЛНЗ есть вопросы. Каррило Карраско нужно провести фундаментальную работу со своими подопечными.

"Пока мы не пропустили гол, игра была равной. В перерыве мы много говорили, пытались исправить ситуацию. Прежде всего нужно было проявить характер, но не удалось забить хотя бы второй гол. "Кривбасс" - очень сильная команда. Нам не хватило агрессии в первом тайме. Очень трудно что-то изменить, когда проваливаешь игру с самого начала матча. Если бы можно было заменить сразу половину команды, я бы это сделал", - так Карраско прокомментировал поражение от криворожан.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Наумец, Дайко, Салиху, Пасич, Тилль, Ноникашвили, Момо, Яшари, Молло.

Зоря"Заря" - ЛНЗ ЛНЗ. Личные встречи

Это будет лишь третья очная встреча этих коллективов. Первые две прошли как раз в прошлой кампании украинского первенства. Примечательно, что в обоих случаях победителем выходил именно черкасский клуб.

Статистика очных поединков:

  • Победы: Зоря 0:2 ЛНЗ
  • Забитые мячи: Зоря 2:4 ЛНЗ
  • В среднем голов за матч: Зоря 1.00 - 2.00 ЛНЗ
  • Самая большая победа: Зоря 1:2 ЛНЗ

Заря - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4.11.2024 - изображение 15

Зоря "Заря" - ЛНЗ ЛНЗ. Последние официальные матчи

Зоря "Заря":

Заря - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4.11.2024 - изображение 19

ЛНЗ ЛНЗ:

Заря - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4.11.2024 - изображение 21

Турнирное положение команд

Абсолютное равенство. Обе команды имеют в своем активе идентичное количество зачетных баллов (по 15) и делят турнирную таблицу УПЛ пополам.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 10 8 2 0 22-6 26
2 ФК Александрия ФК Александрия 10 8 2 0 17-7 26
3 Шахтер Шахтер 11 7 2 2 28-11 23
4 Полесье Полесье 10 6 4 0 19-7 22
5 Карпаты Карпаты 12 5 3 4 15-14 18
6 Кривбасс Кривбасс 10 5 2 3 11-9 17
7 Заря Заря 11 5 0 6 11-12 15
8 ЛНЗ ЛНЗ 11 4 3 4 13-16 15
9 Рух Рух 10 3 5 2 15-6 14
10 Черноморец Черноморец 12 3 3 6 8-13 12
11 Колос Колос 12 2 6 4 7-9 12
12 Верес Верес 11 2 5 4 12-16 11
13 Ворскла Ворскла 12 2 4 6 11-18 10
14 Левый Берег Левый Берег 12 2 2 8 4-17 8
15 Оболонь Оболонь 11 1 2 8 5-26 5
16 Ингулец Ингулец 11 0 5 6 7-18 5

Зоря "Заря" - ЛНЗ ЛНЗ. Ставка и коэффициенты

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2.61
3.40
2.76
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Зоря "Заря" - ЛНЗ ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол

Результативная ничья. Соперники выглядят максимально близкими по уровню и классу. Турнирное положение только подтверждает этот тезис. Поэтому, ожидаем достаточно равной игры и ничейного результата. Победить удастся тем, кто проявит больше желания и энтузиазма.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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