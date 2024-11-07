Черноморец - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.11.2024

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Одессе. Местный "Черноморец" в матче 13-го тура УПЛ будет принимать полтавскую "Ворсклу". Смогут ли полтавчане наконец-то победить?

"Черноморец" – "Ворскла" 15:30

VBET Лига. 13-й тур

8 ноября. Одесса. "Черноморец"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Черноморец": последние новости

На данном этапе сезона "Черноморец" имеет в своем активе три победы и занимает одиннадцатое место. Одесситы играют прагматично, но это приносит результат. К тому же, стоит отметить замены Александра Бабича, которыми он неплохо меняет рисунок игры своей команды. В прошлом туре "Черноморец" минимально уступил "Шахтеру" – 1:2. За этот матч следует похвалить одесситов, которые выглядели довольно неплохо. Следует учитывать, что ряд арендованных не смогли сыграть против "Шахтера". "Моряки" держались, но на весь матч сил не хватило.

Подопечные Бабича пытались играть плотно и компактно, изредка выбегая в контратаки. Также стоит отметить Артура Рудько, несколько раз спасавшего команду.

"Черноморец" Бабича - довольно прогнозируемая команда. От одесситов не ждешь большого количества моментов, но в защите они играют неплохо. Безусловно, такой футбол не всем нравится, но если он устраивает руководство клуба, какие могут быть вопросы?

А вот что говорил Александр Бабич после матча с "горняками". - "Я благодарен ребятам, потому что они перестраивались, подстраховывали. Да, опять же говорю, были моменты у "Шахтера", но после таких матчей мы можем увидеть наши ошибки, над чем работать, так же можем увидеть наши моменты, которые мы нарабатываем , которые еще нужно отрабатывать в атаке".

Ориентировочный состав: Рудько – Бутко, Удод, Скиба, Кисиль – Жаржу – Кайо, Ермаков, Габелок, Петряк – Хобленко

"Ворскла": последние новости

Пока все очень плачевно у полтавчан с результатами. В УПЛ "Ворскла" не выигрывает уже девять матчей подряд. В прошлом туре полтавчане дома минимально уступили "Колосу" - 0:1. Подопечные Максимава больше владели мячом, но всего дважды пробили в направлении ворот и ни одного удара не было в створ ворот. Ужасно футболисты "Ворсклы" сыграли в атаке. Этот матч ознаменовался большим количеством борьбы в центре поля. Возможно, на это также влияло не лучшее состояние газона на полтавском стадионе.

Пока полтавчанам под руководством Максимова не удается найти свою игру. Как будто неплохо сыграли против "Динамо" в Кубке, но провалили игру с "Колосом". Стабильности "Ворскле" не хватает. Не видно, за счет чего эта команда хочет забивать и побеждать. На матч в Одессе должен вернуться Игорь Пердута, не игравший из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав: Исенко – Бацула, Гучек, Хрипчук, Пердута – Кане, Челядин, Скляр, Нестеренко – Иеде, Ндукве

Личные встречи

В УПЛ команды между собой сыграли 45 матчей: 11 побед одесситов, 22 победы полтавчан и 12 ничьих. В прошлом сезоне в чемпионате дважды выиграла "Ворскла".

Последние матчи команд

"Ворскла"

03.11. "Ворскла" – "Колос" 0:1 (УПЛ)

30.10 "Ворскла" – "Динамо" 1:2 (Кубок Украины)

27.10 "Верес" - "Ворскла" 2:2 (УПЛ)

20.10 "Черноморец" – "Верес" 1:1 (УПЛ)

12.10 "Полесье" - "Верес" 0:0 (УПЛ)

"Черноморец"

02.11. "Шахтер" – "Черноморец" 2:1 (УПЛ)

25.10. "Рух" - Черноморец" 1:1 (УПЛ)

20.10. "Верес" - "Черноморец" 1:1 (УПЛ)

04.10. "Черноморец" – "Оболонь" 1:0 (УПЛ)

28.09. "Черноморец" – ЛНЗ 1:1 (УПЛ)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 11 9 2 0 27-8 29 2 ФК Александрия 11 9 2 0 18-7 29 3 Шахтер 11 7 2 2 28-11 23 4 Полесье 11 6 4 1 19-8 22 5 Карпаты 12 5 3 4 15-14 18 6 Кривбасс 11 5 3 3 12-10 18 7 ЛНЗ 12 5 3 4 15-17 18 8 Рух 11 3 6 2 16-7 15 9 Заря 12 5 0 7 12-14 15 10 Верес 12 2 6 4 12-16 12 11 Черноморец 12 3 3 6 8-13 12 12 Колос 12 2 6 4 7-9 12 13 Ворскла 12 2 4 6 11-18 10 14 Левый Берег 12 2 2 8 4-17 8 15 Оболонь 12 1 3 8 5-26 6 16 Ингулец 12 0 5 7 9-23 5

Ставка и коэффициенты на матч

"Черноморец" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры не могут отдать существенное предпочтение кому-то из команд. Безусловно, последние результаты "Ворсклы" не впечатляют, но эта черная полоса должна когда-нибудь завершиться. Против одесситов подопечным Максимова в атаке будет непросто. Однако и "Черноморец" вряд ли сможет создать ряд моментов. От этого матча не ожидаем большого количества забитых мячей. Прогноз – тотал менее 2.5 (1.62).