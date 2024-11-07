Левый Берег - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8.11.2024

Встреча двух новичков УПЛ этого сезона. Абсолютного дебютанта и коллектива, который сумел подняться в элиту после определенного перерыва. Пока же, должны констатировать, что имеем дело с аутсайдерами украинского первенства. Команда Виталия Первака идет в зоне стыков, а подопечные Василия Кобина - "гордо" замыкают турнирную таблицу.

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13-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 8-е ноября

Киевская область, "Арена Левый Берег"

Арбитр: Михайлюк Артем

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Левый Берег": последние новости

Банда Виталия Первака давненько не побеждала в УПЛ. Последний триумф датирован аж первым днем сентября. Тогда "аисты" сумели на выезде обыграть ровенский "Верес" Олега Шандрука - со счетом 3:1. Более того, на пересечении августа и сентября была и еще одна победа - над одесским "Черноморцем" Александра Бабича (1:0).

После этого были лишь одни поражения. А набрать очки киевлянам за этот временной промежуток удалось только в играх, где были зафиксированы нулевые ничьи. Речь идет о двух подряд выездах: в Ковалевку к "Колосу" и в Житомир к "Полесью".

В целом же, "Левый Берег" все-таки выглядит ощутимо убедительнее "Ингульца". Да, у "аистов", самая скромная атака в чемпионате. Наименьшее количество забитых мячей служит лучшим подтверждением этому. Тем не менее, команда Первака, однозначно, лучше организована, чем коллектив Кобина.

Обоим очень не хватает класса. Однако, "аисты", кроме желания, хоть иногда компенсируют этот аспект какой-никакой структурой. Чего нет у "Ингульца", от слова совсем.

"Сидеть только в обороне... Рано или поздно можно пропустить и все. Самое главное, что нам ничего не удавалось впереди, были какие-то полумоменты. Это также заслуга "Карпат", которые нам не давали ничего сделать. Наши контратаки сбивали в самом зародыше. Однако все же стоило бежать, стараться. Но это футбол, жизнь продолжается. Сейчас нам надо доехать до Киева и восстановиться к следующим матчам", - так Виталий Первак прокомментировал поражение от львовских "Карпат" в последнем туре УПЛ.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Шаповал, Самар, Семенов, Астахов, Банада, Н. Когут, Приходько, Сидней, Кобзарь, Синица.

"Ингулец": последние новости

Ну и "Ингулец". Катастрофа, грусть и безнадежность. Что еще сказать. Многие скажут, что не все так трагично. Вот, например, самому "Динамо" забили дважды. Но ведь при этом и пропустили 5 (пять!). И то, матч закончился с таким счетом только по причине того, что большинство игрового времени подопечные Шовковского откровенно валяли дурака.

Хорошо, если за игрой и тем же желанием у команды Василия Кобина бывают, хоть и очень редко, проблески. То где же результат? Нет-нет, и в этом контексте мы же не говорим о каких-то там фантомных позициях в таблице. Где хотя бы первая победа...? У того же "Левого Берега" уже две.

Подытоживая, у подопечных Кобина все туманно. Нужно исправлять ситуацию. И объективно, лучшего момента для этого, чем матч с таким же аутсайдером - найти нереально. Ниже просто уже некуда.

Но, это вообще не значит, что "Ингулец" в этой паре имеет какое-то там преимущество. О чем речь... Последняя команда в чемпионате, на то и она последняя, чтобы к абсолютно любому сопернику подходить в качестве более слабого. Такова реальность, никакой романтики.

Обе команды подходят к этому поединку практически без потерь. Тем более, разница в таблице всего лишь в одну победу. Поэтому, матч обещает быть напряженным и интересным.

"Сложно что-то комментировать. Нужно пересмотреть голы. То, что мы играли с высокой линией обороны, было рискованным, но нам нужно набирать очки. Хотели сыграть агрессивно. В какой-то степени нам что-то удалось, но скорость и индивидуальное мастерство Ваната сыграли свою роль. Тем не менее, мы не будем отходить от своей игры. Будем играть смело, потому что нам нужны очки", - поделился мыслями коуч "Ингульца" после разгрома от "Динамо" СаШо.

Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук, Мысык, Малыш, Виливальд, Пушкарев, Петько, Могильный, Пятов, Волохатый, Белоцерковец, Кисленко.

"Левый Берег" - "Ингулец" . Личные встречи

Это будет третья очная встреча команд в их истории. Предыдущие две прошли под эгидой Первой лиги - по победам пока паритет.

Статистика очных поединков:

Победы: 1:1

1:1 Забитые мячи: 4:2

4:2 В среднем голов за матч: 2.00 - 1.00

2.00 - 1.00 Самая большая победа: 3:0 - 1:2

"Левый Берег" - "Ингулец" . Последние официальные матчи

"Левый Берег":

"Ингулец":

Турнирное положение команд

Опять же. Нас ожидает противостояние аутсайдеров. На данном этапе, киевляне идут в "стыках", а представитель поселка Петрово - в зоне вылета. Разница между коллективами составляет 3 очка.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 11 9 2 0 27-8 29 2 ФК Александрия 11 9 2 0 18-7 29 3 Шахтер 11 7 2 2 28-11 23 4 Полесье 11 6 4 1 19-8 22 5 Карпаты 12 5 3 4 15-14 18 6 Кривбасс 11 5 3 3 12-10 18 7 ЛНЗ 12 5 3 4 15-17 18 8 Рух 11 3 6 2 16-7 15 9 Заря 12 5 0 7 12-14 15 10 Верес 12 2 6 4 12-16 12 11 Черноморец 12 3 3 6 8-13 12 12 Колос 12 2 6 4 7-9 12 13 Ворскла 12 2 4 6 11-18 10 14 Левый Берег 12 2 2 8 4-17 8 15 Оболонь 12 1 3 8 5-26 6 16 Ингулец 12 0 5 7 9-23 5

"Левый Берег" - "Ингулец" . Ставка и коэффициенты

"Левый Берег" - "Ингулец" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Минимальная победа киевлян. Два аутсайдера, две максимально нестабильные команды. Однако, "Левый Берег" все же выглядит, хоть и не намного, но солиднее. Вот что наверняка точно, так это то, что "Ингулец" и в этом противостоянии не сможет одержать свою первую победу в этом розыгрыше УПЛ.