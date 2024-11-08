Александрия - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.11.2024

Настоящее испытание в эту субботу ожидает львовян, ведь они будут играть против команды, которая в этом сезоне еще не проигрывала. Смогут ли подопечные Лупашко огорчить вторую команду УПЛ?

ФК "Александрия" - "Карпаты" (Львов)

VBET Лига. 13-й тур

9 ноября, Александрия, стадион "Ника", 15:30

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая трансляция: UA-Футбол

"Александрия": последние новости

Подопечные Руслана Ротаня не отпускают "Динамо" в открыв и после двенадцати туров занимают второе место. В прошлом туре "Александрия" в сверхважном матче вырвала победу у "Полесья". В этом противостоянии коллектив из Александрии сыграл солидно. Ротань на матч выставил вполне прогнозируемый состав (разве что Козак заменил Ковальца). Моментов в этой встрече было немного, но хозяева смогли вырвать победу. "Александрия" в нынешнем сезоне научилась выжимать максимум из минимума. Безусловно, стоит говорить о классе команды. Подопечные Ротаня у прагматичном стиле могут набирать три очка.

В символическую сборную прошлого тура попали три игрока "Александрии" - Безерра, Артем Шабанов и Георгий Ермаков. А Руслан Ротань стал тренером тура.

Ориентировочный состав: Ермаков, Кравченко, Шабанов, Калюжный, Мышнев, Казак, Мартынюк, Джевани Кампос, Безерра, Филиппов

"Карпаты": последние новости

Львовяне после досадного поражения в дерби в Кубке смогли собраться и разгромили "Левый Берег" (3:0). В чемпионате "Карпаты" не проигрывают четыре тура подряд: три победы и ничья. Три очка в прошлом туре позволили команде подняться на пятое место. Сейчас тренерскому штабу удалось подтянуть физически-функциональные показатели команды до уровня, позволяющего выдерживать все 90 минут.

Против "Левого Берега" яркий поединок выдал Альварес, очень продуктивно сыграли Очеретько и Подлепенец. Безусловно, прежде всего стоит отмечать тренерскую работу Лупашко, не боящегося играть смело. Тренерский штаб грамотно ротировал состав в последних турах. Этот матч очень яркая иллюстрация смелой игры от Владислава Лупашко. "Карпаты" играют агрессивно, игроки постоянно меняют позиции и стараются при первой возможности доставлять мяч в заключительную треть поля. Не всегда все выходит в позиционном футболе, но моментами львовяне смотрятся ярко. Обращаем внимание, что в чемпионате "Карпаты" не пропускают четыре тура подряд.

Ориентировочный состав: Кемкин, Адамюк, Жан Педрозу, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Очеретько, Чачуа, Шах, Подлепенец, Игорь Невес

Личные встречи

За всю историю украинского футбола эти команды сыграли между собой 19 матчей: 9 побед "Александрии", 2 победы "Карпат" и 8 ничьих. В новейшей истории "Карпат" соперники еще не встречались.

Последние матчи команд

"Карпаты"

02.11. "Карпаты" – "Левый Берег" 3:0 (УПЛ)

29.10 "Рух" 0:1 (Кубок Украины)

26.10 "Оболонь" 1:0 (УПЛ)

21.10 "Рух" 1:0 (УПЛ)

04.10 "Ингулец" 0:0 (УПЛ)

"Александрия"

"Александрия" - "Рух" 1:1

"Александрия" - "Ворскла" 1:0

"Александрия" - "Ингулец" 2:1

ЮКСА – "Александрия" 1:4

"Александрия" - "Полесье" 1:0

Факты и цифры

Беспроигрышная серия "Александрии" длится в УПЛ 16 игр: 11 побед и 5 ничьих;

"Александрия" под руководством Ротаня одержала 20-ю победу в рамках чемпионата;

"Карпаты" четыре тура подряд не проигрывают;

"Карпаты" не пропускают голов в УПЛ четыре матча подряд.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 11 9 2 0 27-8 29 2 ФК Александрия 11 9 2 0 18-7 29 3 Шахтер 11 7 2 2 28-11 23 4 Полесье 11 6 4 1 19-8 22 5 Карпаты 12 5 3 4 15-14 18 6 Кривбасс 11 5 3 3 12-10 18 7 ЛНЗ 12 5 3 4 15-17 18 8 Рух 11 3 6 2 16-7 15 9 Заря 12 5 0 7 12-14 15 10 Верес 12 2 6 4 12-16 12 11 Черноморец 12 3 3 6 8-13 12 12 Колос 12 2 6 4 7-9 12 13 Ворскла 12 2 4 6 11-18 10 14 Левый Берег 12 2 2 8 4-17 8 15 Оболонь 12 1 3 8 5-26 6 16 Ингулец 12 0 5 7 9-23 5

"Александрия" – "Карпаты": ставки и коэффициенты

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" – "Карпаты" от UA-Футбол

Безусловно, букмекеры считают фаворитом этого противоборства хозяев. Действительно, подопечные Руслана Ротанья в последних матчах играют солидно и добиваются результата. Однако не стоит недооценивать львовян, которые способны создать существенные проблемы любому сопернику. "Карпаты" не всегда играют идеально, но в этом коллективе есть индивидуально сильные игроки, способные решать судьбы противостояний. Прогноз – обе команды забьют (2.24).