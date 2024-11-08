Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.11.2024
Александрия - Карпаты: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
Настоящее испытание в эту субботу ожидает львовян, ведь они будут играть против команды, которая в этом сезоне еще не проигрывала. Смогут ли подопечные Лупашко огорчить вторую команду УПЛ?
ФК "Александрия" - "Карпаты" (Львов)
VBET Лига. 13-й тур
9 ноября, Александрия, стадион "Ника", 15:30
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Текстовая трансляция: UA-Футбол
"Александрия": последние новости
Подопечные Руслана Ротаня не отпускают "Динамо" в открыв и после двенадцати туров занимают второе место. В прошлом туре "Александрия" в сверхважном матче вырвала победу у "Полесья". В этом противостоянии коллектив из Александрии сыграл солидно. Ротань на матч выставил вполне прогнозируемый состав (разве что Козак заменил Ковальца). Моментов в этой встрече было немного, но хозяева смогли вырвать победу. "Александрия" в нынешнем сезоне научилась выжимать максимум из минимума. Безусловно, стоит говорить о классе команды. Подопечные Ротаня у прагматичном стиле могут набирать три очка.
В символическую сборную прошлого тура попали три игрока "Александрии" - Безерра, Артем Шабанов и Георгий Ермаков. А Руслан Ротань стал тренером тура.
Ориентировочный состав: Ермаков, Кравченко, Шабанов, Калюжный, Мышнев, Казак, Мартынюк, Джевани Кампос, Безерра, Филиппов
"Карпаты": последние новости
Львовяне после досадного поражения в дерби в Кубке смогли собраться и разгромили "Левый Берег" (3:0). В чемпионате "Карпаты" не проигрывают четыре тура подряд: три победы и ничья. Три очка в прошлом туре позволили команде подняться на пятое место. Сейчас тренерскому штабу удалось подтянуть физически-функциональные показатели команды до уровня, позволяющего выдерживать все 90 минут.
Против "Левого Берега" яркий поединок выдал Альварес, очень продуктивно сыграли Очеретько и Подлепенец. Безусловно, прежде всего стоит отмечать тренерскую работу Лупашко, не боящегося играть смело. Тренерский штаб грамотно ротировал состав в последних турах. Этот матч очень яркая иллюстрация смелой игры от Владислава Лупашко. "Карпаты" играют агрессивно, игроки постоянно меняют позиции и стараются при первой возможности доставлять мяч в заключительную треть поля. Не всегда все выходит в позиционном футболе, но моментами львовяне смотрятся ярко. Обращаем внимание, что в чемпионате "Карпаты" не пропускают четыре тура подряд.
Ориентировочный состав: Кемкин, Адамюк, Жан Педрозу, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Очеретько, Чачуа, Шах, Подлепенец, Игорь Невес
Личные встречи
За всю историю украинского футбола эти команды сыграли между собой 19 матчей: 9 побед "Александрии", 2 победы "Карпат" и 8 ничьих. В новейшей истории "Карпат" соперники еще не встречались.
Последние матчи команд
"Карпаты"
02.11. "Карпаты" – "Левый Берег" 3:0 (УПЛ)
29.10 "Рух" 0:1 (Кубок Украины)
26.10 "Оболонь" 1:0 (УПЛ)
21.10 "Рух" 1:0 (УПЛ)
04.10 "Ингулец" 0:0 (УПЛ)
"Александрия"
"Александрия" - "Рух" 1:1
"Александрия" - "Ворскла" 1:0
"Александрия" - "Ингулец" 2:1
ЮКСА – "Александрия" 1:4
"Александрия" - "Полесье" 1:0
Факты и цифры
Беспроигрышная серия "Александрии" длится в УПЛ 16 игр: 11 побед и 5 ничьих;
"Александрия" под руководством Ротаня одержала 20-ю победу в рамках чемпионата;
"Карпаты" четыре тура подряд не проигрывают;
"Карпаты" не пропускают голов в УПЛ четыре матча подряд.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|11
|9
|2
|0
|27-8
|29
|2
|ФК Александрия
|11
|9
|2
|0
|18-7
|29
|3
|Шахтер
|11
|7
|2
|2
|28-11
|23
|4
|Полесье
|11
|6
|4
|1
|19-8
|22
|5
|Карпаты
|12
|5
|3
|4
|15-14
|18
|6
|Кривбасс
|11
|5
|3
|3
|12-10
|18
|7
|ЛНЗ
|12
|5
|3
|4
|15-17
|18
|8
|Рух
|11
|3
|6
|2
|16-7
|15
|9
|Заря
|12
|5
|0
|7
|12-14
|15
|10
|Верес
|12
|2
|6
|4
|12-16
|12
|11
|Черноморец
|12
|3
|3
|6
|8-13
|12
|12
|Колос
|12
|2
|6
|4
|7-9
|12
|13
|Ворскла
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|14
|Левый Берег
|12
|2
|2
|8
|4-17
|8
|15
|Оболонь
|12
|1
|3
|8
|5-26
|6
|16
|Ингулец
|12
|0
|5
|7
|9-23
|5
"Александрия" – "Карпаты": ставки и коэффициенты
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч "Александрия" – "Карпаты" от UA-Футбол
Безусловно, букмекеры считают фаворитом этого противоборства хозяев. Действительно, подопечные Руслана Ротанья в последних матчах играют солидно и добиваются результата. Однако не стоит недооценивать львовян, которые способны создать существенные проблемы любому сопернику. "Карпаты" не всегда играют идеально, но в этом коллективе есть индивидуально сильные игроки, способные решать судьбы противостояний. Прогноз – обе команды забьют (2.24).
Популярное сейчас
- Поражение Динамо, гол и победа Мудрика, а также ничьи Таловерова и Довбика. Главные новости за 7 ноября
- "Происходил разговор": футболисты Динамо надолго остались в раздевалке после матча с Ференцварошем
- Хождение по муках. Динамо – Ференцварош 0:4. Видео голов и обзор матча
- Черноморец - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.11.2024
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери