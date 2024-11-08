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Колос - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9.11.2024
Колос - Кривбасс. Прогноз и анонс матча ⋉ 9.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
УПЛ
Встреча команд, которые хотят значительно большего, чем сейчас имеют. Субботний игровой вечер в родной УПЛ очным противостоянием будут закрывать подопечные Александра Поздеева и Юрия Вернидуба. В частности, ковалевский "Колос" будет принимать криворожский "Кривбассс".
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13-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 9-е ноября
Ковалевка, стадион "Колос"
Арбитр: Копиевский Виктор
"Колос" 18:00 "Кривбасс"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Колос": последние новости
Ковалевцы подходят к этому поединку на моральном подъеме. В прошлом туре "Колосу" в конце концов удалось одержать свою вторую победу в этой кампании. В частности, речь идет о выездной игре против полтавской "Ворсклы", после возвращения на пост главного тренера "зеленых" старого знакомого - Юрия Максимова.
Судьбу той встречи решил единственный в матче гол Салабая, который вышел на поле по ходу второго тайма. Этот триумф позволил немного выдохнуть и оттолкнуться от зоны "стыков". Наконец-то более-менее неплохая игра и общий прогресс начали приносить и результат команде Александра Поздеева.
Поскольку, уже до этого чувствовалось, что "Колос" понемногу добавляет в контексте игры. И здесь наконец прорвало и в разрезе результата. Потому что за всю осень ковалевцы проиграли лишь однажды - минимально донецкому "Шахтеру" Марино Пушича. И то, победу "горнякам" в том матче принес автогол.
"Колос" на правильном пути, это точно. Да, безусловно, без какого-то "вау-эффекта", однако четкая тенденция и направление все же прослеживаются. Ковалевцы нащупывают свою игру и сильные стороны. Несмотря на то, что "Кривбасс" является фаворитом этой пары, мы бы не были такими категоричными. Криворожанам точно не будет просто - "Колос" может удивить. В то же время, Александр Поздеев понимает, что работы еще много.
"Качество мы не показали, какого-то интересного, наверное, футбола, не показали, но выстрадали победу. Есть проблема с реализацией. Конечно, если бы мы немножко лучше реализовывали, возможно ситуация была бы другая. Но это мечты наши, мы можем только догадываться. Это ни нас не устраивает, ни футболистов. Улучшать - через тренировки только, другого пути нет. Все улучшается через труд", - рассказал коуч "Колоса" после игры с подопечными Юрия Максимова.
Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Поправка, Красничи, Бондаренко, Козик, Ореховский, Демченко, Третьяков, Диего, Алефиренко, Боливар.
"Кривбасс": последние новости
Криворожский клуб продолжает штормить. Не катастрофически конечно, однако стабильности не хватает. После очевидного "оверперформанса" иногда приходится спускаться на землю, к серой реальности. "Кривбасс" может выдавать действительно классные отрезки. Как по игре, так и по результату.
Как это было, например, в последней декаде октября. В тот временной промежуток криворожане на выезде обыграли луганскую "Зарю" Младена Бартуловича (1:0), а на своем поле перестреляли черкасский ЛНЗ Андреса Карраско (3:1).
Но, после этого же было поражение от житомирского "Полесья" Имада Ашура (1:2) и ничья в последнем туре с львовским "Рухом" Виталия Пономарева (1:1). То есть, можно констатировать, что нынешний "Кривбасс" берет очки там, где и должен это делать. Однако, в поединках с командами, которые равны по классу, или идут выше в турнирной таблице - то здесь подопечные Юрия Вернидуба ничего практически не показывают.
Благо для "Кривбасса", встреча с "Колосом" - это не вышеупомянутый случай. Эта команда однозначно ниже по возможностям и подбору исполнителей. С другой стороны, ковалевцы на подъеме. И легкой прогулки для футболистов Вернидуба точно не получится. Необходимо настраиваться на тяжелую и вязкую игру, с серьезным подходом. Недооценка в этом случае может, да и даже сыграет злую шутку.
"В этой встрече команде не хватило последнего результативного удара. "Рух" очень опасно выходил в контратаки, поэтому мы не имели много времени на создание качественных моментов. Возможно, не хватало дальних ударов. Пытались использовать погодные условия в свою пользу, но "Рух" показал качественную игру в защите. Хотели вытянуть соперника выше, но не все удалось, как планировали", - так прокомментировал ничью с львовянами помощник и сын Вернидуба.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Задерака, Илич, Твердохлеб, Микитишин, Соса.
"Колос" - "Кривбасс" . Личные встречи
Пятая встреча этих коллективов в истории. Достаточно ожидаемо, учитывая немного разные статусы и возможности клубов, статистическое преимущество на стороне криворожской команды.
Статистика очных поединков:
"Колос" - "Кривбасс" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Имеем дело с представителями разных частей турнирной таблицы. Команда Юрия Вернидуба, пока идет 6-й и имеет в своем активе 18 зачетных баллов. В свою очередь, у подопечных Александра Поздеева 12 очков, и 12-е место в турнирной таблице УПЛ, соответственно.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|11
|9
|2
|0
|27-8
|29
|2
|ФК Александрия
|11
|9
|2
|0
|18-7
|29
|3
|Шахтер
|11
|7
|2
|2
|28-11
|23
|4
|Полесье
|11
|6
|4
|1
|19-8
|22
|5
|Карпаты
|12
|5
|3
|4
|15-14
|18
|6
|Кривбасс
|11
|5
|3
|3
|12-10
|18
|7
|ЛНЗ
|12
|5
|3
|4
|15-17
|18
|8
|Рух
|11
|3
|6
|2
|16-7
|15
|9
|Заря
|12
|5
|0
|7
|12-14
|15
|10
|Верес
|12
|2
|6
|4
|12-16
|12
|11
|Черноморец
|12
|3
|3
|6
|8-13
|12
|12
|Колос
|12
|2
|6
|4
|7-9
|12
|13
|Ворскла
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|14
|Левый Берег
|12
|2
|2
|8
|4-17
|8
|15
|Оболонь
|12
|1
|3
|8
|5-26
|6
|16
|Ингулец
|12
|0
|5
|7
|9-23
|5
"Колос" - "Кривбасс" . Ставка и коэффициенты
"Колос" - "Кривбасс" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Несмотря на домашний статус поединка, букмекеры отдают предпочтение криворожанам. По нашему мнению, в этой паре не все так однозначно. Ковалевцы тоже могут грамотно закрываться и огрызаться. Поэтому, поставим на боевую ничью - при этом обе команды отметятся голами.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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