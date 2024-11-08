Колос - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9.11.2024

Встреча команд, которые хотят значительно большего, чем сейчас имеют. Субботний игровой вечер в родной УПЛ очным противостоянием будут закрывать подопечные Александра Поздеева и Юрия Вернидуба. В частности, ковалевский "Колос" будет принимать криворожский "Кривбассс".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

13-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 9-е ноября

Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Копиевский Виктор

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Колос": последние новости

Ковалевцы подходят к этому поединку на моральном подъеме. В прошлом туре "Колосу" в конце концов удалось одержать свою вторую победу в этой кампании. В частности, речь идет о выездной игре против полтавской "Ворсклы", после возвращения на пост главного тренера "зеленых" старого знакомого - Юрия Максимова.

Судьбу той встречи решил единственный в матче гол Салабая, который вышел на поле по ходу второго тайма. Этот триумф позволил немного выдохнуть и оттолкнуться от зоны "стыков". Наконец-то более-менее неплохая игра и общий прогресс начали приносить и результат команде Александра Поздеева.

Поскольку, уже до этого чувствовалось, что "Колос" понемногу добавляет в контексте игры. И здесь наконец прорвало и в разрезе результата. Потому что за всю осень ковалевцы проиграли лишь однажды - минимально донецкому "Шахтеру" Марино Пушича. И то, победу "горнякам" в том матче принес автогол.

"Колос" на правильном пути, это точно. Да, безусловно, без какого-то "вау-эффекта", однако четкая тенденция и направление все же прослеживаются. Ковалевцы нащупывают свою игру и сильные стороны. Несмотря на то, что "Кривбасс" является фаворитом этой пары, мы бы не были такими категоричными. Криворожанам точно не будет просто - "Колос" может удивить. В то же время, Александр Поздеев понимает, что работы еще много.

"Качество мы не показали, какого-то интересного, наверное, футбола, не показали, но выстрадали победу. Есть проблема с реализацией. Конечно, если бы мы немножко лучше реализовывали, возможно ситуация была бы другая. Но это мечты наши, мы можем только догадываться. Это ни нас не устраивает, ни футболистов. Улучшать - через тренировки только, другого пути нет. Все улучшается через труд", - рассказал коуч "Колоса" после игры с подопечными Юрия Максимова.

Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Поправка, Красничи, Бондаренко, Козик, Ореховский, Демченко, Третьяков, Диего, Алефиренко, Боливар.

"Кривбасс": последние новости

Криворожский клуб продолжает штормить. Не катастрофически конечно, однако стабильности не хватает. После очевидного "оверперформанса" иногда приходится спускаться на землю, к серой реальности. "Кривбасс" может выдавать действительно классные отрезки. Как по игре, так и по результату.

Как это было, например, в последней декаде октября. В тот временной промежуток криворожане на выезде обыграли луганскую "Зарю" Младена Бартуловича (1:0), а на своем поле перестреляли черкасский ЛНЗ Андреса Карраско (3:1).

Но, после этого же было поражение от житомирского "Полесья" Имада Ашура (1:2) и ничья в последнем туре с львовским "Рухом" Виталия Пономарева (1:1). То есть, можно констатировать, что нынешний "Кривбасс" берет очки там, где и должен это делать. Однако, в поединках с командами, которые равны по классу, или идут выше в турнирной таблице - то здесь подопечные Юрия Вернидуба ничего практически не показывают.

Благо для "Кривбасса", встреча с "Колосом" - это не вышеупомянутый случай. Эта команда однозначно ниже по возможностям и подбору исполнителей. С другой стороны, ковалевцы на подъеме. И легкой прогулки для футболистов Вернидуба точно не получится. Необходимо настраиваться на тяжелую и вязкую игру, с серьезным подходом. Недооценка в этом случае может, да и даже сыграет злую шутку.

"В этой встрече команде не хватило последнего результативного удара. "Рух" очень опасно выходил в контратаки, поэтому мы не имели много времени на создание качественных моментов. Возможно, не хватало дальних ударов. Пытались использовать погодные условия в свою пользу, но "Рух" показал качественную игру в защите. Хотели вытянуть соперника выше, но не все удалось, как планировали", - так прокомментировал ничью с львовянами помощник и сын Вернидуба.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Задерака, Илич, Твердохлеб, Микитишин, Соса.

"Колос" - "Кривбасс" . Личные встречи

Пятая встреча этих коллективов в истории. Достаточно ожидаемо, учитывая немного разные статусы и возможности клубов, статистическое преимущество на стороне криворожской команды.

Статистика очных поединков:

Победы: 1:3

1:3 Забитые мячи: 1:5

1:5 В среднем голов за матч: 0.25 - 1.25

0.25 - 1.25 Самая большая победа: 3:0 - 1:2

"Колос" - "Кривбасс" . Последние официальные матчи

"Колос":

"Кривбасс":

Турнирное положение команд

Имеем дело с представителями разных частей турнирной таблицы. Команда Юрия Вернидуба, пока идет 6-й и имеет в своем активе 18 зачетных баллов. В свою очередь, у подопечных Александра Поздеева 12 очков, и 12-е место в турнирной таблице УПЛ, соответственно.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 11 9 2 0 27-8 29 2 ФК Александрия 11 9 2 0 18-7 29 3 Шахтер 11 7 2 2 28-11 23 4 Полесье 11 6 4 1 19-8 22 5 Карпаты 12 5 3 4 15-14 18 6 Кривбасс 11 5 3 3 12-10 18 7 ЛНЗ 12 5 3 4 15-17 18 8 Рух 11 3 6 2 16-7 15 9 Заря 12 5 0 7 12-14 15 10 Верес 12 2 6 4 12-16 12 11 Черноморец 12 3 3 6 8-13 12 12 Колос 12 2 6 4 7-9 12 13 Ворскла 12 2 4 6 11-18 10 14 Левый Берег 12 2 2 8 4-17 8 15 Оболонь 12 1 3 8 5-26 6 16 Ингулец 12 0 5 7 9-23 5

"Колос" - "Кривбасс" . Ставка и коэффициенты

"Колос" - "Кривбасс" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Несмотря на домашний статус поединка, букмекеры отдают предпочтение криворожанам. По нашему мнению, в этой паре не все так однозначно. Ковалевцы тоже могут грамотно закрываться и огрызаться. Поэтому, поставим на боевую ничью - при этом обе команды отметятся голами.