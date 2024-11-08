ЛНЗ - Оболонь. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 09.11.2024

Украинская Премьер-лига 2024/25, тринадцатый тур

9 ноября 2024 года. Черкассы, "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" 13:00 "Оболонь"

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Текстовая трансляция – UA-Футбол

Ничья с "Вересом" прервала серию поражений "Оболони" в чемпионате. Однако если команда Шищенко все же планирует выбраться из зоны вылета, ей надо побеждать. Сделать это в матче с седьмым "ЛНЗ" будет крайне трудно.

Новости ЛНЗ

В прошлом туре "ЛНЗ" справился с "Зарей", и поднялся в верхнюю половину турнирной таблицы УПЛ. Кроме того, это была первая гостевая победа черкасской команды в сезоне.

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"ЛНЗ" нужна была эта победа. После досадного вылета от представителя Первой лиги "Виктории" в Кубке Украины появились различные слухи о возможной отставке Карраско, и интересе к Григорчуку, однако впоследствии они все были опровергнуты. Однако команде нужен был эмоциональный толчок, поскольку игра с "Викторией" была продолжением серии неудачных результатов – в восьми матчах черкасский клуб выиграл лишь раз, да и то у аутсайдера лиги "Ингульца". Нужен был перелом, потому что сам Карраско немало говорит о психологии – класс у его команды есть.

Это была не просто победа, но и еще и камбэк, и после травмы своего центрбека в первом тайме. Дайко травмировался, Мичин забил гол, и казалось хуже уже не будет. Но голы Топалова и Молло подарили "ЛНЗ" заветные три очка и надежду на общее улучшение ситуации.

Новости Оболони

О хороших временах и хороших результатах мечтает и "Оболонь". Победа над "Ингульцом" в восьмом туре остается для киевской команды единственной в сезоне. В последних четырех турах "Оболонь" лишь набрала лишь одно очко, сыграв вничью с "Вересом" (0:0).

Для игроков и тренеров "Оболони" эта ничья была как поражение. По словам Шищенко, он сознательно сыграл вторым составом в кубковом противостоянии с тем же "Вересом", чтобы лучше подготовиться к встрече команд в чемпионате. И "Оболонь" не была безнадежной, были попытки создавать моменты, однако результативность остается большой проблемой. Только в первом туре "Оболони" удалось забить два гола за матч – дальше или ноль, или один гол за 90 минут.

"Качество наших действий в заключительной трети поля не позволило одержать победу. Поэтому, считаю, что ничейный результат – закономерен. Мы разочарованы этой ничьей. Есть проблемы и мы стремимся их решать", – сказал Шищенко.

Статистика команд, цифры и факты

"ЛНЗ" забивает как минимум один гол в последних семи матчах (девять голов), на своем поле - в четырех матчах (восемь голов).

На своем поле "ЛНЗ" выиграл четыре из шести матчей в УПЛ, проиграв лишь "Александрии".

"Оболонь" не может выиграть на выезде в УПЛ 15 матчей (пять ничьих, десять поражений).

"Оболонь" проиграла все пять выездных матчей в сезоне 2024/25 с общим счетом 0-12.

"Оболонь" еще ни разу не побеждала "ЛНЗ" на его поле.

Последние матчи ЛНЗ и Оболони

ЛНЗ

04.11 "Заря" 2:1 (УПЛ)

30.10 "Виктория" 2:2, пен. 1:3 (Кубок Украины)

26.10 "Кривбасс" 1:3 (УПЛ)

20.10 "Ингулец" 2:0 (УПЛ)

06.10 "Шахтер" 1:5 (УПЛ)

Оболонь

04.11 "Верес" 0:0 (УПЛ)

30.10 "Верес" 1:2 (Кубок Украины)

26.10 "Карпаты" 0:1 (УПЛ)

19.10 "Динамо" Киев 1:5 (УПЛ)

04.10 "Черноморец" 0:1 (УПЛ)

Турнирная таблица УПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 11 9 2 0 27-8 29 2 ФК Александрия 11 9 2 0 18-7 29 3 Шахтер 11 7 2 2 28-11 23 4 Полесье 11 6 4 1 19-8 22 5 Карпаты 12 5 3 4 15-14 18 6 Кривбасс 11 5 3 3 12-10 18 7 ЛНЗ 12 5 3 4 15-17 18 8 Рух 11 3 6 2 16-7 15 9 Заря 12 5 0 7 12-14 15 10 Ворскла 13 3 4 6 12-18 13 11 Верес 12 2 6 4 12-16 12 12 Черноморец 13 3 3 7 8-14 12 13 Колос 12 2 6 4 7-9 12 14 Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9 15 Оболонь 12 1 3 8 5-26 6 16 Ингулец 13 0 6 7 9-23 6

Личные встречи

"ЛНЗ" и "Оболонь" провели между собой четыре матча – "ЛНЗ" выиграл один раз, еще раз команды сыграли вничью, "Оболонь" победила дважды. В УПЛ – по одной победе у каждой из команд.

Ставки и Коэффициенты на матч ЛНЗ – Оболонь

Прогноз на матч ЛНЗ – Оболонь от UA-Football

"Оболонь" проиграла все выездные поединки, а "ЛНЗ" наоборот – уверенно действует на своем поле. Выводы напрашиваются сами собой. Прогноз – победа "ЛНЗ" 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.