ЛНЗ - Оболонь. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 09.11.2024

Ничья с "Вересом" прервала серию поражений "Оболони" в чемпионате. Однако если команда Шищенко все же планирует выбраться из зоны вылета, ей надо побеждать. Сделать это в матче с седьмым "ЛНЗ" будет крайне трудно.
"ЛНЗ" нужна была эта победа. После досадного вылета от представителя Первой лиги "Виктории" в Кубке Украины появились различные слухи о возможной отставке Карраско, и интересе к Григорчуку, однако впоследствии они все были опровергнуты. Однако команде нужен был эмоциональный толчок, поскольку игра с "Викторией" была продолжением серии неудачных результатов – в восьми матчах черкасский клуб выиграл лишь раз, да и то у аутсайдера лиги "Ингульца". Нужен был перелом, потому что сам Карраско немало говорит о психологии – класс у его команды есть.
Это была не просто победа, но и еще и камбэк, и после травмы своего центрбека в первом тайме. Дайко травмировался, Мичин забил гол, и казалось хуже уже не будет. Но голы Топалова и Молло подарили "ЛНЗ" заветные три очка и надежду на общее улучшение ситуации.
Новости Оболони
О хороших временах и хороших результатах мечтает и "Оболонь". Победа над "Ингульцом" в восьмом туре остается для киевской команды единственной в сезоне. В последних четырех турах "Оболонь" лишь набрала лишь одно очко, сыграв вничью с "Вересом" (0:0).
Для игроков и тренеров "Оболони" эта ничья была как поражение. По словам Шищенко, он сознательно сыграл вторым составом в кубковом противостоянии с тем же "Вересом", чтобы лучше подготовиться к встрече команд в чемпионате. И "Оболонь" не была безнадежной, были попытки создавать моменты, однако результативность остается большой проблемой. Только в первом туре "Оболони" удалось забить два гола за матч – дальше или ноль, или один гол за 90 минут.
"Качество наших действий в заключительной трети поля не позволило одержать победу. Поэтому, считаю, что ничейный результат – закономерен. Мы разочарованы этой ничьей. Есть проблемы и мы стремимся их решать", – сказал Шищенко.
Статистика команд, цифры и факты
"ЛНЗ" забивает как минимум один гол в последних семи матчах (девять голов), на своем поле - в четырех матчах (восемь голов).
На своем поле "ЛНЗ" выиграл четыре из шести матчей в УПЛ, проиграв лишь "Александрии".
"Оболонь" не может выиграть на выезде в УПЛ 15 матчей (пять ничьих, десять поражений).
"Оболонь" проиграла все пять выездных матчей в сезоне 2024/25 с общим счетом 0-12.
"Оболонь" еще ни разу не побеждала "ЛНЗ" на его поле.