Верес - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.11.2024

В 13-м туре УПЛ "Верес" на своем поле будет принимать "Рух".

Казалось бы, команды находятся на разных сторонах таблицы и решают разные задачи, но тут не все так просто: "Рух" уже давно не выигрывает и находится в явном кризисе, а вот "Верес" наоборот – набирает очки и подтянулся из низов таблицы.

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Что ж, пробуем более подробно разобраться, с чем команды подходят к очному поединку.

"Верес" (Ровно) – "Рух" (Львов)

VBET Лига. 13-й тур

10 ноября, Ровно, стадион "Авангард", 13:00

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Верес", последние новости:

"Верес" в прошлом туре чемпионата сыграл вничью с "Оболонью", а до этого выбил "пивоваров" из Кубка Украины, пробившись в четвертьфинал турнира.

В целом же, нельзя сказать, что команда Шандрука фонтанирует игрой, но очки берет и уже подтянулась из зоны вылета на 11-е место в таблице.

В чемпионате команда не проигрывает уже 6 матчей, а это говорит о некоторой стабильности. Не всегда команда уверенно играет в атаке, но здесь еще многое зависит от стиля не только "Вереса", но и соперника.

Также перед матчем с "Рухом" стоит отметить серьезные кадровые проблемы ровенчан. Евгений Mорозко, Максим Смиян и Василий Гакман продолжают восстанавливаться после травм. Также из-за перебора желтых не будут доступны в матче с "Рухом" Гиорги Куция и Владислав Шарай. Так что Шандруку придется поломать голову над стартовым составом. Особенно это касается линии обороны.

Из интересных околофутбольных новостей от "Вереса" тоже есть от клуба.

Так, КДК УАФ оштрафовал ровенский на 200 тысяч гривен за расистские выкрики болельщиков в матче УПЛ с "Зарей" (2:1). Впрочем, в "Вересе" собираются оспаривать и требуют от КДК доказательств нарушения.

Также после недавних скандалов с судейством "Верес" присоединился к требованиям "Полесья" и "Оболони" о встрече с руководством судейского корпуса УАФ и большей прозрачности Комитета арбитров. Желание клубов не новое, но посмотрим, к чему оно приведет в этот раз.

Как видим, в новостях про "Верес" всегда есть про что писать, и если команда не всегда интересно действует на футбольном поле, клуб компенсирует внимание со стороны СМИ вокруг поля.

Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь, Вовченко, Гончаренко, Шевченко, Яго, Клец, Кучеров, Дахновский, Луан, Мрвальевич, Степанюк

"Рух", последние новости:

"Рух" довольно уверенно начал чемпионат, но сейчас команда попала в очень неприятную серию – львовяне не побеждают в чемпионате уже семь матчей подряд, а последняя победа в УПЛ датируется 30-м августа. Также именно с этой даты команда не забивала больше одного гола за игру, что говорит о явных проблемах в атаке. Ну или о том, что соперники уже изучили "Рух" и знают, как против него играть.

Несмотря на серию, внутри клуба все спокойно. Ну, или во всяком случае, львовяне создают видимость спокойствия и не выносят сор из избы.

Виталий Пономарев перед матчем с "Вересом" традиционно отдал должное сопернику, посетовал на молодость своих футболистов и говорил о доверии руководства:

"Сейчас ребята получают опыт и улучшают свое мастерство. Возможно не сейчас, но через год-два эта команда будет бороться за самые высокие места. Доверие руководства? Я этого не знаю, это нужно спрашивать у них. Их доверие я ощущаю. Но это футбол, вы же понимаете, что может произойти все, что угодно. Трудно сказать, очень многое зависит от разных факторов. Но сейчас у меня все нормально. В составе "Верес" есть хорошие опытные футболисты. Также у них есть хорошие легионеры. Этот состав сыгран и с ними качественно работает молодой тренер Олег Шандрук. Мы ожидаем серьезного матча в Ровно" - говорил Пономарев.

Есть у львовян и некоторые проблемы с составом – Дидык пропустит матч из-за перебора карточек, есть и просто травмированные, так ч то в обороне должны быть некоторые изменения.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Слюсар, Холод, Сыч, Пидгурский, Пастух, Федор, Карабин, Квасница, Краснопир

Турнирная таблица

"Рух" находится на 8-м месте в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. И учитывая безвыигрышную серию команды, это явно не то место, на которое рассчитывает команда и руководство клуба.

"Верес" после не самого удачного старта сезона покинул опасную зону и подтянулся к середнякам. У Ровенчан 12-е место и 12 очков.

Как видим, команды в таблице разделяют все 3 очка.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 11 9 2 0 27-8 29 2 ФК Александрия 11 9 2 0 18-7 29 3 Шахтер 11 7 2 2 28-11 23 4 Полесье 11 6 4 1 19-8 22 5 Карпаты 12 5 3 4 15-14 18 6 Кривбасс 11 5 3 3 12-10 18 7 ЛНЗ 12 5 3 4 15-17 18 8 Рух 11 3 6 2 16-7 15 9 Заря 12 5 0 7 12-14 15 10 Ворскла 13 3 4 6 12-18 13 11 Верес 12 2 6 4 12-16 12 12 Черноморец 13 3 3 7 8-14 12 13 Колос 12 2 6 4 7-9 12 14 Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9 15 Оболонь 12 1 3 8 5-26 6 16 Ингулец 13 0 6 7 9-23 6

Последние матчи

В шести последних матчах у "Вереса" 2 победы и 4 ничьи, разницей мячей 8:6.

"Верес" – "Шахтер" 1:1

"Верес" – "Заря" 2:1

"Черноморец" – "Верес" 1:1

"Верес" – "Ворскла" 2:2

"Верес" – "Оболонь" 2:1

"Оболонь" – "Верес" 0:0

"Рух" в последних шести матчах одержал 1 победу, 4 матча сыграл вничью и 1 поединок проиграл с разницей мячей 4:4.

"Рух" – "Колос" 0:0

"Александрия" – "Рух" 1:1

"Рух" – "Карпаты" 0:1

"Рух" - "Черноморец" 1:1

"Рух" - "Карпаты" 1:0

"Кривбасс" – "Рух" 1:1

Всего между собой команды провели 7 матчей: 0 побед "Вереса", 3 ничьи и 4 победы "Руха" при разнице мячей 8:15

На поле "Вереса" - 4 матча: +0=2-2, мячи 6:10

В УПЛ сыграно 6 матчей: +0=3-3 мяча 7:13

На поле "Вереса" - 3 матча: +0=2-1 мячи 5:8

В прошлом сезоне команды сыграли вничью 0:0 во Львове, а во втором круге в Ровно "Рух" разгромил "Верес" 5:2.

"Верес" может одержать 50-ю победу в УПЛ.

Безвыигрышная серия "Руха" продолжается в Чемпионате 7 игр: 6 ничьих и поражение.

Общая беспроигрышная серия "Верес"а продолжается в УПЛ 5 игр: победа и 4 ничьи, а на своем поле - 4 матча: победа и 3 ничьи.

Ничейная гостевая клубная рекордная серия "Руха" длится в УПЛ 4 игры.

"Рух" при Виталии Пономареве может одержать 10-ю гостевую победу в УПЛ.

50-й матч в УПЛ может провести Илья Квасница ("Рух").

10-й гол в УПЛ может забить Дмитрий Клец, Владислав Шарай (оба – "Верес").

"Верес" – "Рух": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Верес" – "Рух" от UA-Футбол

Букмекеры говорят, что "Рух" - фаворит противостояния, но не настолько уверенный.

Не все так однозначно и потому, как серия гостей без побед в чемпионате затянулась с августа, а вот "Верес", наоборот, набрал сейчас хороший ход.

В целом же, матч на три исхода, также ждем борьбы от обеих команд.

И все таки, учитывая проблемы соперников в обороне, рискнем предположить, что голы в ма тче будут. И надеемся, не один.

Прогноз UA-Футбол: Тотал больше 2.0 за 1.78

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.