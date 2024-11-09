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Шахтер - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.11.2024
Шахтер - Заря. Прогноз и анонс матча ⋉ 10.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Аліна Єрофеєва
После первого триумфа на полях Лиги чемпионов "Шахтер" возвращается к играм в УПЛ. Положение у "горняков" в родном чемпионате пока не наилучшее, так что никакой другой результат кроме победы их устраивать не может.
"Шахтер" - "Заря" 15:30
VBET Лига. 13-й тур
10 ноября. Львов. "Арена Львов"
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Шахтер": последние новости
В матче со швейцарским "Янг Бойзом" (2:1) на этой неделе "Шахтер" наконец-то оформил первую победу в Лиге чемпионов и впервые отличился голами в текущем розыгрыше этого турнира.
Что касается УПЛ, то здесь к донецкому клубу есть большие вопросы. С одной стороны, они имеют наибольшее количество забитых мячей (28) в чемпионате после 11 матчей, забив по 5 голов таким крепким командам, как "Ворскле", ЛНЗ и "Карпатам". А вот с другой "горняки" потеряли очки во всех играх со своими главными конкурентами на данный момент, уступив "Полесью" (0:1) с "Александрией" (3:4), а также сыграв вничью с "Динамо" (1:1). В частности, из-за этого "горняки" и отстают от последних двух в чемпионате.
Учитывая то, что "Шахтеру" предстоит провести уже шестой поединок за последние 19 дней, Марино Пушич наверняка прибегнет к услугам некоторых резервных футболистов.
Ориентировочный состав: Ризнык – Тобиас, Грам, Матвиенко, Азаров - Степаненко, Марлон - Зубков, Судаков, Невертон - Сикан.
"Заря": последние новости
Дела у "Зари" в УПЛ идут крайне неоднозначно: луганский коллектив находится в трёх очках как от зоны стыковых матчей, так и от пятой строчки.
Ну и к тому же стоит отметить, что "Заря" все ещё является единственной командой УПЛ, которая ни разу не сыграла вничью, имея на счету 5 побед и 7 поражений.
Прошлая неделя для "Зари" сложилась не лучшим образом: сперва "черно-белые" вылетели из национального Кубка, минимально уступив своему будущему сопернику - "Шахтёру" (0:1), а затем обидно проиграли ЛНЗ (1:2) в чемпионате.
"Очень досадное поражение, которого мы не заслуживали. Отлично играли, особенно первый тайм. Второй тайм тоже хорошо начали", - так прокомментировал игру с ЛНЗ наставник команды Младен Бартулович.
Также в течение недели стало известно о переводе в юношескую команду "Зари" U-19 по дисциплинарным причинам вингера Бенито и нападающего Алиуна Ндура.
Ориентировочный состав: Турбаевский – Тронтель, Эскинья, Джордан, Вантух - Башич - Слесар, Мичин, Яцык, Горбач - Будковский.
"Шахтер" - "Заря". Последние матчи
"Шахтер".
- 06.11 "Шахтер" - "Янг Бойз" 2:1 (ЛЧ)
- 02.11 "Шахтер" - "Черноморец" 2:1 (УПЛ)
- 30.10. "Шахтёр" - "Заря" 1:0 (Кубок Украины)
- 27.10 "Динамо" - "Шахтер" 1:1 (УПЛ)
- 22.10 "Арсенал" - "Шахтер 1:0 (ЛЧ)
"Заря":
- 04.11. "Заря" - ЛНЗ 1:2 (УПЛ)
- 30.10. "Шахтёр" - "Заря" 1:0 (Кубок Украины)
- 27.10. "Левый Берег" - "Заря" 0:2 (УПЛ)
- 20.10. "Заря" - "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)
- 05.10. "Верес" - "Заря" 2:1 (УПЛ)
Личные встречи
- 30.10.24. "Шахтёр" - "Заря" 1:0 (Кубок Украины)
- 22.04.24. "Шахтёр" - "Заря" 2:1 (УПЛ)
- 18.04.24. "Заря" - "Шахтёр" 1:3 (УПЛ)
- 24.05.23. "Заря" - "Шахтер" 0:3 (УПЛ)
- 13.11.22. "Шахтер" - "Заря" 2:2 (УПЛ)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|12
|10
|2
|0
|21-7
|32
|2
|11
|9
|2
|0
|27-8
|29
|3
|11
|7
|2
|2
|28-11
|23
|4
|11
|6
|4
|1
|19-8
|22
|5
|13
|5
|3
|5
|15-17
|18
|6
|11
|5
|3
|3
|12-10
|18
|7
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|8
|11
|3
|6
|2
|16-7
|15
|9
|12
|5
|0
|7
|12-14
|15
|10
|13
|3
|4
|6
|12-18
|13
|11
|12
|2
|6
|4
|12-16
|12
|12
|13
|3
|3
|7
|8-14
|12
|13
|12
|2
|6
|4
|7-9
|12
|14
|13
|2
|3
|8
|4-17
|9
|15
|13
|2
|3
|8
|6-26
|9
|16
|13
|0
|6
|7
|9-23
|6
Ставки и коэффициенты
"Шахтёр" - "Заря". Прогноз от UA-Футбол
В последнее время "Заря" набрала неплохую форму. Стабильности ей не хватает, но определенные проблемы "Шахтёру" коллектив Бартуловича способен доставить.
Наш прогноз - фора (+1,5) на "Зарю" за коэф. 2,08.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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