Шахтер - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.11.2024

После первого триумфа на полях Лиги чемпионов "Шахтер" возвращается к играм в УПЛ. Положение у "горняков" в родном чемпионате пока не наилучшее, так что никакой другой результат кроме победы их устраивать не может.

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"Шахтер" - "Заря" 15:30

VBET Лига. 13-й тур

10 ноября. Львов. "Арена Львов"

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Шахтер": последние новости

В матче со швейцарским "Янг Бойзом" (2:1) на этой неделе "Шахтер" наконец-то оформил первую победу в Лиге чемпионов и впервые отличился голами в текущем розыгрыше этого турнира.

Что касается УПЛ, то здесь к донецкому клубу есть большие вопросы. С одной стороны, они имеют наибольшее количество забитых мячей (28) в чемпионате после 11 матчей, забив по 5 голов таким крепким командам, как "Ворскле", ЛНЗ и "Карпатам". А вот с другой "горняки" потеряли очки во всех играх со своими главными конкурентами на данный момент, уступив "Полесью" (0:1) с "Александрией" (3:4), а также сыграв вничью с "Динамо" (1:1). В частности, из-за этого "горняки" и отстают от последних двух в чемпионате.

Учитывая то, что "Шахтеру" предстоит провести уже шестой поединок за последние 19 дней, Марино Пушич наверняка прибегнет к услугам некоторых резервных футболистов.

Ориентировочный состав: Ризнык – Тобиас, Грам, Матвиенко, Азаров - Степаненко, Марлон - Зубков, Судаков, Невертон - Сикан.

"Заря": последние новости

Дела у "Зари" в УПЛ идут крайне неоднозначно: луганский коллектив находится в трёх очках как от зоны стыковых матчей, так и от пятой строчки.

Ну и к тому же стоит отметить, что "Заря" все ещё является единственной командой УПЛ, которая ни разу не сыграла вничью, имея на счету 5 побед и 7 поражений.

Прошлая неделя для "Зари" сложилась не лучшим образом: сперва "черно-белые" вылетели из национального Кубка, минимально уступив своему будущему сопернику - "Шахтёру" (0:1), а затем обидно проиграли ЛНЗ (1:2) в чемпионате.

"Очень досадное поражение, которого мы не заслуживали. Отлично играли, особенно первый тайм. Второй тайм тоже хорошо начали", - так прокомментировал игру с ЛНЗ наставник команды Младен Бартулович.

Также в течение недели стало известно о переводе в юношескую команду "Зари" U-19 по дисциплинарным причинам вингера Бенито и нападающего Алиуна Ндура.

Ориентировочный состав: Турбаевский – Тронтель, Эскинья, Джордан, Вантух - Башич - Слесар, Мичин, Яцык, Горбач - Будковский.

"Шахтер" - "Заря". Последние матчи

"Шахтер".

06.11 "Шахтер" - "Янг Бойз" 2:1 (ЛЧ)

02.11 "Шахтер" - "Черноморец" 2:1 (УПЛ)

30.10. "Шахтёр" - "Заря" 1:0 (Кубок Украины)

27.10 "Динамо" - "Шахтер" 1:1 (УПЛ)

22.10 "Арсенал" - "Шахтер 1:0 (ЛЧ)

"Заря":

04.11. "Заря" - ЛНЗ 1:2 (УПЛ)

30.10. "Шахтёр" - "Заря" 1:0 (Кубок Украины)

27.10. "Левый Берег" - "Заря" 0:2 (УПЛ)

20.10. "Заря" - "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)

05.10. "Верес" - "Заря" 2:1 (УПЛ)

Личные встречи

30.10.24. "Шахтёр" - "Заря" 1:0 (Кубок Украины)

22.04.24. "Шахтёр" - "Заря" 2:1 (УПЛ)

18.04.24. "Заря" - "Шахтёр" 1:3 (УПЛ)

24.05.23. "Заря" - "Шахтер" 0:3 (УПЛ)

13.11.22. "Шахтер" - "Заря" 2:2 (УПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 12 10 2 0 21-7 32 2 Динамо 11 9 2 0 27-8 29 3 Шахтер 11 7 2 2 28-11 23 4 Полесье 11 6 4 1 19-8 22 5 Карпаты 13 5 3 5 15-17 18 6 Кривбасс 11 5 3 3 12-10 18 7 ЛНЗ 13 5 3 5 15-18 18 8 Рух 11 3 6 2 16-7 15 9 Заря 12 5 0 7 12-14 15 10 Ворскла 13 3 4 6 12-18 13 11 Верес 12 2 6 4 12-16 12 12 Черноморец 13 3 3 7 8-14 12 13 Колос 12 2 6 4 7-9 12 14 Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9 15 Оболонь 13 2 3 8 6-26 9 16 Ингулец 13 0 6 7 9-23 6

Ставки и коэффициенты

"Шахтёр" - "Заря". Прогноз от UA-Футбол

В последнее время "Заря" набрала неплохую форму. Стабильности ей не хватает, но определенные проблемы "Шахтёру" коллектив Бартуловича способен доставить.

Наш прогноз - фора (+1,5) на "Зарю" за коэф. 2,08.