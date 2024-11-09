Динамо - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.11.2024

Заключительный и одновременно центральный поединок 13-го тура родной УПЛ. Украинских болельщиков ожидает противостояние лидеров чемпионата: киевского "Динамо" и житомирского "Полесья". Поединок обещает быть очень напряженным и интересным, поскольку обе команды подходят к этому матчу после поражений.

Подопечные Имада Ашура в прошлый уик-энд минимально уступили "Александрии", а футболисты Александра Шовковского еще не успели отойти от провала с "Ференцварошем" в Лиге Европы.

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13-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 10-е ноября

Киев. Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Романов Виталий

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ, 2+2

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Динамо - Полесье Смотреть трансляцию

"Динамо": последние новости

Опять же. В который раз приходится четко разграничивать миры: поприще еврокубков и внутреннюю арену. Потому что, что можно анализировать в Лиге Европы, где киевляне идут последними среди всех 36 (!) команд ... Вся критика, разочарование и выводы уже блуждают на просторах Интернета. Поэтому, двигаемся дальше. К сожалению, такова реальность. В самом прямом смысле разные вселенные и уровни.

А вот в УПЛ у "бело-синих" все прекрасно. Шовковский от матча к матчу умело ротирует стартовый состав и добывает положительный результат, несмотря на обстоятельства. Не мешает даже очень хаотичное (мягко говоря) оборонительное звено. Все же индивидуального класса исполнителей столичного коллектива практически всегда хватает, чтобы перекрывать недостатки своих партнеров и нивелировать потуги соперников.

С другой стороны, с лидерами "Динамо" выглядит не столь убедительно, как с условным "Ингульцом" (хотя и здесь есть вопросы к защите и организации игры). Ничьи с львовским "Рухом" и донецким "Шахтером" это доказали. В поединке с львовянами киевляне за 90 минут не сумели вскрыть блок команды Виталия Пономарева, а с "горняками" вообще провалили 2/3 матча, сумев перевернуть ситуацию лишь после удаления.

Поэтому, встреча с "Полесьем" Имада Ашура будет показательной в этом контексте. Потому что пока даже преимущество в чемпионате достаточно шаткое. И в случае поражения, или даже ничьей лидерство в таблице уплывет в Александрию. В этом поединке "Динамо" без всяких "но" должно доказывать свой статус-кво. По-другому золотые медали не выигрываются. Это понимает и сам наставник "бело-синих".

"Михавко-Биловар? Они играют в "Динамо". Молодые, не молодые, никто не будет на это смотреть. Они должны принимать правильные решения. Когда ты выходишь на поле, то ты принимаешь решение, это говорит об интеллекте игрока. Далее идут понимание футбола и мастерство. Первое решение принимается - это говорит об интеллекте футболиста. Что мне еще сказать. Они должны понимать, где они играют. Первый тайм отыграли нормально, во втором тайме все было нормально до того момента, как пропустили гол после ужасной ошибки", - рассказал Шовковский после разгромного поражения от "Ференцвароша".

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Кабаев, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат, Буяльский.

"Полесье": последние новости

Если "Динамо" в основном критикуют за действия и ошибки футболистов, то "Полесье" подвергается шквалу критики зачастую из-за тренерских решений. И наверное, эта критика не является безосновательной. В последнее время житомирян ощутимо штормит, конечно, по меркам одного из лидеров. Особенно, в этом контексте выделились две подряд довольно безыдейные в атакующем плане ничьи с командами из нижней части турнирной таблицы. Речь идет о "нулях" с "Левым Берегом" и 1:1 - с ковалевским "Колосом".

А в последнем туре "волки" уступили для "Александрии" Руслана Ротаня. Судьбу того поединка решил единственный в матче забитый мяч вышедшего на замену Смирного. Еще был скандал с неназначенным пенальти в ворота "горожан" на 90+3 минуте. В конце концов, главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли подытожил, что в этом эпизоде "динамика полета мяча создает впечатление, что эта игровая ситуация подлежит наказанию".

Тем не менее, вряд ли бы эта фантомная ничья изменила окончательное впечатление. По результатам у "Полесья" все "окей". Тем не менее, размытое послевкусие оставляет именно игра подопечных Имада Ашура. Когда лидеры житомирян в форме и хорошем настроении проблем не возникает. Однако, если что-то не пошло, то переломить сценарий матча "волкам" слишком трудно.

Пока не критично, но гибкости этому "Полесью" ощутимо не хватает. И если не внести какие-то коррективы уже сейчас, это обязательно даст о себе знать на дистанции. В любом случае, здесь на авансцену со своими идеями должен выйти сам 36-летний специалист.

"По моему мнению, если бы мы распоряжались немного эффективнее теми эпизодами, когда нам удавалось отбирать мячи, накрывать соперника далеко от своих ворот, то и опасных эпизодов мы могли бы создать больше. Тогда мы уже говорили бы о немного другой справедливости, возможно. Но опять же, не стоит искать справедливость, я думаю, в игре, которая является неопределенной. Есть конечный результат - и мы его должны принять", - рассказал Ашур после поражения от команды Ротаня.

Ориентировочный состав "Полесья": Кудрик, Виале, Сарапий, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Таллес, Мустафаев, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао.

"Динамо" - "Полесье" . Личные встречи

Это будет уже седьмая очная встреча динамовцев и "волков". Примечательно, что если брать во внимание именно выступления коллективов в УПЛ, то по победам имеем паритет - по одной у каждой из сторон.

Статистика очных поединков:

Победы: 3:2

3:2 Забитые мячи: 16:7

16:7 В среднем голов за матч: 2.67 - 1.25

2.67 - 1.25 Самая большая победа: 3:0 - 1:2

"Динамо" - "Полесье" . Последние официальные матчи

"Динамо":

"Полесье":

Турнирное положение команд

По состоянию на начало 13-го тура "бело-синие" являются лидерами турнирной таблицы, хоть и не единоличными. "Динамо" имеет аналогичное количество очков с "Александрией" - по 29 зачетных баллов. Житомирские "волки" же замыкают четверку лучших.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 11 9 2 0 27-8 29 2 ФК Александрия 11 9 2 0 18-7 29 3 Шахтер 11 7 2 2 28-11 23 4 Полесье 11 6 4 1 19-8 22 5 Карпаты 12 5 3 4 15-14 18 6 Кривбасс 11 5 3 3 12-10 18 7 ЛНЗ 13 5 3 5 15-18 18 8 Рух 11 3 6 2 16-7 15 9 Заря 12 5 0 7 12-14 15 10 Ворскла 13 3 4 6 12-18 13 11 Верес 12 2 6 4 12-16 12 12 Черноморец 13 3 3 7 8-14 12 13 Колос 12 2 6 4 7-9 12 14 Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9 15 Оболонь 13 2 3 8 6-26 9 16 Ингулец 13 0 6 7 9-23 6

"Динамо" - "Полесье" . Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Полесье" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа киевлян - 2:1. Обе команды под бешеным давлением. В контексте киевлян - на футболистов, в разрезе житомирян - на молодого наставника. Очки крайне необходимы обеим. "Динамо" - чтобы не потерять лидерство, "Полесью" - для того, чтобы закрепиться среди лидеров. Победит тот, кто будет больше хотеть. Впрочем, кажется, что такого энтузиазма будет больше именно у представителя столицы Украины - все же, удар от "Ференцвароша" и статус худшей команды ЛЕ ударили очень сильно...