Португалия U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз контрольного матча на 15.11.2024

Украинцы со своей основной задачей справились – квалифицировались на ЧЕ-2025. В ноябре подопечные Унаи Мельгосы сыграют спарринги против Португалии и Италии. Предлагаем вашему вниманию анонс контрольного матча между молодежными сборными Украины и Португалии.

Контрольный матч

15.11.2024. 19:30. "Алверка". Алверка-ду-Рибатежу

Португалия U-21. Украина U-21

Видеотрансляция: местные телеканалы Общественного, YouTube УАФ

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Португалия U-21 - Украина U-21 Смотреть трансляцию

Украина U-21: последние новости

Украинцы досрочно вышли на ЧЕ-2025 и в ноябре могут сыграть спарринги против топовых европейских сборных. В своей квалификационной группе подопечные Унаи Мельгосы заняли второе место. К сожалению, украинцы проиграли две последние игры, но остальные восемь выиграли. На этот сбор тренерский штаб вызвал 24 игрока. Наибольшее представительство имеет львовский "Рух" - пять игроков.

В составе "молодежки" семь дебютантов - вратарь Иван Пахолюк, защитники Денис Кузик, Алексей Гусев, Эдуард Козик и Николай Огарков и полузащитники Антон Царенко и Владислав Велетень. Вернулся в состав команды полуфиналист молодежного чемпионата Европы-2023 Богдан Вьюник.

Если сравнивать с последними матчами, то стоит отметить ряд потерь. Тренерский штаб на контрольные матчи не вызвал лидеров "молодежки": Рубчинского, Волошина, Ярмолюка, Салюка, Смолякова, Михавка. Таким образом, состав нашей команды в контрольных матчах будет экспериментальным. Однако для этого эти матчи и проводятся, чтобы проверить ближайший резерв.

Португалия U-21: последние новости



Португалия – вице-чемпион Европы 2021 года. Это сборная, которая на Евро-2023 не смогла проявить себя – седьмое место, поэтому настроена на Евро-2025 реабилитироваться за неудачу. У квалификации у португальцев проблем не было. Подопечные 51-летнего Руй Жорже заняли первое место. Португалия выиграла девять матчей и один проиграла. Уступили португальцы на выезде Греции. Стоит отметить игру команды Жорже в атаке – 33 забитых мяча. Португалия всегда играет с позиции силы, но и не забывает о защите – всего шесть пропущенных мячей.

Среди лидеров этой сборной отметим: 22-летнего полузащитника Паулу Бернарду, 20-летнего хавбека Матеуса Фернандеша и 22-летнего нападающего Энрике Араужу. Также обращаем внимание на 21-летнего защитника Родрига Гомеша, который уже успел забить три гола и отдать два ассиста. Безусловно, в спаррингах шанс проявить себя получат ряд резервистов.

Последние матчи команд

Украина U-21

15.10. Сербия U-21 – 0:1

11.10. Англия U-21 – 1:2

10.09. Северная Ирландия U-21 – 2:1

06.09. Сербия U-21 – 2:1

26.03. Азербайджан U-21 – 3:0

Португалия U-21

15.10. Андорра U-21 – 2:1

11.10. Фарерские острова U-21 – 3:1

10.09. Хорватия U-21 – 2:0

26.03. Хорватия U-21 – 5:1

21.03. Фарерские острова U-21 - 4:0

Факты и цифры

Молодежная сборная Украины две предыдущие игры проиграла;

Подопечные Мельгосы четыре матча подряд пропускают;

Португалия выиграла пять предыдущих матчей;

В последний раз Португалия проигрывала в ноябре 2023 года (на выезде Греции).

Ставка и коэффициенты

Португалия U-21 – Украина U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол

Результат этого контрольного матча сложно прогнозировать, ведь ряд лидеров обеих сборных не будут играть. Однако шанс получат резервисты, которые будут пытаться с лучшей стороны зарекомендовать себя. Безусловно, подопечным Мельгосы против португальцев непросто будет играть с позиции силы и придется терпеть и ждать своего шанса. Надеемся, что наши ребята хотя бы однажды, но смогут забить. Прогноз – обе команды забьют.