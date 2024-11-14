Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Португалия U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз контрольного матча на 15.11.2024
Португалия U-21 – Украина U-21: Прогноз и анонс матча ⋉ 15.11.2024 ⋊ Контрольные матчи на UA-Футбол
Фото прес-служби УАФ
Украинцы со своей основной задачей справились – квалифицировались на ЧЕ-2025. В ноябре подопечные Унаи Мельгосы сыграют спарринги против Португалии и Италии. Предлагаем вашему вниманию анонс контрольного матча между молодежными сборными Украины и Португалии.
Контрольный матч
15.11.2024. 19:30. "Алверка". Алверка-ду-Рибатежу
Португалия U-21. Украина U-21
Видеотрансляция: местные телеканалы Общественного, YouTube УАФ
Украина U-21: последние новости
Украинцы досрочно вышли на ЧЕ-2025 и в ноябре могут сыграть спарринги против топовых европейских сборных. В своей квалификационной группе подопечные Унаи Мельгосы заняли второе место. К сожалению, украинцы проиграли две последние игры, но остальные восемь выиграли. На этот сбор тренерский штаб вызвал 24 игрока. Наибольшее представительство имеет львовский "Рух" - пять игроков.
В составе "молодежки" семь дебютантов - вратарь Иван Пахолюк, защитники Денис Кузик, Алексей Гусев, Эдуард Козик и Николай Огарков и полузащитники Антон Царенко и Владислав Велетень. Вернулся в состав команды полуфиналист молодежного чемпионата Европы-2023 Богдан Вьюник.
Если сравнивать с последними матчами, то стоит отметить ряд потерь. Тренерский штаб на контрольные матчи не вызвал лидеров "молодежки": Рубчинского, Волошина, Ярмолюка, Салюка, Смолякова, Михавка. Таким образом, состав нашей команды в контрольных матчах будет экспериментальным. Однако для этого эти матчи и проводятся, чтобы проверить ближайший резерв.
Португалия U-21: последние новости
Португалия – вице-чемпион Европы 2021 года. Это сборная, которая на Евро-2023 не смогла проявить себя – седьмое место, поэтому настроена на Евро-2025 реабилитироваться за неудачу. У квалификации у португальцев проблем не было. Подопечные 51-летнего Руй Жорже заняли первое место. Португалия выиграла девять матчей и один проиграла. Уступили португальцы на выезде Греции. Стоит отметить игру команды Жорже в атаке – 33 забитых мяча. Португалия всегда играет с позиции силы, но и не забывает о защите – всего шесть пропущенных мячей.
Среди лидеров этой сборной отметим: 22-летнего полузащитника Паулу Бернарду, 20-летнего хавбека Матеуса Фернандеша и 22-летнего нападающего Энрике Араужу. Также обращаем внимание на 21-летнего защитника Родрига Гомеша, который уже успел забить три гола и отдать два ассиста. Безусловно, в спаррингах шанс проявить себя получат ряд резервистов.
Последние матчи команд
Украина U-21
15.10. Сербия U-21 – 0:1
11.10. Англия U-21 – 1:2
10.09. Северная Ирландия U-21 – 2:1
06.09. Сербия U-21 – 2:1
26.03. Азербайджан U-21 – 3:0
Португалия U-21
15.10. Андорра U-21 – 2:1
11.10. Фарерские острова U-21 – 3:1
10.09. Хорватия U-21 – 2:0
26.03. Хорватия U-21 – 5:1
21.03. Фарерские острова U-21 - 4:0
Факты и цифры
Молодежная сборная Украины две предыдущие игры проиграла;
Подопечные Мельгосы четыре матча подряд пропускают;
Португалия выиграла пять предыдущих матчей;
В последний раз Португалия проигрывала в ноябре 2023 года (на выезде Греции).
Ставка и коэффициенты
Португалия U-21 – Украина U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол
Результат этого контрольного матча сложно прогнозировать, ведь ряд лидеров обеих сборных не будут играть. Однако шанс получат резервисты, которые будут пытаться с лучшей стороны зарекомендовать себя. Безусловно, подопечным Мельгосы против португальцев непросто будет играть с позиции силы и придется терпеть и ждать своего шанса. Надеемся, что наши ребята хотя бы однажды, но смогут забить. Прогноз – обе команды забьют.
Популярное сейчас
- Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины
- Вместо защитника Динамо. Ребров сделал вынужденную замену в сборной Украины
- Магучих рассказала, когда планирует иметь детей
- Тренер европейского клуба будет просматривать Шапаренко во время матча Лиги наций
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью