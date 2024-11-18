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Албания - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 19.11.2024
Албания - Украина. Прогноз и анонс матча ⋉ 19.11.2024 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Заключительный тур группового этапа Лиги наций, который во многом и подытожит каденцию Сергея Реброва во главе национальной сборной Украины. Уже не хочется говорить о каких-то там матчах "жизни и смерти". Единственное, что точно - так это то, что не победа в игре с албанскими "орлами" напрямую нас отправит в дивизион C. А это уже, давайте будем максимально откровенными, тотальный провал!
Таким образом, в шестом туре группы B1 "сине-желтые" приедут в гости к сборной Албании под руководством бразильского специалиста Сильвиньо. Первая очная встреча в рамках этого цикла осталась за албанцами - в сентябре мы уступили "красным" со счетом 1:2.
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Шестой тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25
Группа 1, дивизион B
Вторник, 19-е ноября
Албания, Тиране. "Арена Комбетаре"
Арбитр: Жуан Пиньейру (Португалия)
Албания 21:45 Украина
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Албания: последние новости
По факту, объективно, ничем албанцы не уступают тем же грузинам и чехам. Абсолютно точно. Последние два поединка "орлов" только доказали это. В октябре подопечные Сильвиньо на выезде одолели сборную Грузии Вилли Саньоля (1:0), а на днях расписали нулевую ничью с Чехией Ивана Гашека. Ничью, которая дает нам последнюю надежду...
Для обеспечения плей-офф за сохранение прописки в дивизионе B албанцам достаточно не проиграть нам. Однако, уверены, что бразильский наставник и его футболисты настроены отобрать у нас именно три зачетных балла. Поэтому, отступать никто не будет, о чем вообще речь!
Албания - крепкая команда, которая может преподнести сюрпризы любому. Кому как не нам это знать, хех. Именно "красным" мы проиграли в первом туре текущей Лиги наций. Причем, напомним, "сине-желтые" первыми открыли счет в той встрече - отличился Конопля. Тем не менее, в итоге в Праге "орлы" оформили победный камбэк.
Самая сильная сторона таких команд, как эта сборная Албании - это, в хорошем футбольном смысле, игровая агрессия. "Орлы" не жалеют себя и соперников. И для нас этот компонент как раз может стать проблемой. "Сине-желтые" должны выйти на эту встречу с максимально холодной головой и не поддаваться на игру эмоций или ритмов.
На стороне албанцев, конечно, также сыграют домашние трибуны, которые будут гнать подопечных Сильвиньо вперед и настраивать на борьбу. Это и может стать главным козырем "орлов". Украинцам же главное выстоять против этого давления 12-го игрока.
Ориентировочный состав сборной Албании: Стракоша, Балью, Исмайли, Айети, Митай, Рамадани, Аслани, Асани, Лачи, Байрами, Туци.
Украина: последние новости
Ну что, вот мы и подошли к финальному во всех смыслах поединку, который в любом случае даст ответы на все вопросы. Это уже будет не просто показательная встреча, а в самом прямом смысле решающая! Любые объяснения и оправдания в случае не победы будут абсолютно никому не интересны. Вот прям от слова совсем.
По сути и по факту мы подходим к этому противостоянию практически в нашей боевой обойме. Лучшие из тех, кого имеем. Доказывать нужно всем. И футболистам, и тренерскому штабу. Амбиции, уровень, класс и профессионализм. Довольным уж точно никто не будет, но в последний момент "сохранить" лицо и достоинство просто жизненно необходимо. Интересует только победа.
Можем ли мы добыть положительный результат? Да можем, почему нет. Албания - при всем уважении, это же не какой-то там мастодонт и гигант европейского футбола. Впрочем, как же мы любим сами себе все усложнять. Благо, как показал последний матч с грузинами - хоть какой-то прогресс то есть. Далеко не везде, безусловно. Тем не менее, в организации и структуре "сине-желтые" заметно прибавили. Значительно меньше стало откровенных "пожаров" в собственной штрафной зоне и километровых разрывов за собственными спинами. Да и по настрою, отдаче и подходу к "черновой" работе стало точно лучше, это заметно.
С другой стороны - в атаке и комбинационной игре все так и зависит от индивидуальных действий отдельных исполнителей. Прежде всего, в этом аспекте речь идет о Мудрике и Довбике. И если первый действительно является самым заметным в составе первой команды страны в последнее время, то лучший бомбардир прошлого сезона Ла Лиги, такое ощущение, что просто растворяется на поле.
Поэтому, очень многое в итоговом результате, так и в нашей игре будет зависеть от стечения определенных обстоятельств. Получится сыграть надежно в защите без потери концентрации и реализовать свои шансы впереди - прекрасно. Если нет - традиционно, будут проблемы. А вот как их дальше решать...
Идейного прорыва точно не будет. Это однозначно будет та самая сборная Реброва. Ставка и надежда на определенный фарт. Вот и все. Потому что если не получилось сформировать какую-то целостную картинку и формацию до этого, то как она появится за несколько дней - непонятно.
Шанс относительно исправить ситуацию есть. Замечательный шанс, подарок судьбы. Но, в любом случае, у большинства останется определенное послевкусие и осадок от матчей украинской сборной в этом цикле Лиги наций. Нам остается только верить в победу, что мы и будем делать. А как же иначе.
"Главный фактор матча? Мы забили достаточно быстрый мяч, результат был чрезвычайно важен, игроки пытались удержать этот результат. Видимо, из-за этого был такой брак и мы садились в низкий блок. Очень трудно. Футболисты понимают, за какую страну мы играем. Они отдаются полностью. Сильно влиял результат на действия наших футболистов. Грузия играла с другой мотивацией, чем первую встречу", - рассказал Сергей Станиславович после ничьей с "крестоносцами" Вилли Саньоля.
Ориентировочный состав сборной Украины: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Бражко, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Гуцуляк, Яремчук.
Албания - Украина. Личные встречи
Победа албанских "орлов" в первом круге группового этапа этой Лиги наций и стала первой для них в истории очных противостояний с украинцами. В целом же, явное и очевидное статистическое преимущество именно на стороне "сине-желтых".
Статистика очных поединков:
Албания - Украина. Последние официальные матчи
Албания:
Украина:
Турнирное положение команд
В квартете B1 абсолютно все решится в последнем туре. Все имеют шансы на все, за исключением нас. Мы можем как вылететь в дивизион C, так и добыть путевку в плей-офф за право выступать в элите. Одно точно - напрямую подняться в дивизион A у нас уже не получится.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|2
|5
|2
|1
|2
|6-4
|7
|3
|5
|2
|1
|2
|3-4
|7
|4
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
Албания - Украина. Ставка и коэффициенты
Албания - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 1:2. На бумаге букмекеры отдают незначительное преимущество именно "сине-желтым". По факту же, на данном этапе команды Сильвиньо и Реброва максимально близки по классу и уровню исполнителей. Турнирное положение не даст соврать, это точно.
Будет сложно, будет невероятно сложно. Обеим сторонам нужна победа. При определенной доле футбольного везения у нас все может получиться, однако нужно действительно отдать всего (!) себя на поле. И даже не так - выложиться на все 200%! Нам же в очередной раз остается просто верить, эх.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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