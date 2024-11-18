Албания - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 19.11.2024

Заключительный тур группового этапа Лиги наций, который во многом и подытожит каденцию Сергея Реброва во главе национальной сборной Украины. Уже не хочется говорить о каких-то там матчах "жизни и смерти". Единственное, что точно - так это то, что не победа в игре с албанскими "орлами" напрямую нас отправит в дивизион C. А это уже, давайте будем максимально откровенными, тотальный провал!

Таким образом, в шестом туре группы B1 "сине-желтые" приедут в гости к сборной Албании под руководством бразильского специалиста Сильвиньо. Первая очная встреча в рамках этого цикла осталась за албанцами - в сентябре мы уступили "красным" со счетом 1:2.

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Шестой тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Вторник, 19-е ноября

Албания, Тиране. "Арена Комбетаре"

Арбитр: Жуан Пиньейру (Португалия)

Албания 21:45 Украина

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Албания: последние новости

По факту, объективно, ничем албанцы не уступают тем же грузинам и чехам. Абсолютно точно. Последние два поединка "орлов" только доказали это. В октябре подопечные Сильвиньо на выезде одолели сборную Грузии Вилли Саньоля (1:0), а на днях расписали нулевую ничью с Чехией Ивана Гашека. Ничью, которая дает нам последнюю надежду...

Для обеспечения плей-офф за сохранение прописки в дивизионе B албанцам достаточно не проиграть нам. Однако, уверены, что бразильский наставник и его футболисты настроены отобрать у нас именно три зачетных балла. Поэтому, отступать никто не будет, о чем вообще речь!

Албания - крепкая команда, которая может преподнести сюрпризы любому. Кому как не нам это знать, хех. Именно "красным" мы проиграли в первом туре текущей Лиги наций. Причем, напомним, "сине-желтые" первыми открыли счет в той встрече - отличился Конопля. Тем не менее, в итоге в Праге "орлы" оформили победный камбэк.

Самая сильная сторона таких команд, как эта сборная Албании - это, в хорошем футбольном смысле, игровая агрессия. "Орлы" не жалеют себя и соперников. И для нас этот компонент как раз может стать проблемой. "Сине-желтые" должны выйти на эту встречу с максимально холодной головой и не поддаваться на игру эмоций или ритмов.

На стороне албанцев, конечно, также сыграют домашние трибуны, которые будут гнать подопечных Сильвиньо вперед и настраивать на борьбу. Это и может стать главным козырем "орлов". Украинцам же главное выстоять против этого давления 12-го игрока.

Ориентировочный состав сборной Албании: Стракоша, Балью, Исмайли, Айети, Митай, Рамадани, Аслани, Асани, Лачи, Байрами, Туци.

Украина: последние новости

Ну что, вот мы и подошли к финальному во всех смыслах поединку, который в любом случае даст ответы на все вопросы. Это уже будет не просто показательная встреча, а в самом прямом смысле решающая! Любые объяснения и оправдания в случае не победы будут абсолютно никому не интересны. Вот прям от слова совсем.

По сути и по факту мы подходим к этому противостоянию практически в нашей боевой обойме. Лучшие из тех, кого имеем. Доказывать нужно всем. И футболистам, и тренерскому штабу. Амбиции, уровень, класс и профессионализм. Довольным уж точно никто не будет, но в последний момент "сохранить" лицо и достоинство просто жизненно необходимо. Интересует только победа.

Можем ли мы добыть положительный результат? Да можем, почему нет. Албания - при всем уважении, это же не какой-то там мастодонт и гигант европейского футбола. Впрочем, как же мы любим сами себе все усложнять. Благо, как показал последний матч с грузинами - хоть какой-то прогресс то есть. Далеко не везде, безусловно. Тем не менее, в организации и структуре "сине-желтые" заметно прибавили. Значительно меньше стало откровенных "пожаров" в собственной штрафной зоне и километровых разрывов за собственными спинами. Да и по настрою, отдаче и подходу к "черновой" работе стало точно лучше, это заметно.

С другой стороны - в атаке и комбинационной игре все так и зависит от индивидуальных действий отдельных исполнителей. Прежде всего, в этом аспекте речь идет о Мудрике и Довбике. И если первый действительно является самым заметным в составе первой команды страны в последнее время, то лучший бомбардир прошлого сезона Ла Лиги, такое ощущение, что просто растворяется на поле.

Поэтому, очень многое в итоговом результате, так и в нашей игре будет зависеть от стечения определенных обстоятельств. Получится сыграть надежно в защите без потери концентрации и реализовать свои шансы впереди - прекрасно. Если нет - традиционно, будут проблемы. А вот как их дальше решать...

Идейного прорыва точно не будет. Это однозначно будет та самая сборная Реброва. Ставка и надежда на определенный фарт. Вот и все. Потому что если не получилось сформировать какую-то целостную картинку и формацию до этого, то как она появится за несколько дней - непонятно.

Шанс относительно исправить ситуацию есть. Замечательный шанс, подарок судьбы. Но, в любом случае, у большинства останется определенное послевкусие и осадок от матчей украинской сборной в этом цикле Лиги наций. Нам остается только верить в победу, что мы и будем делать. А как же иначе.

"Главный фактор матча? Мы забили достаточно быстрый мяч, результат был чрезвычайно важен, игроки пытались удержать этот результат. Видимо, из-за этого был такой брак и мы садились в низкий блок. Очень трудно. Футболисты понимают, за какую страну мы играем. Они отдаются полностью. Сильно влиял результат на действия наших футболистов. Грузия играла с другой мотивацией, чем первую встречу", - рассказал Сергей Станиславович после ничьей с "крестоносцами" Вилли Саньоля.

Ориентировочный состав сборной Украины: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Бражко, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Гуцуляк, Яремчук.

Албания - Украина. Личные встречи

Победа албанских "орлов" в первом круге группового этапа этой Лиги наций и стала первой для них в истории очных противостояний с украинцами. В целом же, явное и очевидное статистическое преимущество именно на стороне "сине-желтых".

Статистика очных поединков:

Победы: 1:5

Забитые мячи: 6:14

В среднем голов за матч: 0.86 - 2.00

Самая большая победа: 2:0 - 1:4

Албания - Украина. Последние официальные матчи

Албания:

Украина:

Турнирное положение команд

В квартете B1 абсолютно все решится в последнем туре. Все имеют шансы на все, за исключением нас. Мы можем как вылететь в дивизион C, так и добыть путевку в плей-офф за право выступать в элите. Одно точно - напрямую подняться в дивизион A у нас уже не получится.

# КОМАНДА И П Н П З-П ОЧКИ 1 Чехия 5 2 2 1 7-7 8 2 Грузия 5 2 1 2 6-4 7 3 Албания 5 2 1 2 3-4 7 4 Украина 5 1 2 2 6-7 5

Албания - Украина. Ставка и коэффициенты

Албания - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. На бумаге букмекеры отдают незначительное преимущество именно "сине-желтым". По факту же, на данном этапе команды Сильвиньо и Реброва максимально близки по классу и уровню исполнителей. Турнирное положение не даст соврать, это точно.

Будет сложно, будет невероятно сложно. Обеим сторонам нужна победа. При определенной доле футбольного везения у нас все может получиться, однако нужно действительно отдать всего (!) себя на поле. И даже не так - выложиться на все 200%! Нам же в очередной раз остается просто верить, эх.