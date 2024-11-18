Италия U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз контрольного матча на 19.11.2024

Завтра украинцев будет ждать еще одно испытание. В контрольном матче подопечные Мельгосы будут играть против молодежной сборной Италии. Смогут ли наши ребята навязать борьбу топ-сборной?

Контрольный матч

19.11.2024. 19:15. Специи. "Альберто Пикко"

Италия U-21 - Украина U-21

Видеотрансляция: местные телеканалы Общественного, YouTube УАФ

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Украина U-21: последние новости

Подопечные Мельгосы в пятницу сыграли спарринг против Португалии. Украинцы провалили первую половину встречи, но после перерыва заиграли гораздо интереснее. Наши ребята смогли отыграться с 1:3 и матч завершился вничью – 3:3. Героем матча стал Арсений Батагов, отличившийся дублем, а также забивший в собственные ворота (бывает и такое). Следует отметить, что подопечные Мельгосы пытались играть с позиции силы и это не может не радовать.

Безусловно, ошибок было немало, но радует, что наша сборная даже против именитых соперников не отходит от своего игрового стиля. В этом противостоянии имели возможность дебютировать за сборную ряд игроков. В стартовом составе вышли Гусев, Козик, Велетень, Царенко. Во втором тайме Мельгоса почти полностью сменил состав. Шанс проявить себя получил Огарков, а также обращаем внимание на возвращение Вьюника. Также обращаем внимание на игру Максима Хланя. Максим вышел во втором тайме и освежил игру команды в атаке. В защите украинцы сыграли не слишком удачно, и здесь еще нужно много работать.

Италия U-21: последние новости

Молодежная сборная Италии в последнее время не радует болельщиков высокими результатами на главных турнирах. В последний раз команда побеждала на ЧЕ еще в 2004 году. В квалификационной группе Италия хоть и заняла первое место, но вопросов остается много. Италия не проигрывала, но четыре игры завершила вничью. Для такой сборной это слишком много. Дважды Италия сыграла вничью с Ирландией, а также умудрилась не выиграть в Латвии. Стабильности этой сборной не хватает.

В контрольном матче итальянцы сыграли вничью с французами – 2:2. Италия в первом тайме забила дважды, но после перерыва потеряла свое преимущество. Забитыми мячами отличились Касадеи и Амброзино. Лидерами этой сборной являются Ндур, Ньонто, Вольпато.

Последние матчи команд

Украина U-21

15.11. Португалия 3:3

15.10. Сербия U-21 – 0:1

11.10. Англия U-21 – 1:2

10.09. Северная Ирландия U-21 – 2:1

06.09. Сербия U-21 – 2:1

Португалия U-21

15.11. Франция 2:2

15.10. Ирландия 1:1

10.09. Норвегия 3:0

05.09. Сан-Марино 7:0

16.06. Франция U-20 1:0

Факты и цифры

Молодежная сборная Украины три матча подряд выиграть не может: ничья и два поражения;

Украинцы пять матчей подряд пропускают;

Италия две последние игры завершила вничью;

В последний раз Италия побеждала в начале сентября.

Ставка и коэффициенты

Италия U-21 – Украина U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол

Еще один непростой соперник ожидает сборную Украины. В составе Италии ряд перспективных футболистов, но стабильности этой сборной не хватает. Чего только стоят ничьи против Латвии и Ирландии... Ожидаем, что в этом матче тренерский штаб итальянцев предоставит возможность проявить себя футболистам, получающим меньше игровой практики. Безусловно, шансы у наших ребят будут, но и соперник создаст немало проблем. Ожидаем обмен голами в Специи. Прогноз – обе команды забьют (1.75).