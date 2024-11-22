Динамо - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.11.2024

Матч, в котором кажется, что у одесситов нет шансов. Однако после сборных киевлянам всегда непросто играть. К тому же, команда Бабича славится своей защитой. Удастся ли гостям шокировать лидера чемпионата?

14-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 23 ноября. 15:30

Киев. Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

"Динамо" – Черноморец"

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"Динамо": последние новости

Киевляне в еврокубках играют ужасно: проиграли все свои матчи. А вот в УПЛ у "бело-синих" все замечательно. Шовковский от тура к туру умело ротирует стартовый состав и получает желаемый результат. Киевляне умеют играть максимально прагматично, но если соперник дает свободные зоны, то ими пользуются. До паузы на матче сборных "Динамо" в большинстве победило "Полесье" - 2:0. В первом тайме подопечные Шовковского забили дважды. Казалось, после перерыва динамовцы смогут развить свой успех, но они решили не рисковать. Второй тайм был скучным, но победителей не судят.

В противостоянии с "Полесьем" впервые после травмы вышел Максим Дячук. Центральный защитник сыграл достаточно уверенно, но стоит также считаться с неудачной игрой соперников в атаке. В матчах сборных не участвовал Владислав Ванат, но он должен успеть восстановиться к игре с одесситами.

Ориентировочный состав: Бущан, Дячук, Попов, Дубинчак, Бражко, Кабаев, Караваев, Волошин, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат

"Черноморец": последние новости

Одесситы не могут выиграть четыре матча подряд: два поражения и две ничьи. Пока команда занимает 13-е место и на три очка опережает "Левый Берег". "Черноморец" снова сыграл максимально осторожно и рассчитывал на быстрые атаки. В первой половине встречи в заключительной трети поля вообще ничего не получалось, а во втором тайме одесситы заиграли интереснее. У них было несколько моментов, но своими возможностями не воспользовались и пропустили в конце встречи.

Во время паузы на матче сборной "Черноморец" сыграл спарринг против "Оболони" (4 тайма по 35 минут). Игра завершилась разгромной победой одесситов - 5:1. Это очень хорошая результивность для команды Бабича, которая в нынешнем чемпионате играет с минимальным количеством моментов у ворот соперников. В лазарете одесситов находятся только двое игроков – бразилец Жоао Нето и Артем Присяжнюк.

Ориентировочный состав: Рудько – Кайо Гомес, Скиба, Удод, Бутко – Петряк, Белошевский, Шпорн, Янаков – Габелок – Хобленко

Последние матчи команд

"Черноморец"

08.11. "Черноморец" - "Ворскла" 0:1 (УПЛ)

02.11. "Шахтер" - "Черноморец" 2:1 (УПЛ)

25.10. "Рух" - Черноморец" 1:1 (УПЛ)

20.10. "Верес" - "Черноморец" 1:1 (УПЛ)

04.10. "Черноморец" - "Оболонь" 1:0 (УПЛ)

"Динамо"

10.11. "Динамо" - "Полесье" 2:1 (УПЛ)

07.11. "Динамо" - "Ференцварош" 0:4 (УПЛ)

03.11. "Динамо" - "Ингулец" 5:2 (УПЛ)

30.10. "Ворскла" - "Динамо" 1:2 (Кубок)

27.10. "Динамо" - "Шахтер" 1:1 (УПЛ)

Личные встречи

В УПЛ команды между собой сыграли 53 матча: 38 побед "Динамо", 8 ничьих и 7 побед одесситов. Обращаем внимание, что в 2023 году "Черноморец" дважды выиграл "Динамо" с одинаковым счетом 3:2.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 12 10 2 0 29-9 32 2 ФК Александрия 12 10 2 0 21-7 32 3 Шахтер 12 8 2 2 31-12 26 4 Полесье 12 6 4 2 20-10 22 5 Кривбасс 12 5 4 3 13-11 19 6 ЛНЗ 13 5 3 5 15-18 18 7 Карпаты 13 5 3 5 15-17 18 8 Верес 13 3 6 4 14-16 15 9 Рух 12 3 6 3 16-9 15 10 Заря 13 5 0 8 13-17 15 11 Колос 13 2 7 4 8-10 13 12 Ворскла 13 3 4 6 12-18 13 13 Черноморец 13 3 3 7 8-14 12 14 Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9 15 Оболонь 13 2 3 8 6-26 9 16 Ингулец 13 0 6 7 9-23 6

Ставка и коэффициенты на матч

"Динамо" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Киевляне бесспорны фавориты этого противостояния. Безусловно, сейчас это команды разного уровня, но стоит учитывать, что это матч после сборных. У одесситов была возможность полноценно готовиться к этой игре, а футболисты "Динамо" устали после сборных. К тому же, в прошлом сезоне "Черноморец" дважды победил "Динамо". В этот раз шансов зацепиться даже за ничью у гостей немного, но не ожидаем разгромной победы киевлян. Прогноз – Черноморец с форой (+2) за 1.69.