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Динамо - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.11.2024
Динамо - Черноморец. Прогноз и анонс матча ⋉ 23.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
Матч, в котором кажется, что у одесситов нет шансов. Однако после сборных киевлянам всегда непросто играть. К тому же, команда Бабича славится своей защитой. Удастся ли гостям шокировать лидера чемпионата?
14-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 23 ноября. 15:30
Киев. Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
"Динамо" – Черноморец"
Текстовая онлайн-трансляция матча –
"Динамо": последние новости
Киевляне в еврокубках играют ужасно: проиграли все свои матчи. А вот в УПЛ у "бело-синих" все замечательно. Шовковский от тура к туру умело ротирует стартовый состав и получает желаемый результат. Киевляне умеют играть максимально прагматично, но если соперник дает свободные зоны, то ими пользуются. До паузы на матче сборных "Динамо" в большинстве победило "Полесье" - 2:0. В первом тайме подопечные Шовковского забили дважды. Казалось, после перерыва динамовцы смогут развить свой успех, но они решили не рисковать. Второй тайм был скучным, но победителей не судят.
В противостоянии с "Полесьем" впервые после травмы вышел Максим Дячук. Центральный защитник сыграл достаточно уверенно, но стоит также считаться с неудачной игрой соперников в атаке. В матчах сборных не участвовал Владислав Ванат, но он должен успеть восстановиться к игре с одесситами.
Ориентировочный состав: Бущан, Дячук, Попов, Дубинчак, Бражко, Кабаев, Караваев, Волошин, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат
"Черноморец": последние новости
Одесситы не могут выиграть четыре матча подряд: два поражения и две ничьи. Пока команда занимает 13-е место и на три очка опережает "Левый Берег". "Черноморец" снова сыграл максимально осторожно и рассчитывал на быстрые атаки. В первой половине встречи в заключительной трети поля вообще ничего не получалось, а во втором тайме одесситы заиграли интереснее. У них было несколько моментов, но своими возможностями не воспользовались и пропустили в конце встречи.
Во время паузы на матче сборной "Черноморец" сыграл спарринг против "Оболони" (4 тайма по 35 минут). Игра завершилась разгромной победой одесситов - 5:1. Это очень хорошая результивность для команды Бабича, которая в нынешнем чемпионате играет с минимальным количеством моментов у ворот соперников. В лазарете одесситов находятся только двое игроков – бразилец Жоао Нето и Артем Присяжнюк.
Ориентировочный состав: Рудько – Кайо Гомес, Скиба, Удод, Бутко – Петряк, Белошевский, Шпорн, Янаков – Габелок – Хобленко
Последние матчи команд
"Черноморец"
08.11. "Черноморец" - "Ворскла" 0:1 (УПЛ)
02.11. "Шахтер" - "Черноморец" 2:1 (УПЛ)
25.10. "Рух" - Черноморец" 1:1 (УПЛ)
20.10. "Верес" - "Черноморец" 1:1 (УПЛ)
04.10. "Черноморец" - "Оболонь" 1:0 (УПЛ)
"Динамо"
10.11. "Динамо" - "Полесье" 2:1 (УПЛ)
07.11. "Динамо" - "Ференцварош" 0:4 (УПЛ)
03.11. "Динамо" - "Ингулец" 5:2 (УПЛ)
30.10. "Ворскла" - "Динамо" 1:2 (Кубок)
27.10. "Динамо" - "Шахтер" 1:1 (УПЛ)
Личные встречи
В УПЛ команды между собой сыграли 53 матча: 38 побед "Динамо", 8 ничьих и 7 побед одесситов. Обращаем внимание, что в 2023 году "Черноморец" дважды выиграл "Динамо" с одинаковым счетом 3:2.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|12
|10
|2
|0
|29-9
|32
|2
|ФК Александрия
|12
|10
|2
|0
|21-7
|32
|3
|Шахтер
|12
|8
|2
|2
|31-12
|26
|4
|Полесье
|12
|6
|4
|2
|20-10
|22
|5
|Кривбасс
|12
|5
|4
|3
|13-11
|19
|6
|ЛНЗ
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|7
|Карпаты
|13
|5
|3
|5
|15-17
|18
|8
|Верес
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|9
|Рух
|12
|3
|6
|3
|16-9
|15
|10
|Заря
|13
|5
|0
|8
|13-17
|15
|11
|Колос
|13
|2
|7
|4
|8-10
|13
|12
|Ворскла
|13
|3
|4
|6
|12-18
|13
|13
|Черноморец
|13
|3
|3
|7
|8-14
|12
|14
|Левый Берег
|13
|2
|3
|8
|4-17
|9
|15
|Оболонь
|13
|2
|3
|8
|6-26
|9
|16
|Ингулец
|13
|0
|6
|7
|9-23
|6
Ставка и коэффициенты на матч
"Динамо" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол
Киевляне бесспорны фавориты этого противостояния. Безусловно, сейчас это команды разного уровня, но стоит учитывать, что это матч после сборных. У одесситов была возможность полноценно готовиться к этой игре, а футболисты "Динамо" устали после сборных. К тому же, в прошлом сезоне "Черноморец" дважды победил "Динамо". В этот раз шансов зацепиться даже за ничью у гостей немного, но не ожидаем разгромной победы киевлян. Прогноз – Черноморец с форой (+2) за 1.69.
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