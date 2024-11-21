Карпаты - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.11.2024

Перерыв на матчи сборных прошел - к счастью, успешно для нас. Теперь возвращаемся к делам родной УПЛ. Таким образом, очередной тур чемпионата Украины, уже 14-й по счету, очным противостоянием откроют подопечные Владислава Лупашко и Александра Поздеева. Хозяином в этой паре выступят именно «львы».

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14-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 22-е ноября

Львов, стадион "Украина"

Арбитр: Новохатний Владимир

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТБ

"Карпаты": последние новости

"Львы" заполнили эту международную паузу поединком против представителя Первой лиги. Речь идет о встрече с "Буковиной", которой "Карпаты" минимально проиграли (0:1). Если же возвращаться в УПЛ, то в последнем туре команда Владислава Лупашко достаточно ожидаемо и прогнозируемо уступила для "Александрии" Руслана Ротаня. Напомним, результат в том матче для "горожан" обеспечил хет-трик португальского центрбека Кампоса.

В целом же, в последних 5-ти турах украинского первенства "Карпаты" добыли 9 очков из 15 возможных - то есть, три победы и два поражения. Кроме "Александрии" также уступили львовскому "Руху" (0:1). В свою очередь переиграли "зеленые" тот же "Рух" Виталия Пономарева (1:0), киевскую "Оболонь" Сергея Шищенко (1:0) и "Левый Берег" Виталия Первака (3:0).

Поэтому, в последнее время у львовян прослеживается определенный прогресс. И примечательно, что изменения к лучшему отслеживаются не только в контексте результатов, но и в игре также. Первое львовское дерби в подобной формации (прим. - с "Рухом") и победное для "Карпат" по сути и стало переломным для команды Владислава Лупашко. Футболисты поняли, что могут добывать результат в ответственных поединках, а сам коуч - что его парадигма и видение атакующего футбола все-таки имеют право на жизнь.

"Карпаты" однозначно захотят реабилитироваться за вышеупомянутое поражение от "Александрии". Тем более, в родных стенах. Однако, этот "Колос" - также непростой орешек, при этом с амбициями вернуться в верхнюю часть таблицы. Это и понимает сам наставник "львов".

"Очень прибавил "Колос" - это сто процентов. И команда стала намного интереснее. В последнем матче с "Кривбассом" они были достаточно на равных, даже большим преимуществом владел "Колос". Думаю, что "Колос" еще не играет в тот футбол, который от команды хочет видеть тренерский штаб. По крайней мере, это то, что мы слышим, что они говорят. Но команда "Колос" действительно стала другой, если бы мы играли в начале сезона, то думаю, что было бы немного легче", - рассказал Лупашка перед матчем с ковалевцами.

Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин, Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Чачуа, Очеретько, Шах, Невес, Подлепенец.

"Колос": последние новости

Команда Александра Поздеева продолжает прибавлять от тура к туру. Например, за всю осеннюю часть "Колос" проиграл лишь один поединок. Речь идет о встрече с донецким "Шахтером", судьбу которой решил лишь единственный автогол.

С другой стороны, за этот временной промежуток в активе ковалёвцев только две победы - и при этом минимальные. В частности, на своем поле над луганской "Зарей" Младена Бартуловича и на выезде над полтавской "Ворсклой" Юрия Максимова.

Тем не менее, прогресс "Колоса" в последнее время явный. Споры здесь не имеют смысла, поскольку это слишком очевидно. Сначала Поздеев наладил уже присущую для ковалевского клуба надежную игру в защите, после этого пошли дела вверх с созданием моментов. Теперь же осталось только отточить реализацию, и будет вообще замечательно.

Максимально показательным и по сути хрестоматийным подтверждением этого тезиса стал матч предыдущего тура с криворожским "Кривбассом". Подопечные Поздеева лучше выглядели более статусных визави и переигрывали статистически футболистов Юрия Вернидуба. Вот даже Боливара наконец-то прорвало..! Хех. Забитый мяч в ворота криворожан стал первым для венесуэльского легионера на поприще УПЛ. Однозначно, "Колос" находится на правильном пути.

"Интересная игра была. Конструктивная с нашей стороны. Старались быть агрессивными и много поработали. Президент нас поблагодарил. Мы тренируемся. Давление на голкипера, ворота, защиту соперника ... Он нужен. И у нас есть проблемы с реализацией, это было и в предыдущих играх. Мне понравилась игра. К сожалению, она не выигрышная. Наконец-то Боливар забил. Надеемся, что у него в дальнейшем пойдет лучше, потому что на тренировках хорошо все выполняет, забивает голы. Где-то психология другая в официальных матчах, а также ответственность", - так Поздеев прокомментировал ничью с командой Вернидуба.

Ковалевцы находятся на моральном подъеме. Вот даже, во время паузы на матчи сборных, в контрольной игре сумели переиграть уже вышеупомянутую луганскую "Зарю". Мелочь, конечно, но для уверенности именно то, что нужно.

Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Козик, Красничи, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Третьяков, Ореховский, Диего, Велетень, Боливар.

"Карпаты" - "Колос" . Личные встречи

Это будет лишь 4-я очная встреча львовской и ковалевской команд. Примечательно, что "Карпатам" еще ни разу в своей истории не удавалось обыграть "Колос" - все предыдущие поединки непременно заканчивались триумфами ковалевцев.

Статистика очных поединков:

Победы: 0:3

0:3 Забитые мячи: 2:5

2:5 В среднем голов за матч: 0.67 - 1.67

0.67 - 1.67 Самая большая победа: 2:1

"Карпаты" - "Колос" . Последние официальные матчи

"Карпаты":

"Колос":

Турнирное положение команд

Имеем дело с представителями разных частей турнирной таблицы украинского первенства. Разница между львовской и ковалевской командами сейчас составляет 5 зачетных баллов.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 12 10 2 0 29-9 32 2 ФК Александрия 12 10 2 0 21-7 32 3 Шахтер 12 8 2 2 31-12 26 4 Полесье 12 6 4 2 20-10 22 5 Кривбасс 12 5 4 3 13-11 19 6 ЛНЗ 13 5 3 5 15-18 18 7 Карпаты 13 5 3 5 15-17 18 8 Верес 13 3 6 4 14-16 15 9 Рух 12 3 6 3 16-9 15 10 Заря 13 5 0 8 13-17 15 11 Колос 13 2 7 4 8-10 13 12 Ворскла 13 3 4 6 12-18 13 13 Черноморец 13 3 3 7 8-14 12 14 Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9 15 Оболонь 13 2 3 8 6-26 9 16 Ингулец 13 0 6 7 9-23 6

"Карпаты" - "Колос" . Ставка и коэффициенты

"Карпаты" - "Колос" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья - 1:1. Обе команды прогрессируют, и обеим нужны очки для закрепления собственных позиций. Букмекеры считают фаворитом этой пары именно "Карпаты", хотя и преимущество достаточно небольшое. На стороне команды Владислава Лупашко сыграют домашние стены, однако ковалевцы могут удивить и преподнести сюрпризы. Логичнее всего, учитывая текущие игровые кондиции коллективов, будет поставить на боевую ничью.