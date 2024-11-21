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Карпаты - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.11.2024
Карпаты - Колос. Прогноз и анонс матча ⋉ 22.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Перерыв на матчи сборных прошел - к счастью, успешно для нас. Теперь возвращаемся к делам родной УПЛ. Таким образом, очередной тур чемпионата Украины, уже 14-й по счету, очным противостоянием откроют подопечные Владислава Лупашко и Александра Поздеева. Хозяином в этой паре выступят именно «львы».
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14-й тур УПЛ сезона 2024/25
Пятница, 22-е ноября
Львов, стадион "Украина"
Арбитр: Новохатний Владимир
"Карпаты" 18:00 "Колос"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТБ
"Карпаты": последние новости
"Львы" заполнили эту международную паузу поединком против представителя Первой лиги. Речь идет о встрече с "Буковиной", которой "Карпаты" минимально проиграли (0:1). Если же возвращаться в УПЛ, то в последнем туре команда Владислава Лупашко достаточно ожидаемо и прогнозируемо уступила для "Александрии" Руслана Ротаня. Напомним, результат в том матче для "горожан" обеспечил хет-трик португальского центрбека Кампоса.
В целом же, в последних 5-ти турах украинского первенства "Карпаты" добыли 9 очков из 15 возможных - то есть, три победы и два поражения. Кроме "Александрии" также уступили львовскому "Руху" (0:1). В свою очередь переиграли "зеленые" тот же "Рух" Виталия Пономарева (1:0), киевскую "Оболонь" Сергея Шищенко (1:0) и "Левый Берег" Виталия Первака (3:0).
Поэтому, в последнее время у львовян прослеживается определенный прогресс. И примечательно, что изменения к лучшему отслеживаются не только в контексте результатов, но и в игре также. Первое львовское дерби в подобной формации (прим. - с "Рухом") и победное для "Карпат" по сути и стало переломным для команды Владислава Лупашко. Футболисты поняли, что могут добывать результат в ответственных поединках, а сам коуч - что его парадигма и видение атакующего футбола все-таки имеют право на жизнь.
"Карпаты" однозначно захотят реабилитироваться за вышеупомянутое поражение от "Александрии". Тем более, в родных стенах. Однако, этот "Колос" - также непростой орешек, при этом с амбициями вернуться в верхнюю часть таблицы. Это и понимает сам наставник "львов".
"Очень прибавил "Колос" - это сто процентов. И команда стала намного интереснее. В последнем матче с "Кривбассом" они были достаточно на равных, даже большим преимуществом владел "Колос".
Думаю, что "Колос" еще не играет в тот футбол, который от команды хочет видеть тренерский штаб. По крайней мере, это то, что мы слышим, что они говорят. Но команда "Колос" действительно стала другой, если бы мы играли в начале сезона, то думаю, что было бы немного легче", - рассказал Лупашка перед матчем с ковалевцами.
Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин, Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Чачуа, Очеретько, Шах, Невес, Подлепенец.
"Колос": последние новости
Команда Александра Поздеева продолжает прибавлять от тура к туру. Например, за всю осеннюю часть "Колос" проиграл лишь один поединок. Речь идет о встрече с донецким "Шахтером", судьбу которой решил лишь единственный автогол.
С другой стороны, за этот временной промежуток в активе ковалёвцев только две победы - и при этом минимальные. В частности, на своем поле над луганской "Зарей" Младена Бартуловича и на выезде над полтавской "Ворсклой" Юрия Максимова.
Тем не менее, прогресс "Колоса" в последнее время явный. Споры здесь не имеют смысла, поскольку это слишком очевидно. Сначала Поздеев наладил уже присущую для ковалевского клуба надежную игру в защите, после этого пошли дела вверх с созданием моментов. Теперь же осталось только отточить реализацию, и будет вообще замечательно.
Максимально показательным и по сути хрестоматийным подтверждением этого тезиса стал матч предыдущего тура с криворожским "Кривбассом". Подопечные Поздеева лучше выглядели более статусных визави и переигрывали статистически футболистов Юрия Вернидуба. Вот даже Боливара наконец-то прорвало..! Хех. Забитый мяч в ворота криворожан стал первым для венесуэльского легионера на поприще УПЛ. Однозначно, "Колос" находится на правильном пути.
"Интересная игра была. Конструктивная с нашей стороны. Старались быть агрессивными и много поработали. Президент нас поблагодарил. Мы тренируемся. Давление на голкипера, ворота, защиту соперника ... Он нужен. И у нас есть проблемы с реализацией, это было и в предыдущих играх. Мне понравилась игра. К сожалению, она не выигрышная.
Наконец-то Боливар забил. Надеемся, что у него в дальнейшем пойдет лучше, потому что на тренировках хорошо все выполняет, забивает голы. Где-то психология другая в официальных матчах, а также ответственность", - так Поздеев прокомментировал ничью с командой Вернидуба.
Ковалевцы находятся на моральном подъеме. Вот даже, во время паузы на матчи сборных, в контрольной игре сумели переиграть уже вышеупомянутую луганскую "Зарю". Мелочь, конечно, но для уверенности именно то, что нужно.
Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Козик, Красничи, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Третьяков, Ореховский, Диего, Велетень, Боливар.
"Карпаты" - "Колос" . Личные встречи
Это будет лишь 4-я очная встреча львовской и ковалевской команд. Примечательно, что "Карпатам" еще ни разу в своей истории не удавалось обыграть "Колос" - все предыдущие поединки непременно заканчивались триумфами ковалевцев.
Статистика очных поединков:
"Карпаты" - "Колос" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Имеем дело с представителями разных частей турнирной таблицы украинского первенства. Разница между львовской и ковалевской командами сейчас составляет 5 зачетных баллов.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|12
|10
|2
|0
|29-9
|32
|2
|ФК Александрия
|12
|10
|2
|0
|21-7
|32
|3
|Шахтер
|12
|8
|2
|2
|31-12
|26
|4
|Полесье
|12
|6
|4
|2
|20-10
|22
|5
|Кривбасс
|12
|5
|4
|3
|13-11
|19
|6
|ЛНЗ
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|7
|Карпаты
|13
|5
|3
|5
|15-17
|18
|8
|Верес
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|9
|Рух
|12
|3
|6
|3
|16-9
|15
|10
|Заря
|13
|5
|0
|8
|13-17
|15
|11
|Колос
|13
|2
|7
|4
|8-10
|13
|12
|Ворскла
|13
|3
|4
|6
|12-18
|13
|13
|Черноморец
|13
|3
|3
|7
|8-14
|12
|14
|Левый Берег
|13
|2
|3
|8
|4-17
|9
|15
|Оболонь
|13
|2
|3
|8
|6-26
|9
|16
|Ингулец
|13
|0
|6
|7
|9-23
|6
"Карпаты" - "Колос" . Ставка и коэффициенты
"Карпаты" - "Колос" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья - 1:1. Обе команды прогрессируют, и обеим нужны очки для закрепления собственных позиций. Букмекеры считают фаворитом этой пары именно "Карпаты", хотя и преимущество достаточно небольшое. На стороне команды Владислава Лупашко сыграют домашние стены, однако ковалевцы могут удивить и преподнести сюрпризы. Логичнее всего, учитывая текущие игровые кондиции коллективов, будет поставить на боевую ничью.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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