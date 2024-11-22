Шахтер - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.11.2024

Субботний игровой день в родной УПЛ очным поединком закроют представители разных классовых сегментов. Речь идет о встрече команды Марино Пушича и подопечных Василия Кобина. Хозяином в этой паре будут выступать именно "горняки". "Ингульцу" еще ни разу в своей истории не удавалось победить "Шахтер".

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14-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 23-е ноября

Львов, стадион "Украина"

Арбитр: Каленов Александр

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Шахтер": последние новости

"Шахтер", однозначно, на моральном подъеме. Перед перерывом на матчи сборных "горнякам" удалось одержать три подряд победы на внутренней арене. В частности, на поприще УПЛ речь идет о триумфах с луганской "Зарей" Младена Бартуловича (3:1) и одесским "Черноморцем" Александра Бабича (2:1).

Кроме того, те же луганчане были обыграны и в национальном Кубке (1:0). Выделяется же из этого ряда и первая победа в Лиге чемпионов - со швейцарским "Янг Бойз" (2:1).

К тому же, в хорошем настроении после матчей Лиги наций вернулись и сборники "Шахтера", часть которых и составляла основную обойму команды Сергея Реброва. Поэтому, пока у "горняков" все хорошо. Календарь в этом контексте тоже помогает команде Марино Пушича. Поскольку, предстоящий поединок с "Ингульцом" Василия Кобина - это прекрасная возможность дать проявить себя резервистам и одновременно предоставить время для отдыха ключевым исполнителям.

Несомненно, донецкий коллектив подходит к противостоянию с подопечными Кобина в роли тотального фаворита. Тем более, встреча пройдет именно на номинально домашней арене "Шахтеря". "Горняки" должны выходить и забирать свое, без всяких "но". Поединок с представителем поселка Петрово - отличный плацдарм для набора хода и улучшения игровых кондиций.

Единственное, что действительно настораживает, так это оборона. Пушич заполнил международную паузу поединком против тернопольской "Нивы". Да, все понимают, что это лишь товарищеская игра и не основной ростер. Однако, пропускать действующему чемпиону от перволиговой команды сразу три мяча ... Вообще несолидно, мягко говоря. В любом случае, класса и мастерства исполнителей атакующего звена "Шахтера" должно хватить с головой чтобы перебить этот "Ингулец".

"Самые сложные матчи в этой части сезона - те, что вы играете после международной встречи, в Лиге чемпионов, и перед перерывом на поединки национальных сборных. Они более сложные ментально. Мы играли довольно неплохо в первом тайме: немало владели мячом, доминировали, хотя и не создавали много моментов. А потом одного момента сопернику оказалось достаточно для того, чтобы забить. У нас был и впереди будет тяжелый график. Проводим много матчей, немало путешествуем и не имеем достаточно времени для восстановления. Но это не оправдание - такая ситуация", - рассказал коуч "горняков" после победы над "Зарей" в последнем туре УПЛ.

Ориентировочный состав "Шахтера": учитывая обстоятельства, ожидаем тотальную ротацию от боснийского специалиста.

"Ингулец": последние новости

У "Ингульца" ситуация противоположная. Стоп, не спешите делать преждевременные выводы. Только в определенном контексте. Футболисты "Ингульца" имели больше времени на отдых и заполнили этот перерыв матчем против одного из лидеров - "Александрии" Руслана Ротаня. В итоге, команда Василия Кобина совершенно неожиданно для всех вышла победителем из этого противостояния и разнесла "горожан" со счетом 4:0! Вот вам и товарищеские игры...

А перед самой паузой "Ингулец" был максимально близок к тому, чтобы оформить свою первую официальную победу в этой кампании. Тем не менее, помешал просто монументальный титан - голкипер "Левого Берега" Максим Механив. По игре футболисты Кобина однозначно перебегали и превосходили "аистов".

Не отмечать определенный локальный прогресс "Ингульца" точно нельзя. Не все так катастрофически безнадежно, это точно. Вот даже президент клуба публично заявил о доверии 39-летнему специалисту. И на фоне этого пошли даже определенные трансферные сплетни - в частности, накануне матча в СМИ появилась информация, что представитель поселка Петрово может подписать воспитанников киевского "Динамо" и львовских "Карпат" (как сообщается - Бенедюка и Скорохода).

"Когда Кобин пришел и сказал, что есть вопросы к ключевым игрокам Ингульца, я сказал: "У меня есть единственный человек, к которому нет вопросов - к тебе". Я вижу игру, перспективу, думаю, что результат придет. Кредит доверия к Василию Васильевичу очень большой", - заявил президент "Ингульца" Александр Поворознюк.

С другой стороны, на бумаге "Ингулец" - все еще последний, и отстает от зоны переходных матчей на три балла... И вряд ли ситуация в турнирной таблице как-то улучшится после поединка с донецким "Шахтером". К сожалению. Давайте будем откровенны.

"Трудно сейчас делать какой-то анализ. Действительно мы играли достаточно неплохо, мы создали моменты. Нам не хватает забитых мячей. У нас было много стандартных положений, у нас были хорошие атаки, где мы проникали в завершающую треть поля, но там не смогли найти последнюю передачу или завершающий удар", - рассказал Кобин после "нулей" с "Левым Берегом".

Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук, Белоцерковец, Виливальд, Шершень, Малыш, Мысык, Пятов, Волохатый, Сад, Могильный, Кисленко.

"Шахтер" - "Ингулец" . Личные встречи

Тотальное статистическое преимущество донецкой команды. Более того, представителю поселка Петрово еще ни разу не удалось не то, чтобы обыграть "Шахтер", а даже отобрать очки в очных спаррингах. У "горняков" 6 побед в рамках УПЛ и один триумф в национальном Кубке. За эти все встречи футболисты "Ингульца" лишь однажды сумели расписаться в воротах дончан.

Статистика очных поединков:

Победы: 7:0

7:0 Забитые мячи: 16:1

16:1 В середньому голов за матч: 2.29 - 0.14

2.29 - 0.14 Самая большая победа: 4:0

"Шахтер" - "Ингулец" . Последние официальные матчи

"Шахтер":

"Ингулец":

Турнирное положение команд

По состоянию на начало 14-го тура чемпионата Украины имеем следующую картину в турнирной таблице: "Шахтер" идет третьим среди лидеров, "Ингулец" - последний... В активе "горняков" 26 зачетных баллов, в свою очередь у команды Василия Кобина - всего 6. Грандиозный классовый разрыв.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 12 10 2 0 29-9 32 2 ФК Александрия 12 10 2 0 21-7 32 3 Шахтер 12 8 2 2 31-12 26 4 Полесье 12 6 4 2 20-10 22 5 Кривбасс 12 5 4 3 13-11 19 6 ЛНЗ 13 5 3 5 15-18 18 7 Карпаты 13 5 3 5 15-17 18 8 Верес 13 3 6 4 14-16 15 9 Рух 12 3 6 3 16-9 15 10 Заря 13 5 0 8 13-17 15 11 Колос 13 2 7 4 8-10 13 12 Ворскла 13 3 4 6 12-18 13 13 Черноморец 13 3 3 7 8-14 12 14 Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9 15 Оболонь 13 2 3 8 6-26 9 16 Ингулец 13 0 6 7 9-23 6

"Шахтер" - "Ингулец" . Ставка и коэффициенты

"Шахтер" - "Ингулец" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Разгромная победа "горняков". Нужно ли здесь что-то комментировать..? Стоит только взглянуть на коэффициенты от букмекеров, точнее на их "размер". Язык фактов: нас ожидает встреча действующего чемпиона и тотального аутсайдера. Чтобы выгрызть очки в этом противостоянии банде Кобина нужно выложиться на все 200% и сотворить настоящее чудо.