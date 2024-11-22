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Шахтер - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.11.2024
Шахтер - Ингулец. Прогноз и анонс матча ⋉ 22.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - ФК Шахтар
Субботний игровой день в родной УПЛ очным поединком закроют представители разных классовых сегментов. Речь идет о встрече команды Марино Пушича и подопечных Василия Кобина. Хозяином в этой паре будут выступать именно "горняки". "Ингульцу" еще ни разу в своей истории не удавалось победить "Шахтер".
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14-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 23-е ноября
Львов, стадион "Украина"
Арбитр: Каленов Александр
"Шахтер" 18:00 "Ингулец"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Шахтер": последние новости
"Шахтер", однозначно, на моральном подъеме. Перед перерывом на матчи сборных "горнякам" удалось одержать три подряд победы на внутренней арене. В частности, на поприще УПЛ речь идет о триумфах с луганской "Зарей" Младена Бартуловича (3:1) и одесским "Черноморцем" Александра Бабича (2:1).
Кроме того, те же луганчане были обыграны и в национальном Кубке (1:0). Выделяется же из этого ряда и первая победа в Лиге чемпионов - со швейцарским "Янг Бойз" (2:1).
К тому же, в хорошем настроении после матчей Лиги наций вернулись и сборники "Шахтера", часть которых и составляла основную обойму команды Сергея Реброва. Поэтому, пока у "горняков" все хорошо. Календарь в этом контексте тоже помогает команде Марино Пушича. Поскольку, предстоящий поединок с "Ингульцом" Василия Кобина - это прекрасная возможность дать проявить себя резервистам и одновременно предоставить время для отдыха ключевым исполнителям.
Несомненно, донецкий коллектив подходит к противостоянию с подопечными Кобина в роли тотального фаворита. Тем более, встреча пройдет именно на номинально домашней арене "Шахтеря". "Горняки" должны выходить и забирать свое, без всяких "но". Поединок с представителем поселка Петрово - отличный плацдарм для набора хода и улучшения игровых кондиций.
Единственное, что действительно настораживает, так это оборона. Пушич заполнил международную паузу поединком против тернопольской "Нивы". Да, все понимают, что это лишь товарищеская игра и не основной ростер. Однако, пропускать действующему чемпиону от перволиговой команды сразу три мяча ... Вообще несолидно, мягко говоря. В любом случае, класса и мастерства исполнителей атакующего звена "Шахтера" должно хватить с головой чтобы перебить этот "Ингулец".
"Самые сложные матчи в этой части сезона - те, что вы играете после международной встречи, в Лиге чемпионов, и перед перерывом на поединки национальных сборных. Они более сложные ментально. Мы играли довольно неплохо в первом тайме: немало владели мячом, доминировали, хотя и не создавали много моментов. А потом одного момента сопернику оказалось достаточно для того, чтобы забить.
У нас был и впереди будет тяжелый график. Проводим много матчей, немало путешествуем и не имеем достаточно времени для восстановления. Но это не оправдание - такая ситуация", - рассказал коуч "горняков" после победы над "Зарей" в последнем туре УПЛ.
Ориентировочный состав "Шахтера": учитывая обстоятельства, ожидаем тотальную ротацию от боснийского специалиста.
"Ингулец": последние новости
У "Ингульца" ситуация противоположная. Стоп, не спешите делать преждевременные выводы. Только в определенном контексте. Футболисты "Ингульца" имели больше времени на отдых и заполнили этот перерыв матчем против одного из лидеров - "Александрии" Руслана Ротаня. В итоге, команда Василия Кобина совершенно неожиданно для всех вышла победителем из этого противостояния и разнесла "горожан" со счетом 4:0! Вот вам и товарищеские игры...
А перед самой паузой "Ингулец" был максимально близок к тому, чтобы оформить свою первую официальную победу в этой кампании. Тем не менее, помешал просто монументальный титан - голкипер "Левого Берега" Максим Механив. По игре футболисты Кобина однозначно перебегали и превосходили "аистов".
Не отмечать определенный локальный прогресс "Ингульца" точно нельзя. Не все так катастрофически безнадежно, это точно. Вот даже президент клуба публично заявил о доверии 39-летнему специалисту. И на фоне этого пошли даже определенные трансферные сплетни - в частности, накануне матча в СМИ появилась информация, что представитель поселка Петрово может подписать воспитанников киевского "Динамо" и львовских "Карпат" (как сообщается - Бенедюка и Скорохода).
"Когда Кобин пришел и сказал, что есть вопросы к ключевым игрокам Ингульца, я сказал: "У меня есть единственный человек, к которому нет вопросов - к тебе". Я вижу игру, перспективу, думаю, что результат придет. Кредит доверия к Василию Васильевичу очень большой", - заявил президент "Ингульца" Александр Поворознюк.
С другой стороны, на бумаге "Ингулец" - все еще последний, и отстает от зоны переходных матчей на три балла... И вряд ли ситуация в турнирной таблице как-то улучшится после поединка с донецким "Шахтером". К сожалению. Давайте будем откровенны.
"Трудно сейчас делать какой-то анализ. Действительно мы играли достаточно неплохо, мы создали моменты. Нам не хватает забитых мячей. У нас было много стандартных положений, у нас были хорошие атаки, где мы проникали в завершающую треть поля, но там не смогли найти последнюю передачу или завершающий удар", - рассказал Кобин после "нулей" с "Левым Берегом".
Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук, Белоцерковец, Виливальд, Шершень, Малыш, Мысык, Пятов, Волохатый, Сад, Могильный, Кисленко.
"Шахтер" - "Ингулец" . Личные встречи
Тотальное статистическое преимущество донецкой команды. Более того, представителю поселка Петрово еще ни разу не удалось не то, чтобы обыграть "Шахтер", а даже отобрать очки в очных спаррингах. У "горняков" 6 побед в рамках УПЛ и один триумф в национальном Кубке. За эти все встречи футболисты "Ингульца" лишь однажды сумели расписаться в воротах дончан.
Статистика очных поединков:
"Шахтер" - "Ингулец" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
По состоянию на начало 14-го тура чемпионата Украины имеем следующую картину в турнирной таблице: "Шахтер" идет третьим среди лидеров, "Ингулец" - последний... В активе "горняков" 26 зачетных баллов, в свою очередь у команды Василия Кобина - всего 6. Грандиозный классовый разрыв.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|12
|10
|2
|0
|29-9
|32
|2
|ФК Александрия
|12
|10
|2
|0
|21-7
|32
|3
|Шахтер
|12
|8
|2
|2
|31-12
|26
|4
|Полесье
|12
|6
|4
|2
|20-10
|22
|5
|Кривбасс
|12
|5
|4
|3
|13-11
|19
|6
|ЛНЗ
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|7
|Карпаты
|13
|5
|3
|5
|15-17
|18
|8
|Верес
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|9
|Рух
|12
|3
|6
|3
|16-9
|15
|10
|Заря
|13
|5
|0
|8
|13-17
|15
|11
|Колос
|13
|2
|7
|4
|8-10
|13
|12
|Ворскла
|13
|3
|4
|6
|12-18
|13
|13
|Черноморец
|13
|3
|3
|7
|8-14
|12
|14
|Левый Берег
|13
|2
|3
|8
|4-17
|9
|15
|Оболонь
|13
|2
|3
|8
|6-26
|9
|16
|Ингулец
|13
|0
|6
|7
|9-23
|6
"Шахтер" - "Ингулец" . Ставка и коэффициенты
"Шахтер" - "Ингулец" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Разгромная победа "горняков". Нужно ли здесь что-то комментировать..? Стоит только взглянуть на коэффициенты от букмекеров, точнее на их "размер". Язык фактов: нас ожидает встреча действующего чемпиона и тотального аутсайдера. Чтобы выгрызть очки в этом противостоянии банде Кобина нужно выложиться на все 200% и сотворить настоящее чудо.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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