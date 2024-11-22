Ворскла - ЛНЗ. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 23.11.2024

Украинская Премьер-лига 2024/25, четырнадцатый тур

23 ноября 2024. Полтава, "Ворскла им. Бутовского"

"Ворскла" 13:00 "ЛНЗ"

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Текстовая трансляция – UA-Футбол

В прошлом туре "Ворскла" добыла впервые три очка с августа, прервав серию из десять матчей без побед. Команда Юрия Максимова попытается развить свой успех в матче с "ЛНЗ", которому надо реабилитироваться после поражения от "Оболони".

Новости Ворсклы

"Ворскла" отправилась на международную паузу с хорошим настроением. Победа над "Черноморцем" была крайне важна как для команды в целом, так и Юрия Максимова. Три очка в игре против одесского клуба в определенном смысле сняли немного давления и напряжения с "Ворсклы" и позволило Максимову в более спокойном и взвешенном настроении поработать с командой во время паузы.

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Максимов признает, что у него еще много работы, возможно в 2024 году команда еще не будет играть в соответствии с видением своего нового-старого тренера, и уже после зимы мы увидим действительно "Ворсклу" Максимова.

А пока 55-летний тренер довольно объективно оценивает игру команды: "Боремся за выживание, поэтому игра за шесть очков была. Ребята старались. С "Вересом" и "Колосом" везения не было, а сегодня фарт где-то вернулся. Благодарность ребятам. Боялся, чтобы не пропустили в конце, когда сели на свою половину поля. В первом тайме у нас даже ударов не было, все хотели завести мяч в ворота. Мы же не в хоккей играем. С "Колосом" – два удара, ноль ударов в створ", – сказал Максимов после игры с "Черноморцем".

Новости ЛНЗ

"ЛНЗ" находится в процессе становления. Летом команда из Черкасс ощутимо сменила состав, а также и главного тренера. У "ЛНЗ" есть свой план и своя стратегия, в рамках которой события одного-двух-трех месяцев могут иметь меньшее значение в общей картине.

Отсюда и непонимание руководством клуба последних слухов в прессе относительно возможного увольнения главного тренера Андреса Карраско, и поисков ему замены. В "ЛНЗ" уверяют, что ни о каких изменениях не может быть и речи.

Конечно, если бы "ЛНЗ" был бы более стабильным в своих результатах, таких разговоров было бы меньше. Например, команда может выиграть у "Зари", а затем, показав слабую игру, проиграть на своем поле "Оболони", как это было в прошлом туре.

Тем не менее Карраско все же увидел определенные позитивы в действиях своей команды в поединке с "Оболонью": "Это была одна из тех игр, когда мы сделали все, но не получили за это вознаграждение. Мы держали мяч, постоянно были на половине поля соперника, но не смогли забить, потому что соперник работал очень тяжело и очень хорошо".

Статистика команд, цифры и факты

"ЛНЗ" забивает на выезде в УПЛ в последних пяти матчах (шесть голов), но пропускает – в последних 12 (18 голов).

"Ворскла" не забивает на своем поле в чемпионате Украины на протяжении 201 минуты.

"ЛНЗ" еще ни разу в сезоне УПЛ 2024/25 не проигрывал в двух матчах подряд.

В трех из четырех последних матчах с участием "Ворсклы" команды забивали на двоих один мяч за 90 минут.

"Ворскла" на своем поле добыла четыре очка в четырех матчах, "ЛНЗ" на выезде – пять очков в шести матчах.

Последние матчи Ворсклы и ЛНЗ

Ворскла

08.11 "Черноморец" 1:0 (УПЛ)

03.11 "Колос" 0:1 (УПЛ)

30.10 "Динамо" Киев 1:2 (Кубок Украины)

27.10 "Верес" 2:2 (УПЛ)

19.10 "Александрия" 0:1 (УПЛ)

ЛНЗ

09.11 "Оболонь" 0:1 (УПЛ)

04.11 "Заря" 2:1 (УПЛ)

30.10 "Виктория" 2:2, пен. 1:3 (Кубок Украины)

26.10 "Кривбасс" 1:3 (УПЛ)

20.10 "Ингулец" 2:0 (УПЛ)

Турнирная таблица УПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 12 10 2 0 29-9 32 2 ФК Александрия 12 10 2 0 21-7 32 3 Шахтер 12 8 2 2 31-12 26 4 Полесье 12 6 4 2 20-10 22 5 Кривбасс 12 5 4 3 13-11 19 6 ЛНЗ 13 5 3 5 15-18 18 7 Карпаты 13 5 3 5 15-17 18 8 Верес 13 3 6 4 14-16 15 9 Рух 12 3 6 3 16-9 15 10 Заря 13 5 0 8 13-17 15 11 Колос 13 2 7 4 8-10 13 12 Ворскла 13 3 4 6 12-18 13 13 Черноморец 13 3 3 7 8-14 12 14 Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9 15 Оболонь 13 2 3 8 6-26 9 16 Ингулец 13 0 6 7 9-23 6

Личные встречи

Команды встречались дважды – на своем поле в прошлом сезоне "Ворскла" поделила очки с "ЛНЗ" (0:0), а в Черкассах победил "ЛНЗ" (1:0).

Ставки и Коэффициенты на матч Ворскла – ЛНЗ

Прогноз на матч Ворскла – ЛНЗ от UA-Football

"Ворскла" не совсем удачно играет на своем поле, а "ЛНЗ" – в гостях. Каждая из команд пропустила в УПЛ 18 голов, однако у "ЛНЗ" больше забитых (15 против 12 у "Ворсклы"). Это игра в которой сложно отдать предпочтение одной из команд, поэтому ничья кажется вероятным вариантом. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.