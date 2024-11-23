Оболонь - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024

После паузы на матчи с борных родной чемпионат возвращается. В рамках 14-го тура УПЛ "Оболонь" будет принимать "Кривбасс".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Пивовары" никак не могут избавиться от статуса борца за выживание, однако в последних двух матчах команда брала очки. А вот у криворожцев, которые перед стартом сезона считались опытным борцом за еврокубки, дела идут не столь гладко. Вернее, очень нестабильно.

Что ж, пробуем разобраться, с чем команды подходят к очному поединку.

"Оболонь" (Киев) – "Кривбасс" (Кривой Рог)

VBET Лига. 14-й тур

24 ноября, Киев, стадион "Оболонь Арена", 13:00

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

"Оболонь", последние новости:

В прошлом туре "Оболонь" сотворила небольшую сенсацию, обыграв на выезде ЛНЗ 1:0. И дело не только в счета, а и в качестве игры, которую показали "пивовары". Можно смело говорить, что в том матче киевляне выглядели вполне уверенно и победили вполне по делу. Правда, было это уже довольно давно, аж две недели назад.

Паузу на матчи сборных "Оболонь" заполнила домашним спаррингом с "Черноморцем". Матч проходил в немного странном формате 4 тайм а по 35 минут и закончился разгромным поражением "пивоваров" 1:5.

Впрочем, спарринг есть спарринг, и поражение в нем вряд ли подпортило настроение команды после победы над ЛНЗ, о чем и заявил главный тренер команды Сергей Шищенко.

"У нас были выходные, наслаждались победой над ЛНЗ, это очень важная победа и очень важно, чтобы игроки отдохнули. Мы собрались, тренировались на нашей базе два дня, затем сыграли спарринг и уже с понедельника будем готовиться к "Кривбассу", уже такой недельный цикл у нас будет. Поэтому все идет по плану, как и должно быть, - сказал коуч "Оболони".

В целом же, у команды все стабильно и учитывая удачный игровой отрезок, можно сказать, что хорошо. К матчу с "Кривбассом" "Оболонь" подходит без особых проблем и с хорошим настроением.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо, Витенчук, Близниченко, Черненко, Слободян, Мединский, Суханов

"Кривбасс", последние новости:

"Кривбасс" не выигрывает уже в трех матчах подряд (включая кубковый) и поединок с "Оболонью", хоть и выездной – отличная возможность поправить эту ситуацию.

В паузе на матчи сборных криворожцы обошлись без спаррингов. Команда отдохнула (кроме некоторых игроков, которые разъехались по различным сборным) и целенаправленно готовилась к поединку с "пивоварами".

В образовавшейся паузе клуб провел благотворительный мат ч в котором сборная "Кривбасса" сыграла с болельщиками, и благодаря которому было собрано около 75 000 гривен.

Еще из околофутбольных новостей – "Кривбасс" поддержал инициативу встречи представителей клубов УПЛ с главой арбитров УАФ Екатериной Монзуль и консультантом по арбитражу УАФ Николой Риццоли "для прямого и открытого диалога по качеству арбитража футбольных матчей и открытости Комитета".

Возвращаясь непосредственно к футболу, стоить отметить возвращение после травмы Дибанго. Иван уже был в запасе на "Колос", но на поле так и не появился. Впрочем, по прошествии двух недель можно предположить, что на "Оболонь" защитник уже будет готов.

Также вернулся в общую группу Хомченовский, но Дмитрию, как кажется, еще нужно набрать форму.

Кто точно не сыграет в матче с "пивоврами", так это Джихад Бизимана, который дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Дибанго, Драмбаев, Романчук, Понедельник, Илич, Твердохлеб, Аморозо, Микитишин, Задерака, Соса

Турнирная таблица

"Оболонь" в последних двух матчах УПЛ взяла 4 очка, но это пока не позволяет команде выйти из зоны прямого вылета. У "пивоваров" 15-е место в таблице и 9 очков. Впрочем, можно смело говорить, что команда Шищенко сейчас на ходу и в матче с "Кривбассом" точно будет рассчитывать взять очки.

"Кривбасс" в чемпионате не выигрывает уже два матча. Криворожцы немного откатились в таблице и сейчас занимают 6-е место с 19 очками. Впрочем, говорить о кризисе еще рано. Тем не менее, если бороться за зону еврокубков, побеждать соперников ранга "Оболони" просто необходимо.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 12 10 2 0 29-9 32 2 ФК Александрия 12 10 2 0 21-7 32 3 Шахтер 12 8 2 2 31-12 26 4 Полесье 12 6 4 2 20-10 22 5 Карпаты 14 6 3 5 16-17 21 6 Кривбасс 12 5 4 3 13-11 19 7 ЛНЗ 13 5 3 5 15-18 18 8 Верес 13 3 6 4 14-16 15 9 Рух 12 3 6 3 16-9 15 10 Заря 13 5 0 8 13-17 15 11 Колос 14 2 7 5 8-11 13 12 Ворскла 13 3 4 6 12-18 13 13 Черноморец 13 3 3 7 8-14 12 14 Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9 15 Оболонь 13 2 3 8 6-26 9 16 Ингулец 13 0 6 7 9-23 6

Последние матчи

В шести последних матчах у "Оболони" 1 победа, 1 ничья и 4 поражения, разницей мячей 3:9.

"Черноморец" – "Оболонь" 1:0

"Оболонь" – "Динамо" 1:5

"Карпаты" – "Оболонь" 1:0

"Верес" – "Оболонь" 2:1

"Оболонь" – "Верес" 0:0

ЛНЗ – "Оболонь" 0:1

"Кривбасс" в последних шести матчах одержал 2 победы, 2 матча сыграл вничью и 2 поединка проиграл с разницей мячей 8:7.

"Динамо" – "Кривбасс" 2:1

"Заря" – "Кривбасс" 0:1

"Кривбасс" – ЛНЗ 3:1

"Полесье" - "Кривбасс" 2:1

"Кривбасс" - "Рух" 1:1

"Колос" – "Кривбасс" 1:1

Всего между собой команды сыграли 3 матча: две ничьи и одна победа "Кривбасса", разница мячей 0:1.

В УПЛ сыграно 2 матча: ничья и победа "Кривбасса", разница мячей 0:1.

На поле Оболони - 2 матча: +0=2-0, мячи 0-0

Последний матч на поле Оболони - 28.08.2023, "Оболонь" - "Кривбасс" 0:0

"Кривбасс" может в гостях в 90-й раз сыграть вничью в УПЛ

"Оболонь" может потерпеть 10 домашнее поражение в УПЛ.

Беспроигрышная серия "Кривбасса" в УПЛ продолжается 4 игры: 2 победы и 2 ничьи.

"Оболонь" не пропускает голов в чемпионате в течение 260 минут.

Голевая гостевая серия "Кривбасса" в УПЛ продолжается 5 игр – 6 забитых голов.

"Оболонь" на своем поле не побеждает в 2-х матчах УПЛ: ничья и поражение.

10-й гол в УПЛ может забить Егор Твердохлеб ("Кривбасс").

10-й домашний матч разных клубов Сергея Шищенко в УПЛ.

Юрий Вернидуб во главе разных клубов может в гостях в 40-й раз сыграть вничью в УПЛ.

"Оболонь" – "Кривбасс": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Оболонь" – "Кривбасс" от UA-Футбол

Букмекеры видят "рабочим" фаворитом матча "Кривбасс". И несмотря на серии команд, это вполне оправданно. У криоврожцев просто более сильный и сбалансированный состав.

Если не брать исход, интересным выглядит вариант нижнего тотала. Команды в матчах между собой катастрофически мало забивают. А еще и на уже подмерзшем поле "Оболонь Арены".

Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2.5 за 1.59.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.