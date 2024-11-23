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Оболонь - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024
Зимний матч в Киеве
fckryvbas.com
После паузы на матчи с борных родной чемпионат возвращается. В рамках 14-го тура УПЛ "Оболонь" будет принимать "Кривбасс".
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"Пивовары" никак не могут избавиться от статуса борца за выживание, однако в последних двух матчах команда брала очки. А вот у криворожцев, которые перед стартом сезона считались опытным борцом за еврокубки, дела идут не столь гладко. Вернее, очень нестабильно.
Что ж, пробуем разобраться, с чем команды подходят к очному поединку.
"Оболонь" (Киев) – "Кривбасс" (Кривой Рог)
VBET Лига. 14-й тур
24 ноября, Киев, стадион "Оболонь Арена", 13:00
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
"Оболонь", последние новости:
В прошлом туре "Оболонь" сотворила небольшую сенсацию, обыграв на выезде ЛНЗ 1:0. И дело не только в счета, а и в качестве игры, которую показали "пивовары". Можно смело говорить, что в том матче киевляне выглядели вполне уверенно и победили вполне по делу. Правда, было это уже довольно давно, аж две недели назад.
Паузу на матчи сборных "Оболонь" заполнила домашним спаррингом с "Черноморцем". Матч проходил в немного странном формате 4 тайм а по 35 минут и закончился разгромным поражением "пивоваров" 1:5.
Впрочем, спарринг есть спарринг, и поражение в нем вряд ли подпортило настроение команды после победы над ЛНЗ, о чем и заявил главный тренер команды Сергей Шищенко.
"У нас были выходные, наслаждались победой над ЛНЗ, это очень важная победа и очень важно, чтобы игроки отдохнули. Мы собрались, тренировались на нашей базе два дня, затем сыграли спарринг и уже с понедельника будем готовиться к "Кривбассу", уже такой недельный цикл у нас будет. Поэтому все идет по плану, как и должно быть, - сказал коуч "Оболони".
В целом же, у команды все стабильно и учитывая удачный игровой отрезок, можно сказать, что хорошо. К матчу с "Кривбассом" "Оболонь" подходит без особых проблем и с хорошим настроением.
Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо, Витенчук, Близниченко, Черненко, Слободян, Мединский, Суханов
"Кривбасс", последние новости:
"Кривбасс" не выигрывает уже в трех матчах подряд (включая кубковый) и поединок с "Оболонью", хоть и выездной – отличная возможность поправить эту ситуацию.
В паузе на матчи сборных криворожцы обошлись без спаррингов. Команда отдохнула (кроме некоторых игроков, которые разъехались по различным сборным) и целенаправленно готовилась к поединку с "пивоварами".
В образовавшейся паузе клуб провел благотворительный мат ч в котором сборная "Кривбасса" сыграла с болельщиками, и благодаря которому было собрано около 75 000 гривен.
Еще из околофутбольных новостей – "Кривбасс" поддержал инициативу встречи представителей клубов УПЛ с главой арбитров УАФ Екатериной Монзуль и консультантом по арбитражу УАФ Николой Риццоли "для прямого и открытого диалога по качеству арбитража футбольных матчей и открытости Комитета".
Возвращаясь непосредственно к футболу, стоить отметить возвращение после травмы Дибанго. Иван уже был в запасе на "Колос", но на поле так и не появился. Впрочем, по прошествии двух недель можно предположить, что на "Оболонь" защитник уже будет готов.
Также вернулся в общую группу Хомченовский, но Дмитрию, как кажется, еще нужно набрать форму.
Кто точно не сыграет в матче с "пивоврами", так это Джихад Бизимана, который дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Дибанго, Драмбаев, Романчук, Понедельник, Илич, Твердохлеб, Аморозо, Микитишин, Задерака, Соса
Турнирная таблица
"Оболонь" в последних двух матчах УПЛ взяла 4 очка, но это пока не позволяет команде выйти из зоны прямого вылета. У "пивоваров" 15-е место в таблице и 9 очков. Впрочем, можно смело говорить, что команда Шищенко сейчас на ходу и в матче с "Кривбассом" точно будет рассчитывать взять очки.
"Кривбасс" в чемпионате не выигрывает уже два матча. Криворожцы немного откатились в таблице и сейчас занимают 6-е место с 19 очками. Впрочем, говорить о кризисе еще рано. Тем не менее, если бороться за зону еврокубков, побеждать соперников ранга "Оболони" просто необходимо.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|12
|10
|2
|0
|29-9
|32
|2
|ФК Александрия
|12
|10
|2
|0
|21-7
|32
|3
|Шахтер
|12
|8
|2
|2
|31-12
|26
|4
|Полесье
|12
|6
|4
|2
|20-10
|22
|5
|Карпаты
|14
|6
|3
|5
|16-17
|21
|6
|Кривбасс
|12
|5
|4
|3
|13-11
|19
|7
|ЛНЗ
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|8
|Верес
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|9
|Рух
|12
|3
|6
|3
|16-9
|15
|10
|Заря
|13
|5
|0
|8
|13-17
|15
|11
|Колос
|14
|2
|7
|5
|8-11
|13
|12
|Ворскла
|13
|3
|4
|6
|12-18
|13
|13
|Черноморец
|13
|3
|3
|7
|8-14
|12
|14
|Левый Берег
|13
|2
|3
|8
|4-17
|9
|15
|Оболонь
|13
|2
|3
|8
|6-26
|9
|16
|Ингулец
|13
|0
|6
|7
|9-23
|6
Последние матчи
В шести последних матчах у "Оболони" 1 победа, 1 ничья и 4 поражения, разницей мячей 3:9.
- "Черноморец" – "Оболонь" 1:0
- "Оболонь" – "Динамо" 1:5
- "Карпаты" – "Оболонь" 1:0
- "Верес" – "Оболонь" 2:1
- "Оболонь" – "Верес" 0:0
- ЛНЗ – "Оболонь" 0:1
"Кривбасс" в последних шести матчах одержал 2 победы, 2 матча сыграл вничью и 2 поединка проиграл с разницей мячей 8:7.
- "Динамо" – "Кривбасс" 2:1
- "Заря" – "Кривбасс" 0:1
- "Кривбасс" – ЛНЗ 3:1
- "Полесье" - "Кривбасс" 2:1
- "Кривбасс" - "Рух" 1:1
- "Колос" – "Кривбасс" 1:1
Всего между собой команды сыграли 3 матча: две ничьи и одна победа "Кривбасса", разница мячей 0:1.
В УПЛ сыграно 2 матча: ничья и победа "Кривбасса", разница мячей 0:1.
На поле Оболони - 2 матча: +0=2-0, мячи 0-0
Последний матч на поле Оболони - 28.08.2023, "Оболонь" - "Кривбасс" 0:0
"Кривбасс" может в гостях в 90-й раз сыграть вничью в УПЛ
"Оболонь" может потерпеть 10 домашнее поражение в УПЛ.
Беспроигрышная серия "Кривбасса" в УПЛ продолжается 4 игры: 2 победы и 2 ничьи.
"Оболонь" не пропускает голов в чемпионате в течение 260 минут.
Голевая гостевая серия "Кривбасса" в УПЛ продолжается 5 игр – 6 забитых голов.
"Оболонь" на своем поле не побеждает в 2-х матчах УПЛ: ничья и поражение.
10-й гол в УПЛ может забить Егор Твердохлеб ("Кривбасс").
10-й домашний матч разных клубов Сергея Шищенко в УПЛ.
Юрий Вернидуб во главе разных клубов может в гостях в 40-й раз сыграть вничью в УПЛ.
"Оболонь" – "Кривбасс": ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Оболонь" – "Кривбасс" от UA-Футбол
Букмекеры видят "рабочим" фаворитом матча "Кривбасс". И несмотря на серии команд, это вполне оправданно. У криоврожцев просто более сильный и сбалансированный состав.
Если не брать исход, интересным выглядит вариант нижнего тотала. Команды в матчах между собой катастрофически мало забивают. А еще и на уже подмерзшем поле "Оболонь Арены".
Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2.5 за 1.59.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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