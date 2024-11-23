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Рух - Левый Берег - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024
Рух - Левый Берег - Левый Берег. Прогноз и анонс матча ⋉ 24.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
fcrukh.com
Воскресный игровой день в родной УПЛ очным поединком закроют представители нижней части турнирной таблицы. Да-да, именно нижней. Речь идет об очной встрече подопечных Виталия Пономарева и команды Виталия Первака.
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- "Рух" 18:00 "Левый Берег"
- "Рух": последние новости
- "Левый Берег": последние новости
- "Рух" - "Левый Берег" . Личные встречи
- "Рух" - "Левый Берег" . Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Рух" - "Левый Берег" . Ставка и коэффициенты
- "Рух" - "Левый Берег" . Прогноз на матч от UA-Футбол
14-й тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 24-е ноября
Львов, "Арена Львов"
Арбитр: Шурман Денис
"Рух" 18:00 "Левый Берег"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Рух": последние новости
Львовяне по ходу осенней части ощутимо просели. Не сказать, что команда Виталия Пономарева не бежит или не хочет, однако результаты "черно-желтых" откровенно огорчают их болельщиков - лишь один триумф с начала осени. Конечно, речь идет о трех очках в первом львовском дерби против "Карпат" Владислава Лупашко.
А уже декабрь на пороге. Назвать конкретную причину этого спада невероятно трудно. Эпизодами футболистам "Руха" очень не хватает реализации и точности в завершающей стадии, а периодами львовянам банально не хватает оригинальных идей. Складывается четкое ощущение, что соперники просто уже на память знают, как будет играть молодая банда Пономарева.
Вот и в предыдущем туре украинского первенства, перед самым перерывом на матчи сборных, "Рух" в гостях неожиданно проиграл ровенскому "Вересу" (0:2). И этот результат точно не был случайностью - "волки" Олега Шандрука по делу переиграли гостей из Львова.
Тенденция действительно очень странная. "Рух" - точно не является безнадежным, это факт. Взять только во внимание ничьи с криворожским "Кривбассом", киевским "Динамо" и "Александрией" из одноименного города. Особенно, в этом контексте противостояние с командой СаШо - футболисты "Руха" грамотно сдерживали столичный коллектив и точно не проседали по общему уровню.
Поэтому, пока можем констатировать, что в рядах львовян что-то сломалось. То ли проблемы с микроклиматом, то ли все-таки затяжной, но "временный" кризис. В любом случае матч с аутсайдером в лице "Левого Берега" расставит все точки над "і".
"Левый Берег" является примером того, что сейчас в УПЛ нет простых соперников. Этот клуб недавно отобрал очки у "Полесья" и "Колоса", качественно противостоял "Шахтеру". "Левый Берег" - очень закрытая команда, которая строит свою игру от обороны. Нам будет непросто преодолевать эту насыщенную защиту. Также "Левый Берег" проводит качественные контратаки. Мы готовимся к серьезному матчу и изучаем игру нашего соперника", - рассказал наставник "Руха" перед противостоянием с "аистами".
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Слюбик, Холод, Роман, Сыч, Пидгурский, Пастух, Федор, Квасница, Карабин, Климчук.
"Левый Берег": последние новости
Если честно, то у "аистов" все очень туманно. Максимально, так будет точнее. Безголевая серия киевлян на поприще УПЛ уже длится более 12 часов игрового времени. И это катастрофа и моральная яма, которая чрезвычайно тяготит футболистов Виталия Первака. Последний раз "Левый Берег" забивал в украинском чемпионате еще в первый день сентября. А уже зима стучится в дверь.
В предыдущем туре "аисты" встречались с таким же аутсайдером, как и они сами. И откровенно говоря, "Ингулец" Василия Кобина однозначно переиграл подопечных Первака. Если бы не монументальный Максим Механив и его невероятные перформансы на линии ворот, представитель поселка Петрово забрал бы три балла.
"Левому Берегу" и его тренерскому штабу нужно немедленно вносить какие-то коррективы. Иначе только на одной "сухости" далеко не уедешь. Одного лишь этого аспекта недостаточно даже для попадания в зону "стыков". Харьковский "Металлист 1925" из прошлой кампании не даст соврать. А там были даже и голы!
Даже против довольно кризисного "Руха" забрать очки будет чрезвычайно сложно.
Стоит также вспомнить недавнюю товарищескую игру с житомирским "Полесьем" во время перерыва на поединки сборных. "Аисты" поразили ворота "волков", однако в итоге уступили со счетом 1:2.
"Во время матча с "Полесьем" были как положительные моменты, так и отрицательные. То, что мы забили, уже хорошо. Только в таких матчах имеем возможность экспериментировать с составом. У нас есть время подготовиться к матчу с "Рухом", но пока не могу сказать как мы будем играть. Все будет зависеть от подготовки футболистов, как физической, так и психологической.
Во время подготовки к матчу с "Рухом" изменились погодные условия и как следствие - время тренировок. Три дня отдохнули, потом ребята четыре дня подряд получали максимальную нагрузку под контролем. Поэтому считаю, что все идет по плану", - поделился мыслями Виталия Первак.
Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Астахов, Якимов, Семенов, Сидней, Войцеховский, Косовский, Галас, Приходько, Иван Когут, Сухоручко.
"Рух" - "Левый Берег" . Личные встречи
Закономерно, что это лишь первая официальная встреча этих коллективов. Товарищеских матчей команды тоже не проводили.
"Рух" - "Левый Берег" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Многих это может шокировать, именно в контексте "Руха", но мы на данный момент имеем дело с представителем нижней турнирной таблицы. Тем не менее, конечно, у банды Пономарева есть еще матчи в запасе. Относительно "Левого Берега", то здесь все максимально понятно - роль аутсайдера.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|13
|11
|2
|0
|32-10
|35
|2
|ФК Александрия
|12
|10
|2
|0
|21-7
|32
|3
|Шахтер
|12
|8
|2
|2
|31-12
|26
|4
|Полесье
|12
|6
|4
|2
|20-10
|22
|5
|Карпаты
|14
|6
|3
|5
|16-17
|21
|6
|Кривбасс
|12
|5
|4
|3
|13-11
|19
|7
|ЛНЗ
|14
|5
|3
|6
|15-20
|18
|8
|Ворскла
|14
|4
|4
|6
|14-18
|16
|9
|Верес
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|10
|Рух
|12
|3
|6
|3
|16-9
|15
|11
|Заря
|13
|5
|0
|8
|13-17
|15
|12
|Колос
|14
|2
|7
|5
|8-11
|13
|13
|Черноморец
|14
|3
|3
|8
|9-17
|12
|14
|Левый Берег
|13
|2
|3
|8
|4-17
|9
|15
|Оболонь
|13
|2
|3
|8
|6-26
|9
|16
|Ингулец
|13
|0
|6
|7
|9-23
|6
"Рух" - "Левый Берег" . Ставка и коэффициенты
"Рух" - "Левый Берег" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа хозяев - 2:0. Львовянам пора уже выходить из этой безыдейной серии и прерывать эту тенденцию. Букмекеры также считают явным фаворитом этой пары именно команду Пономарева.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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