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Рух - Левый Берег - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024

Украина

Рух - Левый Берег - Левый Берег. Прогноз и анонс матча ⋉ 24.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Рух - Левый Берег - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024

fcrukh.com

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Воскресный игровой день в родной УПЛ очным поединком закроют представители нижней части турнирной таблицы. Да-да, именно нижней. Речь идет об очной встрече подопечных Виталия Пономарева и команды Виталия Первака.

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СОДЕРЖАНИЕ

14-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 24-е ноября

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Шурман Денис

Рух "Рух" 18:00 "Левый Берег" Лівий Берег

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

Рух "Рух": последние новости

Львовяне по ходу осенней части ощутимо просели. Не сказать, что команда Виталия Пономарева не бежит или не хочет, однако результаты "черно-желтых" откровенно огорчают их болельщиков - лишь один триумф с начала осени. Конечно, речь идет о трех очках в первом львовском дерби против "Карпат" Владислава Лупашко.

А уже декабрь на пороге. Назвать конкретную причину этого спада невероятно трудно. Эпизодами футболистам "Руха" очень не хватает реализации и точности в завершающей стадии, а периодами львовянам банально не хватает оригинальных идей. Складывается четкое ощущение, что соперники просто уже на память знают, как будет играть молодая банда Пономарева.

Вот и в предыдущем туре украинского первенства, перед самым перерывом на матчи сборных, "Рух" в гостях неожиданно проиграл ровенскому "Вересу" (0:2). И этот результат точно не был случайностью - "волки" Олега Шандрука по делу переиграли гостей из Львова.

Тенденция действительно очень странная. "Рух" - точно не является безнадежным, это факт. Взять только во внимание ничьи с криворожским "Кривбассом", киевским "Динамо" и "Александрией" из одноименного города. Особенно, в этом контексте противостояние с командой СаШо - футболисты "Руха" грамотно сдерживали столичный коллектив и точно не проседали по общему уровню.

Поэтому, пока можем констатировать, что в рядах львовян что-то сломалось. То ли проблемы с микроклиматом, то ли все-таки затяжной, но "временный" кризис. В любом случае матч с аутсайдером в лице "Левого Берега" расставит все точки над "і".

"Левый Берег" является примером того, что сейчас в УПЛ нет простых соперников. Этот клуб недавно отобрал очки у "Полесья" и "Колоса", качественно противостоял "Шахтеру". "Левый Берег" - очень закрытая команда, которая строит свою игру от обороны. Нам будет непросто преодолевать эту насыщенную защиту. Также "Левый Берег" проводит качественные контратаки. Мы готовимся к серьезному матчу и изучаем игру нашего соперника", - рассказал наставник "Руха" перед противостоянием с "аистами".

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Слюбик, Холод, Роман, Сыч, Пидгурский, Пастух, Федор, Квасница, Карабин, Климчук.

Лівий Берег "Левый Берег": последние новости

Если честно, то у "аистов" все очень туманно. Максимально, так будет точнее. Безголевая серия киевлян на поприще УПЛ уже длится более 12 часов игрового времени. И это катастрофа и моральная яма, которая чрезвычайно тяготит футболистов Виталия Первака. Последний раз "Левый Берег" забивал в украинском чемпионате еще в первый день сентября. А уже зима стучится в дверь.

В предыдущем туре "аисты" встречались с таким же аутсайдером, как и они сами. И откровенно говоря, "Ингулец" Василия Кобина однозначно переиграл подопечных Первака. Если бы не монументальный Максим Механив и его невероятные перформансы на линии ворот, представитель поселка Петрово забрал бы три балла.

"Левому Берегу" и его тренерскому штабу нужно немедленно вносить какие-то коррективы. Иначе только на одной "сухости" далеко не уедешь. Одного лишь этого аспекта недостаточно даже для попадания в зону "стыков". Харьковский "Металлист 1925" из прошлой кампании не даст соврать. А там были даже и голы!

Даже против довольно кризисного "Руха" забрать очки будет чрезвычайно сложно.

Стоит также вспомнить недавнюю товарищескую игру с житомирским "Полесьем" во время перерыва на поединки сборных. "Аисты" поразили ворота "волков", однако в итоге уступили со счетом 1:2.

"Во время матча с "Полесьем" были как положительные моменты, так и отрицательные. То, что мы забили, уже хорошо. Только в таких матчах имеем возможность экспериментировать с составом. У нас есть время подготовиться к матчу с "Рухом", но пока не могу сказать как мы будем играть. Все будет зависеть от подготовки футболистов, как физической, так и психологической.

Во время подготовки к матчу с "Рухом" изменились погодные условия и как следствие - время тренировок. Три дня отдохнули, потом ребята четыре дня подряд получали максимальную нагрузку под контролем. Поэтому считаю, что все идет по плану", - поделился мыслями Виталия Первак.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Астахов, Якимов, Семенов, Сидней, Войцеховский, Косовский, Галас, Приходько, Иван Когут, Сухоручко.

Рух"Рух" - "Левый Берег" Лівий Берег. Личные встречи

Закономерно, что это лишь первая официальная встреча этих коллективов. Товарищеских матчей команды тоже не проводили.

Рух "Рух" - "Левый Берег" Лівий Берег. Последние официальные матчи

Рух "Рух":

Рух - Левый Берег - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 10

Лівий Берег "Левый Берег":

Рух - Левый Берег - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 12

Турнирное положение команд

Многих это может шокировать, именно в контексте "Руха", но мы на данный момент имеем дело с представителем нижней турнирной таблицы. Тем не менее, конечно, у банды Пономарева есть еще матчи в запасе. Относительно "Левого Берега", то здесь все максимально понятно - роль аутсайдера.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 13 11 2 0 32-10 35
2 ФК Александрия ФК Александрия 12 10 2 0 21-7 32
3 Шахтер Шахтер 12 8 2 2 31-12 26
4 Полесье Полесье 12 6 4 2 20-10 22
5 Карпаты Карпаты 14 6 3 5 16-17 21
6 Кривбасс Кривбасс 12 5 4 3 13-11 19
7 ЛНЗ ЛНЗ 14 5 3 6 15-20 18
8 Ворскла Ворскла 14 4 4 6 14-18 16
9 Верес Верес 13 3 6 4 14-16 15
10 Рух Рух 12 3 6 3 16-9 15
11 Заря Заря 13 5 0 8 13-17 15
12 Колос Колос 14 2 7 5 8-11 13
13 Черноморец Черноморец 14 3 3 8 9-17 12
14 Левый Берег Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9
15 Оболонь Оболонь 13 2 3 8 6-26 9
16 Ингулец Ингулец 13 0 6 7 9-23 6

Рух "Рух" - "Левый Берег" Лівий Берег. Ставка и коэффициенты

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Рух "Рух" - "Левый Берег" Лівий Берег. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа хозяев - 2:0. Львовянам пора уже выходить из этой безыдейной серии и прерывать эту тенденцию. Букмекеры также считают явным фаворитом этой пары именно команду Пономарева.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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