Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024

Встреча двух команд, которые явно на ходу. "Александрия" выиграла четыре последних матча в УПЛ, и на данный момент является главным конкурентом "Динамо" в борьбе за чемпионский титул. "Верес", в свою очередь, не проиграл ни в одной из последних семи игр, что является огромным достижением для коллектива Олега Шандрука.
Кажется, давние амбициозные планы руководства "Вереса" наконец начали воплощаться в жизнь. После катастрофического начала сезона ровенская команда пришла в себя и не проигрывает уже восемь матчей во всех турнирах (семь - в рамках УПЛ).
Особенно успешны "красно-черные" на домашнем стадионе: за последние два месяца они расписали ничью с "Шахтером" (1:1), минимально обыграли "Зарю" (2:1), а также взяли три очка в поединке с "Рухом" (2:0). Благодаря этой победе "Вересу" даже удалось подняться на восьмое место чемпионата по итогам 13-го тура.
"Лидер чемпионата. Это будет интересное противостояние. Но наша игра вселяет надежду", - сказал после игры с "Рухом" наставник ровенчан Олег Шандрук.
Стоит отметить, что до зимнего перерыва "Вересу" предстоит сыграть с соперниками, ныне находящимися в верхней части турнирной таблицы УПЛ.
Не помогут "народным" в матче с "Александрией" травмированный Василий Гакман, дисквалифицированный Яго Сикейра и покинувший вчера команду Евгений Морозко.
Если у "Вереса" дела идут неплохо, то для "Александрии" просто отлично. После предыдущего тура подопечные Руслана Ротаня установили новый клубный рекорд матчей (17) без поражений в УПЛ. Последний раз "желто-черные" проигрывали еще в апреле этого года.
Стоит также отметить, что завтра "Александрия" впервые сыграет в чемпионате на выезде с конца сентября. Учитывая то, что "Динамо" уже одержало победу в своем поединке, команде из Кировоградской области необходимо вновь набирать три очка, чтобы сравняться в чемпионской гонке.
"Держимся так высоко за счет труда, работы ребят на тренировках, которые слушают тренеров и выполняют все наши требования. Мой комментарий относительно текущих результатов "Александрии" - фантастика!
Мы хотим оставаться наверху, но понимаем, что это трудно. "Александрия" не на том уровне, в том числе и финансовом, как у тех же самых "Шахтера" и "Динамо", есть еще другие клубы, которые финансово сильнее нас", - так объясняет успехи "Александрии" ассистент главного тренера Сергей Кравченко.
Во время международной паузы "Александрия" крупно уступила в спарринге "Ингульцу" со счетом 0:4, но вряд ли этот результат можно воспринимать слишком серьезно в плане оценки нынешнего состояния "желто-черных".