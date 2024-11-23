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Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024

Украина

Верес - Александрия. Прогноз и анонс матча ⋉ 24.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024

ФК Олександрія у Telegram

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча двух команд, которые явно на ходу. "Александрия" выиграла четыре последних матча в УПЛ, и на данный момент является главным конкурентом "Динамо" в борьбе за чемпионский титул. "Верес", в свою очередь, не проиграл ни в одной из последних семи игр, что является огромным достижением для коллектива Олега Шандрука.

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"Верес" - "Александрия" 15:30

VBET Лига. 14-й тур

24 ноября. Ровно. "Авангард"

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Содержание

"Верес": последние новости

Кажется, давние амбициозные планы руководства "Вереса" наконец начали воплощаться в жизнь. После катастрофического начала сезона ровенская команда пришла в себя и не проигрывает уже восемь матчей во всех турнирах (семь - в рамках УПЛ).

Особенно успешны "красно-черные" на домашнем стадионе: за последние два месяца они расписали ничью с "Шахтером" (1:1), минимально обыграли "Зарю" (2:1), а также взяли три очка в поединке с "Рухом" (2:0). Благодаря этой победе "Вересу" даже удалось подняться на восьмое место чемпионата по итогам 13-го тура.

"Лидер чемпионата. Это будет интересное противостояние. Но наша игра вселяет надежду", - сказал после игры с "Рухом" наставник ровенчан Олег Шандрук.

Стоит отметить, что до зимнего перерыва "Вересу" предстоит сыграть с соперниками, ныне находящимися в верхней части турнирной таблицы УПЛ.

Не помогут "народным" в матче с "Александрией" травмированный Василий Гакман, дисквалифицированный Яго Сикейра и покинувший вчера команду Евгений Морозко.

Ориентировочный состав: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Клец, Луан, Дахновский, Гайдучик, Мрвальевич

"Александрия": последние новости

Если у "Вереса" дела идут неплохо, то для "Александрии" просто отлично. После предыдущего тура подопечные Руслана Ротаня установили новый клубный рекорд матчей (17) без поражений в УПЛ. Последний раз "желто-черные" проигрывали еще в апреле этого года.

Стоит также отметить, что завтра "Александрия" впервые сыграет в чемпионате на выезде с конца сентября. Учитывая то, что "Динамо" уже одержало победу в своем поединке, команде из Кировоградской области необходимо вновь набирать три очка, чтобы сравняться в чемпионской гонке.

"Держимся так высоко за счет труда, работы ребят на тренировках, которые слушают тренеров и выполняют все наши требования. Мой комментарий относительно текущих результатов "Александрии" - фантастика!

Мы хотим оставаться наверху, но понимаем, что это трудно. "Александрия" не на том уровне, в том числе и финансовом, как у тех же самых "Шахтера" и "Динамо", есть еще другие клубы, которые финансово сильнее нас", - так объясняет успехи "Александрии" ассистент главного тренера Сергей Кравченко.

Во время международной паузы "Александрия" крупно уступила в спарринге "Ингульцу" со счетом 0:4, но вряд ли этот результат можно воспринимать слишком серьезно в плане оценки нынешнего состояния "желто-черных".

Ориентировочный состав: Ермаков, Кравченко, Кампус, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Мышнев, Козак, Безерра, Джевани, Филиппов

"Верес" - "Александрия". Последние матчи

"Верес":

  • 10.11 "Верес" - "Рух" 2:0 (УПЛ)
  • 04.11 "Оболонь" – "Верес" 0:0 (УПЛ)
  • 30.10 "Верес" – "Оболонь" 2:1 (Кубок)
  • 27.10 "Верес" – "Ворскла" 2:2 (УПЛ)
  • 20.10 "Черноморец" – "Верес" 1:1 (УПЛ)

"Александрия":

  • 17.11 "Александрия" - "Ингулец" 0:4 (спарринг)
  • 09.11 "Александрия" - "Карпаты" 3:0 (УПЛ)
  • 03.11 "Александрия" - "Полесье" 1:0 (УПЛ)
  • 30.10 ЮКСА – "Александрия" 1:4 (Кубок)
  • 26.10 "Александрия" - "Ингулец" 2:1 (УПЛ)

Личные встречи

В 14 очных матчах 6 раз победу праздновала "Александрия", 3 раза - "Верес", и еще 5 игр были сведены вничью.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 1Динамо

 13 11 2 0 32-10 35
2

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 2ФК Александрия

 12 10 2 0 21-7 32
3

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 3Шахтер

 12 8 2 2 31-12 26
4

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 4Полесье

 12 6 4 2 20-10 22
5

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 5Карпаты

 14 6 3 5 16-17 21
6

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 6Кривбасс

 12 5 4 3 13-11 19
7

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 7ЛНЗ

 14 5 3 6 15-20 18
8

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 8Ворскла

 14 4 4 6 14-18 16
9

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 9Верес

 13 3 6 4 14-16 15
10

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 10Рух

 12 3 6 3 16-9 15
11

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 11Заря

 13 5 0 8 13-17 15
12

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 12Колос

 14 2 7 5 8-11 13
13

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 13Черноморец

 14 3 3 8 9-17 12
14

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 14Левый Берег

 13 2 3 8 4-17 9
15

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 15Оболонь

 13 2 3 8 6-26 9
16

Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024 - изображение 16Ингулец

 13 0 6 7 9-23 6

Ставки и коэффициенты

Favbet
3.75
3.50
2.05
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"Верес" - "Александрия". Прогноз от UA-Футбол

У "Александрии" на данный момент лучшая оборона в УПЛ, "Верес" также в последних матчах действует сзади весьма дисциплинированно. Высока вероятность, что судьбу встречи решит лишь один гол.

Наш прогноз - "Александрия" не проиграет и тотал меньше 2,5 (коэф. - 2,18).

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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