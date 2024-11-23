Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024

Встреча двух команд, которые явно на ходу. "Александрия" выиграла четыре последних матча в УПЛ, и на данный момент является главным конкурентом "Динамо" в борьбе за чемпионский титул. "Верес", в свою очередь, не проиграл ни в одной из последних семи игр, что является огромным достижением для коллектива Олега Шандрука.

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"Верес" - "Александрия" 15:30

VBET Лига. 14-й тур

24 ноября. Ровно. "Авангард"

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Верес": последние новости

Кажется, давние амбициозные планы руководства "Вереса" наконец начали воплощаться в жизнь. После катастрофического начала сезона ровенская команда пришла в себя и не проигрывает уже восемь матчей во всех турнирах (семь - в рамках УПЛ).

Особенно успешны "красно-черные" на домашнем стадионе: за последние два месяца они расписали ничью с "Шахтером" (1:1), минимально обыграли "Зарю" (2:1), а также взяли три очка в поединке с "Рухом" (2:0). Благодаря этой победе "Вересу" даже удалось подняться на восьмое место чемпионата по итогам 13-го тура.

"Лидер чемпионата. Это будет интересное противостояние. Но наша игра вселяет надежду", - сказал после игры с "Рухом" наставник ровенчан Олег Шандрук.

Стоит отметить, что до зимнего перерыва "Вересу" предстоит сыграть с соперниками, ныне находящимися в верхней части турнирной таблицы УПЛ.

Не помогут "народным" в матче с "Александрией" травмированный Василий Гакман, дисквалифицированный Яго Сикейра и покинувший вчера команду Евгений Морозко.

Ориентировочный состав: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Клец, Луан, Дахновский, Гайдучик, Мрвальевич

"Александрия": последние новости

Если у "Вереса" дела идут неплохо, то для "Александрии" просто отлично. После предыдущего тура подопечные Руслана Ротаня установили новый клубный рекорд матчей (17) без поражений в УПЛ. Последний раз "желто-черные" проигрывали еще в апреле этого года.

Стоит также отметить, что завтра "Александрия" впервые сыграет в чемпионате на выезде с конца сентября. Учитывая то, что "Динамо" уже одержало победу в своем поединке, команде из Кировоградской области необходимо вновь набирать три очка, чтобы сравняться в чемпионской гонке.

"Держимся так высоко за счет труда, работы ребят на тренировках, которые слушают тренеров и выполняют все наши требования. Мой комментарий относительно текущих результатов "Александрии" - фантастика! Мы хотим оставаться наверху, но понимаем, что это трудно. "Александрия" не на том уровне, в том числе и финансовом, как у тех же самых "Шахтера" и "Динамо", есть еще другие клубы, которые финансово сильнее нас", - так объясняет успехи "Александрии" ассистент главного тренера Сергей Кравченко.

Во время международной паузы "Александрия" крупно уступила в спарринге "Ингульцу" со счетом 0:4, но вряд ли этот результат можно воспринимать слишком серьезно в плане оценки нынешнего состояния "желто-черных".

Ориентировочный состав: Ермаков, Кравченко, Кампус, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Мышнев, Козак, Безерра, Джевани, Филиппов

"Верес" - "Александрия". Последние матчи

"Верес":

10.11 "Верес" - "Рух" 2:0 (УПЛ)

04.11 "Оболонь" – "Верес" 0:0 (УПЛ)

30.10 "Верес" – "Оболонь" 2:1 (Кубок)

27.10 "Верес" – "Ворскла" 2:2 (УПЛ)

20.10 "Черноморец" – "Верес" 1:1 (УПЛ)

"Александрия":

17.11 "Александрия" - "Ингулец" 0:4 (спарринг)

09.11 "Александрия" - "Карпаты" 3:0 (УПЛ)

03.11 "Александрия" - "Полесье" 1:0 (УПЛ)

30.10 ЮКСА – "Александрия" 1:4 (Кубок)

26.10 "Александрия" - "Ингулец" 2:1 (УПЛ)

Личные встречи

В 14 очных матчах 6 раз победу праздновала "Александрия", 3 раза - "Верес", и еще 5 игр были сведены вничью.

Турнирное положение



# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 13 11 2 0 32-10 35 2 ФК Александрия 12 10 2 0 21-7 32 3 Шахтер 12 8 2 2 31-12 26 4 Полесье 12 6 4 2 20-10 22 5 Карпаты 14 6 3 5 16-17 21 6 Кривбасс 12 5 4 3 13-11 19 7 ЛНЗ 14 5 3 6 15-20 18 8 Ворскла 14 4 4 6 14-18 16 9 Верес 13 3 6 4 14-16 15 10 Рух 12 3 6 3 16-9 15 11 Заря 13 5 0 8 13-17 15 12 Колос 14 2 7 5 8-11 13 13 Черноморец 14 3 3 8 9-17 12 14 Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9 15 Оболонь 13 2 3 8 6-26 9 16 Ингулец 13 0 6 7 9-23 6

Ставки и коэффициенты

"Верес" - "Александрия". Прогноз от UA-Футбол

У "Александрии" на данный момент лучшая оборона в УПЛ, "Верес" также в последних матчах действует сзади весьма дисциплинированно. Высока вероятность, что судьбу встречи решит лишь один гол.

Наш прогноз - "Александрия" не проиграет и тотал меньше 2,5 (коэф. - 2,18).