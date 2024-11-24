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Полесье - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.11.2024
Полесье - Заря. Прогноз и анонс матча ⋉ 25.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
14-й тур родной УПЛ очным противостоянием закроют подопечные Имада Ашура и Младена Бартуловича. В частности, житомирское "Полесье" будет принимать луганскую "Зарю". Сейчас команды расположились в разных эшелонах турнирной таблицы украинского первенства.
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14-й тур УПЛ сезона 2024/25
Понедельник, 25-е ноября
Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"
Арбитр: Деревинский Алексей
"Полесье" 18:00 "Заря"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Полесье": последние новости
По итогам последних туров житомиряне "отклеились" от тройки лучших, окончательно пропустив вперед донецкий "Шахтер". Можно сказать, что команда Имада Ашура в определенном смысле не прошла проверку стойкости. Поскольку, с командами, которые ниже "волков" в турнирной таблице "Полесье" не испытывает особых проблем, однако когда дело доходит до матчей с лидерами - вот здесь как раз и возникают нюансы.
В последних трех матчах житомиряне встречались с криворожским "Кривбассом", "Александрией" и киевским "Динамо". И переиграть "волкам" удалось только команду Юрия Вернидуба. "Бело-синим" и "горожанам" подопечные Ашура проиграли. И то, поединок с криворожанами проходил именно в рамках Кубка. В УПЛ же "Полесье" не побеждает с начала октября - тогда житомирский коллектив в домашних стенах одолел полтавскую "Ворсклу" (2:1), и на этом как отрезало.
Более того, перед этими матчами были две достаточно безыдейные ничьи. При этом ничейные результаты были зафиксированы с представителями "подвала" турнирной таблицы. Речь идет о поединках с "Левым Берегом" и ковалевским "Колосом". Поэтому, можно однозначно констатировать, что "Полесье" в последнее время серьезно штормит.
Исчезла общая уверенность, а лидеры Гуцуляк и Назаренко где-то растеряли свои игровые кондиции. Нереализованные убийственные моменты Алексея и Александра в матчах национальной сборной Украины только служат подтверждением этого тезиса. Что-то нужно менять, это точно. Встреча с луганской "Зарей" должна стать показательной и хрестоматийной в этом контексте - на авансцену со своими решениями должен выходить наставник "Полесье" в лице Имада Ашура.
Что касается международной паузы, то ее "Полесье" заполнило контрольным спаррингом против "Левого Берега", в котором одержало победу со счетом 2:1.
"Я очень доволен определенными игроками и очень доволен тем желанием, которое молодые ребята показывали. Конечно, никто не отменял вопрос волнения, но для этого мы и привлекаем их к таким матчам. Молодые ребята молодцы, сегодня было приятно наблюдать за некоторыми из них. Хотя опять же мы понимаем, что всему свое время, и в будущее, по крайней мере, можем смотреть с позитивом", - рассказал 36-летний наставник житомирян после игры с "аистами".
Ориентировочный состав "Полесье": Волынец, Сарапий, Виалле, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Леднев, Мельниченко, Гуцуляк, Назаренко, Луифер.
"Заря": последние новости
Луганская команда так и продолжает идти в этой кампании чемпионата Украины без ничьих: 5 побед и 8 поражений. Последний раз "Заря" добывала три очка в конце октября - в игре с аутсайдером в лице "Левого Берега" Виталия Первака (2:0).
После этого, уже традиционно, последовали три поражения: одно в Кубке и два в регулярном первенстве. В частности, банда Младена Бартуловича дважды уступила донецкому "Шахтеру" Марино Пушича (0:1 и 1:3) и черкасскому ЛНЗ Андреса Карраско (1:2).
В целом же, "Заря" идет по своему привычному графику. Без никаких "оверперформансов", однако берет очки там, где и должна это делать. Еще бы добавить хотя бы несколько вырванных ничьих, и было бы вообще неплохо. И матч с житомирским "Полесьем" в этом контексте выглядит максимально релевантным. "Волки" находятся в кризисе и имеют ощутимые проблемы с построением атак. Этим и могут воспользоваться луганчане, сыграв в Житомире в закрытый футбол.
Хорватский коуч "Зари" также не сидел без дела во время паузы на матчи сборных и со своими подопечными провел товарищескую игру с ковалевским "Колосом" Александра Поздеева. Луганчане этот спарринг минимально проиграли, однако игровая практика была получена.
"Дякую своїй команді за бажання. Дуже хотіли набрати залікові пункти, але програли. Розуміли, що суперник з першого тайму починає грати агресивно. Ми витримали цей тиск. А ось напочатку другої половини нам не вдалося стримати “Шахтар”. Важливо було уважно грати перші 15 хвилин. Не вдалося", - розповів Бартулович після останньої поразки від "гірників" в УПЛ.
Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Жуниньо, Башич, Джордан, Вантух, Дрышлюк, Слесар, Мичин, Яцик, Горбач, Будковский.
"Полесье" - "Заря" . Личные встречи
На разных уровнях и в различных турнирах команды провели между собой 13 поединков. Большинство из них прошли в Первой лиге Украины. Общая статистика на стороне именно луганчан.
Статистика очных поединков:
- Победы: 2:6
- Забитые мячи: 14:24
- В среднем голов за матч: 1.08 - 1.85
- Самая большая победа: 2:1 - 0:5
"Полесье" - "Заря" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Имеем дело с представителями разных частей турнирной таблицы УПЛ. "Полесье" замыкает топ-4, имея в своем активе 22 зачетных балла. В свою очередь "Заря" с 15 очками расположилась на 11-й позиции.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|13
|11
|2
|0
|32-10
|35
|2
|ФК Александрия
|12
|10
|2
|0
|21-7
|32
|3
|Шахтер
|13
|9
|2
|2
|37-12
|29
|4
|Полесье
|12
|6
|4
|2
|20-10
|22
|5
|Кривбасс
|13
|6
|4
|3
|14-11
|22
|6
|Карпаты
|14
|6
|3
|5
|16-17
|21
|7
|ЛНЗ
|14
|5
|3
|6
|15-20
|18
|8
|Ворскла
|14
|4
|4
|6
|14-18
|16
|9
|Верес
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|10
|Рух
|12
|3
|6
|3
|16-9
|15
|11
|Заря
|13
|5
|0
|8
|13-17
|15
|12
|Колос
|14
|2
|7
|5
|8-11
|13
|13
|Черноморец
|14
|3
|3
|8
|9-17
|12
|14
|Левый Берег
|13
|2
|3
|8
|4-17
|9
|15
|Оболонь
|14
|2
|3
|9
|6-27
|9
|16
|Ингулец
|14
|0
|6
|8
|9-29
|6
"Полесье" - "Заря" . Ставка и коэффициенты
"Полесье" - "Заря" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "волков" - 2:1. Обе команды штормит в последнее время. Учитывая домашний статус и подбор исполнителей, явным фаворитом на бумаге являются житомиряне. Однако, просто точно не будет. Для победы "волкам" необходимо учесть ошибки прошлых туров и реабилитироваться перед собственными болельщиками.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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