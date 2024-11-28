Ворскла - Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 29.11.2024

Стартовый матч 15-го тура УП сыграют в Полтаве, где местная "Ворскла" будет принимать "Ингулец". Смогут ли подопечные Кобина реабилитироваться за поражение 0:6 от "Шахтера"?

"Ворскла" - "Ингулец"

Украинская Премьер-лига 2024/25, 15-й тур

23 ноября 2024 года. 15:30. Полтава, “Ворскла им. Бутовского”

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая трансляция: UA-Футбол

"Ворскла": последние новости

Полтавчане под руководством Максимова начали наконец радовать собственных болельщиков. "Ворскла" выиграла два матча подряд и поднялась на 11 место. В прошлом туре мало кто надеялся, но коллектив из Полтавы смог переиграть ЛНЗ – 2:0. Поле на стадионе "Ворскла" им. Бутовского в Полтаве было не в лучшем состоянии, во многом из-за погодных условий. Подопечные Максимова своими шансами воспользовались и забили по голу в каждом из таймов. Безусловно, "Ворскла" не играет с позиции силы, команда не создает целый ряд моментов, но результат на табло. Максимов признает, что у него много работы. Следует отметить огромное желание ворсклян одержать победу. После игры главный тренер отметил характер команды, но заметил, что также не хватает мастерства.

Подопечные Юрия Максимова два матча не пропускают. Следует отметить качественную игру команды в защите. К тому же, уверенно играет Павел Исенко. Такой прагматический футбол помогает команде добиваться результата.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Гучек, Бацула, Крупский – Кане, Скляр, Челядин, Павлюк – Ковталюк, Иеде

"Ингулец": последние новости

Подопечные Кобина заслуженно занимают последнее место в нынешнем сезоне УПЛ. "Ингулец" набрал всего шесть очков и света в конце тоннеля не видно. Среди позитива можно отметить разве что 33-летнего голкипера Паламарчука. Кстати, Алексей отразил четыре подряд пенальти. В прошлом туре коллектив из Петрова опозорился в матче с "Шахтером" - 0:6. Безусловно, это были соперники разного класса, но хотя бы характер можно было продемонстрировать? Слишком много свободного пространства давали футболистам "Шахтера" подопечные Кобина. Если после этой игры футболисты "Ингульца" не сделают выводы, то перспектив у них не будет.

Безусловно, у Василия Кобина кадровая ситуация не самая лучшая. Ряд опытных футболистов выставлены на трансфер и не могут играть. Однако если ты действительно квалифицированный тренер, то стоит пытаться выходить даже из этой ситуации. "Ингулец" в нынешнем чемпионате еще не выигрывал - шесть ничьих. Учитывая игру команды, рассчитывать на три очка в Полтаве им будет сложно.

Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук, Виливальд, Малыш, Шершень, Волохатый Мысик, Пятов, Сад, Могильный, Белоцерковец, Кисленко

Последние матчи команд

"Ворскла"

23.11 ЛНЗ 2:0 (УПЛ)

08.11 "Черноморец" 1:0 (УПЛ)

03.11 "Колос" 0:1 (УПЛ)

30.10 "Динамо" Киев 1:2 (Кубок Украины)

27.10 "Верес" 2:2 (УПЛ)

"Ингулец"

23.11 "Шахтер" 0:6 (УПЛ)

08.11 "Левый Берег" 0:0 (УПЛ)

03.11. "Динамо" 2:5 (УПЛ)

26.10. "Александрия" 1:2 (УПЛ)

20.10. ЛНЗ 0:2 (УПЛ)

Личные встречи

Команды успели между собой сыграть пять матчей: четыре победы "Ворсклы" и одна ничья. В минувшем сезоне полтавчане дважды выиграли со счетом 1:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 13 11 2 0 32-10 35 2 ФК Александрия 13 10 3 0 22-8 33 3 Шахтер 13 9 2 2 37-12 29 4 Полесье 13 6 5 2 21-11 23 5 Кривбасс 13 6 4 3 14-11 22 6 Карпаты 14 6 3 5 16-17 21 7 ЛНЗ 14 5 3 6 15-20 18 8 Рух 13 4 6 3 17-9 18 9 Верес 14 3 7 4 15-17 16 10 Заря 14 5 1 8 14-18 16 11 Ворскла 14 4 4 6 14-18 16 12 Колос 14 2 7 5 8-11 13 13 Черноморец 14 3 3 8 9-17 12 14 Левый Берег 14 2 3 9 4-18 9 15 Оболонь 14 2 3 9 6-27 9 16 Ингулец 14 0 6 8 9-29 6

Факты и цифры

"Ворскла" выиграла два матча подряд и не пропускала;

"Ингулец" в нынешнем чемпионате еще не побеждал;

Подопечные Кобина за три матча пропустили 11 голов;

В прошлом сезоне в личных встречах дважды выиграла "Ворскла".

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч "Ворскла" – "Ингулец" от UA-Football

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля и это логично, ведь подопечные Кобина в нынешнем чемпионате еще не побеждали. К тому же, в своей истории "Ингулец" еще не побеждал "Ворсклу". От этого противостояния ожидаем большого количества борьбы и мало моментов. Следует также учитывать уровень газона в Полтаве. На газоне стадиона "Ворскла им. Бутовского" комбинировать сложно. Ожидаем, что подопечные Максимова все же смогут добиться желаемого результата. Прогноз – победа "Ворсклы" (1.65).