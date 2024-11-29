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ЛНЗ - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024
ЛНЗ - Верес. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
nkveres.com
Субботний игровой день в украинском первенстве очным поединком откроют черкасский ЛНЗ и ровенский "Верес". Поединок между подопечными Андреса Карраско и Олега Шандрука пройдет в Черкассах. Ровенчанам еще ни разу до этого не удавалось обыграть черкасцев.
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15-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 30-е ноября
Черкассы, "Черкассы-Арена"
Арбитр: Заброда Клим
ЛНЗ 13:00 "Верес"
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ЛНЗ: последние новости
Черкасскую команду немного штормит. Впрочем, если учитывать статус середняка, то это абсолютно закономерный результат. Победы с ничьими на регулярной основе чередуются с сериями поражений. Вот и в предыдущих двух турах подопечные Андреса Карраско потерпели два фиаско подряд. В частности, на своем поле ЛНЗ минимально уступил киевской "Оболони" Сергея Шищенко (0:1), а на выезде проиграл полтавской "Ворскле" Юрия Максимова (0:2).
Несмотря на обстоятельства, черкащане всегда стараются действовать "от ножа" и пропагандировать атакующий футбол. Конечно, это не всегда приносит результат. Однако, такая концепция испанского наставника и клуба является как минимум похвальной. Тем не менее, такая игра позволяет ЛНЗ идти в верхней части турнирной таблицы.
Против ровенского "Вереса" будет достаточно непросто. Во-первых, команда Олега Шандрука на ходу. Во-вторых: ЛНЗ ощутимо обескровлен перед поединком с ровенчанами. Среди серьезных потерь нужно выделить прежде всего двух основных центрбеков: Назария Муравского и Хайдина Салиху. Первый продолжает восстановление от травмы приводной мышцы, второй - отбывает дисквалификацию.
"Тяжелое поле? Да, мы знали, что это будет очень тяжело для команды. Мы хорошо адаптировались, мы знали, что надо было делать, и мы это показали в 1-м тайме. Пропустили несправедливый гол, а потом хотели продолжить делать то же, что делали, потому что не было ничего, что мы могли изменить, потому что в таких погодных условиях тяжело играть. Они более эффективно использовали моменты. У нас, наверное, было больше моментов. Да, поле было самой большой проблемой", - рассказал Карраско после поражения от полтавской "Ворсклы" в прошлом туре УПЛ.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Каплиенко, Дайко, Путря, Яшари, Пасич, Тилль, Бойко, Молло, Момо, Топалов.
"Верес": последние новости
"Верес", однозначно, находится на моральном и эмоциональном подъеме. Беспроигрышная серия ровенчан насчитывает уже аж 9 (!) матчей. Без шуток, очень серьезный индикатор и результат для вчерашнего аутсайдера. Особенно показательными в этом контексте стали две предыдущие игры подопечных Олега Шандрука.
Сначала "Верес" на своем поле достаточно спокойно "хлопнул" львовский "Рух" Виталия Пономарева (2:0). А в последнем туре народный клуб расписал ничью с одним из лидеров украинского чемпионата. Речь, конечно, идет об "Александрии" Руслана Ротаня - 1:1. Более того, в противостоянии с "горожанами" ровенский коллектив эпизодами даже был близок к тому, чтобы выгрызть даже победу.
Поэтому, должны констатировать: у "Вереса" на данный момент все прекрасно. И предпосылок для того, чтобы этот успешный цикл для ровенской команды прервался именно в поединке с черкасским ЛНЗ, как таковых нет. У ровенчан все в порядке с кадровой ситуацию, а футболисты знают, как и во что они будут играть.
"Для нас это был заключительный поединок 1-го круга на своем поле. У нас сейчас 3 выезда. Соответственно, все хотели выиграть. Поэтому да, где-то немножечко эмоции сегодня были. Это шло от болельщиков, игроков на поле, тренерского штаба. Но это замечательно на самом деле. Я думаю, что для болельщиков хороший поединок был. "Александрия" - один из лидеров чемпионата. У нас тоже продолжается хорошая серия без поражений, с чем я поздравляю команду, они молодцы. Готовимся к ЛНЗ с позитивным настроем. Учитывая количество моментов, которое создали в 1-м тайме, наверное, будем недовольны", - так наставник "Вереса" прокомментировал ничью с "горожанами".
Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Луан, Кучеров, Клец, Дахновский, Гайдучик, Степанюк.
ЛНЗ - "Верес" . Личные встречи
Черкасская и ровенская команды в своей истории провели между собой два официальных поединка. И прошли под эгидой УПЛ в прошлой кампании.
Статистика очных поединков:
ЛНЗ - "Верес" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Возможно, многих это удивит, однако сейчас разница между ЛНЗ и "Вересом" составляет всего лишь 2 зачетных балла. Команды расположились на 7-й и 9-й позициях турнирной таблицы, соответственно.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|13
|11
|2
|0
|32-10
|35
|2
|ФК Александрия
|13
|10
|3
|0
|22-8
|33
|3
|Шахтер
|13
|9
|2
|2
|37-12
|29
|4
|Полесье
|13
|6
|5
|2
|21-11
|23
|5
|Кривбасс
|13
|6
|4
|3
|14-11
|22
|6
|Карпаты
|14
|6
|3
|5
|16-17
|21
|7
|ЛНЗ
|14
|5
|3
|6
|15-20
|18
|8
|Рух
|13
|4
|6
|3
|17-9
|18
|9
|Верес
|14
|3
|7
|4
|15-17
|16
|10
|Заря
|14
|5
|1
|8
|14-18
|16
|11
|Ворскла
|14
|4
|4
|6
|14-18
|16
|12
|Колос
|14
|2
|7
|5
|8-11
|13
|13
|Черноморец
|14
|3
|3
|8
|9-17
|12
|14
|Левый Берег
|14
|2
|3
|9
|4-18
|9
|15
|Оболонь
|14
|2
|3
|9
|6-27
|9
|16
|Ингулец
|14
|0
|6
|8
|9-29
|6
ЛНЗ - "Верес" . Ставка и коэффициенты
ЛНЗ - "Верес" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Результативная ничья. Учитывая ощутимый прогресс ровенчан и кадровые потери черкасской команды, как такового фаворита в этом противостоянии нет. Такого же мнения и букмекеры. На стороне ЛНЗ выступает разве что статус хозяина матча. Поэтому, учитывая обстоятельства, ожидаем боевую, вязкую и достаточно равную игру.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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