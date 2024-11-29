ЛНЗ - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024

Субботний игровой день в украинском первенстве очным поединком откроют черкасский ЛНЗ и ровенский "Верес". Поединок между подопечными Андреса Карраско и Олега Шандрука пройдет в Черкассах. Ровенчанам еще ни разу до этого не удавалось обыграть черкасцев.

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15-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 30-е ноября

Черкассы, "Черкассы-Арена"

Арбитр: Заброда Клим

ЛНЗ 13:00 "Верес"

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ЛНЗ: последние новости

Черкасскую команду немного штормит. Впрочем, если учитывать статус середняка, то это абсолютно закономерный результат. Победы с ничьими на регулярной основе чередуются с сериями поражений. Вот и в предыдущих двух турах подопечные Андреса Карраско потерпели два фиаско подряд. В частности, на своем поле ЛНЗ минимально уступил киевской "Оболони" Сергея Шищенко (0:1), а на выезде проиграл полтавской "Ворскле" Юрия Максимова (0:2).

Несмотря на обстоятельства, черкащане всегда стараются действовать "от ножа" и пропагандировать атакующий футбол. Конечно, это не всегда приносит результат. Однако, такая концепция испанского наставника и клуба является как минимум похвальной. Тем не менее, такая игра позволяет ЛНЗ идти в верхней части турнирной таблицы.

Против ровенского "Вереса" будет достаточно непросто. Во-первых, команда Олега Шандрука на ходу. Во-вторых: ЛНЗ ощутимо обескровлен перед поединком с ровенчанами. Среди серьезных потерь нужно выделить прежде всего двух основных центрбеков: Назария Муравского и Хайдина Салиху. Первый продолжает восстановление от травмы приводной мышцы, второй - отбывает дисквалификацию.

"Тяжелое поле? Да, мы знали, что это будет очень тяжело для команды. Мы хорошо адаптировались, мы знали, что надо было делать, и мы это показали в 1-м тайме. Пропустили несправедливый гол, а потом хотели продолжить делать то же, что делали, потому что не было ничего, что мы могли изменить, потому что в таких погодных условиях тяжело играть. Они более эффективно использовали моменты. У нас, наверное, было больше моментов. Да, поле было самой большой проблемой", - рассказал Карраско после поражения от полтавской "Ворсклы" в прошлом туре УПЛ.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Каплиенко, Дайко, Путря, Яшари, Пасич, Тилль, Бойко, Молло, Момо, Топалов.

"Верес": последние новости

"Верес", однозначно, находится на моральном и эмоциональном подъеме. Беспроигрышная серия ровенчан насчитывает уже аж 9 (!) матчей. Без шуток, очень серьезный индикатор и результат для вчерашнего аутсайдера. Особенно показательными в этом контексте стали две предыдущие игры подопечных Олега Шандрука.

Сначала "Верес" на своем поле достаточно спокойно "хлопнул" львовский "Рух" Виталия Пономарева (2:0). А в последнем туре народный клуб расписал ничью с одним из лидеров украинского чемпионата. Речь, конечно, идет об "Александрии" Руслана Ротаня - 1:1. Более того, в противостоянии с "горожанами" ровенский коллектив эпизодами даже был близок к тому, чтобы выгрызть даже победу.

Поэтому, должны констатировать: у "Вереса" на данный момент все прекрасно. И предпосылок для того, чтобы этот успешный цикл для ровенской команды прервался именно в поединке с черкасским ЛНЗ, как таковых нет. У ровенчан все в порядке с кадровой ситуацию, а футболисты знают, как и во что они будут играть.

"Для нас это был заключительный поединок 1-го круга на своем поле. У нас сейчас 3 выезда. Соответственно, все хотели выиграть. Поэтому да, где-то немножечко эмоции сегодня были. Это шло от болельщиков, игроков на поле, тренерского штаба. Но это замечательно на самом деле. Я думаю, что для болельщиков хороший поединок был. "Александрия" - один из лидеров чемпионата. У нас тоже продолжается хорошая серия без поражений, с чем я поздравляю команду, они молодцы. Готовимся к ЛНЗ с позитивным настроем. Учитывая количество моментов, которое создали в 1-м тайме, наверное, будем недовольны", - так наставник "Вереса" прокомментировал ничью с "горожанами".

Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Луан, Кучеров, Клец, Дахновский, Гайдучик, Степанюк.

ЛНЗ - "Верес" . Личные встречи

Черкасская и ровенская команды в своей истории провели между собой два официальных поединка. И прошли под эгидой УПЛ в прошлой кампании.

Статистика очных поединков:

Победы: 1:0

1:0 Забитые мячи: 1:1

1:1 В среднем голов за матч: 0.50 - 0.00

0.50 - 0.00 Самая большая победа: 1:0

ЛНЗ - "Верес" . Последние официальные матчи

ЛНЗ:

"Верес":

Турнирное положение команд

Возможно, многих это удивит, однако сейчас разница между ЛНЗ и "Вересом" составляет всего лишь 2 зачетных балла. Команды расположились на 7-й и 9-й позициях турнирной таблицы, соответственно.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 13 11 2 0 32-10 35 2 ФК Александрия 13 10 3 0 22-8 33 3 Шахтер 13 9 2 2 37-12 29 4 Полесье 13 6 5 2 21-11 23 5 Кривбасс 13 6 4 3 14-11 22 6 Карпаты 14 6 3 5 16-17 21 7 ЛНЗ 14 5 3 6 15-20 18 8 Рух 13 4 6 3 17-9 18 9 Верес 14 3 7 4 15-17 16 10 Заря 14 5 1 8 14-18 16 11 Ворскла 14 4 4 6 14-18 16 12 Колос 14 2 7 5 8-11 13 13 Черноморец 14 3 3 8 9-17 12 14 Левый Берег 14 2 3 9 4-18 9 15 Оболонь 14 2 3 9 6-27 9 16 Ингулец 14 0 6 8 9-29 6

ЛНЗ - "Верес" . Ставка и коэффициенты

ЛНЗ - "Верес" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Результативная ничья. Учитывая ощутимый прогресс ровенчан и кадровые потери черкасской команды, как такового фаворита в этом противостоянии нет. Такого же мнения и букмекеры. На стороне ЛНЗ выступает разве что статус хозяина матча. Поэтому, учитывая обстоятельства, ожидаем боевую, вязкую и достаточно равную игру.