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ЛНЗ - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024

Украина

ЛНЗ - Верес. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

ЛНЗ - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024

nkveres.com

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Субботний игровой день в украинском первенстве очным поединком откроют черкасский ЛНЗ и ровенский "Верес". Поединок между подопечными Андреса Карраско и Олега Шандрука пройдет в Черкассах. Ровенчанам еще ни разу до этого не удавалось обыграть черкасцев.

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СОДЕРЖАНИЕ


15-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 30-е ноября

Черкассы, "Черкассы-Арена"

Арбитр: Заброда Клим

ЛНЗ ЛНЗ 13:00 "Верес" Верес

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

ЛНЗ ЛНЗ: последние новости

Черкасскую команду немного штормит. Впрочем, если учитывать статус середняка, то это абсолютно закономерный результат. Победы с ничьими на регулярной основе чередуются с сериями поражений. Вот и в предыдущих двух турах подопечные Андреса Карраско потерпели два фиаско подряд. В частности, на своем поле ЛНЗ минимально уступил киевской "Оболони" Сергея Шищенко (0:1), а на выезде проиграл полтавской "Ворскле" Юрия Максимова (0:2).

Несмотря на обстоятельства, черкащане всегда стараются действовать "от ножа" и пропагандировать атакующий футбол. Конечно, это не всегда приносит результат. Однако, такая концепция испанского наставника и клуба является как минимум похвальной. Тем не менее, такая игра позволяет ЛНЗ идти в верхней части турнирной таблицы.

Против ровенского "Вереса" будет достаточно непросто. Во-первых, команда Олега Шандрука на ходу. Во-вторых: ЛНЗ ощутимо обескровлен перед поединком с ровенчанами. Среди серьезных потерь нужно выделить прежде всего двух основных центрбеков: Назария Муравского и Хайдина Салиху. Первый продолжает восстановление от травмы приводной мышцы, второй - отбывает дисквалификацию.

"Тяжелое поле? Да, мы знали, что это будет очень тяжело для команды. Мы хорошо адаптировались, мы знали, что надо было делать, и мы это показали в 1-м тайме. Пропустили несправедливый гол, а потом хотели продолжить делать то же, что делали, потому что не было ничего, что мы могли изменить, потому что в таких погодных условиях тяжело играть. Они более эффективно использовали моменты. У нас, наверное, было больше моментов. Да, поле было самой большой проблемой", - рассказал Карраско после поражения от полтавской "Ворсклы" в прошлом туре УПЛ.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Каплиенко, Дайко, Путря, Яшари, Пасич, Тилль, Бойко, Молло, Момо, Топалов.

Верес "Верес": последние новости

"Верес", однозначно, находится на моральном и эмоциональном подъеме. Беспроигрышная серия ровенчан насчитывает уже аж 9 (!) матчей. Без шуток, очень серьезный индикатор и результат для вчерашнего аутсайдера. Особенно показательными в этом контексте стали две предыдущие игры подопечных Олега Шандрука.

Сначала "Верес" на своем поле достаточно спокойно "хлопнул" львовский "Рух" Виталия Пономарева (2:0). А в последнем туре народный клуб расписал ничью с одним из лидеров украинского чемпионата. Речь, конечно, идет об "Александрии" Руслана Ротаня - 1:1. Более того, в противостоянии с "горожанами" ровенский коллектив эпизодами даже был близок к тому, чтобы выгрызть даже победу.

Поэтому, должны констатировать: у "Вереса" на данный момент все прекрасно. И предпосылок для того, чтобы этот успешный цикл для ровенской команды прервался именно в поединке с черкасским ЛНЗ, как таковых нет. У ровенчан все в порядке с кадровой ситуацию, а футболисты знают, как и во что они будут играть.

"Для нас это был заключительный поединок 1-го круга на своем поле. У нас сейчас 3 выезда. Соответственно, все хотели выиграть. Поэтому да, где-то немножечко эмоции сегодня были. Это шло от болельщиков, игроков на поле, тренерского штаба. Но это замечательно на самом деле. Я думаю, что для болельщиков хороший поединок был. "Александрия" - один из лидеров чемпионата. У нас тоже продолжается хорошая серия без поражений, с чем я поздравляю команду, они молодцы. Готовимся к ЛНЗ с позитивным настроем. Учитывая количество моментов, которое создали в 1-м тайме, наверное, будем недовольны", - так наставник "Вереса" прокомментировал ничью с "горожанами".

Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Луан, Кучеров, Клец, Дахновский, Гайдучик, Степанюк.

ЛНЗЛНЗ - "Верес" Верес. Личные встречи

Черкасская и ровенская команды в своей истории провели между собой два официальных поединка. И прошли под эгидой УПЛ в прошлой кампании.

Статистика очных поединков:

  • Победы: ЛНЗ 1:0 Верес
  • Забитые мячи: ЛНЗ 1:1 Верес
  • В среднем голов за матч: ЛНЗ 0.50 - 0.00 Верес
  • Самая большая победа: ЛНЗ 1:0 Верес

ЛНЗ - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024 - изображение 15

ЛНЗ ЛНЗ - "Верес" Верес. Последние официальные матчи

ЛНЗ ЛНЗ:

ЛНЗ - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024 - изображение 19

Верес "Верес":

ЛНЗ - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024 - изображение 21

Турнирное положение команд

Возможно, многих это удивит, однако сейчас разница между ЛНЗ и "Вересом" составляет всего лишь 2 зачетных балла. Команды расположились на 7-й и 9-й позициях турнирной таблицы, соответственно.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 13 11 2 0 32-10 35
2 ФК Александрия ФК Александрия 13 10 3 0 22-8 33
3 Шахтер Шахтер 13 9 2 2 37-12 29
4 Полесье Полесье 13 6 5 2 21-11 23
5 Кривбасс Кривбасс 13 6 4 3 14-11 22
6 Карпаты Карпаты 14 6 3 5 16-17 21
7 ЛНЗ ЛНЗ 14 5 3 6 15-20 18
8 Рух Рух 13 4 6 3 17-9 18
9 Верес Верес 14 3 7 4 15-17 16
10 Заря Заря 14 5 1 8 14-18 16
11 Ворскла Ворскла 14 4 4 6 14-18 16
12 Колос Колос 14 2 7 5 8-11 13
13 Черноморец Черноморец 14 3 3 8 9-17 12
14 Левый Берег Левый Берег 14 2 3 9 4-18 9
15 Оболонь Оболонь 14 2 3 9 6-27 9
16 Ингулец Ингулец 14 0 6 8 9-29 6

ЛНЗ ЛНЗ - "Верес" Верес. Ставка и коэффициенты

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2.22
3.30
3.50
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ЛНЗ ЛНЗ - "Верес" Верес. Прогноз на матч от UA-Футбол

Результативная ничья. Учитывая ощутимый прогресс ровенчан и кадровые потери черкасской команды, как такового фаворита в этом противостоянии нет. Такого же мнения и букмекеры. На стороне ЛНЗ выступает разве что статус хозяина матча. Поэтому, учитывая обстоятельства, ожидаем боевую, вязкую и достаточно равную игру.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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